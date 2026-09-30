GNW-News: Quantexa erhält Morgan Stanley Innovation Award 2026

30.09.26 19:43 Uhr

^LONDON und MENLO PARK, Kalifornien, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa

(https://www.quantexa.com/), ein globales Softwareunternehmen für Daten,

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Analysen und KI und Vorreiter im Bereich Decision Intelligence, gab heute

bekannt, dass es auf der 24. jährlichen Tech Week von Morgan Stanley in Menlo

Park mit dem Innovation Award 2026 des Unternehmens ausgezeichnet wurde.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten würdigt Morgan Stanley Technologieinnovatoren,

deren Lösungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Tech Week ist eine

Veranstaltung auf Einladung, die die Führungskräfte des Unternehmens aus den

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Bereichen Business und Technologie mit ihren Technologiepartnern zusammenbringt.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung standen KI-Plattformen und die

Grundlagen agentenbasierter KI. Quantexa wurde für seine Arbeit zur

Zusammenführung der Kundendaten von Morgan Stanley über das gesamte Unternehmen

hinweg ausgezeichnet.

Die Entity-Resolution-Technologie von Quantexa verarbeitet Kunden- und

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Kontaktdaten aus verschiedenen Geschäftsbereichen und setzt dynamisches Matching

ein, um doppelte Datensätze zu identifizieren. Dabei kommen zwei sich ergänzende

Konfigurationen zum Einsatz: ein automatisierter Ansatz, der an den bestehenden

Governance-Standards ausgerichtet ist, sowie eine durch Data Stewards

unterstützte Prüfung, die zusätzliche Möglichkeiten zur Zusammenführung von

Datensätzen für die menschliche Prüfung aufzeigt. Die Plattform unterstützt die

Integrated-Firm-Strategie von Morgan Stanley, indem sie eine ganzheitliche Sicht

auf die Kunden ermöglicht.

?Die Plattform von Quantexa verschafft uns eine umfassendere Sicht auf unsere

Kunden über das gesamte Unternehmen hinweg", so Dan DeDora, Managing Director

und Head of Integrated Firmwide Client Intelligence bei Morgan Stanley.?Diese

Grundlage hilft uns, unsere Daten- und KI-Strategie voranzutreiben, und versetzt

uns in die Lage, kontinuierlich weitere Datenbereiche zu erschließen. Da Morgan

Stanley weiterhin einen einheitlichen Ansatz für Kundenbeziehungen verfolgt,

spielen belastbare Daten dabei eine entscheidende Rolle."

Entity Resolution ist eine Funktion innerhalb der umfassenderen Decision-

Intelligence-Plattform von Quantexa. Diese führt fragmentierte interne und

externe Unternehmensdaten zusammen und erstellt Wissensgraphen, die Beziehungen

zwischen Kunden, Geschäftspartnern und Transaktionen abbilden. Dadurch

unterstützt und erweitert sie fundierte Entscheidungen durch Menschen und KI.

Diese Grundlage bildet die Kontextebene zwischen den Rohdaten eines Unternehmens

und den KI-Modellen und -Agenten, auf die es zunehmend angewiesen ist. Dadurch

können diese Systeme auf Basis eines realitätsnahen und entscheidungsrelevanten

Gesamtbilds des Unternehmens Schlussfolgerungen ziehen, anstatt isolierte

Datensätze zu verarbeiten.

?Finanzinstitute weltweit stehen unter Druck, den Wert von KI zu erschließen.

Dieser Wert hängt jedoch von dem Kontext und der Vertrauenswürdigkeit der

zugrunde liegenden Daten ab. Morgan Stanley stellt sich dieser Herausforderung

unmittelbar", so Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Wir fühlen uns

durch diese Auszeichnung geehrt und freuen uns, Morgan Stanley bei der

Weiterentwicklung seiner KI- und Client-Intelligence-Lösungen zu unterstützen."

Die Auszeichnung schließt nahtlos an ein Jahr unabhängiger Anerkennung für die

Plattform von Quantexa an: Das Unternehmen wurde kürzlich als Leader im IDC

MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment,

als Luminary in der Innovation Watch: AI-powered Decision Intelligence 2026 der

Everest Group sowie als Leader im Gartner(®) Magic Quadrant(TM) 2026 for Decision

Intelligence Platforms ausgezeichnet.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Quantexa Banken dabei unterstützt,

fragmentierte Kundendaten zu einem vertrauenswürdigen, unternehmensweiten

Gesamtbild zusammenzuführen, besuchen Sie

bitte https://www.quantexa.com/industries/banking/#why-quantexa.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere

Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene

Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer

entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von

Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum

voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im

gesamten Unternehmen zu bewältigen - unter anderem in den Bereichen modernes

Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und

Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit. Das Unternehmen wurde

von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie?Decision

Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016

gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von

Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(https://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://linkedin.com/company/quantexa).

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner(®) Magic Quadrant(TM) für Decision Intelligence-Plattformen, David Pidsley,

Carlie Idoine, Kevin R. Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, Ph.D. 26. Januar

2026.

Gartner fördert keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen

Forschungspublikationen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur

diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere

Bezeichnungen erhalten haben. Gartners Researchpublikationen spiegeln die

Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als

Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als

auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und

übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für

einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.

und/oder ihren Tochtergesellschaften. Sie wird in den USA und weltweit genutzt

und hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen

Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte

vorbehalten.

Medienanfragen??

Michael Lane

Quantexa

michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

Elle Welch

SourceCode Communications

elle.welch@sourcecodecomms.com (mailto:Elle.welch@sourcecodecomms.com)

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