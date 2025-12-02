DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +6,0%Nas23.459 +0,8%Bitcoin79.058 +6,3%Euro1,1605 ±-0,0%Öl62,83 -0,8%Gold4.193 -0,9%
DAX letztlich fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
GNW-News: Rackspace Technology erhält die Auszeichnung "2025 AWS Collaboration Partner of the Year"

02.12.25 18:05 Uhr
^LAS VEGAS, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:

RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Hybrid-, Multi-Cloud-

und KI-Umgebungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem?2025

Geography and Global AWS Partner Award" ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis

werden weltweit führende Unternehmen gewürdigt, die eine Schlüsselrolle dabei

spielen, ihre Kunden bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung von

Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) zu unterstützen.

Rackspace wurde zum Collaboration Partner of the Year ernannt, in Anerkennung

unserer Zusammenarbeit mit MontyCloud (https://montycloud.com/), einem

Unternehmen für autonome CloudOps, um die Herausforderungen unserer Kunden in

Bezug auf Skalierung und Sicherheit anzugehen. Die gemeinsame Lösung ermöglichte

60 % schnellere Bereitstellungszyklen und eine 45 %ige Steigerung der

betrieblichen Effizienz durch die Nutzung von Services und Technologien, die von

mehreren AWS-Partnern angeboten werden.

Die geografischen und globalen AWS-Partner-Auszeichnungen wurden während der

Partner Awards Gala auf der AWS re:Invent 2025 bekannt gegeben und würdigen eine

Vielzahl von AWS-Partnern, die sich im vergangenen Jahr durch Spezialisierung,

Innovation und Zusammenarbeit ausgezeichnet haben. Die Geo and Global AWS

Partner Awards würdigen Partner, deren Geschäftsmodelle sich auf AWS

kontinuierlich weiterentwickeln und florieren, während sie ihre Kunden

unterstützen.

?Wir fühlen uns geehrt, von AWS als 'Collaboration Partner of the Year'

ausgezeichnet worden zu sein", erklärte D K Sinha, President, Public Cloud bei

Rackspace Technology.?Diese Auszeichnung spiegelt unser unermüdliches

Engagement wider, unseren Kunden durch starke Partnerschaften und innovative

Cloud-Lösungen zum Erfolg zu verhelfen."

?Wir freuen uns sehr, dass Rackspace für seine Partnerschaft mit MontyCloud als

'Collaboration Partner of the Year' ausgezeichnet wurde. Gemeinsam bieten wir

eine branchenführende generative KI-Lösung, die proaktive, umsetzbare

Erkenntnisse für Kunden liefert. Diese Anerkennung durch AWS bestätigt die

intensive Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für die Erzielung echter

Geschäftsergebnisse", so Walter Rogers, CEO von MontyCloud.

Kundenerfolg:

Ein führendes Unternehmen für digitales Marketing mit Sitz in San Francisco, das

sich auf leistungsorientierte E-Mail-Kampagnen spezialisiert hat, ging eine

Partnerschaft mit Rackspace Technology und MontyCloud ein, um Herausforderungen

in Bezug auf Skalierbarkeit und Sicherheit zu bewältigen. Unter Nutzung der

DAY2-Plattform von MontyCloud implementierte Rackspace den AWS Landing Zone

Accelerator, sichere VPC-Migrationen und automatisierte Korrektur-Workflows.

Auswirkungen auf einen Blick:

* 92 % weniger Konfigurationsprobleme

* 45 % Verbesserung der betrieblichen Effizienz

* 60 % schnellere Bereitstellungszyklen

* 35 % Steigerung der Entwicklerproduktivität

Gemeinsam haben Rackspace und MontyCloud eine sichere, skalierbare Grundlage

geschaffen, die den Kunden für langfristiges Wachstum und Innovation

positioniert.

Rackspace Technology wurde außerdem als Finalist in zwei AWS-

Auszeichnungskategorien nominiert:?Data and Analytics Consulting Partner of the

Year" (Daten- und Analyseberatungspartner des Jahres) und?Public Sector

Solution Provider Program Partner of the Year" (Partner des Jahres für Lösungen

im öffentlichen Sektor). Die Finalisten repräsentierten die drei bestplatzierten

AWS-Partner in jeder Kategorie.

Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das darauf ausgerichtet

ist, Partner bei der Innovation zu unterstützen, ihren Weg in die Cloud zu

beschleunigen und die Breite und Tiefe von AWS voll auszuschöpfen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid- und KI-

Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über

alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Anwendungen zu

modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

