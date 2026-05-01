GNW-News: Quest Software baut seine Führungsposition in den Bereichen Daten und KI weiter aus und erweitert seine bewährte Datenmanagement-Plattform um die n...
^AUSTIN, Texas, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit
führender Anbieter in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und
Plattformmodernisierung, hat heute zwei zentrale Erweiterungen der Quest Trusted
Data Management Platform angekündigt. Die Plattform gilt als die branchenweit
einzige vereinheitlichte, durchgängige SaaS-Lösung für vertrauenswürdige, KI-
fähige Daten. Aufbauend auf der Anfang des Jahres eingeführten?Automated Data
Product Factory" erweitert das Unternehmen die Plattform um neue KI-gestützte
Funktionen für moderne Datenteams. Dazu gehören die Veröffentlichung von Quest
Data Modeler, einem Cloud-nativen Datenmodellierungstool, sowie von Quest Data
Intelligence, das die Bibliothek an KI-Assistenten erweitert und Funktionen für
Governance, Datenherkunft, Compliance, Datenprodukte, Datenqualität sowie den
Zugriff auf regulierte Daten in natürlicher Sprache abdeckt. Weitere
Informationen finden Sie unter quest.com/data-management-platform
(https://www.quest.com/data-management-platform).
Die meisten Unternehmen setzen separate Tools für Datenmodellierung, Governance
und KI-Assistenten ein. Das führt oft zu uneinheitlichen Namenskonventionen,
unvollständigen Prüfpfaden und KI-Assistenten, die auf unkontrollierten Daten
basieren. Quest Software begegnet dieser Fragmentierung mit den Produkten Quest
Data Modeler und Quest Data Intelligence. Diese arbeiten innerhalb der Quest
Trusted Data Management Platform zusammen und schaffen so eine konsistente,
vertrauenswürdige Umgebung mit einem einheitlichen Verständnis der Daten. Die
Datenmodellierung definiert logische Strukturen und Namensstandards, während die
Daten-Governance sicherstellt, dass diese Standards plattformweit einheitlich
angewendet werden und so überall konsistente fachliche Bezeichnungen für Daten
entstehen, wo sie genutzt werden. Die QuestAI-Assistenten von Quest Software
verwenden dabei eine einheitliche Sprache für alle Nutzer. Das Ergebnis ist eine
einzige Plattform mit durchgängigem Prüfpfad und einem gemeinsamen
Datenverständnis - von der Struktur bis zur Nutzung.
Michael Laudon, Chief Product and Technology Officer von Quest Software äußerte
sich dazu wie folgt:?Vertrauenswürdige Daten sind das Rückgrat jeder modernen
KI-Strategie, und unsere kontinuierlichen Innovationen helfen Unternehmen dabei,
KI-Ziele in echten geschäftlichen Mehrwert zu übersetzen - mit geringerem
Risiko, höherer Genauigkeit und den verlässlichen Daten, die eine schnellere
Einführung von KI ermöglichen."?Angesichts der Geschwindigkeit, die das KI-
Zeitalter vorgibt, kann Vertrauen nicht nachträglich ergänzt werden - es muss
von Anfang an Teil des Prozesses sein, sonst geraten KI-Initiativen ins Stocken.
Deshalb haben wir die Quest Trusted Data Management Platform mit mehreren
Einstiegspunkten entwickelt. Diese sind auf die unterschiedlichen Daten- und KI-
Reifegrade von Unternehmen abgestimmt, sodass wir Kunden dort abholen können, wo
sie stehen. Einige Unternehmen beschäftigen sich gerade erst mit
Datentransparenz und Datenqualität, andere etablieren Governance und Data
Lineage, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die fortschrittlichsten
behandeln Daten jedoch bereits wie ein Produkt. Im Ergebnis sind diese Daten
somit fortlaufend vertrauenswürdig, wiederverwendbar und skalierbar für KI,
Analytics und Automatisierung. Durch die Kombination aus KI-gestützter
Datenmodellierung und Data Intelligence erhalten Unternehmen eine einzigartige,
durchgängige Lösung, die den gesamten Datenlebenszyklus abdeckt. Damit
unterstützen wir Unternehmen dabei, schneller zuverlässige, KI-taugliche Daten
aufzubauen - ganz gleich, wie weit sie auf ihrem Weg schon sind."
