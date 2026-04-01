GNW-News: Quest Software stellt die Quest Security Management Platform vor: eine einheitliche, KI-gestützte Lösung zur Bekämpfung wachsender Identitätsbedroh...
^AUSTIN, Texas, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit
führender Anbieter in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und
Plattformmodernisierung, hat heute die Quest Security Management Platform
vorgestellt. Dabei handelt es sich um die erste einheitliche, KI-gestützte
Plattform auf dem Markt für die Erkennung und Abwehr von Identitätsbedrohungen
(Identity Threat Detection and Response, ITDR) sowie für die sichere
Modernisierung von Microsoft-Identitätsumgebungen. Die Quest Security Management
Platform führt die Erkennung von Identitätsbedrohungen, die Wiederherstellung
und die sichere Migration auf einer einzigen Plattform zusammen und umfasst
innovative Funktionen für Identitätssicherheit und Ausfallsicherheit. Damit
bietet sie Unternehmen KI-gestützte Transparenz über nicht-menschliche
Identitäten sowie stets einsatzbereite Funktionen zur Notfallwiederherstellung.
Dieses umfassende Konzept trägt der sich schnell verändernden
Bedrohungslandschaft Rechnung, die durch den Einsatz von KI, die zunehmende
Verbreitung nicht-menschlicher Identitäten und den Ausbau hybrider
Infrastrukturen geprägt ist. Ab sofort steht Unternehmen eine zentrale Plattform
zur Verfügung, um Risiken im Zusammenhang mit KI-Agenten zu managen, hybride
Microsoft-Identitäten vor KI-gesteuerten Angriffen zu schützen, Vorfälle schnell
zu beheben und veraltete Microsoft-Identitätssysteme zu modernisieren, ohne
zusätzliche Sicherheitsrisiken einzugehen. Weitere Informationen finden Sie
unter quest.com/security-management-platform (https://www.quest.com/security-
management-platform).
Identität ist zur primären Angriffsfläche geworden, und dennoch setzen viele
Unternehmen nach wie vor auf Sicherheitslösungen, die lediglich Funktionen zur
Erkennung bieten und nur begrenzte Wiederherstellungsoptionen vorsehen.
Risikoreiche Veränderungsprozesse wie Migrationen, Fusionen und Übernahmen legen
zudem gravierende Schwachstellen in der Bedrohungsprävention, Sicherheit und
Wiederherstellungsbereitschaft offen. KI beschleunigt sowohl das Ausmaß als auch
die Komplexität von Angriffen: Nicht-menschliche Identitäten überwiegen
menschliche inzwischen schätzungsweise im Verhältnis 82:1. Die jährliche Studie
State of ITDR (https://www.quest.com/news/press-releases/quest-software-
identity-disaster-recovery-testing-survey/) von Quest Software zeigt, dass mehr
als 75 Prozent der Unternehmen weltweit ihre Identitätswiederherstellung nicht
häufig genug testen und dadurch anfällig für potenzielle Angriffe bleiben, die
durch Ausfallzeiten und Wiederherstellungskosten Schäden in Millionenhöhe
verursachen können.
?KI bedroht die Identitätslandschaft in bislang nie dagewesener Weise - und
eines steht fest: Identitätssicherheit muss eine schnelle Wiederherstellung
umfassen, nicht nur Erkennung und Reaktion", so Michael Laudon, Chief Product
and Technology Officer bei Quest Software.?Die Quest Security Management
Platform setzt genau dort an, wo Identitätsrisiken in Unternehmen tatsächlich
entstehen - im laufenden Betrieb, während aktiver Angriffe und in risikoreichen
Veränderungsphasen wie der Einführung von KI im Zuge von Migration und
Modernisierung. Durch die Bündelung unserer branchenführenden Lösungen in einer
modernen Plattform benötigen Kunden nicht länger mehrere Einzellösungen, um ihre
wichtigsten Assets zu schützen."
Die Quest Security Management Platform umfasst zwei neue Funktionen, die den
Microsoft-Identitätsschutz und die Wiederherstellung durch Quest Identity
Defense und Quest Identity Recovery erweitern und Kunden kontinuierliche
Sicherheit, Resilienz und Wiederherstellung in einer einzigen Lösung bieten.
