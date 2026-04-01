GNW-News: Quest Software stellt die Quest Security Management Platform vor: eine einheitliche, KI-gestützte Lösung zur Bekämpfung wachsender Identitätsbedroh...

^AUSTIN, Texas, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit

führender Anbieter in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und

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Plattformmodernisierung, hat heute die Quest Security Management Platform

vorgestellt. Dabei handelt es sich um die erste einheitliche, KI-gestützte

Plattform auf dem Markt für die Erkennung und Abwehr von Identitätsbedrohungen

(Identity Threat Detection and Response, ITDR) sowie für die sichere

Modernisierung von Microsoft-Identitätsumgebungen. Die Quest Security Management

Platform führt die Erkennung von Identitätsbedrohungen, die Wiederherstellung

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und die sichere Migration auf einer einzigen Plattform zusammen und umfasst

innovative Funktionen für Identitätssicherheit und Ausfallsicherheit. Damit

bietet sie Unternehmen KI-gestützte Transparenz über nicht-menschliche

Identitäten sowie stets einsatzbereite Funktionen zur Notfallwiederherstellung.

Dieses umfassende Konzept trägt der sich schnell verändernden

Bedrohungslandschaft Rechnung, die durch den Einsatz von KI, die zunehmende

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Verbreitung nicht-menschlicher Identitäten und den Ausbau hybrider

Infrastrukturen geprägt ist. Ab sofort steht Unternehmen eine zentrale Plattform

zur Verfügung, um Risiken im Zusammenhang mit KI-Agenten zu managen, hybride

Microsoft-Identitäten vor KI-gesteuerten Angriffen zu schützen, Vorfälle schnell

zu beheben und veraltete Microsoft-Identitätssysteme zu modernisieren, ohne

zusätzliche Sicherheitsrisiken einzugehen. Weitere Informationen finden Sie

unter quest.com/security-management-platform (https://www.quest.com/security-

management-platform).

Identität ist zur primären Angriffsfläche geworden, und dennoch setzen viele

Unternehmen nach wie vor auf Sicherheitslösungen, die lediglich Funktionen zur

Erkennung bieten und nur begrenzte Wiederherstellungsoptionen vorsehen.

Risikoreiche Veränderungsprozesse wie Migrationen, Fusionen und Übernahmen legen

zudem gravierende Schwachstellen in der Bedrohungsprävention, Sicherheit und

Wiederherstellungsbereitschaft offen. KI beschleunigt sowohl das Ausmaß als auch

die Komplexität von Angriffen: Nicht-menschliche Identitäten überwiegen

menschliche inzwischen schätzungsweise im Verhältnis 82:1. Die jährliche Studie

State of ITDR (https://www.quest.com/news/press-releases/quest-software-

identity-disaster-recovery-testing-survey/) von Quest Software zeigt, dass mehr

als 75 Prozent der Unternehmen weltweit ihre Identitätswiederherstellung nicht

häufig genug testen und dadurch anfällig für potenzielle Angriffe bleiben, die

durch Ausfallzeiten und Wiederherstellungskosten Schäden in Millionenhöhe

verursachen können.

?KI bedroht die Identitätslandschaft in bislang nie dagewesener Weise - und

eines steht fest: Identitätssicherheit muss eine schnelle Wiederherstellung

umfassen, nicht nur Erkennung und Reaktion", so Michael Laudon, Chief Product

and Technology Officer bei Quest Software.?Die Quest Security Management

Platform setzt genau dort an, wo Identitätsrisiken in Unternehmen tatsächlich

entstehen - im laufenden Betrieb, während aktiver Angriffe und in risikoreichen

Veränderungsphasen wie der Einführung von KI im Zuge von Migration und

Modernisierung. Durch die Bündelung unserer branchenführenden Lösungen in einer

modernen Plattform benötigen Kunden nicht länger mehrere Einzellösungen, um ihre

wichtigsten Assets zu schützen."

Die Quest Security Management Platform umfasst zwei neue Funktionen, die den

Microsoft-Identitätsschutz und die Wiederherstellung durch Quest Identity

Defense und Quest Identity Recovery erweitern und Kunden kontinuierliche

Sicherheit, Resilienz und Wiederherstellung in einer einzigen Lösung bieten.

