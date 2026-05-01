GNW-News: Quest Software baut seine Führungsposition in den Bereichen Daten und KI weiter aus und erweitert seine bewährte Datenmanagement-Plattform um die n...

^AUSTIN, Texas, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit

führender Anbieter in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und

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Plattformmodernisierung, hat heute zwei zentrale Erweiterungen der Quest Trusted

Data Management Platform angekündigt. Die Plattform gilt als die branchenweit

einzige vereinheitlichte, durchgängige SaaS-Lösung für vertrauenswürdige, KI-

fähige Daten. Aufbauend auf der Anfang des Jahres eingeführten?Automated Data

Product Factory" erweitert das Unternehmen die Plattform um neue KI-gestützte

Funktionen für moderne Datenteams. Dazu gehören die Veröffentlichung von Quest

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Data Modeler, einem Cloud-nativen Datenmodellierungstool, sowie von Quest Data

Intelligence, das die Bibliothek an KI-Assistenten erweitert und Funktionen für

Governance, Datenherkunft, Compliance, Datenprodukte, Datenqualität sowie den

Zugriff auf regulierte Daten in natürlicher Sprache abdeckt. Weitere

Informationen finden Sie unter quest.com/data-management-platform

(https://www.quest.com/data-management-platform).

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Die meisten Unternehmen setzen separate Tools für Datenmodellierung, Governance

und KI-Assistenten ein. Das führt oft zu uneinheitlichen Namenskonventionen,

unvollständigen Prüfpfaden und KI-Assistenten, die auf unkontrollierten Daten

basieren. Quest Software begegnet dieser Fragmentierung mit den Produkten Quest

Data Modeler und Quest Data Intelligence. Diese arbeiten innerhalb der Quest

Trusted Data Management Platform zusammen und schaffen so eine konsistente,

vertrauenswürdige Umgebung mit einem einheitlichen Verständnis der Daten. Die

Datenmodellierung definiert logische Strukturen und Namensstandards, während die

Daten-Governance sicherstellt, dass diese Standards plattformweit einheitlich

angewendet werden und so überall konsistente fachliche Bezeichnungen für Daten

entstehen, wo sie genutzt werden. Die QuestAI-Assistenten von Quest Software

verwenden dabei eine einheitliche Sprache für alle Nutzer. Das Ergebnis ist eine

einzige Plattform mit durchgängigem Prüfpfad und einem gemeinsamen

Datenverständnis - von der Struktur bis zur Nutzung.

Michael Laudon, Chief Product and Technology Officer von Quest Software äußerte

sich dazu wie folgt:?Vertrauenswürdige Daten sind das Rückgrat jeder modernen

KI-Strategie, und unsere kontinuierlichen Innovationen helfen Unternehmen dabei,

KI-Ziele in echten geschäftlichen Mehrwert zu übersetzen - mit geringerem

Risiko, höherer Genauigkeit und den verlässlichen Daten, die eine schnellere

Einführung von KI ermöglichen."?Angesichts der Geschwindigkeit, die das KI-

Zeitalter vorgibt, kann Vertrauen nicht nachträglich ergänzt werden - es muss

von Anfang an Teil des Prozesses sein, sonst geraten KI-Initiativen ins Stocken.

Deshalb haben wir die Quest Trusted Data Management Platform mit mehreren

Einstiegspunkten entwickelt. Diese sind auf die unterschiedlichen Daten- und KI-

Reifegrade von Unternehmen abgestimmt, sodass wir Kunden dort abholen können, wo

sie stehen. Einige Unternehmen beschäftigen sich gerade erst mit

Datentransparenz und Datenqualität, andere etablieren Governance und Data

Lineage, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die fortschrittlichsten

behandeln Daten jedoch bereits wie ein Produkt. Im Ergebnis sind diese Daten

somit fortlaufend vertrauenswürdig, wiederverwendbar und skalierbar für KI,

Analytics und Automatisierung. Durch die Kombination aus KI-gestützter

Datenmodellierung und Data Intelligence erhalten Unternehmen eine einzigartige,

durchgängige Lösung, die den gesamten Datenlebenszyklus abdeckt. Damit

unterstützen wir Unternehmen dabei, schneller zuverlässige, KI-taugliche Daten

aufzubauen - ganz gleich, wie weit sie auf ihrem Weg schon sind."

