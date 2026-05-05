GNW-News: Q1 2026: RENK mit bestem Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte bei Auftragseingang und überproportionaler Verbesserung im bereinigten EBIT

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^Q1 2026: RENK mit bestem Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte bei

Auftragseingang und überproportionaler Verbesserung im bereinigten EBIT

Wer­bung Wer­bung

* Auftragseingang steigt auf 582,3 Mio. EUR

(Q1 2025: 548,6 Mio. EUR) - bester Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte

* Gesamtauftragsbestand steigt auf 6,9 Mrd. EUR

(31.03.2025: 5,5 Mrd. EUR)

* Umsatz mit 283,6 Mio. EUR (Q1 2025: 272,6 Mio. EUR) leicht über Vorjahr (+4,0 %)

* Bereinigtes EBIT wächst erneut überproportional (+10,4 %) auf 42,4 Mio. EUR

(Q1 2025: 38,4 Mio. EUR) - bereinigte EBIT-Marge verbessert sich auf 15,0 %

Wer­bung Wer­bung

(Q1 2025: 14,1 %)

* Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) als klarer Wachstumstreiber bei

Auftragseingang, Umsatz und bereinigtem EBIT

* Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

* Meilensteine bei?NextGen Mobility": USV-Auftrag für unbemannte Systeme,

sowie UGV-Showcase auf der Eurosatory 2026 - HSWL 076 als zentraler

Wer­bung Wer­bung

Antriebsbaustein

Augsburg, 6. Mai 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, ist erfolgreich ins

Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Auftragseingang erreichte in den ersten drei

Monaten des Jahres 582,3 Mio. EUR (Q1 2025: 548,6 Mio. EUR) - der höchste Wert, den

das Unternehmen jemals in einem Auftaktquartal verzeichnet hat. Eine Book-to-

Bill-Ratio von 2,1x (Q1 2025: 2,0x) bei gleichzeitig starker Umsatzrealisierung

unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage. Der Gesamtauftragsbestand erreichte

6,9 Mrd. EUR und damit ein Allzeithoch. Der Umsatz stieg gegenüber dem

Vorjahresquartal leicht um 4% auf 283,6 Mio. EUR (Q1 2025: 272,6 Mio. EUR), im

Einklang mit den kundenseitigen Projekt- und Auslieferungsplänen. Zugleich kam

es aufgrund von Verzögerungen in der externen Logistikkette zu einer

Verschiebung von Auslieferungen und damit von Umsätzen in die Folgequartale.

Deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT gegenüber Vorjahr

Das bereinigte EBIT stieg überproportional um 10,4 % auf 42,4 Mio. EUR (Q1

2025: 38,4 Mio. EUR), womit sich die bereinigte EBIT-Marge deutlich auf 15,0 %

verbesserte (Q1 2025: 14,1 %). Dies spiegelt insbesondere positive

Skalierungseffekte in dem Segment VMS wider. Die Effizienzgewinne aus der

Einführung des neuen modularen Produktionskonzepts lieferten hierbei weitere

greifbare Verbesserungen.

Die Steigerung des bereinigten EBIT wurde maßgeblich durch VMS getragen. Die

Segmente Marine & Industry und Slide Bearings waren durch singuläre Effekte

belastet, die das zugrundeliegende Geschäft jedoch nicht beeinträchtigten.

?Der gelungene Start ins Jahr 2026 unterstreicht die Stärke unseres

Geschäftsmodells und die anhaltend positive Dynamik unserer Kernmärkte. Wir

haben den höchsten Auftragseingang eines Auftaktquartals in der Geschichte von

RENK erzielt - ein klarer Beweis für eine ungebrochen hohe internationale

Nachfrage nach unseren Produkten", sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group

AG.?RENK liefert verlässliche Antriebstechnologie auf höchstem technischen

Niveau - genau das, was unsere Kunden in einem sicherheitspolitisch

anspruchsvollen Umfeld erwarten. Wir sind voll auf Kurs und bestätigen unsere

Jahresprognose."

