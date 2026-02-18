GNW-News: Rackspace und Palantir arbeiten zusammen, um Foundry und AIP in der Produktion mit geregelten Managed Operations zu betreiben
^SAN ANTONIO, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein Anbieter von Hybrid-Multicloud-
und KI-Lösungen, und Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), ein weltweit
führender Anbieter von operativen KI-Plattformen, gaben heute eine strategische
Partnerschaft bekannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Foundry und
Artificial Intelligence Platform (AIP) von Palantir schnell in der Produktion
einzusetzen und zu betreiben, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Durch diese Partnerschaft wird das geregelte Betriebsmodell von Rackspace für
konsistente Sicherheit, Betriebskontrollen und Compliance vom Rand bis zum Kern
und zur Cloud sorgen, sodass Kunden KI-Anwendungsfälle mit Palantir innerhalb
von Wochen oder Monaten statt Monaten oder Jahren in der Produktion einsetzen
können. Die Unternehmen arbeiten auch zusammen, um die Palantir-Software in den
Private Cloud- und UK Sovereign-Rechenzentren von Rackspace zu betreiben. Dies
ist besonders wichtig für regulierte Branchen, in denen KI-Implementierungen
strenge Anforderungen an Datensouveränität und Compliance erfüllen müssen.
Unternehmen haben Schwierigkeiten, den geschäftlichen Nutzen von KI- und
Datenplattformen auszuschöpfen, da die Bereitstellung und der Betrieb dieser
Systeme in großem Maßstab spezielles Fachwissen erfordern, über das sie intern
oft nicht verfügen. Als strategischer Partner von Palantir im Bereich
Datenmigration und globale Implementierungsdienste wird Rackspace Kunden dabei
unterstützen, ihre wichtigsten geschäftlichen Probleme zu priorisieren, und
anschließend die Implementierung durchführen. Dazu gehören die
Datenaufbereitung, das Hosting und der laufende Betrieb der Palantir-Plattform,
um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit
verfügt Rackspace über 30 von Palantir geschulte Ingenieure, die
Datenmigrationen durchführen und einen vorausschauenden Ansatz zur Lösung von
weitreichenden Kundenproblemen verfolgen. In den nächsten 12 Monaten soll diese
Zahl auf über 250 erhöht werden.
?Unternehmen brauchen KI, die in der Produktion funktioniert, nicht nur in
Demos", erklärt Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology.?Die Plattform von
Palantir ermöglicht es Kunden in Verbindung mit den kontrollierten Cloud-
Operationen von Rackspace und unserem gemeinsamen, vorausschauenden Engineering-
Ansatz, die Amortisationszeit zu verkürzen und mit Governance und Sicherheit
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dies ist besonders in regulierten Branchen von
Bedeutung."
Die Partnerschaft verbindet die 25-jährige Erfahrung von Rackspace im Management
geschäftskritischer Unternehmens-Workloads in hybriden Umgebungen mit der
Entscheidungsintelligenz-Plattform von Palantir. Kunden können von einem
schlüsselfertigen Bereitstellungsmodell profitieren, das Risiken und
betriebliche Belastungen reduziert und die Amortisationszeit verkürzt. Für
regulierte und datensensible Organisationen dient diese Partnerschaft dazu, mehr
Vertrauen in den Einsatz fortschrittlicher KI-Funktionen in einer privaten
Cloud-Umgebung zu schaffen, die die Anforderungen an Souveränität, Sicherheit
und Datenresidenz erfüllt.
?Unternehmen, die unsere KI-Betriebssysteme einsetzen, verändern ihre
Stückkosten grundlegend. Im Zusammenhang mit der Migration komplexer
Datenumgebungen verkürzt Palantir AIP die Fertigstellungszeiten von Jahren auf
Tage. Rackspace wird unseren Kunden dabei helfen, die Einführung zu
beschleunigen und dadurch in ihren jeweiligen Branchen eine Führungsrolle zu
übernehmen", so Sameer Kirtane, Head of US Commercial bei Palantir.
Integrierte Servicebereitstellung über den gesamten Stack hinweg
Kunden wünschen sich eine einheitliche Methode zur Bereitstellung, Steuerung und
zum Betrieb von KI in ihren Datenumgebungen, die Verantwortlichkeit und messbare
Ergebnisse gewährleistet. Im Gegensatz zu Punktlösungen, bei denen Kunden
Infrastruktur, Datenpipelines und KI-Operationen separat verwalten müssen, zielt
diese Partnerschaft darauf ab, End-to-End-Infrastruktur-Hosting, Datenmigration,
Implementierungsservices und fortlaufende Managed Operations als integrierten
Service anzubieten.
Weitere Informationen finden Sie unter: go.rackspace.com/lp/cp/palantir-
partnership-2026 (http://go.rackspace.com/lp/cp/palantir-partnership-2026)
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von Hybrid-Multicloud- und KI-
Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über
alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen
zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Über Palantir
Grundlegende Software von morgen. Heute geliefert. Weitere Informationen finden
Sie unter https://www.palantir.com
(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.palantir.
com&esheet=54351421&newsitemid=20251104194567&lan=en-
US&anchor=https%3A%2F%2Fwww.palantir.com&index=7&md5=6402e2bb1f994c8c302b2e1e3a0
ac2b1)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter
anderem Aussagen zu: den Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich des Umfangs
und der Bedingungen von Verträgen und zukünftigen Partnerschaftsaktivitäten, den
erwarteten Vorteilen der Partnerschaft und den Softwareplattformen und
Dienstleistungen der Unternehmen, den Vorhaben von Rackspace, seine von Palantir
geschulten technischen Ressourcen zu erweitern, den erwarteten Zeitplänen für
die Bereitstellung und die Kundenergebnisse, der Fähigkeit, Palantir-Software in
den Rechenzentren von Rackspace zu betreiben, sowie anderen Aussagen zu
zukünftigen Fähigkeiten, Dienstleistungen und Geschäftserwartungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten,
von denen einige nicht vorhersehbar oder quantifizierbar sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung verfügbaren Informationen und beruhen auf den aktuellen
Erwartungen sowie den Einschätzungen und Annahmen des Managements hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Diese Aussagen unterliegen Risiken
und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die
außerhalb der Kontrolle der Unternehmen liegen.
Für Palantir umfassen diese Risiken und Ungewissheiten die Fähigkeit, die
individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die Unfähigkeit der
Plattformen von Palantir, die Kunden zufrieden zu stellen oder die gewünschte
Leistung zu erbringen, die Häufigkeit oder Schwere von Software- und
Implementierungsfehlern, die Zuverlässigkeit der Plattformen von Palantir und
die Möglichkeit der Kunden, den Vertrag zu ändern oder zu kündigen. Für
Rackspace umfassen diese Risiken und Unsicherheiten die Fähigkeit,
qualifiziertes technisches Personal zu rekrutieren, auszubilden und zu binden,
die Fähigkeit, Managed Services in der beschriebenen Größenordnung und Qualität
erfolgreich zu erbringen, technische Herausforderungen beim Betrieb der
Palantir-Software in Rackspace-Umgebungen, die Akzeptanz durch die Kunden sowie
die Fähigkeit, die hier beschriebenen Zeitpläne für die Bereitstellung und
Geschäftsergebnisse zu erreichen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Unsicherheiten sind in
den Unterlagen enthalten, die Rackspace Technology und Palantir von Zeit zu Zeit
bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Weder Rackspace
Technology noch Palantir verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Medienkontakte
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Lisa Gordon, media@palantir.com (mailto:media@palantir.com)