* Quest Identity Defense: Eine KI-gestützte Sicherheitslösung für hybrides

Active Directory und Entra ID, die kontinuierlich Identitätsrisiken erkennt,

unbefugte Änderungen an kritischen Tier-0-Assets blockiert und Angriffe

umgehend eindämmt. KI-gestützte Analysen verschaffen Unternehmen erweiterte

Transparenz über Active Directory (https://blog.quest.com/product-

post/easily-manage-and-secure-workload-identity-with-quest/) über

menschliche und nicht-menschliche Identitäten hinweg und vereinfachen

Untersuchung und Behebung. Dank Transparenz und Einblicken in menschliche

und nicht-menschliche Identitäten können Unternehmen Bedrohungen schnell und

unkompliziert untersuchen, darauf reagieren und sie beheben.

* Quest Identity Recovery: Eine hybride Wiederherstellungslösung für Active

Directory und Entra ID, die Identitätsdienste nach Ransomware-Angriffen bis

zu 90 Prozent schneller wiederherstellt und nun auch die Bereitstellung

eines Standby Active Directory Forest (https://blog.quest.com/product-

post/why-an-advanced-isolated-recovery-environment-is-essential/) umfasst.

Diese neue Funktion automatisiert die Erstellung jederzeit einsatzbereiter

Wiederherstellungsumgebungen und erweitert die marktführenden Funktionen von

Quest für die Active Directory-Notfallwiederherstellung.

Die neue Plattform von Quest umfasst außerdem On Demand Migration

(https://www.quest.com/products/on-demand-migration), eine für Microsoft 365

zertifizierte Tenant-zu-Tenant-Migrationslösung, die die Konsolidierung von

Exchange, OneDrive, SharePoint und Teams sowie von Active Directory

(https://www.quest.com/solutions/active-directory/what-is-active-directory.aspx)

und Entra ID (https://www.quest.com/learn/what-is-microsoft-entra-id.aspx)

absichert und vereinfacht.

Durch die Zusammenführung von Prävention, Erkennung, Reaktion, Wiederherstellung

und Modernisierung auf einer einzigen Plattform richtet sich Quest nach dem

Cybersecurity Framework 2.0 des National Institute of Standards and Technology

(NIST) sowie nach den Empfehlungen von Gartner. Dieser Ansatz eliminiert die

Abhängigkeit von fragmentierten Lösungen und bietet Unternehmen einen klaren

Ansatz für den Umgang mit Identitätsrisiken in der Praxis. Die Quest Security

Management Platform strukturiert ihre Funktionen in zwei Lösungen, die darauf

ausgelegt sind, die Absicherung, Wiederherstellung und Modernisierung von IT-

Umgebungen zu vereinfachen.

* Quest Secure Migration: Eine End-to-End-Lösung, die Identitäten, Geräte,

Tenants und Workloads mit einem Security-First-Ansatz modernisiert und die

Angriffsfläche während kritischer Geschäftsprozesse reduziert.

* Quest Identity Security and Resilience: Eine vollständige ITDR-Lösung, die

den gesamten Lebenszyklus von Identitätsangriffen abdeckt, die Reaktionszeit

verkürzt, Ausfallzeiten minimiert und Risiken reduziert.

Die neue einheitliche Security Management Platform von Quest Software baut auf

der langjährigen Erfahrung des Unternehmens beim Schutz der kritischsten

Identitätsressourcen in Active Directory und Entra ID auf. Quest verfügt über

mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Modernisierung von Microsoft-Plattformen, hat

mehr als 200 Petabyte an Daten migriert und ist das erste Unternehmen, das die

Microsoft-365-Zertifizierung für seine Migrationsfähigkeiten erhalten hat. Quest

sorgt für Ausfallsicherheit während des gesamten Angriffszyklus, automatisiert

die Wiederherstellung um bis zu 90 Prozent schneller und verbessert die

durchschnittliche Reaktionszeit um 44 Prozent, wodurch Millionen von Dollar an

Ausfallkosten eingespart werden. Gartner hat Quest Software in seinem Bericht

aus dem Jahr 2025,?A Well-Run Active Directory Requires Strong Identity

Controls (https://blog.quest.com/product-post/quest-named-as-an-example-vendor-

in-the-2025-gartner-report-a-well-run-active-directory-requires-strong-identity-

controls/)", in mehreren Kategorien als beispielhaften Anbieter aufgeführt.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für

Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance,

Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei,

ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger

Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu

bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90?%

der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden

Sie unter www.quest.com

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%

2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9

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