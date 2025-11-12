DAX24.370 +1,2%Est505.791 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.654 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,69 -0,7%Gold4.128 ±0,0%
GNW-News: PU Prime stärkt sein ESG-Engagement durch Gemeinschaftsarbeit in Nigeria

12.11.25 11:49 Uhr

^Abuja, Nigeria, 11. November 2025 - PU Prime (https://www.puprime.com/forex-

trading-

account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PU%20Prime%20Newsroom&utm_campaign=2511-

ESG-MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), ein

weltweit führender Broker, setzt seine Bemühungen fort, über die Finanzmärkte

hinaus einen positiven Einfluss zu nehmen, indem er Kindern in Nigeria Freude

und Hoffnung schenkt. Im Rahmen seines laufenden ESG-Engagements

(https://www.puprime.com/esg/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PU%20Prime%20Newsro

om&utm_campaign=2511-ESG-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy) besuchte das

nigerianische Team von PU Prime das Destine Children's Orphanage in Abuja, um

eine Gemeinschaftsinitiative durchzuführen, bei der wichtige Güter verteilt und

Kinder für Bildung und Lernfreude begeistert wurden.

Gemeinsam erreichen wir mehr - das gilt auch beim Spielen!

Mehr als Handel - in Träume investieren:

Ein engagiertes Team von 15 PU Prime-Mitarbeitern verkörperte stolz den

Unternehmensgeist?Mehr als Handel, in Träume investieren". Die Freiwilligen

begleiteten die Kinder beim Lesen, hörten ihnen zu und ermutigten sie, sich ihre

Zukunft vorzustellen - um ihnen in einer sicheren Umgebung Selbstvertrauen zu

geben.

?Der bedeutungsvollste Moment für mich war, die lächelnden Gesichter der Kinder

zu sehen und ihre Begeisterung für das Lernen zu erleben. Es ist eine demütige

Erfahrung, zu sehen, wie selbst kleine Gesten Hoffnung und Ermutigung schenken

können. Es erinnert uns daran, dass unser größter Einfluss - jenseits der

Geschäftswelt - darin besteht, Leben zu berühren und Zukunft zu inspirieren",

teilte Herr Idowu, Country Manager von PU Prime Nigeria, mit. Neben der

gemeinsamen wertvollen Zeit nutzte PU Prime auch diese Gelegenheit, um seine

Unterstützung zu erweitern, indem es wichtige Güter, darunter Lebensmittel,

Alltagsbedarf und Bücher wie die Diary of a Wimpy Kid Collection, an das Destine

Children's Orphanage spendete.

PU Primes langfristiger Fokus:

Diese Initiative ist Teil von PU Primes umfassender ESG-Strategie in Afrika und

Asien, die sich auf Bildungszugang, Jugendförderung und gerechte Entwicklung

konzentriert. Durch die Verbindung von finanzieller Innovation und sozialer

Verantwortung stärkt das Unternehmen seine Rolle als verantwortungsbewusster

globaler Unternehmensbürger und schafft nachhaltigen Mehrwert für Gemeinschaften

über den Handelsraum hinaus.

Über PU Prime:

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein führendes globales Fintech-Unternehmen

sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker. Heute bietet das Unternehmen regulierte

Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen

an. Mit einer Präsenz in über 190 Ländern und mehr als 40 Millionen App-

Downloads bietet PU Prime innovative Handelsplattformen und eine integrierte

Copy-Trading-Funktion, um Händlern weltweit zu helfen, mit Vertrauen

finanziellen Erfolg zu erzielen.

Pressekontakt: media@puprime.com

