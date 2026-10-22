GNW-News: Quantexa vom Insolvency Service zum Aufbau einer souveränen Daten- und KI-Infrastruktur zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ausgewählt
^Dreijährige Partnerschaft im Millionen-Pfund-Bereich verknüpft bislang isolierte
Daten, um Geldwäsche, betrügerischen Firmenkonkurs (?Phoenixing") und noch
offene Betrugsfälle im Zusammenhang mit COVID-Krediten aufzudecken - die
Kontrolle bleibt dabei vollständig bei der Behörde
* Im Rahmen des Dreijahresvertrags führt Quantexa die Daten des Insolvency
Service in einer einheitlichen, kontextbezogenen Sicht auf Personen,
Unternehmen, Adressen und Transaktionen zusammen
* Ermittler werden die Plattform nutzen, um Geldwäsche durch Scheinunternehmen
im Einzelhandel zu zerschlagen, wiederholtes Firmen-Phoenixing zu stoppen
sowie noch offene Betrugsfälle im Zusammenhang mit COVID-Krediten
aufzuarbeiten
* Der Insolvency Service behält die souveräne Kontrolle über seine Daten,
Technologien und Entscheidungen. Nachvollziehbare Risikobewertungen und
lückenlose Prüfpfade machen transparent, wie jede Erkenntnis zustande kommt
LONDON, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit tätiges
Softwareunternehmen für Datenanalyse und künstliche Intelligenz, das mit seinem
Ansatz der Decision Intelligence neue Maßstäbe setzt, wurde vom britischen
Insolvency Service für eine dreijährige Partnerschaft im Wert von mehreren
Millionen Pfund ausgewählt. Die Zusammenarbeit soll den Ermittlern der Behörde
eine vertrauenswürdige, souveräne Daten- und KI-Grundlage bieten, um
Finanzkriminalität aufzudecken, öffentliche Gelder zu schützen und das Vertrauen
in die britische Wirtschaft zu stärken.
Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform sowie die Technologien Entity
Resolution und Knowledge Graph führen die bei der Behörde vorhandenen Daten zu
Personen, Unternehmen, Adressen und Transaktionen zusammen und machen die
Verbindungen zwischen ihnen sichtbar. Dieser zusätzliche Kontext hilft den
Ermittlern, Netzwerke hinter Geldwäsche über Einzelhandelsgeschäfte, den
Missbrauch von COVID-Krediten und sogenannte Phoenix-Unternehmen aufzudecken.
Dabei wird ein Unternehmen gezielt aufgegeben, um Schulden oder Steuern zu
umgehen, und anschließend neugegründet.
Das Ausmaß der Herausforderung ist beträchtlich. Mehr als 4 Milliarden Pfund
gingen durch Betrug bei COVID-Hilfsprogrammen verloren, und Tausende von
Altfällen im Zusammenhang mit Krediten müssen noch aufgearbeitet werden. Eine
ausschließlich manuelle Bearbeitung würde Jahre in Anspruch nehmen. Die
Plattform von Quantexa ergänzt die vorhandenen Daten um eine Kontextebene und
nutzt fortschrittliche Automatisierung, um verborgene Zusammenhänge sichtbar zu
machen und Ermittlungsansätze mit besonders hohem Risiko zu priorisieren. Die
Ermittler behalten dabei jederzeit die Kontrolle: Sie prüfen die gewonnenen
Erkenntnisse, berücksichtigen den jeweiligen Kontext und treffen sämtliche
Entscheidungen über weitere Ermittlungs- und Durchsetzungsmaßnahmen selbst.
Duncan Beach, Chief Executive des Insolvency Service, erklärt:?Unsere kürzlich
veröffentlichte Strategie macht deutlich, dass wir die Arbeit des Insolvency
Service in einer Welt, die sich rasant verändert, modernisieren müssen. Dazu
gehört vor allem, schneller zu handeln, weiter vorauszudenken und Erkenntnisse,
Daten und Technologien besser zu nutzen."
?Deshalb freue ich mich sehr, dass wir diese Vereinbarung mit Quantexa
geschlossen haben. Sie ermöglicht es unseren erfahrenen Ermittlern, mithilfe von
Technologie verborgene Verbindungen zwischen Fällen wesentlich schneller
aufzudecken, als es ihnen allein möglich wäre. So können wir wirksamer gegen
Fehlverhalten vorgehen und diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die versuchen,
das Gesetz zu umgehen."
