GNW-News: Quantexa vom Insolvency Service zum Aufbau einer souveränen Daten- und KI-Infrastruktur zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ausgewählt

22.10.26 18:05 Uhr

^Dreijährige Partnerschaft im Millionen-Pfund-Bereich verknüpft bislang isolierte

Daten, um Geldwäsche, betrügerischen Firmenkonkurs (?Phoenixing") und noch

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offene Betrugsfälle im Zusammenhang mit COVID-Krediten aufzudecken - die

Kontrolle bleibt dabei vollständig bei der Behörde

* Im Rahmen des Dreijahresvertrags führt Quantexa die Daten des Insolvency

Service in einer einheitlichen, kontextbezogenen Sicht auf Personen,

Unternehmen, Adressen und Transaktionen zusammen

* Ermittler werden die Plattform nutzen, um Geldwäsche durch Scheinunternehmen

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im Einzelhandel zu zerschlagen, wiederholtes Firmen-Phoenixing zu stoppen

sowie noch offene Betrugsfälle im Zusammenhang mit COVID-Krediten

aufzuarbeiten

* Der Insolvency Service behält die souveräne Kontrolle über seine Daten,

Technologien und Entscheidungen. Nachvollziehbare Risikobewertungen und

lückenlose Prüfpfade machen transparent, wie jede Erkenntnis zustande kommt

LONDON, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit tätiges

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Softwareunternehmen für Datenanalyse und künstliche Intelligenz, das mit seinem

Ansatz der Decision Intelligence neue Maßstäbe setzt, wurde vom britischen

Insolvency Service für eine dreijährige Partnerschaft im Wert von mehreren

Millionen Pfund ausgewählt. Die Zusammenarbeit soll den Ermittlern der Behörde

eine vertrauenswürdige, souveräne Daten- und KI-Grundlage bieten, um

Finanzkriminalität aufzudecken, öffentliche Gelder zu schützen und das Vertrauen

in die britische Wirtschaft zu stärken.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform sowie die Technologien Entity

Resolution und Knowledge Graph führen die bei der Behörde vorhandenen Daten zu

Personen, Unternehmen, Adressen und Transaktionen zusammen und machen die

Verbindungen zwischen ihnen sichtbar. Dieser zusätzliche Kontext hilft den

Ermittlern, Netzwerke hinter Geldwäsche über Einzelhandelsgeschäfte, den

Missbrauch von COVID-Krediten und sogenannte Phoenix-Unternehmen aufzudecken.

Dabei wird ein Unternehmen gezielt aufgegeben, um Schulden oder Steuern zu

umgehen, und anschließend neugegründet.

Das Ausmaß der Herausforderung ist beträchtlich. Mehr als 4 Milliarden Pfund

gingen durch Betrug bei COVID-Hilfsprogrammen verloren, und Tausende von

Altfällen im Zusammenhang mit Krediten müssen noch aufgearbeitet werden. Eine

ausschließlich manuelle Bearbeitung würde Jahre in Anspruch nehmen. Die

Plattform von Quantexa ergänzt die vorhandenen Daten um eine Kontextebene und

nutzt fortschrittliche Automatisierung, um verborgene Zusammenhänge sichtbar zu

machen und Ermittlungsansätze mit besonders hohem Risiko zu priorisieren. Die

Ermittler behalten dabei jederzeit die Kontrolle: Sie prüfen die gewonnenen

Erkenntnisse, berücksichtigen den jeweiligen Kontext und treffen sämtliche

Entscheidungen über weitere Ermittlungs- und Durchsetzungsmaßnahmen selbst.

Duncan Beach, Chief Executive des Insolvency Service, erklärt:?Unsere kürzlich

veröffentlichte Strategie macht deutlich, dass wir die Arbeit des Insolvency

Service in einer Welt, die sich rasant verändert, modernisieren müssen. Dazu

gehört vor allem, schneller zu handeln, weiter vorauszudenken und Erkenntnisse,

Daten und Technologien besser zu nutzen."

?Deshalb freue ich mich sehr, dass wir diese Vereinbarung mit Quantexa

geschlossen haben. Sie ermöglicht es unseren erfahrenen Ermittlern, mithilfe von

Technologie verborgene Verbindungen zwischen Fällen wesentlich schneller

aufzudecken, als es ihnen allein möglich wäre. So können wir wirksamer gegen

Fehlverhalten vorgehen und diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die versuchen,

das Gesetz zu umgehen."

