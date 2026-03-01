GNW-News: Rackspace und Uniphore geben strategische Partnerschaft bekannt, um eine neue Kategorie der Infrastruktur-zu-Agenten-Architektur zu definieren und ...

Werte in diesem Artikel

^SAN ANTONIO, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(http://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für

hybride Multi-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft

mit Uniphore (https://www.uniphore.com/) bekannt gegeben, dem führenden Anbieter

von Business-KI, unterstützt von NVIDIA und AMD, um die branchenweit erste

Infrastruktur-zu-Agenten-Architektur als ergebnisorientierten Service

bereitzustellen. Die Partnerschaft verfolgt das gemeinsame Ziel, 100 Millionen

US-Dollar für die unternehmensweite Einführung von KI bereitzustellen, während

Kunden den Übergang von KI-Experimenten zu produktionsreifen Lösungen in großem

Maßstab schaffen - ohne Kompromisse bei Governance, Sicherheit oder Kontrolle

einzugehen. Dies ist besonders relevant für regulierte Branchen, in denen

Auswahl, Sicherheit und Souveränität unverzichtbare Kriterien sind.

Die Operationalisierung von KI in der Produktion bleibt aufgrund der Vielzahl

von Auswahlmöglichkeiten über den gesamten Stack hinweg eine Herausforderung.

Durch die Integration der Business AI Cloud von Uniphore in die Private-Cloud-

Infrastruktur von Rackspace wird Rackspace eine sichere und kontrollierte Full-

Stack-Private-Cloud für KI bereitstellen, die folgende Funktionen umfasst:

fortschrittliche Inferenzmöglichkeiten, die sowohl auf NVIDIA- als auch auf AMD-

Rechnerarchitekturen laufen; Data Preparation-as-a-Service; fein abgestimmte

Small Language Models (SLMs) als Service; sowie branchenspezifische KI-Agenten

als Service.

?Zum ersten Mal müssen Unternehmen in regulierten Branchen nicht mehr zwischen

einer schnellen KI-Einführung und der Einhaltung der für ihr Geschäft

entscheidenden Governance- und Kontrollvorgaben wählen. Rackspace übernimmt

diese Verantwortung", so Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology.?Wir

liefern nicht nur die Infrastruktur, sondern verpflichten uns auch zu messbaren

Ergebnissen - und das verändert grundlegend die Beziehung zwischen

Technologiepartner und Unternehmenskunden."

Für Unternehmen hat sich der Fokus von der Entscheidung zwischen GPUs oder CPUs

beziehungsweise offenen oder proprietären Large Language Models (LLMs) hin zur

Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse verschoben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft bringt Rackspace tiefgehendes Know-how im Betrieb

privater Clouds und in der Optimierung öffentlicher Umgebungen ein, unterstützt

von vor Ort eingesetzten Ingenieuren. Diese Experten, die direkt in die

Kundenumgebungen eingebunden sind, werden auf der Uniphore-Plattform geschult

und sorgen vom ersten Tag an für messbare Ergebnisse. Die Architektur ist so

konzipiert, dass sie hybride und Public-Cloud-Umgebungen nahtlos abdeckt und

Unternehmen mit gemischten Bereitstellungsmodellen den Zugriff auf denselben

regulierten, ergebnisorientierten KI-Stack ermöglicht - ohne Kompromisse. Das

Ergebnis ist ein durchgängiges, geregeltes Betriebsmodell, das

ergebnisorientierte Services mit Kontrolle, Verantwortlichkeit und messbaren

Resultaten verbindet.

?Die Einführung der Business AI Cloud wächst weltweit exponentiell - dank ihrer

souveränen, offenen Architektur -, und Unternehmen geben uns immer wieder zu

verstehen, dass sie greifbare Geschäftsergebnisse benötigen. Mit der Integration

der Business AI Cloud von Uniphore bei Rackspace erhalten unsere Kunden Zugriff

auf alle fünf Ebenen unseres Angebots - Inferenz, Daten, Wissen, Modelle und

Agenten - und das innerhalb der sicheren, kontrollierten privaten Unternehmens-

KI-Cloud von Rackspace. Für Kunden, die auf souveräne KI-Lösungen setzen, ist

das ein echter Game Changer", sagt Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von

Uniphore.

Rackspace betreut mehr als 20.000 mittelständische und große Unternehmen aus

Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und

weiteren. Zudem wird Uniphore ausgewählte Inferenz-Workloads von Unternehmen in

die Private Cloud von Rackspace verlagern, um ein souveränes KI-Angebot

bereitzustellen.

?Diese Vereinbarung zwischen Rackspace und Uniphore ist ein echter Vorteil für

Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, über den KI-Pilotmodus hinauszukommen",

so David Cushman, Executive Research Leader bei HFS Research.?Sie kombiniert

die 'Get-you-going-fast'-KI-Plattform von Uniphore mit einem

Bereitstellungsmodell ähnlich dem Forward Deployed Engineer (FDE) und einer

regulierten Private Cloud, sodass Unternehmen schnell Mehrwert erzielen können,

ohne die Kontrolle zu verlieren. Das ist etwas, das den meisten

mittelständischen Unternehmen bisher fehlte - und in regulierten Branchen

besonders geschätzt wird."

