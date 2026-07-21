GNW-News: Quartalsbericht über die Geschäftstätigkeit für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2026

02.08.26 21:18 Uhr

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^QUEBEC, Aug. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX:PDI,

TSX:PDI) (?PDI" oder das?Unternehmen") veröffentlicht seinen Quartalsbericht

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für den am 30. Juni 2026 endenden Dreimonatszeitraum. Das Juni-Quartal war für

das gesamte Unternehmen von kontinuierlichen Fortschritten geprägt. Der

Schwerpunkt lag auf der operativen Leistung der Goldminen Kiniéro und Nampala,

dem Vorantreiben wichtiger Erschließungsmaßnahmen in Bankan und der Fortsetzung

der positiven Dynamik im gesamten Portfolio.

HÖHEPUNKTE(1)

* Der Konzern erzielte im Quartal eine starke operative Leistung und förderte

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insgesamt 64.026 Unzen Gold.

* Kiniéro verzeichnete im Quartal einen durchschnittlichen Durchsatz von ca.

9,0 Mio. Tonnen pro Jahr, was 50 % über der Nennkapazität liegt, während

sich die Goldausbringung auf 90,5 % verbesserte und 54.252 Unzen Gold

gefördert wurden.

* Nampala leistete einen soliden Beitrag und förderte weitere 9.774 Unzen

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Gold.

* Der Goldabsatz stieg um 17 % auf 48.924 Unzen,, was die starke Produktions-

und Absatzentwicklung im Quartal widerspiegelt; dieser Anstieg wurde jedoch

durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen bei Kiniéro gegen Ende des Quartals

ausgeglichen.

* Die Gesamtkosten (All-in Sustaining Cost,?AISC") beliefen sich auf 1.408

US-Dollar/Unze für beide Betriebe zusammen. Kiniéro verzeichnete mit 1.254

US-Dollar/Unze eine starke Kostenperformance und Nampala lag bei 1.974 US-

Dollar/Unze.

* Die Cash-Marge aus dem operativen Geschäft belief sich auf 112 Mio. US-

Dollar und spiegelt die starke Cash-Generierung sowohl in der Goldmine

Kiniéro als auch in der Goldmine Nampala wider.

* PDI liegt weiterhin auf Kurs, die Produktionsprognose für 2026 von 198.000

bis 220.000 Unzen Gold zu erreichen.

* Die AISC-Prognose für 2026 wurde auf 1.300-1.500 US-Dollar/Unze festgelegt,

wobei sich dieser Wert aus 1.100-1.300 US-Dollar/Unze für Kiniéro und

2.000-2.200 US-Dollar/Unze für Nampala zusammensetzt.

* Die Vorbereitungen für die Umsetzung des Bankan-Projekts sind

vorangeschritten: Die FEED-Phase für die Aufbereitungsanlage ist

abgeschlossen, die Detailplanung beginnt im Juli 2026, und die wichtigsten

Aufträge für das Kraftwerk, den Mahlkreislauf und die Absetzanlage (TSF)

wurden vergeben.

* Mit der Regierung von Guinea wurde im Zusammenhang mit der Fusion von PDI

und Robex Resources Inc (?Robex") eine Zahlung in Höhe von 13,8 Mio. US-

Dollar an Kapitalertragsteuern und Abgaben vereinbart.

* Zum 30. Juni 2026 verfügte PDI über 364,3 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln

und Goldbeständen.(2)

ZUSAMMENFASSUNG DER BETRIEBS- UND FINANZKENNZAHLEN

Produzierende Minen

Juni- März- Änd. Geschäftsjahr '26

Einheit Quartal '26 Quartal '26 % bisher

------------------------------------------------------------ ------------------

Goldproduktion Unzen 64.026 48.178 33 % 112.204

Goldabsatz Unzen 48.924 41.799 17 % 90.723

Erzielter Preis USD/oz 4.441 4.806 (8 %) 4.609

Umsatz Mio. USD 217,3 200,8 8 % 418,1

Lizenzgebühren Mio. USD 17,8 16,8 6 % 34,6

AISC USD/oz 1.408 1.192 18 % 1.308

Liquide Mittel und

Goldbestände Mio. USD 364,3 277,2 31 % 364,3

* Die Goldproduktion stieg auf 64.026 Unzen, was einem Anstieg von 33 %

gegenüber den 48.178 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht; treibende Kraft

hierfür war die Produktion in Kiniéro. Dies spiegelt die anhaltend starke

Leistung des Betriebs wider, der nun ein stabiles Produktionsniveau erreicht

hat, verbunden mit einer weiterhin konstanten Förderleistung in Nampala.

* Der Goldabsatz belief sich auf insgesamt 48.924 Unzen, was einem Anstieg von

17 % gegenüber den 41.799 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht. Dies ist

auf höhere Produktionsmengen in Kiniéro zurückzuführen, die jedoch teilweise

durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen gegen Ende des Quartals beeinflusst

wurden (siehe nachstehenden Bericht zur Veredelung in Guinea). Nach

Quartalsende hat das Unternehmen rund 33.838 Unzen ausgeliefert, wodurch

vorläufige Einnahmen in Höhe von rund 135,7 Mio. US-Dollar erzielt wurden.

* Der erzielte Preis lag bei 4.441 US-Dollar/Unze, was einem Rückgang von 8 %

gegenüber den 4.806 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 entspricht;

ausschlaggebend hierfür waren die aktuell niedrigeren Gold-Spotpreise.

* Der Umsatz aus dem operativen Geschäft stieg auf 217,3 Mio. US-Dollar, was

einem Anstieg von 8 % gegenüber den 200,8 Mio. US-Dollar im März-Quartal

2026 entspricht; dies ist auf eine höhere Goldproduktion und höhere

Absatzmengen zurückzuführen.

* Die AISC stiegen über beide Betriebe hinweg auf 1.408 US-Dollar/Unze, was

einem Anstieg von 18 % gegenüber den 1.192 US-Dollar/Unze im März-Quartal

2026 entspricht. Dies ist in erster Linie auf höhere laufende

Investitionsausgaben und verstärkte Abraumarbeiten in Nampala

zurückzuführen, verbunden mit der Normalisierung der Abbaukosten in Kiniéro

nach der Aufbereitung der im März-Quartal 2026 vor dem Abbau angelegten ROM-

Halden.