SEGMENT VEHICLE MOBILITY SOLUTIONS (VMS)

VMS bleibt der Wachstumsmotor der Gruppe. Der Auftragseingang stieg in den

ersten drei Monaten des Jahres um 20,5 % auf 478,4 Mio. EUR. (Q1 2025: 396,9 Mio.

EUR). Dies entspricht einer Book-to-Bill-Ratio von 2,5x (Q1 2025: 2,3x) und

unterstreicht die strukturell hohe Nachfrage in diesem Segment.

Treiber dieser Entwicklung waren unter anderem konkrete Programmabschlüsse: Ein

bedeutendes internationales Kampfpanzerprogramm im NATO-Umfeld mit einem Volumen

von 157 Mio. EUR wurde im ersten Quartal 2026 vertraglich fixiert, erste

Lieferungen sind für Ende 2026 geplant. Hinzu kamen weitere Aufträge im Rahmen

des PUMA-Programms: RENK liefert 188 Getriebe sowie zugehörige Federungssysteme

und Seitenvorgelege und stärkt damit seine Position als integrierter

Systemanbieter für Fahrzeugmobilität. Darüber hinaus bleibt das Service- und

Ersatzteilgeschäft in Deutschland, Europa und den USA auf hohem Niveau.

Der Umsatz erhöhte sich um 11,2 % auf 191,5 Mio. EUR (Q1 2025: 172,2 Mio. EUR),

obwohl kundenseitige Abruf- und Auslieferungspläne eine stärkere

Volumenentwicklung erst in der zweiten Jahreshälfte vorsehen.

Das bereinigte EBIT stieg um 22,3 % auf 35,0 Mio. EUR (Q1 2025: 28,6 Mio. EUR); die

bereinigte EBIT-Marge stieg entsprechend auf 18,3 % (Q1 2025: 16,6 %), ein

Zuwachs von 1,7 Prozentpunkten.

SEGMENT MARINE & INDUSTRY (M&I)

M&I erzielte einen Auftragseingang von 70,0 Mio. EUR (Q1 2025: 122,3 Mio. EUR), ein

Rückgang von 42,8 % bei einer Book-to-Bill Ratio von 1,1x (Q1 2025: 1,7x). Der

Rückgang ist auf einen ausgeprägten Basiseffekt zurückzuführen, der durch

außerordentlich hohe Großaufträge im Projektgeschäft des Marinebereichs im

Vorjahresquartal bedingt ist.

Der Umsatz lag bei 65,2 Mio. EUR (Q1 2025: 73,1 Mio. EUR), ein Rückgang um 10,8 %.

Verzögerungen in der Liefer- und Logistikkette werden zu einer Verschiebung der

Umsätze in die Folgequartale führen.

Das bereinigte EBIT betrug 4,4 Mio. EUR (Q1 2025: 7,5 Mio. EUR), die bereinigte

EBIT-Marge lag bei 6,7 % (Q1 2025: 10,2 %).

SEGMENT SLIDE BEARINGS (SB)

Das Segment Slide Bearings (SB) erzielte im ersten Quartal 2026 einen

Auftragseingang von 34,6 Mio. EUR (Q1 2025: 36,7 Mio. EUR), was einem Rückgang von

5,8 % und einer Book-to-Bill Ratio von 1,1x (Q1 2025: 1,2x) entspricht. Der

Umsatz lag mit 30,2 Mio. EUR (Q1 2025: 30,6 Mio. EUR) nahezu auf Vorjahresniveau (-

1,3 %). Das bereinigte EBIT betrug 4,0 Mio. EUR (Q1 2025: 5,3 Mio. EUR); die

bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 13,3 % (Q1 2025: 17,3 %). Der

Margenrückgang ist auf einen niedrigeren Aftermarket-Anteil in den ersten drei

Monaten sowie auf deutlich höhere US-Zölle als im Vorjahresquartal

zurückzuführen.

