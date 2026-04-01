GNW-News: RebelDot ist das höchstplatzierte IT- und Softwareunternehmen Rumäniens in der FT1000 - der Rangliste der Financial Times über die am schnellsten w...
^* Komplexe Software-, KI- und Datenprojekte waren maßgeblich dafür, dass
RebelDot 2026 bereits zum dritten Mal im FT1000-Ranking vertreten ist
* 2025 wuchs der Umsatz von RebelDot um 50 % auf 22,5 Mio. Euro; für 2026
prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 32 Mio. Euro
CLUJ-NAPOCA, Rumänien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RebelDot
(https://www.rebeldot.com/), ein strategischer Technologie- und
Innovationspartner mit Sitz in Cluj-Napoca in Rumänien, ist zum dritten Mal im
FT1000-Ranking der Financial Times und Statista vertreten, das die am
schnellsten wachsenden Unternehmen Europas auflistet.
Das Ranking basiert auf dem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum im
Zeitraum 2021 bis 2024 und berücksichtigt unabhängige Unternehmen, deren
Wachstum überwiegend organisch erfolgt ist. Die Finanzdaten werden im Rahmen des
Auswahlverfahrens geprüft und validiert. Damit gilt das FT1000-Ranking als einer
der maßgeblichen Benchmarks für Unternehmensleistung in ganz Europa.
Im FT1000-Ranking 2026 ist RebelDot das am besten platzierte IT- und
Softwareunternehmen Rumäniens und belegt Platz zwei unter allen gelisteten
Unternehmen des Landes.
RebelDot setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. 2025 stieg der Umsatz im
Jahresvergleich um 50 % auf 22,5 Mio. Euro. Für 2026 prognostiziert das
Unternehmen ein weiteres Wachstum von über 40 % und strebt einen Umsatz von mehr
als 32 Mio. Euro an.
Dieses Wachstum wird durch ein Kooperationsmodell getragen, bei dem RebelDot
früher und stärker in Projekte eingebunden ist: von der strategischen
Ausrichtung der Entwicklung bis hin zu Entscheidungen, die direkt Einfluss auf
Produkte und Geschäftsergebnisse haben. Das Unternehmen ist zunehmend in
komplexe Digitalprojekte mit einem wachsenden Anteil an KI- und Datenkomponenten
involviert und arbeitet verstärkt in langfristigen Partnerschaften, in denen
seine Rolle über die reine Umsetzung hinausgeht.
?Unsere dritte Listung im FT1000-Ranking zeigt, wie sich die Rolle von RebelDot
in der Zusammenarbeit mit Kunden weiterentwickelt hat. Wir sind zunehmend in
Projekte eingebunden, in denen unser Beitrag über die reine Umsetzung hinausgeht
und sich auf Beratung, Innovation, die Integration von KI und den gezielten
Einsatz von Daten erstreckt, um relevante Geschäftsergebnisse zu erzielen. Immer
mehr unserer Partnerschaften sind langfristig angelegt und umfassen zentrale
Entscheidungen zur Produktstrategie, zu Entwicklungsprioritäten und wie
Technologie konkret zur Erreichung geschäftlicher Ziele beitragen kann", so
Tudor Ciuleanu, CEO von RebelDot.
Über RebelDot
RebelDot ist ein strategischer Technologie- und Innovationspartner der sich auf
die Entwicklung von KI-Systemen, digitalen Produkten und der Infrastruktur für
KI-Agenten für große Organisationen spezialisiert hat. Das Unternehmen deckt ein
breites Leistungsspektrum ab: von der Festlegung technologischer Strategien über
Beratung und Innovation bis hin zu KI-nativer Produktentwicklung, KI- und
Datenlösungen sowie Infrastruktur für Clouds und KI-Agenten. RebelDot arbeitet
mit internationalen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen,
darunter Fertigung, Motorsport und Finanzwesen, und unterstützt diese in
langfristigen Partnerschaften von der Validierung der strategischen Ausrichtung
bis hin zur aktiven Mitgestaltung der Lösung.
Medienkontakt:
Gabriel Preda
Clear Communications
gabriel.preda@clearcommunications.ro
(mailto:gabriel.preda@clearcommunications.ro)
+400726493938
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
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05a77ce618e7/de
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