?Kurz gesagt: Es gibt keine vertrauenswürdige KI ohne vertrauenswürdige Daten -
und keine vertrauenswürdigen Daten ohne solide Datenmodellierung. Damit beginnt
alles", so Rocky Creel, Executive Director von JP Morgan Chase.?Fragmentierte
Datenlandschaften, uneinheitliche Definitionen und manuelle Prozesse
verlangsamen alle Abläufe und schwächen das Vertrauen in die nachgelieferten
Ergebnisse. Die Datenmodellierungslösungen von Quest Software schaffen die
notwendige Grundlage durch klar definierte Strukturen, einheitliche Bedeutungen
und standardisierte Designs, auf denen alle weiteren Funktionen aufbauen können.
Wenn die Datenmodelle sauber definiert sind, entwickeln sich Governance,
Datenherkunft und KI-Fähigkeit weitgehend automatisch daraus. Deshalb ist die
kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenmodellierung bei Quest entscheidend
für den Aufbau eines skalierbaren, vertrauenswürdigen und KI-fähigen
Datenökosystems."
In jeder Branche und jedem Unternehmen sehen sich Datenteams mit fragmentierten
und nicht vertrauenswürdigen Daten konfrontiert. Diese erschweren die KI-
Bereitschaft, erschweren die Einhaltung von Vorschriften und untergraben
zusammen mit uneinheitlichen Tools und Definitionen das Vertrauen in
Datenprodukte. Bisherige Lösungen adressieren meist nur einen dieser Aspekte.
Die Quest Trusted Data Management Platform hingegen vereint alle drei in einem
einzigen Ansatz und ist gezielt auf die Arbeitsweise moderner Datenteams
ausgelegt. Mit den Produkten Quest Data Modeler und Quest Data Intelligence
steuert die Plattform die beiden zentralen Ebenen des modernen Daten-Stacks: die
Modellierung und Verwaltung von Daten. Keine andere Lösung deckt beide Bereiche
in einem einzigen Angebot ab.
Quest Data Modeler wurde speziell für moderne Daten-Stacks entwickelt, um die
Lücke zwischen klassischen Tools ohne moderne Kollaborationsfunktionen und
schlanken SaaS-Tools ohne umfassende Governance-Funktionen zu schließen.
Aufbauend auf der Führungsposition von Quest Software im Bereich
Datenmodellierung verbindet die Lösung KI-gestützte Modellierung mit
unternehmensweiter Governance in einem einzigen Angebot und ermöglicht Echtzeit-
Zusammenarbeit, einheitliche fachliche Definitionen sowie standardisierte
Namenskonventionen in Hybrid- und Cloud-Umgebungen wie Microsoft Fabric,
Databricks, Snowflake und weiteren Plattformen. Zu den Funktionen von Quest Data
Modeler gehören:
* KI-gestützte Modellierung: eine natürliche Sprachschnittstelle, die
Datenmodelle erstellt und verfeinert, konsistente Namenskonventionen
vorschlägt und die Bereitstellung über strukturierte Vorschlags- und
Freigabeprozesse beschleunigt. Dadurch verkürzen sich Modellierungszyklen
von Wochen auf Stunden, ohne die für Unternehmen erforderlichen Prüfprozesse
zu beeinträchtigen.
* Kollaborative Modellierung in Echtzeit: Datenarchitekten, Analytics
Engineers, Business Analysten und Data Stewards arbeiten gemeinsam in einem
zentralen Live-Arbeitsbereich, in dem Kommentare und Abstimmungen direkt im
Modell erfolgen und isolierte Arbeitsweisen vermieden werden.
* Enterprise Model Repository: ein zentrales Repository mit Modell-
Sperrmechanismen, Versionshistorie, Konfliktauflösung bei parallelen
Änderungen und kontrolliertem Change Management. Dadurch erhalten Teams die
notwendige Stabilität und Governance für groß angelegte, teamübergreifende
Datenprogramme, wie sie bei rein Cloud-nativen Modellierungstools oft fehlt.
* Full-Stack-Modellierung: konzeptionelle, logische und physische
Datenmodellierung in einer integrierten Umgebung mit durchgängiger
Transparenz über alle Ebenen hinweg. So wird sichergestellt, dass Begriffe
wie?Kunde" oder?Umsatz" unternehmensweit - in Dashboards, Teams und KI-
Systemen - einheitlich verstanden werden.
* Koexistenz von erwin Heritage und Hybrid: Unternehmen mit bestehenden erwin
Data Modeler-Investitionen können ihre bestehenden Modelle weiterverwenden,
hybride Workflows beibehalten und schrittweise in die Cloud migrieren.
Dadurch lassen sich bestehende Modellierungsstandards und jahrzehntelange
Investitionen bewahren, ohne einen vollständigen Neustart durchführen zu
müssen - ein Ansatz, den rein Cloud-native Anbieter so nicht abbilden.