* Liquide Mittel und Goldbestände stiegen auf 364,3 Mio. US-Dollar, bestehend

aus 273,9 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln und 22.444 Unzen an

Goldbeständen, was auf eine starke Mittelgenerierung und einen Anstieg der

Goldbestände im Laufe des Quartals zurückzuführen ist.(3

)

BETRIEB UND PROJEKTE

Kiniéro-Goldmine, Guinea

Juni- März- Geschäftsjahr

Einheit Quartal '26 Quartal '26 Änd. % '26 bisher

--------------------------------------------------------------- ---------------

Finanzübersicht

Goldproduktion Unzen 54.252 38.178 42 % 92.430

Goldabsatz Unzen 38.470 32.306 19 % 70.777

Erzielter Preis USD/oz 4.432 4.808 (8 %) 4.602

Umsatz Mio. USD 170,5 155,2 10 % 325,7

Lizenzgebühren Mio. USD 10,7 9,8 9 % 20,4

AISC USD/oz 1.254 1.043 13 % 1.158

Produktion im

Überblick

Erz-Abbau t (trocken) 2.164.144 2.137.273 1 % 4.301.417

Gesamtmenge des

abgebauten

Materials t (trocken) 4.415.485 5.105.131 (14 %) 9.520.616

Abraumverhältnis t:t 1,0 1,4 (25 %) 1,2

Verarbeitetes Erz t (trocken) 2.218.503 1.607.851 38 % 3.826.354

Aufgabengehalt g/t 0,86 0,87 (2 %) 0,86

Ausbringung % 90,5 90,1 0 % 90,4

* Die gesamte abgebaute Material sank auf 4.415.485 Tonnen, was einem Rückgang

von 14 % gegenüber den 5.105.131 Tonnen im März-Quartal entspricht. Darin

enthalten waren 2.164.144 Tonnen abgebaute Erze, was einem Anstieg von 1 %

gegenüber dem Vorquartal entspricht; der Rest war Abraummaterial. Dieser

Rückgang ist auf geringere Verlagerung von Abraum und eine Verringerung des

Abraumverhältnisses von 1,4 zu 1,0 zurückzuführen, während der Erzabbau im

Laufe des Quartals stabil blieb.

* Verarbeitete Erzmenge: Im Quartal wurden insgesamt 2.218.503 Tonnen Erz

verarbeitet, 38 % mehr als die 1.607.851 Tonnen im März-Quartal 2026. Die

Aufbereitungsanlage lief weiterhin stabil, wobei laufende

Optimierungsmaßnahmen zu einer verbesserten Anlagenleistung beitrugen und

Durchsatzraten ermöglichten, die deutlich über der Nennkapazität lagen.

* Der durchschnittliche Erzgehalt betrug 0,86 g/t, was einem Rückgang von 2 %

gegenüber den 0,87 g/t im März-Quartal 2026 entspricht. Der niedrigere

Erzgehalt ist auf die Verarbeitung einer vielfältigeren Erzmischung

zurückzuführen, die gemäß der geplanten Abbaureihenfolge aus verschiedenen

Bereichen des Erzkörpers stammt.

* Die Goldausbringung stieg auf 90,5 %, verglichen mit 90,1 % im März-Quartal

2026. Diese Verbesserung ist auf eine starke metallurgische Leistung

zurückzuführen, die durch einen stabilen Anlagenbetrieb und die Optimierung

der Aufbereitungskreisläufe gestützt wurde und im Laufe des Quartals zu

einer höheren Gesamtausbringung beitrug.

* AISC: stiegen von 1.043 US-Dollar pro Unze im März-Quartal 2026 auf 1.254

US-Dollar pro Unze. Das März-Quartal profitierte von den vor Beginn des

Abbaus auf der ROM-Lagerfläche gelagerten Erzvorräten, was zu einer

geringeren Zuordnung der Abbaukosten auf die produzierten Unzen führte. Da

sich der Bergbaubetrieb im Juni-Quartal wieder normalisierte, schlugen sich

die Bergbaukosten eines gesamten Quartals in der Produktion nieder. Kiniéro

erzielte weiterhin eine starke Kostenperformance, während die Produktion bei

etwa 9,0 Mio. Tonnen pro Jahr lag und damit deutlich über der Nennkapazität.

Nampala-Goldmine, Mali

Juni- März- Geschäftsjahr

Einheit Quartal '26 Quartal '26 Änd. % '26 bisher

--------------------------------------------------------------- ---------------

Finanzübersicht

Goldproduktion Unzen 9.774 10.000 (2 %) 19.774

Goldabsatz Unzen 10.454 9.493 10 % 19.947

Erzielter Preis USD/oz 4.447 4.800 (7 %) 4.631

Umsatz Mio. USD 46,8 45,6 3 % 92,4

Lizenzgebühren Mio. USD 7,2 7,1 2 % 14,3

AISC USD/oz 1.974 1.699 16 % 1.843

Produktion im

Überblick

Erz-Abbau t (trocken) 454.188 658.907 (31 %) 1.113.095

Gesamtmenge des

abgebauten

Materials t (trocken) 2.429.436 2.808.365 (13 %) 5.237.801

Abraumverhältnis t:t 4,4 3,3 33 % 3,71

Verarbeitetes Erz t (trocken) 494.163 504.354 (2 %) 998.517

Aufgabengehalt g/t 0,71 0,71 0 % 0,71

Ausbringung % 86,5 86,4 0 % 86,4

* Die gesamte abgebaute Material sank auf 2.429.436 Tonnen, was einem Rückgang

von 13 % gegenüber den 2.808.365 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Die

abgebaute Erzmenge belief sich auf insgesamt 454.188 Tonnen, was einem

Rückgang von 31 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, während das

Abraumverhältnis auf 4,4 stieg. Im Laufe des Quartals konzentrierten sich

die Bergbauaktivitäten weiterhin auf die Verlagerung von Abraum, um den

Zugang zu den Erzlagerstätten zu gewährleisten.

* Gesamtmenge des verarbeiteten Erzes: 494.163 Tonnen, was einem Rückgang von

2 % gegenüber den 504.354 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Trotz des

geringeren Durchsatzes erzielte die Mine Nampala weiterhin eine starke

operative Leistung, wobei die Aufbereitungsanlage zuverlässig arbeitete und

während des gesamten Quartals stabile Betriebsbedingungen aufrechterhielt.

* Der durchschnittliche Erzgehalt betrug 0,71 g/t und entsprach damit dem Wert

des März-Quartal 2026. Der stabile Erzgehalt spiegelt die Aufbereitung von

Erz aus der geplanten Abbaureihenfolge wider, wobei das Erzaufgabeprofil

über das gesamte Quartal hinweg konstant blieb.

* Die Goldausbringung: für das Juni-Quartal 2026 verbesserte sich auf 86,5 %,

gegenüber 86,4 % im März-Quartal 2026. Das Ergebnis spiegelt den stabilen

Anlagenbetrieb und die gleichbleibende metallurgische Leistung während des

Berichtszeitraums wider.

* Die AISC stiegen von 1.699 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 auf 1.974 US-

Dollar/Unze, was in erster Linie auf höhere laufende Investitionsausgaben

und verstärkte Abraumarbeiten zurückzuführen war, wobei das Abraumverhältnis

auf 4,4 anstieg, da die Verlagerung von Abraum priorisiert wurde, um

künftige Abbaubereiche zu erschließen.

Bankan-Goldprojekt, Guinea

Bankan ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte Westafrikas

und soll neben Kiniéro die Grundlage für die nächste Phase des

Produktionswachstums des Unternehmens bilden.

Die Entwicklungs- und Optimierungsmaßnahmen sind im Laufe des Quartals deutlich

vorangekommen. Besonders die Arbeitsbereiche Engineering, Beschaffung und

Auftragsvergabe wurden in Vorbereitung der Projektumsetzung nach Erteilung der

Abbaugenehmigung und einer im Anschluss getroffenen endgültigen

Investitionsentscheidung vorangetrieben.

Die Front-End-Engineering-Planung (?FEED") für die Aufbereitungsanlage wurde im

Laufe des Quartals abgeschlossen; dabei wurden die Prozessauslegungskriterien

und die Prozessablaufschemata endgültig festgelegt und das Analgenlayout im

Wesentlichen fertiggestellt. Der Umfang der Detailplanung wurde festgelegt, und

die Arbeiten zur Detailplanung haben im Juli 2026 begonnen. Der Auftrag für die

Elektro- und Messtechnik der Aufbereitungsanlage und des Kraftwerks wurden

ebenfalls an ECG Engineering vergeben.

