GNW-News: Rackspace Technology als führend in drei Kategorien des ISG Provider LensT Multi Public Cloud Services Report 2025 eingestuft

15.12.25 22:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rackspace Technology
1,06 USD -0,07 USD -6,19%
Charts|News|Analysen

^SAN ANTONIO, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-

to-End-, Hybrid Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen

in drei Quadranten des 2025 ISG Provider Lens(TM) Multi Public Cloud Services

Report für die USA (https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-multi-public-cloud-

services-report) als?Leader" positioniert wurde:

* Beratungs- und Transformationsdienste - Mittelstand?

* Managed Services - Mittelstand

* FinOps-Dienstleistungen und KI-gesteuerte Optimierung??

Der 2025 ISG Provider Lens(TM) Multi Public Cloud Services Report ist eine

umfassende Evaluierung von Dienstleistern und Lösungsanbietern, die Unternehmen

bei der Modernisierung, Verwaltung und Skalierung ihrer Umgebungen über mehrere

Public Clouds hinweg unterstützen. Der Bericht bewertet Anbieter anhand ihrer

Fähigkeit, künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung, generative KI (GenAI)

und fortschrittliche FinOps-Optimierungsframeworks in ihre Angebote zu

integrieren.

?Rackspace Technology integriert KI-gesteuerte Automatisierung und Sicherheit

mit einem Operate-and-Transform-Bereitstellungsmodell, um Unternehmen die

nahtlose Ausführung und Verwaltung ihrer Multicloud-Umgebungen zu ermöglichen.

Die robusten Control-Plane-Tools sorgen für eine schnelle Wiederherstellung,

geringere Kosten und eine verbesserte Kundenerfahrung", so Shashank Rajmane,

Principal Analyst bei ISG.

?Bei Rackspace Technology haben wir uns zum Ziel gesetzt, mittelständische

Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Modernisierungsprozess mit Zuversicht

anzugehen", so D K Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. Indem

wir beratungsorientierte Transformation, KI-gestützte Automatisierung und

FinOps-Disziplin miteinander kombinieren, ermöglichen wir unseren Kunden, ihre

Kosten zu optimieren, ihre Sicherheit zu stärken und eine schnellere

Amortisationszeit in Multi-Cloud-Umgebungen zu erzielen."

Hier können Sie den vollständigen Bericht herunterladen:

https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-multi-public-cloud-services-report

Die ISG Provider Lens(TM)-Studie wird von der Information Services Group (ISG)

erstellt, einem weltweit führenden Technologieforschungs- und

Beratungsunternehmen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von

End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-

Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg,

unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir

arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und

ermöglichen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln

und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38c95333-9204-4cad-

a1b3-ad2fb9506be4

Â°