?Kurz gesagt: Es gibt keine vertrauenswürdige KI ohne vertrauenswürdige Daten -

und keine vertrauenswürdigen Daten ohne solide Datenmodellierung. Damit beginnt

alles", so Rocky Creel, Executive Director von JP Morgan Chase.?Fragmentierte

Datenlandschaften, uneinheitliche Definitionen und manuelle Prozesse

verlangsamen alle Abläufe und schwächen das Vertrauen in die nachgelieferten

Ergebnisse. Die Datenmodellierungslösungen von Quest Software schaffen die

notwendige Grundlage durch klar definierte Strukturen, einheitliche Bedeutungen

und standardisierte Designs, auf denen alle weiteren Funktionen aufbauen können.

Wenn die Datenmodelle sauber definiert sind, entwickeln sich Governance,

Datenherkunft und KI-Fähigkeit weitgehend automatisch daraus. Deshalb ist die

kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenmodellierung bei Quest entscheidend

für den Aufbau eines skalierbaren, vertrauenswürdigen und KI-fähigen

Datenökosystems."

In jeder Branche und jedem Unternehmen sehen sich Datenteams mit fragmentierten

und nicht vertrauenswürdigen Daten konfrontiert. Diese erschweren die KI-

Bereitschaft, erschweren die Einhaltung von Vorschriften und untergraben

zusammen mit uneinheitlichen Tools und Definitionen das Vertrauen in

Datenprodukte. Bisherige Lösungen adressieren meist nur einen dieser Aspekte.

Die Quest Trusted Data Management Platform hingegen vereint alle drei in einem

einzigen Ansatz und ist gezielt auf die Arbeitsweise moderner Datenteams

ausgelegt. Mit den Produkten Quest Data Modeler und Quest Data Intelligence

steuert die Plattform die beiden zentralen Ebenen des modernen Daten-Stacks: die

Modellierung und Verwaltung von Daten. Keine andere Lösung deckt beide Bereiche

in einem einzigen Angebot ab.

Quest Data Modeler wurde speziell für moderne Daten-Stacks entwickelt, um die

Lücke zwischen klassischen Tools ohne moderne Kollaborationsfunktionen und

schlanken SaaS-Tools ohne umfassende Governance-Funktionen zu schließen.

Aufbauend auf der Führungsposition von Quest Software im Bereich

Datenmodellierung verbindet die Lösung KI-gestützte Modellierung mit

unternehmensweiter Governance in einem einzigen Angebot und ermöglicht Echtzeit-

Zusammenarbeit, einheitliche fachliche Definitionen sowie standardisierte

Namenskonventionen in Hybrid- und Cloud-Umgebungen wie Microsoft Fabric,

Databricks, Snowflake und weiteren Plattformen. Zu den Funktionen von Quest Data

Modeler gehören:

* KI-gestützte Modellierung: eine natürliche Sprachschnittstelle, die

Datenmodelle erstellt und verfeinert, konsistente Namenskonventionen

vorschlägt und die Bereitstellung über strukturierte Vorschlags- und

Freigabeprozesse beschleunigt. Dadurch verkürzen sich Modellierungszyklen

von Wochen auf Stunden, ohne die für Unternehmen erforderlichen Prüfprozesse

zu beeinträchtigen.

* Kollaborative Modellierung in Echtzeit: Datenarchitekten, Analytics

Engineers, Business Analysten und Data Stewards arbeiten gemeinsam in einem

zentralen Live-Arbeitsbereich, in dem Kommentare und Abstimmungen direkt im

Modell erfolgen und isolierte Arbeitsweisen vermieden werden.

* Enterprise Model Repository: ein zentrales Repository mit Modell-

Sperrmechanismen, Versionshistorie, Konfliktauflösung bei parallelen

Änderungen und kontrolliertem Change Management. Dadurch erhalten Teams die

notwendige Stabilität und Governance für groß angelegte, teamübergreifende

Datenprogramme, wie sie bei rein Cloud-nativen Modellierungstools oft fehlt.

* Full-Stack-Modellierung: konzeptionelle, logische und physische

Datenmodellierung in einer integrierten Umgebung mit durchgängiger

Transparenz über alle Ebenen hinweg. So wird sichergestellt, dass Begriffe

wie?Kunde" oder?Umsatz" unternehmensweit - in Dashboards, Teams und KI-

Systemen - einheitlich verstanden werden.

* Koexistenz von erwin Heritage und Hybrid: Unternehmen mit bestehenden erwin

Data Modeler-Investitionen können ihre bestehenden Modelle weiterverwenden,

hybride Workflows beibehalten und schrittweise in die Cloud migrieren.

Dadurch lassen sich bestehende Modellierungsstandards und jahrzehntelange

Investitionen bewahren, ohne einen vollständigen Neustart durchführen zu

müssen - ein Ansatz, den rein Cloud-native Anbieter so nicht abbilden.

