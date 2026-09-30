GNW-News: Quantexa erhält Morgan Stanley Innovation Award 2026
^LONDON und MENLO PARK, Kalifornien, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa
(https://www.quantexa.com/), ein globales Softwareunternehmen für Daten,
Analysen und KI und Vorreiter im Bereich Decision Intelligence, gab heute
bekannt, dass es auf der 24. jährlichen Tech Week von Morgan Stanley in Menlo
Park mit dem Innovation Award 2026 des Unternehmens ausgezeichnet wurde.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten würdigt Morgan Stanley Technologieinnovatoren,
deren Lösungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Tech Week ist eine
Veranstaltung auf Einladung, die die Führungskräfte des Unternehmens aus den
Bereichen Business und Technologie mit ihren Technologiepartnern zusammenbringt.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung standen KI-Plattformen und die
Grundlagen agentenbasierter KI. Quantexa wurde für seine Arbeit zur
Zusammenführung der Kundendaten von Morgan Stanley über das gesamte Unternehmen
hinweg ausgezeichnet.
Die Entity-Resolution-Technologie von Quantexa verarbeitet Kunden- und
Kontaktdaten aus verschiedenen Geschäftsbereichen und setzt dynamisches Matching
ein, um doppelte Datensätze zu identifizieren. Dabei kommen zwei sich ergänzende
Konfigurationen zum Einsatz: ein automatisierter Ansatz, der an den bestehenden
Governance-Standards ausgerichtet ist, sowie eine durch Data Stewards
unterstützte Prüfung, die zusätzliche Möglichkeiten zur Zusammenführung von
Datensätzen für die menschliche Prüfung aufzeigt. Die Plattform unterstützt die
Integrated-Firm-Strategie von Morgan Stanley, indem sie eine ganzheitliche Sicht
auf die Kunden ermöglicht.
?Die Plattform von Quantexa verschafft uns eine umfassendere Sicht auf unsere
Kunden über das gesamte Unternehmen hinweg", so Dan DeDora, Managing Director
und Head of Integrated Firmwide Client Intelligence bei Morgan Stanley.?Diese
Grundlage hilft uns, unsere Daten- und KI-Strategie voranzutreiben, und versetzt
uns in die Lage, kontinuierlich weitere Datenbereiche zu erschließen. Da Morgan
Stanley weiterhin einen einheitlichen Ansatz für Kundenbeziehungen verfolgt,
spielen belastbare Daten dabei eine entscheidende Rolle."
Entity Resolution ist eine Funktion innerhalb der umfassenderen Decision-
Intelligence-Plattform von Quantexa. Diese führt fragmentierte interne und
externe Unternehmensdaten zusammen und erstellt Wissensgraphen, die Beziehungen
zwischen Kunden, Geschäftspartnern und Transaktionen abbilden. Dadurch
unterstützt und erweitert sie fundierte Entscheidungen durch Menschen und KI.
Diese Grundlage bildet die Kontextebene zwischen den Rohdaten eines Unternehmens
und den KI-Modellen und -Agenten, auf die es zunehmend angewiesen ist. Dadurch
können diese Systeme auf Basis eines realitätsnahen und entscheidungsrelevanten
Gesamtbilds des Unternehmens Schlussfolgerungen ziehen, anstatt isolierte
Datensätze zu verarbeiten.
?Finanzinstitute weltweit stehen unter Druck, den Wert von KI zu erschließen.
Dieser Wert hängt jedoch von dem Kontext und der Vertrauenswürdigkeit der
zugrunde liegenden Daten ab. Morgan Stanley stellt sich dieser Herausforderung
unmittelbar", so Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Wir fühlen uns
durch diese Auszeichnung geehrt und freuen uns, Morgan Stanley bei der
Weiterentwicklung seiner KI- und Client-Intelligence-Lösungen zu unterstützen."
Die Auszeichnung schließt nahtlos an ein Jahr unabhängiger Anerkennung für die
Plattform von Quantexa an: Das Unternehmen wurde kürzlich als Leader im IDC
MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment,
als Luminary in der Innovation Watch: AI-powered Decision Intelligence 2026 der
Everest Group sowie als Leader im Gartner(®) Magic Quadrant(TM) 2026 for Decision
Intelligence Platforms ausgezeichnet.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Quantexa Banken dabei unterstützt,
fragmentierte Kundendaten zu einem vertrauenswürdigen, unternehmensweiten
Gesamtbild zusammenzuführen, besuchen Sie
bitte https://www.quantexa.com/industries/banking/#why-quantexa.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere
Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene
Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer
entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von
Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum
voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im
gesamten Unternehmen zu bewältigen - unter anderem in den Bereichen modernes
Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und
Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit. Das Unternehmen wurde
von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie?Decision
Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016
gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von
Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(https://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://linkedin.com/company/quantexa).
Gartner-Haftungsausschluss
Gartner(®) Magic Quadrant(TM) für Decision Intelligence-Plattformen, David Pidsley,
Carlie Idoine, Kevin R. Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, Ph.D. 26. Januar
2026.
Gartner fördert keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen
Forschungspublikationen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur
diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere
Bezeichnungen erhalten haben. Gartners Researchpublikationen spiegeln die
Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als
Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als
auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und
übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.
und/oder ihren Tochtergesellschaften. Sie wird in den USA und weltweit genutzt
und hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.
Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen
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vorbehalten.
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Michael Lane
Quantexa
michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
Elle Welch
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