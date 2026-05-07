GNW-News: QED Science führt KI-Infrastruktur für die wissenschaftliche Validierung ein
^TEL AVIV, Israel, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QED Science
(https://www.qedscience.com/), eine Plattform zur Überprüfung der
wissenschaftlichen Validität und eine moderne Infrastruktur für Forscher,
Förderer, Institutionen und Organisationen im Bereich der Lebenswissenschaften,
hat heute?The 1%" (https://the-one-percent.qedscience.com/) vorgestellt, eine
Liste der 574 besten Preprints aus dem Bereich der Lebenswissenschaften. Das
Unternehmen bewertete anonym 57.455 bioRxiv-Preprints
(https://www.biorxiv.org/), die zwischen Mai 2025 und April 2026 eingereicht
wurden, hinsichtlich ihrer Originalität und Validität.
Das Ranking basiert auf dem QED Score, der von QED Science validierten Kennzahl
zur Messung wissenschaftlicher Qualität in großem Maßstab. QED Science bewertete
jedes Preprint anonym hinsichtlich Originalität und wissenschaftlicher
Validität, unabhängig von der Identität der Autoren, ihrer institutionellen
Zugehörigkeit, der geplanten Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift, der
Anzahl der Zitate oder reputationsbasierten Indikatoren. Originalität und
Validität werden anhand einer multifaktoriellen Analyse beurteilt, bei der der
Schwerpunkt auf den aus dem Manuskript extrahierten Thesen und Belegen liegt und
nicht auf dem Schreibstil.
Wissenschaftliche Entdeckungen nehmen immer schneller zu, doch der
wissenschaftliche Fortschritt hält aufgrund der Systeme, mit denen er bewertet
wird, nicht Schritt. Zwischen der Einreichung und der Veröffentlichung einer
wissenschaftlichen Arbeit kann oft eine Verzögerung von bis zu 24 Monaten
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007995.2021.1905622) liegen.
Herkömmliche Indikatoren für die Vertrauenswürdigkeit wurden für eine andere Ära
der Wissenschaft entwickelt und standen in der Preprint-Phase nicht zur
Verfügung - Zeitschriftenrang, Zitierhäufigkeit, institutionelle Zugehörigkeit
und Ruf des Autors.
Preprints sind zunehmend der Ort, an dem neue Entdeckungen erstmals
veröffentlicht werden. Sie könnten erste Hinweise auf die nächste wichtige
Krebsbehandlung, den nächsten Impfstoff, den nächsten biologischen Mechanismus
oder das nächste Forschungsinstrument enthalten. Da Preprints jedoch noch nicht
das Peer-Review-Verfahren einer Fachzeitschrift durchlaufen haben, benötigen
Forscher, Förderer und Institutionen bessere Möglichkeiten, um sie schnell,
gründlich und fair zu bewerten.
QED Science stellt sich dieser Herausforderung. Die Plattform wird bereits von
mehr als 10.000 Laboren in 1.500 Einrichtungen in über 70 Ländern genutzt und
unterstützt wissenschaftliche Teams dabei, einen größeren Teil der
Forschungsergebnisse bereits in einer frühen Phase des Forschungszyklus
auszuwerten.
Oded Rechavi (https://x.com/OdedRechavi), Mitbegründer und leitender
Wissenschaftler bei QED Science, dazu:?Um wirklich voranzukommen, müssen wir
die wissenschaftliche Qualität anhand der Arbeit selbst beurteilen und nicht
anhand der dahinter stehenden Institution, Zeitschrift oder des Rufs. Indem wir
identifizierende Angaben entfernen und Manuskripte im Blindverfahren
begutachten, können wir eine solidere Grundlage für den wissenschaftlichen
Bestand schaffen."
Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Studie von QED Science und der
Veröffentlichung von?The 1%" gehören:
* QED Science hat 57.455 Preprints bewertet - ein Prozess, für den
schätzungsweise Hunderttausende Stunden an Expertenarbeit erforderlich
waren.
* In 75 % der entscheidenden Fälle, in denen der QED-Score und das Journal-
Ranking voneinander abwichen, stimmten die Fachexperten hinsichtlich des
Journal-Rankings mit dem QED-Score überein.
* Der Rang einer Zeitschrift ist ein weniger zuverlässiger Indikator für die
Qualität eines Artikels, da QED Science feststellte, dass 12,9 % der Artikel
mit hoher Bewertung letztendlich in Zeitschriften mit niedrigerem Rang
veröffentlicht wurden.
* Mehrere kleinere Förderer trugen einen höheren Anteil an herausragender
Wissenschaft bei als die größeren und bekannteren Förderer. So platzierte
beispielsweise die G. Harold & Leila Y. Mathers Foundation
(https://mathersfoundation.org/) 9 von 32 geförderten Arbeiten unter den
besten 1 %, was einer Quote von 28,1 % entspricht, während diese Quote bei
den National Institutes of Health bei 2,0 % liegt.
Niv Mastboim, CEO von QED Science, dazu:?Die Wissenschaft ist über die Systeme
hinausgewachsen, die vor Jahrhunderten zu ihrer Bewertung geschaffen wurden.
Deshalb haben wir QED Science gegründet, um die Art und Weise, wie Wissenschaft
entsteht und weitergegeben wird, grundlegend weiterzuentwickeln."?The 1%, das
auf dem QED Score basiert, validiert Preprints, damit wissenschaftliche
Erkenntnisse schneller Wirkung zeigen können."
Weitere Informationen zu QED Science und?The 1%" finden Sie unter
www.qedscience.com (http://www.qedscience.com/).
Über QED Science
QED Science ist ein KI-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die
besten wissenschaftlichen Arbeiten ins Rampenlicht zu rücken und die
Wissenschaftler hinter den Manuskripten zu würdigen.
Ausgehend von der Überzeugung, dass wissenschaftliche Qualität für sich selbst
sprechen sollte, hat QED Science den?QED Score" entwickelt - einen validierten
Qualitätsmaßstab, der Manuskripte aus den Lebenswissenschaften nach
vollständiger Anonymisierung hinsichtlich Originalität und Validität bewertet
und dabei den Einfluss des Rufs der Autoren, des Prestiges der Institutionen und
der Publikationsplattform ausschließt.
Der QED Score wird von mehr als 10.000 Laboren in 1.500 Einrichtungen in über
70 Ländern genutzt und liefert innerhalb weniger Minuten Auswertungen, die
normalerweise Monate in Anspruch nehmen.
Über die reine Erkennung hinaus ermöglicht die Validitäts-Engine von QED
Forschern, zu erkennen, welche Aussagen in wissenschaftlichen Artikeln,
Förderanträgen und ihrer täglichen wissenschaftlichen Arbeit Bestand haben - und
das ohne Training anhand proprietärer Daten.?The 1%", die von QED Science
zusammengestellte Auswahl der herausragendsten Preprints aus dem Bereich der
Lebenswissenschaften, ist die bislang größte blinde Qualitätsbewertung von
wissenschaftlichen Preprints.
Medienkontakt
Lacy Talton
Evergreen & Oak im Auftrag von QED Science
lacy@evergreenandoak.com (mailto:lacy@evergreenandoak.com)
+1.252.467.5220
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