GNW-News: Rackspace Technology führt die Rackspace Cloud ein - eine der ersten vollständig verwalteten mandantenfähigen Cloud-Plattformen, die auf VMware Clo...

25.08.26 18:31 Uhr

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^SAN ANTONIO, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von KI-

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Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen, gab heute die Einführung von

Rackspace Cloud bekannt, einer vollständig verwalteten, mandantenfähigen Cloud-

Plattform auf Basis von Broadcoms VMware Cloud Foundation 9.1 (VCF 9.1), die

zunächst in Dallas und in Kürze auch in den Regionen Nord-Virginia und Chicago

verfügbar sein wird. Rackspace gehört zu den ersten Anbietern, die eine

vollständig verwaltete Multitenant-Plattform auf Basis von VCF 9.1 auf den Markt

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bringen, und ist einer der wenigen?Broadcom Advantage Partners", die VCF-

basierte Managed-Cloud-Services anbieten können. Rackspace Cloud bietet

Unternehmen eine neue Möglichkeit, moderne Cloud-Funktionen wie Kubernetes und

containerisierte Anwendungen zu nutzen und gleichzeitig die von ihnen benötigte

VMware-Umgebung sowie Kontrolle beizubehalten.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Nachfrage von

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Unternehmen entscheidend in Richtung einer regulierten privaten Infrastruktur

verlagert. Die Studie?Private Cloud Outlook 2026" von Broadcom ergab, dass 56

Prozent der Unternehmen KI-Inferenz in einer Private Cloud betreiben oder dies

planen, während die Nutzung der Public Cloud für die Inferenz im

Produktionsbetrieb im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent von 56 Prozent auf 41

Prozent zurückging.

?Seit Jahren müssen sich Unternehmen, die private Clouds betreiben, zwischen

Agilität und Kontrolle entscheiden", so Bryan Litchford, Head of Product,

Engineering und Data Centers bei Rackspace.?Rackspace Cloud macht diesen

Kompromiss überflüssig. Dieselbe regulierte Plattform, die heute die VMware-

Umgebung eines Unternehmens unterstützt, bietet die Flexibilität, Kubernetes-

und KI-Inferenz-Workloads zu unterstützen, wenn sich die geschäftlichen

Anforderungen weiterentwickeln - und dies bei gleichbleibender Governance und

Kontrolle. Dank im Voraus bereitgestellter Kapazitäten, automatisiertem

Lebenszyklusmanagement und VMware-Funktionen auf Unternehmensniveau, die im

Rahmen eines vollständig verwalteten Dienstes bereitgestellt werden, können

Kunden ihre Kapazitäten innerhalb von Stunden und nicht erst nach Abschluss von

Beschaffungszyklen skalieren."

?Die von VMware Cloud Foundation unterstützte Rackspace Cloud bietet Kunden

einen betreuten Weg zur Agilität in der Cloud und vereint dabei die betriebliche

Expertise von Rackspace mit der führenden Private-Cloud-Plattform von Broadcom",

erklärte Ricky Cooper, Vice President für globale Cloud-Dienstleister, OEM und

eOEM bei Broadcom.?Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre modernen

privaten Clouds kosteneffizient zu skalieren, sicher zu betreiben und schnell

Innovationen voranzutreiben."

Während Unternehmen Modernisierungsstrategien prüfen und nach Alternativen für

immer komplexer werdende Umgebungen suchen, vereinfacht Rackspace Cloud den

VMware-Betrieb, beschleunigt die Bereitstellung und verringert den Aufwand für

die Anschaffung von Hardware sowie die Wartung der Rechenzentrumsinfrastruktur,

ohne dass Kunden die zugrunde liegenden Systeme verwalten oder zusätzliche

Kapazitäten erwerben müssen.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen die elastische Nutzung einer vorab

bereitgestellten Infrastruktur, die integrierte Unterstützung für virtuelle

Maschinen und Kubernetes-Workloads auf einer einzigen Plattform sowie

Isolations-, Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Unternehmensniveau. Die

Plattform wird mit einem transparenten Lebenszyklusmanagement, mehreren

Leistungsstufen und einem an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verfügbaren

Managed-Operations-Service bereitgestellt.

Rackspace wird Rackspace Cloud auf der VMware Explore 2026 in Las Vegas vom 31.

August bis zum 3. September vorstellen. Dort ist Rackspace als Diamond-Sponsor

am Stand Nr. 104 vertreten und wird im Rahmen der Session?VCF State of the

Union: Optimizing Costs and Closing Security Gaps in the AI Era [CLOB1276LV]

(https://event.vmware.com/flow/vmware/explore2026lv/content/page/catalog?tab.ses

sioncatalogtabs=1747347809815001igUo&search=CLOB1276LV&_gl=1*1t9ynnc*_ga*NjYwODM

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zg1OTUzNzEwLjE3ODU5NTM3MjQuNDA2NDA5MDgxLjE3ODU5NTM3MTAuMTc4NTk1MzcyNA..)" einen

Vortrag halten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rackspace.com/enterprise-

ai/partners/vmware.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology(®) (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks

für Unternehmen - von der geregelten privaten Cloud bis hin zu KI-Inferenz und

Agenten im Produktivbetrieb. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf

einer sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten

Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und

geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit

unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com

(http://www.rackspace.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des?Private

Securities Litigation Reform Act" von 1995, unter anderem hinsichtlich der

erwarteten Vorteile, Funktionen, Verfügbarkeit und Leistung von Rackspace Cloud

auf Basis von VMware Cloud Foundation. Diese Aussagen unterliegen Risiken und

Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich davon abweichen; dazu gehören unter anderem die in den

Jahresberichten von Rackspace Technology auf Formular 10-K, den

Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen bei der SEC eingereichten

Unterlagen beschriebenen Risiken und Ungewissheiten. Rackspace übernimmt keine

Verpflichtung, diese Angaben zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Medienkontakt

Will Link

Stanton Public Relations & Marketing

rackspace@stantonprm.com (mailto:rackspace@stantonprm.com)

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