* Quest Identity Defense: Eine KI-gestützte Sicherheitslösung für hybrides
Active Directory und Entra ID, die kontinuierlich Identitätsrisiken erkennt,
unbefugte Änderungen an kritischen Tier-0-Assets blockiert und Angriffe
umgehend eindämmt. KI-gestützte Analysen verschaffen Unternehmen erweiterte
Transparenz über Active Directory (https://blog.quest.com/product-
post/easily-manage-and-secure-workload-identity-with-quest/) über
menschliche und nicht-menschliche Identitäten hinweg und vereinfachen
Untersuchung und Behebung. Dank Transparenz und Einblicken in menschliche
und nicht-menschliche Identitäten können Unternehmen Bedrohungen schnell und
unkompliziert untersuchen, darauf reagieren und sie beheben.
* Quest Identity Recovery: Eine hybride Wiederherstellungslösung für Active
Directory und Entra ID, die Identitätsdienste nach Ransomware-Angriffen bis
zu 90 Prozent schneller wiederherstellt und nun auch die Bereitstellung
eines Standby Active Directory Forest (https://blog.quest.com/product-
post/why-an-advanced-isolated-recovery-environment-is-essential/) umfasst.
Diese neue Funktion automatisiert die Erstellung jederzeit einsatzbereiter
Wiederherstellungsumgebungen und erweitert die marktführenden Funktionen von
Quest für die Active Directory-Notfallwiederherstellung.
Die neue Plattform von Quest umfasst außerdem On Demand Migration
(https://www.quest.com/products/on-demand-migration), eine für Microsoft 365
zertifizierte Tenant-zu-Tenant-Migrationslösung, die die Konsolidierung von
Exchange, OneDrive, SharePoint und Teams sowie von Active Directory
(https://www.quest.com/solutions/active-directory/what-is-active-directory.aspx)
und Entra ID (https://www.quest.com/learn/what-is-microsoft-entra-id.aspx)
absichert und vereinfacht.
Durch die Zusammenführung von Prävention, Erkennung, Reaktion, Wiederherstellung
und Modernisierung auf einer einzigen Plattform richtet sich Quest nach dem
Cybersecurity Framework 2.0 des National Institute of Standards and Technology
(NIST) sowie nach den Empfehlungen von Gartner. Dieser Ansatz eliminiert die
Abhängigkeit von fragmentierten Lösungen und bietet Unternehmen einen klaren
Ansatz für den Umgang mit Identitätsrisiken in der Praxis. Die Quest Security
Management Platform strukturiert ihre Funktionen in zwei Lösungen, die darauf
ausgelegt sind, die Absicherung, Wiederherstellung und Modernisierung von IT-
Umgebungen zu vereinfachen.
* Quest Secure Migration: Eine End-to-End-Lösung, die Identitäten, Geräte,
Tenants und Workloads mit einem Security-First-Ansatz modernisiert und die
Angriffsfläche während kritischer Geschäftsprozesse reduziert.
* Quest Identity Security and Resilience: Eine vollständige ITDR-Lösung, die
den gesamten Lebenszyklus von Identitätsangriffen abdeckt, die Reaktionszeit
verkürzt, Ausfallzeiten minimiert und Risiken reduziert.
Die neue einheitliche Security Management Platform von Quest Software baut auf
der langjährigen Erfahrung des Unternehmens beim Schutz der kritischsten
Identitätsressourcen in Active Directory und Entra ID auf. Quest verfügt über
mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Modernisierung von Microsoft-Plattformen, hat
mehr als 200 Petabyte an Daten migriert und ist das erste Unternehmen, das die
Microsoft-365-Zertifizierung für seine Migrationsfähigkeiten erhalten hat. Quest
sorgt für Ausfallsicherheit während des gesamten Angriffszyklus, automatisiert
die Wiederherstellung um bis zu 90 Prozent schneller und verbessert die
durchschnittliche Reaktionszeit um 44 Prozent, wodurch Millionen von Dollar an
Ausfallkosten eingespart werden. Gartner hat Quest Software in seinem Bericht
aus dem Jahr 2025,?A Well-Run Active Directory Requires Strong Identity
Controls (https://blog.quest.com/product-post/quest-named-as-an-example-vendor-
in-the-2025-gartner-report-a-well-run-active-directory-requires-strong-identity-
controls/)", in mehreren Kategorien als beispielhaften Anbieter aufgeführt.
Über Quest Software
Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für
Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance,
Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei,
ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger
Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu
bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90?%
der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden
Sie unter www.quest.com
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%
2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9
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