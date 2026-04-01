GNW-News: Refresco Europa geht Partnerschaft mit ISN® ein, um die Verwaltung von Auftragnehmern in allen europäischen Standorten zu verbessern
^DALLAS, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN (https://www.isnetworld.com/en/),
der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen für
Auftragnehmer und Lieferanten, gab bekannt, dass Refresco Europa
(https://www.refresco.com/en/), ein globaler Anbieter von Getränkelösungen,
ISNetworld als seine primäre Plattform für das Informationsmanagement von
Auftragnehmern ausgewählt hat. ISN wird Refresco Europa dabei unterstützen, die
Qualifizierung von Auftragnehmern und die laufenden Verwaltungsprozesse zu
optimieren sowie die Betriebsabläufe an Best Practices im
Auftragnehmermanagement anzupassen.
?Die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsstandards von Refresco über eine
geografisch weit verstreute Produktionslandschaft hinweg erfordert organisierte
Prozesse zur Übersicht von Auftragnehmern", sagte Remy Wierenga, Group Safety
Director bei Refresco Europe.?ISNetworld hilft uns dabei, einen einheitlicheren
Ansatz bei der Konformitäts-Überprüfung zu verfolgen, um über Regionen und
Standorte hinweg mehr Konsistenz, Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten."
Warum hat sich Refresco Europe für ISNetworld entschieden?
Refresco Europa, mit Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, betreibt ein
umfangreiches Netzwerk von Getränkeproduktionsstätten, die Markenprodukte und
Eigenmarkenprodukte in zahlreichen europäischen Märkten beliefern. Die Größe und
geografische Verteilung der Standorte von Refresco erfordern strukturierte
Prozesse für das Auftragnehmermanagement, die durch zentralisierte, überprüfbare
Auftragnehmerdaten unterstützt werden.
Um die Umsetzung der Sicherheitsstandards für Auftragnehmer von Refresco zu
unterstützen, benötigte das Unternehmen eine Managementplattform, die
strukturierte Daten, automatisierte Arbeitsabläufe und Echtzeit-Transparenz bei
der Konformität bietet. ISNetworld wird zunächst im Vereinigten Königreich und
anschließend in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien,
Finnland und Polen implementiert, um die operative Abstimmung zu ermöglichen und
gleichzeitig die Kontinuität über alle Produktionsstätten hinweg zu
gewährleisten.
Welche Tools und Dienste wird Refresco Europa nutzen?
Refresco Europa wird eine Kombination aus den Auftragnehmer-Management-Tools und
-Dienstleistungen von ISNetworld nutzen, um einheitliche Governance-Kontrollen
zu unterstützen und Qualifizierungs-Workflows zu optimieren.
Zu den wichtigsten ISNetworld-Tools und -Dienstleistungen, die Refresco nutzen
will, gehören:
* Review and Verification Services (RAVS(TM)) Schriftliche Programmprüfung zur
Bewertung der Gesundheits- und Sicherheitsdokumentation von Auftragnehmern
* Prüfung des Versicherungsnachweises zur Überprüfung der
Deckungsanforderungen
* Überprüfung durch das britische Companies House zur Bestätigung des Status
der Unternehmensregistrierung des Auftragnehmers im Vereinigten Königreich
* Digitale Bestätigungsformulare, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das
HSE-Handbuch für Auftragnehmer von Refresco lesen und bestätigen
* Online-Schulungstool für die Durchführung individueller
Mitarbeiterschulungen und die Überprüfung der Kompetenzen
?Zentralisierte Auftragnehmerdaten sind grundlegend, um das Betriebsrisiko zu
reduzieren", sagte David Bibby, Vice President of International Operations bei
ISN.?Durch die Standardisierung von Vorqualifizierungs- und Compliance-
Workflows stärkt Refresco die Rechenschaftspflicht und verbessert den
Arbeitnehmerschutz in seinem gesamten europäischen Produktionsnetzwerk."
Weitere Informationen zu den branchenführenden Software- und
Dienstleistungsangeboten von ISN finden Sie unter isn.com
(https://www.isnetworld.com).
Über ISN
ISN ist weltweit führend im Bereich des Informationsmanagements für
Auftragnehmer und Lieferanten und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in
der Vernetzung von 900 Auftraggebern in kapitalintensiven Branchen mit 90.000
aktiven Auftragnehmern und Lieferanten, um Sicherheit, Gesundheit und
Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu fördern. Zu den Marken von ISN gehören
ISNetworld (https://www.isnetworld.com/en/)(®), eine globale Online-Plattform
für das Management von Auftragnehmern und Lieferanten, Transparency-One
(https://www.transparency-one.com/)(®), eine auf verantwortungsbewusste
Beschaffung ausgerichtete Plattform, die für mehr Transparenz im
Lieferkettenmanagement sorgt, sowie Empower
(https://www.isnetworld.com/en/empower)(®), eine App für Arbeitnehmer, die diese
dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln.
ISN verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, die ihren Kunden in mehr als 85
Ländern preisgekrönte Unterstützung und Schulungen bieten. ISN ist stolz darauf,
weltweit führend bei der Verbesserung der Effizienz und Effektivität von
Auftragnehmer- und Lieferantenmanagementsystemen zu sein und als erstklassiges
Forum für den Austausch von Best Practices der Branche, das Benchmarking von
Leistungen, die Bereitstellung von Dateneinblicken unter seinen Mitgliedern
sowie die Unterstützung von Entscheidungsträgern, einschließlich
Vorstandsmitgliedern, bei der Sicherstellung der Bewertung und Überwachung von
Auftragnehmer- und Lieferantenrisiken zu dienen. Weitere Informationen finden
Sie unter isn.com (http://www.isn.com/).
Über Refresco Europa
Refresco ist der führende unabhängige Anbieter von Getränkelösungen für
renommierte globale und lokale Getränkemarken mit Produktionsstätten in
Nordamerika, Europa und Australien. