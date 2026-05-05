GNW-News: Q1 2026: RENK mit bestem Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte bei Auftragseingang und überproportionaler Verbesserung im bereinigten EBIT
Werte in diesem Artikel
^Q1 2026: RENK mit bestem Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte bei
Auftragseingang und überproportionaler Verbesserung im bereinigten EBIT
* Auftragseingang steigt auf 582,3 Mio. EUR
(Q1 2025: 548,6 Mio. EUR) - bester Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte
* Gesamtauftragsbestand steigt auf 6,9 Mrd. EUR
(31.03.2025: 5,5 Mrd. EUR)
* Umsatz mit 283,6 Mio. EUR (Q1 2025: 272,6 Mio. EUR) leicht über Vorjahr (+4,0 %)
* Bereinigtes EBIT wächst erneut überproportional (+10,4 %) auf 42,4 Mio. EUR
(Q1 2025: 38,4 Mio. EUR) - bereinigte EBIT-Marge verbessert sich auf 15,0 %
(Q1 2025: 14,1 %)
* Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) als klarer Wachstumstreiber bei
Auftragseingang, Umsatz und bereinigtem EBIT
* Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt
* Meilensteine bei?NextGen Mobility": USV-Auftrag für unbemannte Systeme,
sowie UGV-Showcase auf der Eurosatory 2026 - HSWL 076 als zentraler
Antriebsbaustein
Augsburg, 6. Mai 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, ist erfolgreich ins
Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Auftragseingang erreichte in den ersten drei
Monaten des Jahres 582,3 Mio. EUR (Q1 2025: 548,6 Mio. EUR) - der höchste Wert, den
das Unternehmen jemals in einem Auftaktquartal verzeichnet hat. Eine Book-to-
Bill-Ratio von 2,1x (Q1 2025: 2,0x) bei gleichzeitig starker Umsatzrealisierung
unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage. Der Gesamtauftragsbestand erreichte
6,9 Mrd. EUR und damit ein Allzeithoch. Der Umsatz stieg gegenüber dem
Vorjahresquartal leicht um 4% auf 283,6 Mio. EUR (Q1 2025: 272,6 Mio. EUR), im
Einklang mit den kundenseitigen Projekt- und Auslieferungsplänen. Zugleich kam
es aufgrund von Verzögerungen in der externen Logistikkette zu einer
Verschiebung von Auslieferungen und damit von Umsätzen in die Folgequartale.
Deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT gegenüber Vorjahr
Das bereinigte EBIT stieg überproportional um 10,4 % auf 42,4 Mio. EUR (Q1
2025: 38,4 Mio. EUR), womit sich die bereinigte EBIT-Marge deutlich auf 15,0 %
verbesserte (Q1 2025: 14,1 %). Dies spiegelt insbesondere positive
Skalierungseffekte in dem Segment VMS wider. Die Effizienzgewinne aus der
Einführung des neuen modularen Produktionskonzepts lieferten hierbei weitere
greifbare Verbesserungen.
Die Steigerung des bereinigten EBIT wurde maßgeblich durch VMS getragen. Die
Segmente Marine & Industry und Slide Bearings waren durch singuläre Effekte
belastet, die das zugrundeliegende Geschäft jedoch nicht beeinträchtigten.
?Der gelungene Start ins Jahr 2026 unterstreicht die Stärke unseres
Geschäftsmodells und die anhaltend positive Dynamik unserer Kernmärkte. Wir
haben den höchsten Auftragseingang eines Auftaktquartals in der Geschichte von
RENK erzielt - ein klarer Beweis für eine ungebrochen hohe internationale
Nachfrage nach unseren Produkten", sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group
AG.?RENK liefert verlässliche Antriebstechnologie auf höchstem technischen
Niveau - genau das, was unsere Kunden in einem sicherheitspolitisch
anspruchsvollen Umfeld erwarten. Wir sind voll auf Kurs und bestätigen unsere
Jahresprognose."
SEGMENT VEHICLE MOBILITY SOLUTIONS (VMS)
VMS bleibt der Wachstumsmotor der Gruppe. Der Auftragseingang stieg in den
ersten drei Monaten des Jahres um 20,5 % auf 478,4 Mio. EUR. (Q1 2025: 396,9 Mio.
EUR). Dies entspricht einer Book-to-Bill-Ratio von 2,5x (Q1 2025: 2,3x) und
unterstreicht die strukturell hohe Nachfrage in diesem Segment.
Treiber dieser Entwicklung waren unter anderem konkrete Programmabschlüsse: Ein
bedeutendes internationales Kampfpanzerprogramm im NATO-Umfeld mit einem Volumen
von 157 Mio. EUR wurde im ersten Quartal 2026 vertraglich fixiert, erste
Lieferungen sind für Ende 2026 geplant. Hinzu kamen weitere Aufträge im Rahmen
des PUMA-Programms: RENK liefert 188 Getriebe sowie zugehörige Federungssysteme
und Seitenvorgelege und stärkt damit seine Position als integrierter
Systemanbieter für Fahrzeugmobilität. Darüber hinaus bleibt das Service- und
Ersatzteilgeschäft in Deutschland, Europa und den USA auf hohem Niveau.
Der Umsatz erhöhte sich um 11,2 % auf 191,5 Mio. EUR (Q1 2025: 172,2 Mio. EUR),
obwohl kundenseitige Abruf- und Auslieferungspläne eine stärkere
Volumenentwicklung erst in der zweiten Jahreshälfte vorsehen.
Das bereinigte EBIT stieg um 22,3 % auf 35,0 Mio. EUR (Q1 2025: 28,6 Mio. EUR); die
bereinigte EBIT-Marge stieg entsprechend auf 18,3 % (Q1 2025: 16,6 %), ein
Zuwachs von 1,7 Prozentpunkten.
SEGMENT MARINE & INDUSTRY (M&I)
M&I erzielte einen Auftragseingang von 70,0 Mio. EUR (Q1 2025: 122,3 Mio. EUR), ein
Rückgang von 42,8 % bei einer Book-to-Bill Ratio von 1,1x (Q1 2025: 1,7x). Der
Rückgang ist auf einen ausgeprägten Basiseffekt zurückzuführen, der durch
außerordentlich hohe Großaufträge im Projektgeschäft des Marinebereichs im
Vorjahresquartal bedingt ist.
Der Umsatz lag bei 65,2 Mio. EUR (Q1 2025: 73,1 Mio. EUR), ein Rückgang um 10,8 %.
Verzögerungen in der Liefer- und Logistikkette werden zu einer Verschiebung der
Umsätze in die Folgequartale führen.
Das bereinigte EBIT betrug 4,4 Mio. EUR (Q1 2025: 7,5 Mio. EUR), die bereinigte
EBIT-Marge lag bei 6,7 % (Q1 2025: 10,2 %).
SEGMENT SLIDE BEARINGS (SB)
Das Segment Slide Bearings (SB) erzielte im ersten Quartal 2026 einen
Auftragseingang von 34,6 Mio. EUR (Q1 2025: 36,7 Mio. EUR), was einem Rückgang von
5,8 % und einer Book-to-Bill Ratio von 1,1x (Q1 2025: 1,2x) entspricht. Der
Umsatz lag mit 30,2 Mio. EUR (Q1 2025: 30,6 Mio. EUR) nahezu auf Vorjahresniveau (-
1,3 %). Das bereinigte EBIT betrug 4,0 Mio. EUR (Q1 2025: 5,3 Mio. EUR); die
bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 13,3 % (Q1 2025: 17,3 %). Der
Margenrückgang ist auf einen niedrigeren Aftermarket-Anteil in den ersten drei
Monaten sowie auf deutlich höhere US-Zölle als im Vorjahresquartal
zurückzuführen.
?Das erste Quartal 2026 zeigt eine klare operative Hebelwirkung: Unser
bereinigtes EBIT-Wachstum übersteigt das Umsatzwachstum deutlich - ein Beleg
dafür, dass die Skalierung unserer Produktionskapazitäten greift", sagt Anja
Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG.?Mit über 90 % vertraglich gesicherter
Jahresumsätze verfügen wir über eine hohe Planungssicherheit für das Gesamtjahr.
Der weitere Anstieg des Gesamtauftragsbestands sichert zudem langfristige
Umsatzvisibilität."
AUSBLICK
Nach einem erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2026 bestätigt die RENK
Group AG ihre Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz
von mehr als 1,5 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Mio. EUR.
Gleichzeitig erreicht RENK Meilensteine in der Umsetzung seiner Technologie- und
Innovationsagenda?NextGen Mobility", mit der das Unternehmen seine Position als
führender Anbieter von Antriebslösungen für verteidigungsrelevante Anwendungen
gezielt unterstreicht. Erste Erfolge wurde dabei im Bereich unbemannter Systeme
zu Land und zu Wasser erreicht.
So wurde RENK mit der Lieferung eines integrierten Systempakets aus
Elektromotoren, Kupplungen und Getrieben für ein unbemanntes Überwasserschiff
(USV) für einen NATO-Staat beauftragt und baut damit seine Rolle im dynamischen
Markt für unbemannte maritime Systeme weiter aus.
Zudem präsentiert das Unternehmen auf der Eurosatory 2026 gemeinsam mit seinem
Partner Patria ein schweres UGV-Showcase-Modell und zeigt damit die nächste
Generation unbemannter Landsysteme. Im Zentrum steht das Drive-by-Wire-fähige
Getriebe HSWL 076, das als sicherheitszertifizierter Antriebsstrang die
Grundlage für skalierbare und plattformunabhängige UGV-Konzepte bildet.
Die ordentliche Hauptversammlung der RENK Group AG findet am 10. Juni 2026 in
virtueller Form statt.
RENK Gruppe
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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |
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| Auftragseingang | 582,3 | 548,6 | +6,1 % |
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| Umsatz | 283,6 | 272,6 | +4,0 % |
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| Bereinigtes EBIT | 42,4 | 38,4 | +10,4 % |
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| Bereinigte EBIT-Marge | 15,0 % | 14,1 % | +0,9 Pp |
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VMS
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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |
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| Auftragseingang | 478,4 | 396,9 | +20,5 % |
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| Umsatz | 191,5 | 172,2 | +11,2 % |
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| Bereinigtes EBIT | 35,0 | 28,6 | +22,3 % |
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| Bereinigte EBIT-Marge | 18,3 % | 16,6 % | +1,7 Pp |
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M&I
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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |
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| Auftragseingang | 70,0 | 122,3 |?42,8 % |
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| Umsatz | 65,2 | 73,1 |?10,8 % |
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| Bereinigtes EBIT | 4,4 | 7,5 |?41,2 % |
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| Bereinigte EBIT-Marge | 6,7 % | 10,2 % |?3,5 Pp |
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Slide Bearings
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| in Mio. EUR | Q1/2026 | Q1/2025 | Veränderung |
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| Auftragseingang | 34,6 | 36,7 |?5,8 % |
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| Umsatz | 30,2 | 30,6 |?1,3 % |
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| Bereinigtes EBIT | 4,0 | 5,3 |?23,9 % |
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| Bereinigte EBIT-Marge | 13,3 % | 17,3 % |?4,0 Pp |
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Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen.
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd.
EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
(http://www.renk.com/)
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
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Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
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tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
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Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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