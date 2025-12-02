GNW-News: Rackspace Technology erhält die Auszeichnung "2025 AWS Collaboration Partner of the Year"
^LAS VEGAS, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:
RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Hybrid-, Multi-Cloud-
und KI-Umgebungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem?2025
Geography and Global AWS Partner Award" ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis
werden weltweit führende Unternehmen gewürdigt, die eine Schlüsselrolle dabei
spielen, ihre Kunden bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung von
Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) zu unterstützen.
Rackspace wurde zum Collaboration Partner of the Year ernannt, in Anerkennung
unserer Zusammenarbeit mit MontyCloud (https://montycloud.com/), einem
Unternehmen für autonome CloudOps, um die Herausforderungen unserer Kunden in
Bezug auf Skalierung und Sicherheit anzugehen. Die gemeinsame Lösung ermöglichte
60 % schnellere Bereitstellungszyklen und eine 45 %ige Steigerung der
betrieblichen Effizienz durch die Nutzung von Services und Technologien, die von
mehreren AWS-Partnern angeboten werden.
Die geografischen und globalen AWS-Partner-Auszeichnungen wurden während der
Partner Awards Gala auf der AWS re:Invent 2025 bekannt gegeben und würdigen eine
Vielzahl von AWS-Partnern, die sich im vergangenen Jahr durch Spezialisierung,
Innovation und Zusammenarbeit ausgezeichnet haben. Die Geo and Global AWS
Partner Awards würdigen Partner, deren Geschäftsmodelle sich auf AWS
kontinuierlich weiterentwickeln und florieren, während sie ihre Kunden
unterstützen.
?Wir fühlen uns geehrt, von AWS als 'Collaboration Partner of the Year'
ausgezeichnet worden zu sein", erklärte D K Sinha, President, Public Cloud bei
Rackspace Technology.?Diese Auszeichnung spiegelt unser unermüdliches
Engagement wider, unseren Kunden durch starke Partnerschaften und innovative
Cloud-Lösungen zum Erfolg zu verhelfen."
?Wir freuen uns sehr, dass Rackspace für seine Partnerschaft mit MontyCloud als
'Collaboration Partner of the Year' ausgezeichnet wurde. Gemeinsam bieten wir
eine branchenführende generative KI-Lösung, die proaktive, umsetzbare
Erkenntnisse für Kunden liefert. Diese Anerkennung durch AWS bestätigt die
intensive Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für die Erzielung echter
Geschäftsergebnisse", so Walter Rogers, CEO von MontyCloud.
Kundenerfolg:
Ein führendes Unternehmen für digitales Marketing mit Sitz in San Francisco, das
sich auf leistungsorientierte E-Mail-Kampagnen spezialisiert hat, ging eine
Partnerschaft mit Rackspace Technology und MontyCloud ein, um Herausforderungen
in Bezug auf Skalierbarkeit und Sicherheit zu bewältigen. Unter Nutzung der
DAY2-Plattform von MontyCloud implementierte Rackspace den AWS Landing Zone
Accelerator, sichere VPC-Migrationen und automatisierte Korrektur-Workflows.
Auswirkungen auf einen Blick:
* 92 % weniger Konfigurationsprobleme
* 45 % Verbesserung der betrieblichen Effizienz
* 60 % schnellere Bereitstellungszyklen
* 35 % Steigerung der Entwicklerproduktivität
Gemeinsam haben Rackspace und MontyCloud eine sichere, skalierbare Grundlage
geschaffen, die den Kunden für langfristiges Wachstum und Innovation
positioniert.
Rackspace Technology wurde außerdem als Finalist in zwei AWS-
Auszeichnungskategorien nominiert:?Data and Analytics Consulting Partner of the
Year" (Daten- und Analyseberatungspartner des Jahres) und?Public Sector
Solution Provider Program Partner of the Year" (Partner des Jahres für Lösungen
im öffentlichen Sektor). Die Finalisten repräsentierten die drei bestplatzierten
AWS-Partner in jeder Kategorie.
Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das darauf ausgerichtet
ist, Partner bei der Innovation zu unterstützen, ihren Weg in die Cloud zu
beschleunigen und die Breite und Tiefe von AWS voll auszuschöpfen.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid- und KI-
Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über
alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Anwendungen zu
modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
