GNW-News: Rackspace und Palantir arbeiten zusammen, um Foundry und AIP in der Produktion mit geregelten Managed Operations zu betreiben

^SAN ANTONIO, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein Anbieter von Hybrid-Multicloud-

und KI-Lösungen, und Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), ein weltweit

führender Anbieter von operativen KI-Plattformen, gaben heute eine strategische

Partnerschaft bekannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Foundry und

Artificial Intelligence Platform (AIP) von Palantir schnell in der Produktion

einzusetzen und zu betreiben, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Durch diese Partnerschaft wird das geregelte Betriebsmodell von Rackspace für

konsistente Sicherheit, Betriebskontrollen und Compliance vom Rand bis zum Kern

und zur Cloud sorgen, sodass Kunden KI-Anwendungsfälle mit Palantir innerhalb

von Wochen oder Monaten statt Monaten oder Jahren in der Produktion einsetzen

können. Die Unternehmen arbeiten auch zusammen, um die Palantir-Software in den

Private Cloud- und UK Sovereign-Rechenzentren von Rackspace zu betreiben. Dies

ist besonders wichtig für regulierte Branchen, in denen KI-Implementierungen

strenge Anforderungen an Datensouveränität und Compliance erfüllen müssen.

Unternehmen haben Schwierigkeiten, den geschäftlichen Nutzen von KI- und

Datenplattformen auszuschöpfen, da die Bereitstellung und der Betrieb dieser

Systeme in großem Maßstab spezielles Fachwissen erfordern, über das sie intern

oft nicht verfügen. Als strategischer Partner von Palantir im Bereich

Datenmigration und globale Implementierungsdienste wird Rackspace Kunden dabei

unterstützen, ihre wichtigsten geschäftlichen Probleme zu priorisieren, und

anschließend die Implementierung durchführen. Dazu gehören die

Datenaufbereitung, das Hosting und der laufende Betrieb der Palantir-Plattform,

um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit

verfügt Rackspace über 30 von Palantir geschulte Ingenieure, die

Datenmigrationen durchführen und einen vorausschauenden Ansatz zur Lösung von

weitreichenden Kundenproblemen verfolgen. In den nächsten 12 Monaten soll diese

Zahl auf über 250 erhöht werden.

?Unternehmen brauchen KI, die in der Produktion funktioniert, nicht nur in

Demos", erklärt Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology.?Die Plattform von

Palantir ermöglicht es Kunden in Verbindung mit den kontrollierten Cloud-

Operationen von Rackspace und unserem gemeinsamen, vorausschauenden Engineering-

Ansatz, die Amortisationszeit zu verkürzen und mit Governance und Sicherheit

Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dies ist besonders in regulierten Branchen von

Bedeutung."

Die Partnerschaft verbindet die 25-jährige Erfahrung von Rackspace im Management

geschäftskritischer Unternehmens-Workloads in hybriden Umgebungen mit der

Entscheidungsintelligenz-Plattform von Palantir. Kunden können von einem

schlüsselfertigen Bereitstellungsmodell profitieren, das Risiken und

betriebliche Belastungen reduziert und die Amortisationszeit verkürzt. Für

regulierte und datensensible Organisationen dient diese Partnerschaft dazu, mehr

Vertrauen in den Einsatz fortschrittlicher KI-Funktionen in einer privaten

Cloud-Umgebung zu schaffen, die die Anforderungen an Souveränität, Sicherheit

und Datenresidenz erfüllt.

?Unternehmen, die unsere KI-Betriebssysteme einsetzen, verändern ihre

Stückkosten grundlegend. Im Zusammenhang mit der Migration komplexer

Datenumgebungen verkürzt Palantir AIP die Fertigstellungszeiten von Jahren auf

Tage. Rackspace wird unseren Kunden dabei helfen, die Einführung zu

beschleunigen und dadurch in ihren jeweiligen Branchen eine Führungsrolle zu

übernehmen", so Sameer Kirtane, Head of US Commercial bei Palantir.

Integrierte Servicebereitstellung über den gesamten Stack hinweg

Kunden wünschen sich eine einheitliche Methode zur Bereitstellung, Steuerung und

zum Betrieb von KI in ihren Datenumgebungen, die Verantwortlichkeit und messbare

Ergebnisse gewährleistet. Im Gegensatz zu Punktlösungen, bei denen Kunden

Infrastruktur, Datenpipelines und KI-Operationen separat verwalten müssen, zielt

diese Partnerschaft darauf ab, End-to-End-Infrastruktur-Hosting, Datenmigration,

Implementierungsservices und fortlaufende Managed Operations als integrierten

Service anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: go.rackspace.com/lp/cp/palantir-

partnership-2026 (http://go.rackspace.com/lp/cp/palantir-partnership-2026)

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von Hybrid-Multicloud- und KI-

Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über

alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Über Palantir

Grundlegende Software von morgen. Heute geliefert. Weitere Informationen finden

Sie unter https://www.palantir.com

(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.palantir.

com&esheet=54351421&newsitemid=20251104194567&lan=en-

US&anchor=https%3A%2F%2Fwww.palantir.com&index=7&md5=6402e2bb1f994c8c302b2e1e3a0

ac2b1)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter

anderem Aussagen zu: den Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich des Umfangs

und der Bedingungen von Verträgen und zukünftigen Partnerschaftsaktivitäten, den

erwarteten Vorteilen der Partnerschaft und den Softwareplattformen und

Dienstleistungen der Unternehmen, den Vorhaben von Rackspace, seine von Palantir

geschulten technischen Ressourcen zu erweitern, den erwarteten Zeitplänen für

die Bereitstellung und die Kundenergebnisse, der Fähigkeit, Palantir-Software in

den Rechenzentren von Rackspace zu betreiben, sowie anderen Aussagen zu

zukünftigen Fähigkeiten, Dienstleistungen und Geschäftserwartungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten,

von denen einige nicht vorhersehbar oder quantifizierbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung verfügbaren Informationen und beruhen auf den aktuellen

Erwartungen sowie den Einschätzungen und Annahmen des Managements hinsichtlich

zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Diese Aussagen unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die

außerhalb der Kontrolle der Unternehmen liegen.

Für Palantir umfassen diese Risiken und Ungewissheiten die Fähigkeit, die

individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die Unfähigkeit der

Plattformen von Palantir, die Kunden zufrieden zu stellen oder die gewünschte

Leistung zu erbringen, die Häufigkeit oder Schwere von Software- und

Implementierungsfehlern, die Zuverlässigkeit der Plattformen von Palantir und

die Möglichkeit der Kunden, den Vertrag zu ändern oder zu kündigen. Für

Rackspace umfassen diese Risiken und Unsicherheiten die Fähigkeit,

qualifiziertes technisches Personal zu rekrutieren, auszubilden und zu binden,

die Fähigkeit, Managed Services in der beschriebenen Größenordnung und Qualität

erfolgreich zu erbringen, technische Herausforderungen beim Betrieb der

Palantir-Software in Rackspace-Umgebungen, die Akzeptanz durch die Kunden sowie

die Fähigkeit, die hier beschriebenen Zeitpläne für die Bereitstellung und

Geschäftsergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Unsicherheiten sind in

den Unterlagen enthalten, die Rackspace Technology und Palantir von Zeit zu Zeit

bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Weder Rackspace

Technology noch Palantir verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Medienkontakte

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

Lisa Gordon, media@palantir.com (mailto:media@palantir.com)