?Obwohl der Druck, KI in Unternehmenssystemen zu skalieren, hoch ist, stehen

viele Unternehmen vor der doppelten Herausforderung aus technischer Komplexität

und regulatorischen Anforderungen", erklärt Brian Jones, Chief Information

Officer des Valley Medical Center.?Die Partnerschaft zwischen Rackspace und

Uniphore markiert einen wichtigen Meilenstein. Sie bietet Unternehmen in stark

regulierten Branchen ein solides Framework, um KI skalierbar einzusetzen und aus

komplexen Daten greifbaren Mehrwert zu ziehen."

Für Kunden bedeutet diese Partnerschaft:

* Vom KI-Pilotprojekt zur Serienproduktion: Viele Unternehmen bleiben in KI-

Experimenten stecken, die nie in die Produktion gelangen. Diese

Partnerschaft schafft eine einheitliche, kontrollierte Umgebung - von der

Infrastruktur bis zu den Agenten - und verkürzt den Weg vom Pilotprojekt zur

produktiven Nutzung von Jahren auf Wochen.

* Daten, die KI-fähig sind: Die meisten Unternehmen verfügen über Daten,

jedoch nicht in einer Form, die KI direkt nutzen kann. Die Datenagenten von

Uniphore beschleunigen die Modernisierung, sodass Unternehmensdaten

strukturiert, sauber und sofort für echte Workflows einsetzbar sind - ohne

jahrelange Transformationsprogramme.

* Branchenspezifische KI, schnell einsatzbereit: Vorgefertigte Lösungen auf

Basis von Small Language Models (SLMs) und agentenbasierten Workflows geben

Geschäftsteams einen schnellen Zugang zur Automatisierung, bei der

Governance von Anfang an integriert ist.

* Die passende Rechenleistung zum richtigen Preis: Unternehmen müssen nicht

länger überdimensionieren oder sich auf eine Architektur festlegen.

Rackspace optimiert CPU- und GPU-Umgebungen, sodass jede Arbeitslast

effizient ausgeführt wird.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://go.rackspace.com/lp/cp/uniphore-

partnership

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter für Hybrid-Multicloud- und KI-

Lösungen. Wir entwerfen, implementieren und betreiben die Cloud-Umgebungen

unserer Kunden über alle gängigen Technologieplattformen hinweg - unabhängig vom

jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Dabei begleiten wir

unsere Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise: von der Modernisierung

bestehender Anwendungen über die Entwicklung neuer Produkte bis hin zur

Einführung innovativer Technologien.

Über Uniphore

Uniphore ist ein führendes Business-KI-Unternehmen, das mit seiner umfassenden,

modularen KI-Plattform - bestehend aus Agenten, Modellen, Wissen und Daten - das

Potenzial agierender Unternehmen freisetzt. Die Business AI Cloud überbrückt die

Lücke zwischen Verbraucher-KI und Unternehmens-KI und vereint die

Benutzerfreundlichkeit der Verbraucher-KI mit der Genauigkeit, Sicherheit und

Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen. Mit Uniphore können Geschäftsanwender

KI einfach einsetzen und sofort Ergebnisse erzielen, während CIOs eine solide

Grundlage für leistungsstarke KI-Anwendungen erhalten, die in bestehende

Arbeitsabläufe integriert und mit Unternehmensdaten trainiert sind.

Uniphore wird von mehr als 2.000 Unternehmen weltweit genutzt, von Gartner und

Forrester anerkannt und ist in der Deloitte Fast 500 gelistet. Das Unternehmen

hält sein Versprechen, KI als transformative Kraft für Unternehmen einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uniphore.com

(https://www.uniphore.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Hierbei handelt es sich um alle

Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf die erwarteten Vorteile, den Umfang, die Größenordnung und die

Leistung, die aus der Partnerschaft resultieren können (einschließlich der

Kundenergebnisse und des Ziels, 100 Millionen US-Dollar für die KI-Einführung in

Unternehmen freizusetzen), die Auswirkungen gegenseitiger Partnerinvestitionen,

Servicegutschriften und -verpflichtungen sowie die erwartete Entwicklung,

Verfügbarkeit und Performance der gemeinsam angebotenen Lösungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen,

Schätzungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

prognostizierten Werten abweichen. Hinweise auf potenzielle oder angestrebte

Aktivitätsniveaus stellen strategische Ziele und Erwartungen dar und begründen

keine bestehenden Kundenverträge mit Dritten, zugesagte Auftragsbestände,

garantierte Einnahmen oder gesicherte finanzielle Ergebnisse. Die tatsächlichen

Ergebnisse können unter anderem von Faktoren wie der Fähigkeit der Parteien

abhängen, gemeinsame Markteinführungsmaßnahmen umzusetzen, der Kundennachfrage,

der Annahme von KI-Lösungen, Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld, technologischen

oder betrieblichen Herausforderungen, regulatorischen Änderungen,

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie weiteren in den bei der Securities and

Exchange Commission von Rackspace Technology eingereichten Unterlagen

beschriebenen Aspekten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser

Veröffentlichung. Keine der beiden Firmen übernimmt die Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, außer dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

Tim Harris, tim.harris@uniphore.com (mailto:tim.harris@uniphore.com)