Die Beschaffungsmaßnahmen schritten deutlich voran: 23 Pakete für mechanischen

Ausrüstungen mit langer Vorlaufzeit wurden ausgeschrieben, und acht Pakete

durchliefen die technische und wirtschaftliche Prüfung. Es wurden Bestellungen

ausgelöst, um für die Detailplanung hilfreiche Lieferantendaten bereitzustellen.

Die Beschaffung der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände schritt voran, nachdem

der Auftrag für das 40-MW-Kraftwerk an Hyundai Heavy Industries und der Auftrag

zur Lieferung der SAG- und Kugelmühlen an NCP International vergeben wurde. Der

Auftrag für die Planung der Absetzanlage (Tailings Storage Facility,?TSF")

wurde ebenfalls an Knight Piésold vergeben. Die Planungsarbeiten begannen

bereits im Laufe des Quartals.

Die technische Planung der Aufbereitungsanlage und die Entwicklung des Layouts

wurden weiter vorangetrieben, sowie die Planung der Umfangreichen Erdarbeiten

nach Abschluss der LIDAR-Vermessung. Die Planungsarbeiten in den Bereichen

Hochbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau schritten voran, während

Ausschreibungen für Stahlbau, Blechbearbeitung und Betonarbeiten zur

Veröffentlichung vorbereitet wurden. Das Entwicklungsteam trieb zudem die

Beschaffungs- und Vertragsabschlüsse für wichtige Projektpakete weiter voran;

weitere Ausrüstungsbestellungen sollen nach Erhalt der erforderlichen

Genehmigung erfolgen.

Die Arbeitsbereiche Umwelt und Soziales wurden zur Unterstützung der künftigen

Projektentwicklung weiter vorangetrieben, ebenso wie die technische Planung und

die Vorbereitungen für die Projektumsetzung.

PDI erarbeitet derzeit einen detaillierten Umsetzungszeitplan sowie eine

überarbeitete Gesamtkostenschätzung für die Investitionsausgaben, welche

voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertiggestellt werden, nachdem

die FEED-Phase für die Aufbereitungsanlage, die Bewertung des Abbauplans und die

erste Phase der TSF-Planung abgeschlossen sind. Nach dem derzeitigen Stand der

Informationen rechnet das Unternehmen nicht mit einer Erhöhung der in der

endgültigen Machbarkeitsstudie ausgewiesenen Investitionskosten in Höhe von 463

Mio. US-Dollar. Es werden Maßnahmen zur Senkung der Vorabinvestitionskosten

verfolgt.

AKTUELLES ZU GUINEA

Aktuelles zur Goldveredelung in Guinea

Am 21. Juni 2026 berief Präsident Mamadi Doumbouya ein Treffen mit in Guinea

tätigen industriellen, halbindustriellen und handwerklichen Goldproduzenten ein,

bei dem er die Absicht der Regierung bekundete, dass das gesamte in Guinea

geförderte Gold vor dem Export im Inland raffiniert werden muss.

Am 8. Juli 2026 erließ die Regierung von Guinea ein Dekret, das die lokale

Raffination des im Land geförderten Goldes vorschreibt. Mit dem Erlass wurde

eine 90-tägige Übergangsfrist eingeführt, die am 6. Oktober 2026 endet; danach

ist die Ausfuhr von Gold, das in Guinea nicht auf einen Mindestreinheitsgrad von

95,5 % raffiniert wurde, verboten. Nach Ablauf der Übergangsfrist darf nur noch

Gold das Land verlassen, das von einer zugelassenen guineischen Raffinerie auf

den vorgeschriebenen Reinheitsgrad raffiniert und für den Export zertifiziert

wurde.

Die Regierung hat darauf hingewiesen, dass die in Conakry ansässige Nimba-

Goldraffinerie voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des neuen

inländischen Raffinerie-Rahmenkonzepts spielen wird.

Gemäß dem Erlass sind industrielle Bergbauunternehmen weiterhin für die

Organisation und Durchführung des Exports und des Verkaufs ihres eigenen Goldes

verantwortlich, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Anforderungen

hinsichtlich Raffination, Zertifizierung und Export.

Im Anschluss an die Sitzung vom 21. Juni 2026 wurden die Goldexporte

vorübergehend ausgesetzt, während die Regierung den Rechtsrahmen und die

Umsetzungsvorschriften für die Raffination im Inland fertigstellte. Seit dem 8.

Juli 2026 hat PDI im Rahmen bestehender Exportverträge rund 33,8 Koz Gold

ausgeliefert und damit vorläufige Einnahmen in Höhe von rund 135,7 Mio. US-

Dollar erzielt. Das Unternehmen produziert, exportiert und verkauft weiterhin

Gold im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebs und hat keine wesentlichen

Unterbrechungen des Abbau- oder Verarbeitungsbetriebs verzeichnet.

Das Unternehmen arbeitet konstruktiv mit den zuständigen guineischen Behörden,

der Bergbaukammer und anderen guineischen Goldproduzenten zusammen, um einen

praktischen und geordneten Übergang zu den neuen Vorschriften zu unterstützen.

Parallel dazu prüft PDI auch den möglichen Aufbau eigener Raffineriekapazitäten

vor Ort, um vor dem Export den vorgeschriebenen Reinheitsgrad zu erreichen.

PDI geht nicht davon aus, dass der Erlass wesentliche Auswirkungen auf das

Unternehmen oder dessen Produktionsprognose für 2026 haben wird.

Veräußerungsgewinnsteuer (Capital Gains Tax)

Nach Abschluss des Quartals, erklärte sich das Unternehmen im Juli bereit, eine

Veräußerungsgewinnsteuer und Abgaben in Höhe von 13,8 Mio. US-Dollar zu zahlen,

die von der Regierung Guineas im Zusammenhang mit der Fusion zwischen PDI und

Robex festgesetzt worden waren.

Im Rahmen der Einigung erhielt PDI von den zuständigen Behörden die Bestätigung,

dass in Guinea im Zusammenhang mit der Fusion oder den damit verbundenen

Umstrukturierungsmaßnahmen nach der Fusion keine weiteren

Veräußerungsgewinnsteuer, Registrierungsgebühren oder sonstigen steuerlichen

Forderungen anfallen werden. Die Einigung sorgt für steuerliche Sicherheit im

Zusammenhang mit der Transaktion und klärt alle bekannten Steuer- und

Abgabenfragen, die sich aus der Fusion in Guinea ergeben.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

PDI verzeichnete im Juni-Quartal 2026 keine meldepflichtigen Unfälle, wobei sich

die rollierende 12-monatige Ereignishäufigkeit (Total Recordable Injury

Frequency Rate,?TRIFR") zum 30. Juni 2026 auf 1,8 verbesserte, verglichen mit

2,3 zum 31. März 2026.

Im Laufe des Quartals wurden am Standort Kiniéro mehr als 7,4 Millionen

Arbeitsstunden ohne arbeitsunfallbedingte Ausfallzeiten (Lost Time Injury,

?LTI") verzeichnet, während am Standort Nampala seit der letzten Erfassung eines

LTI im November 2025 mehr als 2,1 Millionen Arbeitsstunden ohne einen solchen

Vorfall absolviert wurden.

