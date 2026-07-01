GNW-News: Rackspace Technology in zwei Kategorien des "2026 ISG Provider Lens®, Private/Hybrid Cloud - Data Center Services Report" als führender Anbieter au...

14.07.26 15:59 Uhr

Werte in diesem Artikel

^SAN ANTONIO, July 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:

RXT), ein weltweit führender Anbieter von KI-Infrastruktur und KI-Lösungen für

Werbung

Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im 2026 ISG Provider

Lens®, Private/Hybrid Cloud - Data Center Services Report

(https://go.rackspace.com/lp/dl/2026-isg-data-center-services-report) in den USA

und im Vereinigten Königreich in den folgenden zwei Kategorien als führender

Anbieter ausgezeichnet wurde:

* Verwaltete Services für KI-fähige Infrastruktur - Mittelstand

Werbung

* Verwaltete Cloud-Hosting-Lösungen und ausfallsichere Infrastrukturdienste

Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Rackspace als

verlässlicher Partner für Unternehmen, die KI produktiv einsetzen, ihre IT-

Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig höchste Anforderungen an

Governance, Sicherheit und Compliance in Private-, Hybrid- und Sovereign-Cloud-

Umgebungen erfüllen wollen.

Werbung

?Der Markt hat die Phase der KI-Experimente hinter sich gelassen. Heute geht es

darum, KI produktiv einzusetzen - und dafür reichen GPUs oder Infrastruktur

allein nicht aus. Erfolgreiche KI-Projekte erfordern klar geregelte

Betriebsprozesse, flexible Bereitstellungsmodelle und produktionsreife KI-

Services, die sich auch in komplexen Unternehmensumgebungen zuverlässig

skalieren lassen", so Bryan Litchford, Head of Product, Engineering, and Data

Centers bei Rackspace.?Die Auszeichnung durch ISG bestätigt unseren

strategischen Ansatz: Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre KI-Initiativen in

messbaren Geschäftserfolg zu überführen - ohne Kompromisse bei Kontrolle,

Sicherheit und Resilienz einzugehen, die insbesondere in regulierten Branchen

unverzichtbar sind."

In seiner Bewertung hob ISG insbesondere die Stärken von Rackspace im Bereich

der verwalteten Services für KI-fähige Infrastruktur hervor. Genannt werden

unter anderem die verwalteten privaten KI-Angebote, die Dienstleistungen im

Bereich?AI Reliability Engineering" (AIRE), die auf VMware Cloud Foundation

basierenden Lösungen sowie die Partnerschaften, die darauf abzielen, die

Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen. Besonders positiv bewertete

der Bericht die Fähigkeit von Rackspace, Unternehmen auf ihrem Weg von ersten

KI-Pilotprojekten hin zu messbaren Geschäftsergebnissen zu begleiten -

insbesondere in stark regulierten Branchen.

?Rackspace Technology differenziert sich durch die Kombination automatisierter

Hybrid-Cloud-Betriebsmodelle mit KI-Infrastrukturservices für den produktiven

Einsatz. Dadurch können Unternehmen komplexe IT-Landschaften modernisieren und

KI gleichzeitig kontrolliert und skalierbar einführen", so Shashank Rajmane,

Lead Analyst.

ISG hebt in den bewerteten Kategorien unter anderem folgende Stärken hervor:

* Verwaltete Services für KI-fähige Infrastruktur, optimiert für KI-Workloads

im Unternehmensumfeld

* Dienstleistungen im Bereich?AI Reliability Engineering" für DataOps, MLOps,

LLMOps und operative Governance

* Flexible Bereitstellungsmodelle für kundeneigene, Colocation- und von

Rackspace verwalteten Umgebungen

* Auf VMware Cloud Foundation basierende Architekturen, die einen nahtlosen

Hybridbetrieb unterstützen

* Resiliente Infrastrukturen mit hoher Verfügbarkeit sowie umfassenden

Sicherheits- und Disaster-Recovery-Funktionen

* Spezialisierte Unterstützung für regulierte Branchen mit hohen Anforderungen

an Compliance, Governance und Datenresidenz

Hier können Sie den vollständigen Bericht herunterladen:

https://go.rackspace.com/lp/dl/2026-isg-data-center-services-report.

Weitere Informationen zur KI-fähigen Infrastruktur sowie zu den Sovereign-Cloud-

und Managed-Cloud-Lösungen von Rackspace Technology finden Sie unter

www.rackspace.com (http://www.rackspace.com/).

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für

Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und

Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer

sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten

Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und

geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit

unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com

(http://www.rackspace.com/).

Medienkontakt:

Will Link

rackspace@stantonprm.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=D1G8tz8Z_j0azYHx6lajFvAOwMdhqJz_hpZ_

2aq0EZuqOF7XeRAEBAZZwtJYxG5JIiP92QM1_wDXEoTbMbJZfmbuu9e9ygudpsWCoDK4hj7hugsqCh3z

dQEKotKGWPjt)

Â°