Quest Data Intelligence baut auf der langjährigen Erfahrung von Quest Software

im Bereich bewährter Datenintelligenz und Governance auf und nutzt KI-gestützte

Innovationen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, vertrauenswürdige, KI-fähige

Daten in der Geschwindigkeit und im Umfang bereitzustellen, die moderne KI

erfordert, und gleichzeitig regulatorische Risiken zu reduzieren. Zu den

Funktionen von Quest Data Intelligence gehören:

* KI-gestützter Policy Manager: eine Governance-Lösung, die mit

regulatorischen Anforderungen Schritt hält, statt ihnen hinterherzulaufen.

Diese Funktion erstellt Richtlinien direkt aus führenden Rahmenwerken wie

dem EU AI Act, dem KI-Risikomanagement-Framework des National Institute of

Standards and Technology (NIST) sowie der DSGVO und setzt diese in Echtzeit

dort durch, wo auf Daten zugegriffen wird. Dadurch entsteht ein?Policy-as-

Code"-Ansatz mit kontinuierlicher Compliance-Überwachung und vollständiger

Nachvollziehbarkeit.

* Erweiterte QuestAI Assistant Library: Aufbauend auf dem QuestAI Stewardship

Assistant hilft diese Funktion Unternehmen dabei, Geschäftsglossare bis zu

75 Prozent schneller zu erstellen und neue Datenquellen bis zu zehnmal

schneller zu integrieren. Neue Assistenten decken Bereiche wie Glossar- und

Eigentumsverwaltung, Datenherkunft, Compliance, Datenprodukte und

Datenqualität ab.

* Universal Semantic Assistant: Ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache auf

Basis kontrollierter, vertrauenswürdiger semantischer Daten und schließt

damit die Lücke zwischen fachlichen Fragen und den technischen Daten, die

diese beantworten.

MDSap Tech, ein Quest Platinum Partner und SAP Gold Partner innerhalb des Midis-

Group-Ökosystems, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung darin, Unternehmen in

Europa, dem Nahen Osten und Afrika bei der Modernisierung ihrer Datenmanagement-

, Analytics- und Digital-Transformation-Strategien zu unterstützen.?Quest

Software setzt mit der neuesten Weiterentwicklung der Datenmodellierung neue

Maßstäbe und macht sie kollaborativer, zugänglicher und effizienter. Der Quest

Data Modeler hat das Potenzial, die Beteiligung weit über den klassischen Kreis

technischer Anwender hinaus zu erweitern und es Business-Anwendern zu

ermöglichen, aktiver am Modellierungsprozess mitzuwirken - ein großer Mehrwert

für Unternehmen jeder Größe", so Ömer Akgül, Technology and Analytics Solutions

Manager von MDSap Tech.?Dieses neue Angebot kann Unternehmen erhebliche

Vorteile bringen, darunter eine bessere Abstimmung zwischen Business und IT,

schnellere Iterationszyklen sowie eine präzisere Abbildung geschäftlicher

Anforderungen. Besonders hervorzuheben ist die Integration KI-gestützter

Funktionen, die komplexe Modellierungsaufgaben vereinfachen und die

Produktivität nachhaltig steigern können."

Tecnet Dati verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als IT-Beratungsunternehmen

und bietet Dienstleistungen in den Bereichen KI, Advanced Analytics, Data

Governance und Datenmanagement sowie weiteren angrenzenden Bereichen an. Zudem

ist das Unternehmen Quest Platinum+ Partner.?Die Benutzeroberfläche ist

deutlich intuitiver gestaltet und bietet dennoch alle wesentlichen Inhalte und

Kernfunktionen - insbesondere für Anwender, die bislang nur wenig Erfahrung mit

Datenmodellierung haben", erklärt Renato Comes, Sales and Marketing Director von

Tecnet Dati.?Durch die Integration mit dem Mart-Repository lassen sich hybride

Umgebungen realisieren, in denen auch weniger technisch versierte Endanwender

Modelle erstellen können, die ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

Modellierungsteams können diese anschließend aus einer tieferen fachlichen

Perspektive verfeinern. So entsteht ein kollaboratives, schnelles und

skalierbares Modellierungsökosystem."

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für

Enterprise-KI bilden. Mit einem Fokus auf Datenmanagement und Data Governance,

Cybersicherheit sowie Plattformmodernisierung unterstützt das Unternehmen

Organisationen dabei, zentrale Herausforderungen mit vertrauenswürdigen, KI-

fähigen Daten, sicheren Identitäten und modernisierten Plattformen zu

bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90?%

der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden

Sie unter www.quest.com

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%

2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9

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