PDI konzentriert sich weiterhin auf das Management kritischer Risiken, sichere

Zu- und Ausgänge sowie die Verschärfung der Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang

mit Wartungs- und manuellen Handhabungsarbeiten, um die Sicherheitsperformance

kontinuierlich zu verbessern.

PROGNOSE FÜR 2026

PDI hat in seinem Quartalsbericht vom März 2026 eine Produktionsprognose für das

Jahr 2026 von 198.000 bis 220.000 Unzen bekannt gegeben und ist weiterhin auf

Kurs, diese Prognose einzuhalten.

Nach dem Hochlaufen von Kiniéro hat PDI nun eine AISC-Prognose für das Jahr

2026 für das Unternehmen und seine Goldbetriebe abgegeben und schafft so mehr

Transparenz mit Hinblick auf seine zu erwartenden Kostenstruktur und sein

Goldproduktionsprofils, während man sich zu einem Multi-Asset-Produzenten

entwickelt.

Die Prognose spiegelt das erwartete operative Profil beider Geschäftsbereiche

wider und berücksichtigt die aktuellen Annahmen der Geschäftsleitung

hinsichtlich der operativen Leistung und der Kostenfaktoren.

Die Geschäftsleitung konzentriert sich weiterhin auf ein diszipliniertes

Kostenmanagement, die Optimierung der Betriebsabläufe und die nachhaltige

Verbesserung beider Betriebe. Das Unternehmen wird die operative Entwicklung,

die Kostenfaktoren und die Marktbedingungen im weiteren Verlauf des Jahres 2026

beobachten und den Markt gegebenenfalls über die aktuellen Entwicklungen

informieren.

Prognose(4) Einheit Konzern Kiniéro Nampala

-------------------------------------------------------------------------------

Goldproduktion Unzen 198.000-220.000 157.000-174.000 41.000-46.000

AISC USD/oz 1.300-1.500 1.100-1.300 2.000-2.200

EXPLORATION UND GEOLOGIE

Für die Betriebsstätten des Unternehmens in Westafrika konzentrieren sich die

Explorationsaktivitäten auf die Erweiterung der Ressourcen, die geologische

Modellierung und die Identifizierung von Zielen in der Nähe der Minen. Die

Explorationsprogramme waren in erster Linie darauf ausgerichtet, zusätzlich zu

den bestehenden Mineralressourcen neues Potenzial zu erschließen und weitere

Erzvorkommen zu identifizieren, die ein langfristiges Produktionswachstum der

Minen Kiniéro und Nampala ermöglichen könnten.

Kiniéro

Das Lizenzgebiet Kiniéro liegt im ergiebigen Siguiri-Becken und beherbergt

mehrere strukturell kontrollierte Goldlagerstätten innerhalb des Birimian-

Grünsteingürtels. Die Explorationsstrategie in Kiniéro sieht vor, vorrangig

Ziele in der Nähe der Mine sowie Erweiterungen bekannter mineralisierter Zonen

zu untersuchen, die eine künftige Verlängerung der Lebensdauer der Mine und

operative Flexibilität ermöglichen könnten, und Möglichkeiten zur Erweiterung

der Mineralressourcen innerhalb des gesamten Lizenzgebiets zu identifizieren.

Die Arbeiten umfassten geologische Auswertungen, Datenvalidierung sowie gezielte

Bohrungen, um die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung genauer zu

bestimmen und die laufende Minenplanung zu unterstützen.

Das Quartal war geprägt von einer Zunahme an Diamantbohrungen (?DD") und

Reverse-Circulation-Bohrungen (?RC"), die sich hauptsächlich auf

Explorationsziele im Minenumfeld konzentrierten.

Im Quartal wurden insgesamt 11.553 Meter gebohrt (davon 9.388 Meter DD-Bohrungen

und 2.165 Meter RC-Bohrungen). Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 17.890 Meter

(16.210 Meter DD-Bohrungen und 1.680 Meter RC-Bohrungen) durchgeführt. Es wird

erwartet, dass zusätzliche DD- und RC-Bohrungskapazität die monatliche

Bohrleistung ab Mitte Juli erheblich steigern wird (insbesondere bei den RC-

Bohrungen).

Die Explorationsstrategie für 2026 zielt darauf ab, minennahe Oxidressource

weiter zu erschließen, die Kenntnisse über den Erzkörper zu vertiefen sowie eine

erste JORC-konforme Schätzung einer abgeleiteten Hartgesteinressource und

Explorationsziele in Kiniéro zu definieren.

Nampala

Die Lagerstätten von Nampala befinden sich im Birimian-Grünsteingürtel im Süden

Malis und bestehen aus strukturkontrollierte Goldmineralisierungen, die mit

alterierten vulkanischen und sedimentären Abfolgen verbunden sind. Die

Explorationsarbeiten im Berichtszeitraum umfassten geologische Auswertungen und

Bohrungen, die darauf abzielten, ein potenzielles Wachstum der Mineralressourcen

zu untermauern, die Lebensdauer der derzeitigen Mine zu verlängern und weitere

Ziele innerhalb des Lizenzgebiets zu untersuchen.

Die im Quartal in Nampala durchgeführten Explorationsarbeiten konzentrierten

sich weiterhin auf die Untersuchung der Kontinuität der Mineralisierung im

frischen Gestein unterhalb der bestehenden Gruben. Die laufenden Programme

tragen weiterhin zur Vertiefung der geologischen Erkenntnisse bei und

unterstützen das künftige Wachstum der Reserven. Im Quartal wurden insgesamt

4.277 Meter gebohrt (davon 1.008 Meter DD-Bohrungen und 3.269 Meter RC-

Bohrungen). Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 9.455 m (2.096 Meter DD-Bohrungen

und 7.359 Meter RC-Bohrungen) durchgeführt. Wie bereits bei Kiniéro zielt die

Explorationsstrategie für 2026 darauf ab, weiter Oxidressourcen in der Nähe der

Mine zu erschließen, die Kenntnisse über den Erzkörper zu vertiefen, eine erste

JORC-konforme Schätzung einer abgeleiteten Hartgesteinressource zu definieren

und neue Explorationsziele zu entwickeln.

Bankan

In Bankan, das ebenfalls im Siguiri-Becken in Guinea liegt, befinden sich die

großflächigen Tagebau- und Untertagelagerstätten NEB sowie die Nebenlagerstätten

BC und Gbengbeden. Die Mineralisierung ist strukturkontrolliert und steht im

Zusammenhang mit in Scherzonen gebundenen Vorkommen, die in Quarzadern und

quarzdurchzogenen Bruchzonen liegen. Die Lagerstätte NEB erstreckt sich in die

Tiefe, und es besteht das Potenzial, weitere Lagerstätten auf den

Konzessionsgebieten von PDI zu entdecken. Die Planungen für weitere

Erkundungsmaßnahmen schreiten voran und werden aufgenommen, sobald eine

Abbaugenehmigung erteilt wurde.

Die Explorationsaktivitäten im Quartal umfassten die fortlaufende strategische

Planung, Terminierung und Budgetierung der Arbeitsprogramme für das Jahr 2026,

die auf die Verbesserung der Kenntnisse über den Erzkörper, die

Ressourcenerschließung und die Erschließung weiterer Explorationspotenziale

abzielen; im Quartal fanden keine Bohrarbeiten statt.