Dave Magrath, Director of Investigation and Enforcement Services beim Insolvency

Service, ergänzt:?Finanzkriminalität schadet Beschäftigten, Gläubigern,

rechtmäßig wirtschaftenden Unternehmen und Steuerzahlern. Seit mehr als 140

Jahren schützt der Insolvency Service die britische Wirtschaft. Die Bekämpfung

von zunehmend komplexerem Betrug erfordert eine kontinuierliche Anpassung. Der

Einsatz von KI, um verborgene Zusammenhänge in den Daten aufzudecken, über die

wir bereits verfügen, hilft unseren Ermittlern, ihre Fachkenntnisse gezielt dort

einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten. Gleichzeitig bleiben sensible

Informationen stets unter unserer Kontrolle, und alle Entscheidungen sind

nachvollziehbar, begründbar und auf konkrete Belege gestützt."

Die Datensouveränität ist fest in der Partnerschaft verankert. Der Insolvency

Service behält die Aufsicht darüber, wie seine Informationen verwendet werden

und wie daraus Erkenntnisse gewonnen werden. Nachvollziehbare Risikobewertungen,

die Dokumentation der Datenherkunft und lückenlose Prüfpfade gewährleisten, dass

sich jede Erkenntnis bis zur daraus abgeleiteten Entscheidung und zurück zu den

zugrunde liegenden Belegen zurückverfolgen lässt.

Vishal Marria, CEO und Gründer von Quantexa, sagt:?Kriminelle, die das

Gesellschaftsrecht und die Unternehmensgründung missbrauchen, profitieren davon,

dass sich Informationen nur schwer miteinander verknüpfen lassen. Indem wir

fragmentierte interne und externe Daten zu einer vertrauenswürdigen,

kontextbezogenen Datengrundlage zusammenführen, helfen wir dem Insolvency

Service, das Gesamtbild zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die

souveräne Umsetzung stellt sicher, dass Kontrolle, Governance und

Rechenschaftspflicht bei der Behörde verbleiben. So lassen sich sämtliche

Erkenntnisse nachvollziehen und Entscheidungen fundiert vertreten. Wir sind

stolz darauf, für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein, und freuen uns

darauf, gemeinsam mit dem INSS gegen organisierte Kriminalität vorzugehen."

Die Auftragsvergabe ist ein weiterer Meilenstein für Quantexas wachsende Präsenz

im britischen öffentlichen Sektor. Die Regierung investiert zunehmend in

souveräne, vertrauenswürdige Datengrundlagen für KI und strebt mehr Kontrolle

über strategisch wichtige Technologien an. Im Mai 2026 erteilte HM Revenue and

Customs Quantexa den Zuschlag für eine zehnjährige Partnerschaft im Wert von

175 Millionen Pfund, um die eigene Datenbasis zu modernisieren und souveräne,

regulierte KI auf nationaler Ebene zu ermöglichen.

Quantexa arbeitet weltweit mit Organisationen des öffentlichen Sektors bei

Initiativen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikomanagement, Compliance und

Datenmodernisierung zusammen. Weitere Informationen finden Sie

unter https://www.quantexa.com/industries/public-sector/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere

Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene

Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer

entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von

Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum

voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im

gesamten Unternehmen zu bewältigen - unter anderem in den Bereichen modernes

Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und

Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit. Das Unternehmen wurde

von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie?Decision

Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016

gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von

Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://linkedin.com/company/quantexa).

Über den Insolvency Service

Der Insolvency Service ist eine staatliche Behörde, die dazu beiträgt,

wirtschaftliches Vertrauen zu schaffen, indem sie Menschen in finanziellen

Notlagen unterstützt, finanzielle Vergehen bekämpft und die Erlöse für Gläubiger

maximiert.

Der Insolvency Service ist eine Exekutivagentur, die dem Department for

Business, Innovation, Science and Trade unterstellt ist.

Medienanfragen

Dan Tookey

Quantexa

dantookey@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

Ben Davies

SourceCode Communications

ben.davies@sourcecodecomms.com (mailto:ben.davies@sourcecodecomms.com)

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