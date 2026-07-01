GNW-News: Rackspace Technology in zwei Kategorien des "2026 ISG Provider Lens®, Private/Hybrid Cloud - Data Center Services Report" als führender Anbieter au...
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^SAN ANTONIO, July 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:
RXT), ein weltweit führender Anbieter von KI-Infrastruktur und KI-Lösungen für
Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im 2026 ISG Provider
Lens®, Private/Hybrid Cloud - Data Center Services Report
(https://go.rackspace.com/lp/dl/2026-isg-data-center-services-report) in den USA
und im Vereinigten Königreich in den folgenden zwei Kategorien als führender
Anbieter ausgezeichnet wurde:
* Verwaltete Services für KI-fähige Infrastruktur - Mittelstand
* Verwaltete Cloud-Hosting-Lösungen und ausfallsichere Infrastrukturdienste
Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Rackspace als
verlässlicher Partner für Unternehmen, die KI produktiv einsetzen, ihre IT-
Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig höchste Anforderungen an
Governance, Sicherheit und Compliance in Private-, Hybrid- und Sovereign-Cloud-
Umgebungen erfüllen wollen.
?Der Markt hat die Phase der KI-Experimente hinter sich gelassen. Heute geht es
darum, KI produktiv einzusetzen - und dafür reichen GPUs oder Infrastruktur
allein nicht aus. Erfolgreiche KI-Projekte erfordern klar geregelte
Betriebsprozesse, flexible Bereitstellungsmodelle und produktionsreife KI-
Services, die sich auch in komplexen Unternehmensumgebungen zuverlässig
skalieren lassen", so Bryan Litchford, Head of Product, Engineering, and Data
Centers bei Rackspace.?Die Auszeichnung durch ISG bestätigt unseren
strategischen Ansatz: Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre KI-Initiativen in
messbaren Geschäftserfolg zu überführen - ohne Kompromisse bei Kontrolle,
Sicherheit und Resilienz einzugehen, die insbesondere in regulierten Branchen
unverzichtbar sind."
In seiner Bewertung hob ISG insbesondere die Stärken von Rackspace im Bereich
der verwalteten Services für KI-fähige Infrastruktur hervor. Genannt werden
unter anderem die verwalteten privaten KI-Angebote, die Dienstleistungen im
Bereich?AI Reliability Engineering" (AIRE), die auf VMware Cloud Foundation
basierenden Lösungen sowie die Partnerschaften, die darauf abzielen, die
Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen. Besonders positiv bewertete
der Bericht die Fähigkeit von Rackspace, Unternehmen auf ihrem Weg von ersten
KI-Pilotprojekten hin zu messbaren Geschäftsergebnissen zu begleiten -
insbesondere in stark regulierten Branchen.
?Rackspace Technology differenziert sich durch die Kombination automatisierter
Hybrid-Cloud-Betriebsmodelle mit KI-Infrastrukturservices für den produktiven
Einsatz. Dadurch können Unternehmen komplexe IT-Landschaften modernisieren und
KI gleichzeitig kontrolliert und skalierbar einführen", so Shashank Rajmane,
Lead Analyst.
ISG hebt in den bewerteten Kategorien unter anderem folgende Stärken hervor:
* Verwaltete Services für KI-fähige Infrastruktur, optimiert für KI-Workloads
im Unternehmensumfeld
* Dienstleistungen im Bereich?AI Reliability Engineering" für DataOps, MLOps,
LLMOps und operative Governance
* Flexible Bereitstellungsmodelle für kundeneigene, Colocation- und von
Rackspace verwalteten Umgebungen
* Auf VMware Cloud Foundation basierende Architekturen, die einen nahtlosen
Hybridbetrieb unterstützen
* Resiliente Infrastrukturen mit hoher Verfügbarkeit sowie umfassenden
Sicherheits- und Disaster-Recovery-Funktionen
* Spezialisierte Unterstützung für regulierte Branchen mit hohen Anforderungen
an Compliance, Governance und Datenresidenz
Hier können Sie den vollständigen Bericht herunterladen:
https://go.rackspace.com/lp/dl/2026-isg-data-center-services-report.
Weitere Informationen zur KI-fähigen Infrastruktur sowie zu den Sovereign-Cloud-
und Managed-Cloud-Lösungen von Rackspace Technology finden Sie unter
www.rackspace.com (http://www.rackspace.com/).
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für
Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und
Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer
sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten
Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und
geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit
unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com
(http://www.rackspace.com/).
Medienkontakt:
Will Link
rackspace@stantonprm.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=D1G8tz8Z_j0azYHx6lajFvAOwMdhqJz_hpZ_
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