UNTERNEHMEN

Finanzielle Lage

Zum 30. Juni 2026 verfügte PDI über liquide Mittel und Goldbestände im

Gesamtwert von 364,3 Mio. US-Dollar. Davon entfielen 273,9 Mio. US-Dollar auf

liquide Mittel und 22.444 Unzen auf Goldbestände.

Die ausstehenden Verbindlichkeiten beliefen sich auf 130 Mio. US-Dollar, was auf

die vollständig in Anspruch genommene vorrangig besicherte Kreditfazilität von

Sprott zurückzuführen ist, die zur Finanzierung der Erschließung der Goldmine

Kiniéro verwendet wurde. Das Unternehmen erzielte im Berichtsquartal weiterhin

einen starken operativen Cashflow, der jedoch teilweise durch einmalige Kosten

im Zusammenhang mit der Fusion mit Robex und dem Abschluss des Rückkaufprogramms

für die Kiniéro-Royalty ausgeglichen wurde. Dieses wird sich voraussichtlich

positiv auf künftige Cashflows auswirken.

Die Cash-Marge aus dem operativen Geschäft belief sich auf insgesamt 112 Mio.

US-Dollar; sie ergibt sich aus den Kundenzahlungen in Höhe von 217 Mio. US-

Dollar abzüglich der Betriebskosten in Höhe von 105 Mio. US-Dollar. Das Ergebnis

spiegelt die starke Cash-Generierung us den beiden Betrieben Kiniéro und Nampala

wider, unterstützt durch den anhaltenden Hochlauf und die starke operative

Leistung in Kiniéro.

Die sonstigen Betriebskosten beliefen sich auf insgesamt 53 Mio. US-Dollar,

darunter 36 Mio. US-Dollar an fusionsbedingten Kosten, 9 Mio. US-Dollar im

Zusammenhang mit dem im Laufe des Quartals abgeschlossenen Rückkauf einer

privaten Royalty auf Kiniero (0,5 % Net Smelter Royalty,?NSR") sowie 6 Mio. US-

Dollar an Steuerzahlungen in Nampala. Es wird erwartet, dass die Rückkäufe der

privaten Royalys dem Unternehmen langfristig zugutekommen, da dadurch künftige

NSR-Zahlungen über die gesamte Laufzeit der betreffenden Betriebe entfallen und

die künftige Cashflow-Generierung unterstützt wird.

Die Gesamtinvestitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf rund 30 Mio. US-

Dollar, wovon 26 Mio. US-Dollar in die Minenerschließung, die Infrastruktur und

Projektaktivitäten in Bankan, Kiniéro und Nampala flossen. Weitere 4 Mio. US-

Dollar wurden in Explorations- und Evaluierungsmaßnahmen investiert.

Die Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 18 Mio. US-Dollar umfassten

Zinszahlungen sowie Zahlungen zur Partizipation am Goldpreis im Rahmen der

vorrangig besicherten Kreditfazilität des Unternehmens bei Sprott. Sonstige

Finanzierungstätigkeiten (Zinsen auf gebundene liquide Mittel) trugen 2,0 Mio.

US-Dollar bei, während Wechselkursschwankungen die liquiden Mittel im Laufe des

Quartals um rund 2,0 Mio. US-Dollar verringerten.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der

Kapitalallokation und räumt dabei der operativen Leistung, einer starken Cash-

Generierung sowie der Weiterentwicklung des Bankan-Goldprojekts Priorität ein.

Die solide Bilanzstruktur und die Cashflow-Generierung aus den Standorten

Kiniéro und Nampala bilden eine stabile Grundlage für die künftigen

Wachstumsinitiativen des Unternehmens.

Abbildung 1: Quartalsweise Cashflow-Wasserfall-Darstellung (in Mio. US-

Dollar)(5)

Sonstige Unternehmensaktivitäten

* Abschluss der Robex-PDI-Fusion (15. April 2026): Die Fusion mit Robex wurde

im Rahmen eines Plan-of-Arrangement-Verfahrens abgeschlossen, wodurch ein

führender westafrikanischer Goldproduzent und -entwickler entstand, dessen

Portfolio die in produzierenden Minen Kiniéro und Nampala sowie das Tier-1-

Erschließungsprojekt Bankan umfasst. Durch die Transaktion entstand ein an

der ASX und der TSX notiertes Unternehmen mit größerer Reichweite, höherer

Cashflow-Generierung und besseren Wachstumschancen.

* Änderung des Geschäftsjahres (4. Mai 2026): Das Geschäftsjahresende des

Unternehmens wurde vom 30. Juni auf den 31. Dezember verlegt, um die

Anforderungen an Finanzberichterstattung und Prüfung besser mit den

westafrikanischen Betrieben und ihren Berichterstattungspflichten in

Einklang zu bringen.

* Wechsel des Abschlussprüfers (24. Juni 2026): Nach dem Rücktritt von PKF

Perth wurde Grant Thornton Audit Pty Ltd (Abschlussprüfer für Robex) zum

externen Abschlussprüfer bestellt, um die Governance- und

Berichterstattungsanforderungen des vergrößerten, an zwei Börsen notierten

Konzerns zu erfüllen.

* Strategische Investition in Awalé Resources (15. Juli 2026): Ankündigung

einer strategischen Investition in Höhe von 10 Mio. US-Dollar in Awalé

Resources Limited, wodurch eine Beteiligung von rund 11,8 % gesichert und

ein Engagement im äußerst vielversprechenden Gold-Kupfer-Gebiet Odienné in

der Côte d'Ivoire erreicht wurde.

* Vorgeschlagene Namensänderung (21. Juli 2026): Es wurde ein Vorschlag

bekannt gegeben, den Namen des Unternehmens vorbehaltlich der Zustimmung der

Aktionäre in?PDI Gold Limited" zu ändern, um damit den Wandel zu einem

Multi-Asset-Goldproduzenten und -entwickler in Westafrika widerzuspiegeln.

* Vorgeschlagene Kapitalkonsolidierung (21. Juli 2026): Das Unternehmen

kündigte eine Konsolidierung der ausgegebenen Aktien im Verhältnis 5:1 an,

vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, um eine zweckmäßigere

Kapitalstruktur und ein angemesseneres Aktienkursniveau für den vergrößerten

Konzern zu schaffen.

Aufwendungen für Explorationstätigkeiten im Bergbau

Gemäß der ASX Listing Rule 5.3.1 beliefen sich die Explorations- und

Evaluierungsausgaben von PDI im Berichtsquartal auf 5,97 Mio. australische

Dollar (4,04 Mio. US-Dollar), wie in Punkt 2.1(d) des Appendix 5B dargelegt. Die

Ausgaben entfielen in erster Linie auf Bohrunternehmen, Material und

Explorationspersonal.

Die Betriebs- und Erschließungsaktivitäten an den Standorten Kiniéro und Nampala

sowie die Fortschritte beim Bankan-Goldprojekt werden an anderer Stelle in

diesem vierteljährlichen Tätigkeitsbericht behandelt.