Dave Magrath, Director of Investigation and Enforcement Services beim Insolvency
Service, ergänzt:?Finanzkriminalität schadet Beschäftigten, Gläubigern,
rechtmäßig wirtschaftenden Unternehmen und Steuerzahlern. Seit mehr als 140
Jahren schützt der Insolvency Service die britische Wirtschaft. Die Bekämpfung
von zunehmend komplexerem Betrug erfordert eine kontinuierliche Anpassung. Der
Einsatz von KI, um verborgene Zusammenhänge in den Daten aufzudecken, über die
wir bereits verfügen, hilft unseren Ermittlern, ihre Fachkenntnisse gezielt dort
einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten. Gleichzeitig bleiben sensible
Informationen stets unter unserer Kontrolle, und alle Entscheidungen sind
nachvollziehbar, begründbar und auf konkrete Belege gestützt."
Die Datensouveränität ist fest in der Partnerschaft verankert. Der Insolvency
Service behält die Aufsicht darüber, wie seine Informationen verwendet werden
und wie daraus Erkenntnisse gewonnen werden. Nachvollziehbare Risikobewertungen,
die Dokumentation der Datenherkunft und lückenlose Prüfpfade gewährleisten, dass
sich jede Erkenntnis bis zur daraus abgeleiteten Entscheidung und zurück zu den
zugrunde liegenden Belegen zurückverfolgen lässt.
Vishal Marria, CEO und Gründer von Quantexa, sagt:?Kriminelle, die das
Gesellschaftsrecht und die Unternehmensgründung missbrauchen, profitieren davon,
dass sich Informationen nur schwer miteinander verknüpfen lassen. Indem wir
fragmentierte interne und externe Daten zu einer vertrauenswürdigen,
kontextbezogenen Datengrundlage zusammenführen, helfen wir dem Insolvency
Service, das Gesamtbild zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die
souveräne Umsetzung stellt sicher, dass Kontrolle, Governance und
Rechenschaftspflicht bei der Behörde verbleiben. So lassen sich sämtliche
Erkenntnisse nachvollziehen und Entscheidungen fundiert vertreten. Wir sind
stolz darauf, für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein, und freuen uns
darauf, gemeinsam mit dem INSS gegen organisierte Kriminalität vorzugehen."
Die Auftragsvergabe ist ein weiterer Meilenstein für Quantexas wachsende Präsenz
im britischen öffentlichen Sektor. Die Regierung investiert zunehmend in
souveräne, vertrauenswürdige Datengrundlagen für KI und strebt mehr Kontrolle
über strategisch wichtige Technologien an. Im Mai 2026 erteilte HM Revenue and
Customs Quantexa den Zuschlag für eine zehnjährige Partnerschaft im Wert von
175 Millionen Pfund, um die eigene Datenbasis zu modernisieren und souveräne,
regulierte KI auf nationaler Ebene zu ermöglichen.
Quantexa arbeitet weltweit mit Organisationen des öffentlichen Sektors bei
Initiativen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikomanagement, Compliance und
Datenmodernisierung zusammen. Weitere Informationen finden Sie
unter https://www.quantexa.com/industries/public-sector/.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere
Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene
Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer
entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von
Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum
voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im
gesamten Unternehmen zu bewältigen - unter anderem in den Bereichen modernes
Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und
Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit. Das Unternehmen wurde
von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie?Decision
Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016
gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von
Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://linkedin.com/company/quantexa).
Über den Insolvency Service
Der Insolvency Service ist eine staatliche Behörde, die dazu beiträgt,
wirtschaftliches Vertrauen zu schaffen, indem sie Menschen in finanziellen
Notlagen unterstützt, finanzielle Vergehen bekämpft und die Erlöse für Gläubiger
maximiert.
Der Insolvency Service ist eine Exekutivagentur, die dem Department for
Business, Innovation, Science and Trade unterstellt ist.
Medienanfragen
Dan Tookey
Quantexa
dantookey@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
Ben Davies
SourceCode Communications
ben.davies@sourcecodecomms.com (mailto:ben.davies@sourcecodecomms.com)
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