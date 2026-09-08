GNW-News: PU Prime mobilisiert Hilfsmaßnahmen für die vom Erdbeben betroffene Gemeinde in Chocó, Kolumbien
^* PU Prime reagiert auf das Erdbeben der Stärke 7,4 mit Nothilfe in Chocó.
* 34 Familien erhalten lebensnotwendige Hilfsgüter, darunter Unterstützung
für 14 Familien mit Säuglingen.
* Die Initiative wird über den PU Prime Dream Fund und ABACO umgesetzt.
BOGOTÁ, Kolumbien, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Erdbeben der
Stärke 7,4, das den Westen Kolumbiens erschütterte, hat PU Prime
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für die betroffenen Gemeinden in Chocó bereitgestellt, wo der Zugang zu
Hilfsleistungen nach wie vor schwierig ist.
Über den PU Prime Dream Fund
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und bereitete das kolumbianische Team des Unternehmens wichtige Hilfsgüter vor,
darunter Babypflegeprodukte, Hygieneartikel und Schlafutensilien. Die Spende
wurde über die ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia) zur
Weiterleitung an die Wounaan-Gemeinschaft von Pichimá in der Gemeinde Litoral
del San Juan übergeben.
Die Hilfsmaßnahmen begannen am 19. August, wobei das PU Prime-Team in ganz
Bogotá lebensnotwendige Güter beschaffte, um den in der betroffenen Gemeinde
festgestellten unmittelbaren Bedarf zu decken. Im Rahmen dieser Initiative
werden 34 Familien, darunter 14 mit Säuglingen, mit lebensnotwendigen Gütern
versorgt.
?Die Menschen hatten ihre Häuser verloren, und einige Familien verbrachten die
Nacht im Freien; daher konzentrierten wir uns auf Dinge, die sofort genutzt
werden konnten - eine Schlafmatte, eine Decke, Hygieneartikel und
Babybedarf", so Doris Rodríguez, Corporate Relations Manager bei der Banco de
Alimentos de Bogotá ABACO.?Dies war zwar nur ein bescheidener Beitrag im Rahmen
einer weitaus größeren Notsituation, doch alle Beteiligten wollten
sicherstellen, dass die Hilfsgüter ordnungsgemäß vorbereitet und einem Partner
übergeben wurden, der sie dorthin bringen konnte, wo sie benötigt wurden."
Von Bogotá aus koordinierte ABACO den Weitertransport der Hilfsgüter nach
Quibdó, wo diese derzeit auf die letzte Etappe ihrer Reise nach Pichimá an der
Küste von San Juan warten. Da der Zugang zu dieser abgelegenen Gemeinde von den
begrenzten örtlichen Verkehrsverbindungen abhängt, werden derzeit Vorkehrungen
für die letzte Etappe getroffen.
Die Wounaan-Gemeinde Pichimá liegt in einer abgelegenen Gegend des Departements
Chocó, die nur über eine Kombination aus Land- und Flussverkehr erreichbar ist.
Die Auswirkungen des Erdbebens sind aus der Ferne nicht immer sofort erkennbar,
da Holzhäuser strukturell intakt erscheinen können, während bei näherer
Betrachtung fehlende Dächer, beschädigte Stützkonstruktionen und den
Witterungseinflüssen ausgesetzte Innenräume sichtbar werden.
PU Prime möchte allen vom Erdbeben Betroffenen sein tiefstes Mitgefühl
aussprechen und steht der kolumbianischen Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit
zur Seite. Über den PU Prime Dream Fund unterstützt das Unternehmen
gemeinnützige Initiativen, die hilfreiche Möglichkeiten schaffen und dort
praktische Hilfe leisten, wo sie benötigt wird. In Kolumbien spiegelt diese
Hilfsmaßnahme dieses Engagement wider, indem sie dazu beiträgt, die
unmittelbaren Notlagen nach dem Erdbeben zu bewältigen.
Über PU Prime
PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen
sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker (https://www.puprime.com/). Heute bietet
das Unternehmen regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe,
Indizes, Aktien und Anleihen an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und
verzeichnet über 40 Millionen App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen
und einer integrierten Copy-Trading-Funktion unterstützt das Unternehmen Trader
weltweit dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre finanziellen
Ziele zu verfolgen.
Über ABACO
ABACO - Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ist der nationale Verband
der kolumbianischen Tafeln und vereint ein Netzwerk von 26 Tafeln im ganzen
Land. ABACO setzt sich für die Stärkung der Ernährungssicherheit und Ernährung
schutzbedürftiger Gemeinschaften ein, indem die Organisation über ihr Tafel-
Netzwerk Ressourcen, Partnerschaften und Spenden koordiniert.
Die zu dieser Meldung gehörenden Fotos sind unter folgendem Link verfügbar:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/484ced00-3f02-4ecd
-8293-623f1deaa31e (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/484ced00-
3f02-4ecd-8293-623f1deaa31e)
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af935ffe-d487-
4088-9ec6-55b85f459b64
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