Zahlungen an nahestehende Parteien und mit ihnen verbundene Personen und

Unternehmen

Gemäß der ASX Listing Rule 5.3.5 beliefen sich die Zahlungen an nahestehende

Parteien des Unternehmens sowie mit ihnen verbundene Personen und Unternehmen im

Berichtsquartal auf rund 1,49 Mio. australische Dollar (A$) einschließlich GST.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich hierbei um Zahlungen an

Mitglieder des Board of Directors sowie Abfindungszahlungen an diese handelt.

Kapitalstruktur

Zum Stichtag dieses vierteljährlichen Tätigkeitsberichts hatte PDI

4.940.077.185 vollständig eingezahlte Stammaktien ausgegeben.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directos von PDI zur Veröffentlichung

freigegeben.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der

Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.predictivediscovery.com oder wenden Sie sich an:

Medienanfragen

Nathan Ryan

NWR Communications

Anfragen von Investoren E-

Matthew Wilcox Mail:nathan.ryan@nwrcommunications.com

CEO & Managing Director.au

E-Mail:info@predictivediscovery.com (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.

(mailto:info@predictivediscovery.com) com.au)

Tel.: +61 8 9216 1000 Tel.: +61 420 582 887

ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY

PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung

und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter

Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.

Das Anlagenportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Goldmine Kiniéro in

Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Goldmine

Nampala in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen

für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne

vorantreibt.

Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in

Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht

kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000

Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.

Sobald Bankan den Produktionsbetrieb aufgenommen hat, strebt PDI an, bis zum

Jahr 2029 eine Jahresproduktion von über 400.000 Unzen aus seinem

kostengünstigen Bergbauzentrum in Guinea zu erzielen, wobei das Unternehmen die

räumliche Nähe und die Synergien der Standorte Kiniéro und Bankan nutzen wird.

PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem

mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten,

mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur

Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.

COMPLIANCE-ERKLÄRUNGEN

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum

Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt

dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in

seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-

Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-

Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die

diesen Vorschriften nicht unterliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu

den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur

Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und

Erschließungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in

Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des

Bankan-Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und

Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",?antizipieren",

?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche Ausdrücke

gekennzeichnet.

Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in

diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich

diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem

Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der

Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen

beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen

abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise,

Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen;

geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken;

der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich

der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen,

Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen

oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte;

Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und

Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten

sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+

eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser

Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt

PDI keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in

dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer

Gesamtheit ausdrücklich dem obigen Vorbehalt.

Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI bis 2029 erwartete Produktion von

400.000 Unzen pro Jahr. Die Produktionsziele in Bezug auf das Bankan-Projekt

wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan DFS

bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" an die ASX übermittelt. Die

Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August

2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel?Änderung des technischen

Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle

wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen

zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

ÜBERSICHT BERGBAUBERECHTIGUNGEN ZUM 30. JUNI 2026

Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Kiniéro (Guinea)

+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|Genehmigungsnr.| | |Fläche | | Derzeitige |

| | Typ |Mineral|(km(2))|Lagerstätte|Holdinggesellschaft|

+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|311 |Abbaugenehmigung| Gold | 95,51 | | SMG |

+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|310 |Abbaugenehmigung| Gold | 37,85 | | SMG |

+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|271 |Abbaugenehmigung| Gold | 99,35 | | SMG |

+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+

| | | | | Sabali | |

| | | | | North and | |

| | | | | Central, | |

|312 | | | | Sabali | |

| | | | |South, SGA,| |

| | | | | Jean and | |

| |Abbaugenehmigung| Gold | 93,63 | Banfare | SMG |

+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+

Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für Mansounia (Guinea)

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|Genehmigungsnr.| | |Fläche | | Derzeitige |

| | Typ |Mineral|(km(2))|Lagerstätte|Holdinggesellschaft|

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|1048 |Explorationsgenehmigung| Gold | 53,78 | Mansounia | Penta Goldfields |

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|1049 |Explorationsgenehmigung| Gold | 90,37 | Mansounia | Penta Goldfields |

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für Bankan (Guinea)

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|Genehmigungsnr.| | |Fläche | | Derzeitige |

| | Typ |Mineral|(km(2))|Lagerstätte|Holdinggesellschaft|

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|5784 (Kaninko) |Explorationsgenehmigung| Gold | 98,22 | NEB, BC | Hamana Gold |

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

|1835 (Saman) |Explorationsgenehmigung| Gold | 99,78 | NEB | Hamana Gold |

+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+

Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Nampala (Süd-Mali)

+---------------+-------------------+------------+-------------+--------+------+

|Genehmigungsnr.| Name der | | | | |

| | Genehmigung | Startdatum | Ablaufdatum | Fläche |Status|

+---------------+-------------------+------------+-------------+--------+------+

|PE 2011/17 | Abbaugenehmigung | 21. März | | | |

| | für Nampala | 2012 |21. März 2042|16 km(2)|Aktiv |

+---------------+-------------------+------------+-------------+--------+------+

Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Nampala (Süd-Mali)

+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+

|Genehmigungsnr. | Name der | | | |

| | Genehmigung | Startdatum | Fläche | Status |

+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+

| | | 19. | | |

|PR: 17/868 | | September | 100 | Im |

| | Kamasso | 2017 | km(2) | Verlängerungsverfahren |

+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+

|PR: 16/802 Bis 1| |28. November| | Im |

| | Diangounte | 2017 |52 km(2)| Verlängerungsverfahren |

+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+

|PR: 19/1038 | | 28. August | 31,5 | Im |

| | Sanoula | 2019 | km(2) | Verlängerungsverfahren |

+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+

| | | 17. | | |

|PR: 19/1039 | | September | 46,20 | Im |

| | Mininko | 2019 | km(2) | Verlängerungsverfahren |

+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+

|PR: 20/1088 | | 31. März | | Im |

| | Gladie | 2021 |52 km(2)| Verlängerungsverfahren |

+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+

Angaben zu weiteren PDI-Genehmigungen

+-------------+--------------------------------+---------+--------+------------+

| | | | Fläche | PDI- |

|Name | Nummer | Ort |(km(2)) |Beteiligung |

+-------------+--------------------------------+---------+--------+------------+

| | Antrag auf | Cote | | |

|Bocanda North| Bergbauexplorationsgenehmigung |D'Ivoire | 368 | |

+-------------+--------------------------------+---------+--------+ |

| | Bergbauexplorationsgenehmigung | Cote | | |

|Issia | Nr. 880 |D'Ivoire | 375 | 20% (Santa |

+-------------+--------------------------------+---------+--------+ Fe |

| | Antrag auf | Cote | | Minerals |

|Tieningboue | Bergbauexplorationsgenehmigung |D'Ivoire | 104 | 80%) |

+-------------+--------------------------------+---------+--------+------------+

(________________________________)

(1) Alle Zahlenangaben in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Aufgrund von

Rundungen ergeben die Beträge möglicherweise nicht die Summe der

Einzelpositionen.

(2) Enthält 80 Mio. US-Dollar an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln, die auf

einem Liquiditätsreservekonto gehalten werden, sowie 22.444 Unzen an

Goldbeständen. Alle mit der Fusion verbundenen Transaktionskosten wurden im

Juni-Quartal 2026 beglichen. Ohne Berücksichtigung der Goldbestände und

verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel belief sich die Nettoliquidität auf 194

Mio. US-Dollar (281 Mio. australische Dollar).

(3) Die Zahlungsmittel umfassen 80 Mio. US-Dollar an verfügungsbeschränkten

Zahlungsmitteln, die auf einem Liquiditätsreservekonto gehalten werden.