?Das erste Quartal 2026 zeigt eine klare operative Hebelwirkung: Unser

bereinigtes EBIT-Wachstum übersteigt das Umsatzwachstum deutlich - ein Beleg

dafür, dass die Skalierung unserer Produktionskapazitäten greift", sagt Anja

Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.?Mit über 90 % vertraglich gesicherter

Jahresumsätze verfügen wir über eine hohe Planungssicherheit für das Gesamtjahr.

Der weitere Anstieg des Gesamtauftragsbestands sichert zudem langfristige

Umsatzvisibilität."

AUSBLICK

Nach einem erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2026 bestätigt die RENK

Group AG ihre Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz

von mehr als 1,5 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Mio. EUR.

Gleichzeitig erreicht RENK Meilensteine in der Umsetzung seiner Technologie- und

Innovationsagenda?NextGen Mobility", mit der das Unternehmen seine Position als

führender Anbieter von Antriebslösungen für verteidigungsrelevante Anwendungen

gezielt unterstreicht. Erste Erfolge wurde dabei im Bereich unbemannter Systeme

zu Land und zu Wasser erreicht.

So wurde RENK mit der Lieferung eines integrierten Systempakets aus

Elektromotoren, Kupplungen und Getrieben für ein unbemanntes Überwasserschiff

(USV) für einen NATO-Staat beauftragt und baut damit seine Rolle im dynamischen

Markt für unbemannte maritime Systeme weiter aus.

Zudem präsentiert das Unternehmen auf der Eurosatory 2026 gemeinsam mit seinem

Partner Patria ein schweres UGV-Showcase-Modell und zeigt damit die nächste

Generation unbemannter Landsysteme. Im Zentrum steht das Drive-by-Wire-fähige

Getriebe HSWL 076, das als sicherheitszertifizierter Antriebsstrang die

Grundlage für skalierbare und plattformunabhängige UGV-Konzepte bildet.

Die ordentliche Hauptversammlung der RENK Group AG findet am 10. Juni 2026 in

virtueller Form statt.

RENK Gruppe

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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |

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| Auftragseingang | 582,3 | 548,6 | +6,1 % |

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| Umsatz | 283,6 | 272,6 | +4,0 % |

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| Bereinigtes EBIT | 42,4 | 38,4 | +10,4 % |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 15,0 % | 14,1 % | +0,9 Pp |

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VMS

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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |

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| Auftragseingang | 478,4 | 396,9 | +20,5 % |

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| Umsatz | 191,5 | 172,2 | +11,2 % |

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| Bereinigtes EBIT | 35,0 | 28,6 | +22,3 % |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 18,3 % | 16,6 % | +1,7 Pp |

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M&I

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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |

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| Auftragseingang | 70,0 | 122,3 |?42,8 % |

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| Umsatz | 65,2 | 73,1 |?10,8 % |

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| Bereinigtes EBIT | 4,4 | 7,5 |?41,2 % |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 6,7 % | 10,2 % |?3,5 Pp |

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Slide Bearings

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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |

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| Auftragseingang | 34,6 | 36,7 |?5,8 % |

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| Umsatz | 30,2 | 30,6 |?1,3 % |

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| Bereinigtes EBIT | 4,0 | 5,3 |?23,9 % |

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| Bereinigte EBIT-Marge | 13,3 % | 17,3 % |?4,0 Pp |

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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:

Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations

D-86159 Augsburg Global Head of investors@renk.com

Deutschland Communications & (mailto:fabian.klee@renk.com

www.renk.com Group Spokesperson )

(https://www.renk.com/ fabian.klee@renk.com

) (mailto:fabian.klee@renk.c

om)

+49 160 7154 647

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd.

EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

(http://www.renk.com/)

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

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