Quest Data Intelligence baut auf der langjährigen Erfahrung von Quest Software
im Bereich bewährter Datenintelligenz und Governance auf und nutzt KI-gestützte
Innovationen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, vertrauenswürdige, KI-fähige
Daten in der Geschwindigkeit und im Umfang bereitzustellen, die moderne KI
erfordert, und gleichzeitig regulatorische Risiken zu reduzieren. Zu den
Funktionen von Quest Data Intelligence gehören:
* KI-gestützter Policy Manager: eine Governance-Lösung, die mit
regulatorischen Anforderungen Schritt hält, statt ihnen hinterherzulaufen.
Diese Funktion erstellt Richtlinien direkt aus führenden Rahmenwerken wie
dem EU AI Act, dem KI-Risikomanagement-Framework des National Institute of
Standards and Technology (NIST) sowie der DSGVO und setzt diese in Echtzeit
dort durch, wo auf Daten zugegriffen wird. Dadurch entsteht ein?Policy-as-
Code"-Ansatz mit kontinuierlicher Compliance-Überwachung und vollständiger
Nachvollziehbarkeit.
* Erweiterte QuestAI Assistant Library: Aufbauend auf dem QuestAI Stewardship
Assistant hilft diese Funktion Unternehmen dabei, Geschäftsglossare bis zu
75 Prozent schneller zu erstellen und neue Datenquellen bis zu zehnmal
schneller zu integrieren. Neue Assistenten decken Bereiche wie Glossar- und
Eigentumsverwaltung, Datenherkunft, Compliance, Datenprodukte und
Datenqualität ab.
* Universal Semantic Assistant: Ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache auf
Basis kontrollierter, vertrauenswürdiger semantischer Daten und schließt
damit die Lücke zwischen fachlichen Fragen und den technischen Daten, die
diese beantworten.
MDSap Tech, ein Quest Platinum Partner und SAP Gold Partner innerhalb des Midis-
Group-Ökosystems, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung darin, Unternehmen in
Europa, dem Nahen Osten und Afrika bei der Modernisierung ihrer Datenmanagement-
, Analytics- und Digital-Transformation-Strategien zu unterstützen.?Quest
Software setzt mit der neuesten Weiterentwicklung der Datenmodellierung neue
Maßstäbe und macht sie kollaborativer, zugänglicher und effizienter. Der Quest
Data Modeler hat das Potenzial, die Beteiligung weit über den klassischen Kreis
technischer Anwender hinaus zu erweitern und es Business-Anwendern zu
ermöglichen, aktiver am Modellierungsprozess mitzuwirken - ein großer Mehrwert
für Unternehmen jeder Größe", so Ömer Akgül, Technology and Analytics Solutions
Manager von MDSap Tech.?Dieses neue Angebot kann Unternehmen erhebliche
Vorteile bringen, darunter eine bessere Abstimmung zwischen Business und IT,
schnellere Iterationszyklen sowie eine präzisere Abbildung geschäftlicher
Anforderungen. Besonders hervorzuheben ist die Integration KI-gestützter
Funktionen, die komplexe Modellierungsaufgaben vereinfachen und die
Produktivität nachhaltig steigern können."
Tecnet Dati verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als IT-Beratungsunternehmen
und bietet Dienstleistungen in den Bereichen KI, Advanced Analytics, Data
Governance und Datenmanagement sowie weiteren angrenzenden Bereichen an. Zudem
ist das Unternehmen Quest Platinum+ Partner.?Die Benutzeroberfläche ist
deutlich intuitiver gestaltet und bietet dennoch alle wesentlichen Inhalte und
Kernfunktionen - insbesondere für Anwender, die bislang nur wenig Erfahrung mit
Datenmodellierung haben", erklärt Renato Comes, Sales and Marketing Director von
Tecnet Dati.?Durch die Integration mit dem Mart-Repository lassen sich hybride
Umgebungen realisieren, in denen auch weniger technisch versierte Endanwender
Modelle erstellen können, die ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
Modellierungsteams können diese anschließend aus einer tieferen fachlichen
Perspektive verfeinern. So entsteht ein kollaboratives, schnelles und
skalierbares Modellierungsökosystem."
Über Quest Software
Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für
Enterprise-KI bilden. Mit einem Fokus auf Datenmanagement und Data Governance,
Cybersicherheit sowie Plattformmodernisierung unterstützt das Unternehmen
Organisationen dabei, zentrale Herausforderungen mit vertrauenswürdigen, KI-
fähigen Daten, sicheren Identitäten und modernisierten Plattformen zu
bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90?%
der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden
Sie unter www.quest.com
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%
2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9
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