(4) Die Prognose basiert auf den aktuellen Abbauplänen, Betriebsannahmen,

zugrunde gelegten Kostenannahmen und den Erwartungen der Unternehmensleitung zum

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts. Die Prognose unterliegt weiterhin der

operativen Entwicklung, den Marktbedingungen und weiteren Faktoren, die sich auf

Produktion und Kosten auswirken können.

(5) Alle Zahlenangaben in dieser Kapitalflussrechnung sind ungeprüft. Aufgrund

von Rundungen ergeben die Beträge möglichweise nicht die Summe der

Einzelpositionen. Die operative Cash-Marge ist definiert als die

Zahlungseingänge von Kunden abzüglich der Zahlungen für Betriebskosten. Der

freie Cashflow (FCF) entspricht dem Netto-Cashflow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionsausgaben. Ohne Berücksichtigung der

verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel belief sich die Nettoliquidität auf 194

Mio. US-Dollar (281 Mio. australische Dollar).

Appendix 5B

Mining exploration entity or oil and gas exploration entity

quarterly cash flow report

Name of entity

+--------------------------------------------------------+

| Predictive Discovery Ltd |

+--------------------------------------------------------+

ABN Quarter ended ("current quarter")

+----------------+ +-----------------------------------+

| 11 127 171 877 | | 30 June 2026 |

+----------------+ +-----------------------------------+

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

| | Current |Year to date (12|

| | quarter | months) |

|Consolidated statement of cash flows | $A'000 | $A'000 |

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

|1. Cash flows from operating activities | | |

| | | |

|1.1 Receipts from customers | 285,811 | 285,811 |

| | | |

|1.2 Payments for | | |

| | | |

| (a) exploration & evaluation | | |

| | | |

| (b) development | | |

| | | |

| (c) production | | |

| | | |

| (d) staff costs | | |

| | | |

| (e) administration and corporate | | |

| costs(1.) | | |

| | | |

|1.3 Dividends received (see note 3) | | |

| | | |

|1.4 Interest received | 2,132 | 3,789 |

| | | |

|1.5 Interest and other costs of finance paid | | |

| | | |

|1.6 Income taxes paid | | |

| | | |

|1.7 Government grants and tax incentives | | |

| | | |

|1.8 Payments to suppliers and employees(2.) |(209,051 ) |(220,407 ) |

| +-------------+----------------+

| Net cash from / (used in) operating| | |

| activities | | |

| (1.) (Costs in prior quarters| | |

| reallocated to 1.8 Payment to suppliers| | |

| and employees.) | | |

| (2. Section 1.8 renamed "Payment to| | |

| suppliers and employees" previously| | |

|1.9 named) ("Other (BAS Refund)") | 78,892 | 69,193 |

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

|2. Cash flows from investing activities | | |

| | | |

|2.1 Payments to acquire or for: | | |

| | | |

| (a) entities | | |

| | | |

| (b) tenements | | |

| | | |

| (c) property, plant and equipment | (29,820 ) | (43,722 ) |

| | | |

| (d) exploration & evaluation (1.) | (5,728 ) | (19,175 ) |

| | | |

| (e) investments | | |

| | | |

| (f) other non-current assets | | |

| | | |

|2.2 Proceeds from the disposal of: | | |

| | | |

| (a) entities | | |

| | | |

| (b) tenements | | |

| | | |

| (c) property, plant and equipment | | |

| | | |

| (d) investments | | |

| | | |

| (e) other non-current assets | | |

| | | |

|2.3 Cash flows from loans to other entities | | |

| | | |

|2.4 Dividends received (see note 3) | | |

| | | |

| Cash received in merger with Robex| | |

|2.5 Resources Inc.(2.) | 220,212 | 220,212 |

| +-------------+----------------+

| Net cash from / (used in) investing| | |

| activities | | |

| (1. 2.1(d) includes costs associated with| | |

| exploration fuel | | |

| stock reallocated from section 2.5.) | | |

| (2. Section 2.5 renamed "Cash received in| | |

| merger with Robex Resources| | |

|2.6 Inc" from "Other (Fuel stock)") | 184,664 | 157,315 |

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

|3. Cash flows from financing activities | | |

| | | |

| Proceeds from issues of equity securities| | |

|3.1 (excluding convertible debt securities) | | |

| | | |

| Proceeds from issue of convertible debt| | |

|3.2 securities | | |

| | | |

|3.3 Proceeds from exercise of options | 1,095 | 1,145 |

| | | |

| Transaction costs related to issues of| | |

| equity securities or convertible debt| | |

|3.4 securities | | (47 ) |

| | | |

|3.5 Proceeds from borrowings | | |

| | | |

|3.6 Repayment of borrowings | | |

| | | |

| Transaction costs related to loans and| | |

|3.7 borrowings | (181 ) | (181 ) |

| | | |

|3.8 Dividends paid | | |

| | | |

|3.9 Interest paid on borrowings | (24,560 ) | (24,560 ) |

| +-------------+----------------+

| Net cash from / (used in) financing| | |

|3.10 activities | (23,646 ) | (23,643 ) |

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

| Net increase / (decrease) in cash and cash| | |

|4. equivalents for the period | | |

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

| Cash and cash equivalents at beginning of| | |

|4.1 period | 32,534 | 69,230 |

| | | |

| Net cash from / (used in) operating| | |

|4.2 activities (item 1.9 above) | 78,892 | 69,193 |

| | | |

| Net cash from / (used in) investing| | |

|4.3 activities (item 2.6 above) | 184,664 | 157,315 |

| | | |

| Net cash from / (used in) financing| | |

|4.4 activities (item 3.10 above) | (23,646 ) | (23,643 ) |

| | | |

| Effect of movement in exchange rates on| | |

|4.5 cash held | 8,295 | 8,644 |

| +-------------+----------------+

|4.6 Cash and cash equivalents at end of period| 280,739 | 280,739 |

+-----------------------------------------------+-------------+----------------+

+------------------------------------+---------------+-------------------------+

| Reconciliation of cash and cash| | |

| equivalents | | |

| at the end of the quarter (as| | |

| shown in the consolidated| | |

| statement of cash flows) to the|Current quarter| Previous quarter |

|5. related items in the accounts | $A'000 | $A'000 |

+------------------------------------+---------------+-------------------------+

|5.1 Bank balances | 280,305| 32,479|

| | | |

|5.2 Call deposits | 434| 55|

| | | |

|5.3 Bank overdrafts | -| -|

| | | |

|5.4 Other | -| -|

| +---------------+-------------------------+

| Cash and cash equivalents at end| | |

| of quarter (should equal| | |

|5.5 item 4.6 above) | 280,739| 32,534|

+------------------------------------+---------------+-------------------------+

|Note: At 30 June 2026, the Group held restricted cash of A$117 million which|

|is not included in cash and cash equivalents reported in Items 4.6 and 5.5. |

|Total cash including restricted cash was A$399 million |

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------+-----------------------------------+

| Payments to related parties of the| Current quarter|

|6. entity and their associates | $A'000|

+------------------------------------------+-----------------------------------+

| Aggregate amount of payments to| |

| related parties and their associates| |

|6.1 included in item 1 | 1,486|

| +-----------------------------------+

| Aggregate amount of payments to| |

| related parties and their associates| |

|6.2 included in item 2 | -|

| +-----------------------------------+

|Note: if any amounts are shown in items 6.1 or 6.2, your quarterly activity|

|report must include a description of, and an explanation for, such payments.|

|(Director fees for $283k (incl 14k GST) and termination payments for directors|

|of $1,203k) |

+------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------+--------------------+-------------------+

