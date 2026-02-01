GNW-News: PU Prime sichert sich CMA-Lizenz in den VAE und erweitert seine globale regulatorische Präsenz

^Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 13. Februar 2026 - PU Prime

(https://www.puprime.com/forex-trading-

Wer­bung Wer­bung

account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2602-CMA-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), eine

weltweit führende Multi-Asset-Broker-Gruppe, gibt stolz bekannt, dass ihrem in

Dubai ansässigen Unternehmen offiziell eine Lizenz durch die Capital Market

Authority (CMA) der Vereinigten Arabischen Emirate erteilt wurde. Die Lizenz

(Nr. 20200000388) wurde unter PU Prime Financial Services LLC ausgestellt und

Wer­bung Wer­bung

berechtigt das Unternehmen zur Durchführung regulierter Aktivitäten in den

Bereichen Einführung und Promotion innerhalb der VAE.

Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt in der strategischen

globalen Expansion

(https://www.puprime.com/regulation/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_cam

paign=2602-CMA-

Wer­bung Wer­bung

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) der Gruppe

und verstärkt ihr Engagement für eine sichere, transparente und erstklassige

Handelsumgebung für Investoren in der Region. Derzeit hält PU Prime bereits

Lizenzen aus mehreren wichtigen Jurisdiktionen, darunter die australische ASIC,

die südafrikanische FSCA, die FSC von Mauritius und die FSA der Seychellen.

Der Erwerb der VAE-Lizenz dient als Beweis für das Engagement von PU Prime für

regulatorische Exzellenz. Durch die Erfüllung der strengen Standards der

Kapitalmarktregulierungsbehörden der VAE schließt sich PU Prime einer

Elitegruppe von Finanzinstituten an, die autorisiert sind, in einem der am

schnellsten wachsenden Finanzzentren der Welt tätig zu sein.

?Dies ist mehr als nur eine Lizenz; es ist ein Versprechen an unsere Kunden",

sagte Herr Ali Afzaal, Head of Category bei PU Prime.?Die VAE sind ein

zentraler Markt für uns. Durch die Sicherung der CMA-Aufsicht demonstrieren wir

unser Engagement für die Unterstützung der Vision der Region für ein robustes

Finanz-Ökosystem. Wir möchten, dass unsere Trader wissen, dass sie beim Handel

mit lizenzierten Unternehmen innerhalb der PU Prime-Gruppe von einer Marke

unterstützt werden, die Integrität, Transparenz und professionelles Verhalten

über alles andere stellt."

Die Expansion in den Markt der VAE ist Teil der umfassenderen Mission von PU

Prime, Marktteilnehmer weltweit zu unterstützen. Mit dieser neuen

regulatorischen Genehmigung in Dubai plant PU Prime, seine Präsenz in der Region

zu stärken, Bildungsseminare abzuhalten und das Finanzbewusstsein in den

breiteren Finanzmärkten zu fördern.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist eine führende globale Fintech-Gruppe und

eine Multi-Asset-CFD-Broker-Marke, die über verschiedene lizenzierte Unternehmen

in mehreren Jurisdiktionen tätig ist. Heute bietet die Gruppe regulierte

Finanzprodukte in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen

an. Die PU Prime-Gruppe ist in über 190 Ländern tätig und verzeichnet mehr als

40 Millionen App-Downloads. Sie bietet innovative Handelsplattformen und eine

integrierte Copy-Trading-Funktion, die es Tradern weltweit ermöglicht,

finanziellen Erfolg mit Vertrauen zu erzielen.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.com

(mailto:media@puprime.com)

Â°