| Financing facilities | | |

| Note: the term "facility'| | |

| includes all forms of financing| | |

| arrangements available to the| | |

| entity. | | |

| | Total facility | |

| Add notes as necessary for an| amount at quarter | Amount drawn at |

| understanding of the sources of| end | quarter end |

|7. finance available to the entity. | $A'000 | $A'000 |

| +--------------------+-------------------+

|7.1 Loan facilities | 188,890| 188,890|

| +--------------------+-------------------+

|7.2 Credit standby arrangements | -| -|

| +--------------------+-------------------+

|7.3 Other (please specify) | -| -|

| +--------------------+-------------------+

|7.4 Total financing facilities | | |

| +--------------------+-------------------+

| |

| +-------------------+

|7.5 Unused financing facilities available at quarter end | -|

| +-------------------+

| Include in the box below a description of each facility above, including|

| the lender, interest rate, maturity date and whether it is secured or|

| unsecured. If any additional financing facilities have been entered into|

| or are proposed to be entered into after quarter end, include a note|

| providing details of those facilities as well. |

| +--------------------------------------------------------------------------+

| |Lender: Sprott Private Resource Lending III, Interest Rate: SOFR + 6.5%, |

|7.6|Maturity: 31 March 2030, Fully Secured. |

+---+--------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------+-----------------------------------+

| Estimated cash available for future| |

|8. operating activities | $A'000 |

+------------------------------------------+-----------------------------------+

| Net cash from / (used in) operating| |

|8.1 activities (item 1.9) | 78,892 |

| | |

| (Payments for exploration & evaluation| |

| classified as investing activities)| |

|8.2 (item 2.1(d)) | (5,728 ) |

| | |

| Total relevant outgoings (item 8.1 +| |

|8.3 item 8.2) | 73,164 |

| | |

| Cash and cash equivalents at quarter| |

|8.4 end (item 4.6) |280,739 |

| | |

| Unused finance facilities available at| |

|8.5 quarter end (item 7.5) | - |

| +-----------------------------------+

| Total available funding (item 8.4 +| |

|8.6 item 8.5) |280,739 |

| +-----------------------------------+

| |

| +-----------------------------------+

| Estimated quarters of funding| |

| available (item 8.6 divided by| |

| item 8.3) | N/A|

| +-----------------------------------+

| Note: if the entity has reported positive relevant outgoings (ie a net|

| cash inflow) in item 8.3, answer item 8.7 as "N/A". Otherwise, a figure|

| for the estimated quarters of funding available must be included in item|

|8.7 8.7. |

| |

| If item 8.7 is less than 2 quarters, please provide answers to the|

|8.8 following questions: |

| |

| 8.8.1 Does the entity expect that it will continue to have the |

| current level of net operating cash flows for the time being and, if not, |

| why not? |

| +--------------------------------------------------------------------------+

| |Answer: N/A |

| +--------------------------------------------------------------------------+

| 8.8.2 Has the entity taken any steps, or does it propose to take |

| any steps, to raise further cash to fund its operations and, if so, what |

| are those steps and how likely does it believe that they will be |

| successful? |

| +--------------------------------------------------------------------------+

| |Answer: N/A |

| +--------------------------------------------------------------------------+

| 8.8.3 Does the entity expect to be able to continue its operations |

| and to meet its business objectives and, if so, on what basis? |

| +--------------------------------------------------------------------------+

| |Answer: N/A |

| +--------------------------------------------------------------------------+

| Note: where item 8.7 is less than 2 quarters, all of questions |

| 8.8.1, 8.8.2 and 8.8.3 above must be answered. |

+------------------------------------------------------------------------------+

Compliance-Erklärung

1 Diese Erklärung wurde in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsstandards und

-grundsätzen erstellt, die der Börsenvorschrift ASX Listing Rule 19.11A

entsprechen.

2 Diese Erklärung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der dargestellten Sachverhalte.

Date: 30. Juli 2026

Genehmigt durch: Board of Directos

(Name des Gremiums oder des Zeichnungsberechtigten, der die Freigabe genehmigt

hat - siehe Anmerkung 4)

Anmerkungen

1. Dieser vierteljährliche Cashflow-Bericht und der dazugehörige

Tätigkeitsbericht dienen als Grundlage, um den Markt über die Aktivitäten

des Unternehmens im vergangenen Quartal, deren Finanzierung sowie die

Auswirkungen auf die Liquiditätslage zu informieren. Ein Unternehmen, das

über die in den Börsenvorschriften vorgeschriebenen Mindestangaben

hinausgehende Informationen offenlegen möchte, wird dazu ermutigt.

2. Sofern dieser vierteljährliche Kapitalflussbericht gemäß den australischen

Rechnungslegungsstandards (Australian Accounting Standards) erstellt wurde,

gelten für diesen Bericht die Definitionen und Bestimmungen des AASB 6:

Exploration und Evaluation von Bodenschätzen (Exploration for and Evaluation

of Mineral Resources) sowie des AASB 107: Kapitalflussrechnung (Statement of

Cash Flows). Sofern dieser vierteljährliche Kaptalflussbericht gemäß

anderen von der ASX gemäß Listing Rule 19.11A anerkannten

Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, gelten für diesen Bericht die

entsprechenden gleichwertigen Standards.

3. Erhaltene Dividenden können je nach Bilanzierungsmethode des Unternehmens

entweder als Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit oder als Cashflow aus

der Investitionstätigkeit klassifiziert werden.

4. Sofern dieser Bericht von Ihrem Board of Directors zur Veröffentlichung

freigegeben wurde, können Sie an dieser Stelle folgenden Vermerk einfügen:

?Im Namen des Boards of Directors". Sofern die Freigabe für die

Veröffentlichung durch einen Ausschuss Ihres Board of Directos genehmigt

wurde, können Sie hier folgenden Text einfügen:?Im Namen des[Name des

Ausschusses - z. B. Prüfungs- und Risikoausschuss]". Sofern die

Veröffentlichung durch ein Disclosure Committee genehmigt wurde, können Sie

hier folgenden Vermerk einfügen:?Im Namen des Disclosure Committee".

5. Sofern dieser Bericht von Ihrem Board of Directors zur Veröffentlichung

freigegeben wurde und Sie den Anschein erwecken möchten, dass Sie die

Empfehlung 4.2 der Corporate Governance Principles and Recommendations des

ASX Corporate Governance Council einhalten, sollte das Board of Directors

eine Erklärung seines CEO und seines CFO erhalten haben, in dem diese

bestätigen, dass die Finanzunterlagen des Unternehmens ihrer Ansicht nach

ordnungsgemäß geführt wurden, dass dieser Bericht den einschlägigen

Rechnungslegungsstandards entspricht, dass ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild des Cashflows des Unternehmens vermittelt

wird, und dass sich jene Einschätzung auf der Grundlage eines soliden

Risikomanagement- und internen Kontrollsystems stützt, das wirksam

funktioniert.

Eine Abbildung zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1ac495c-a4a0-

4d04-92c1-63b0c7ec4b7b

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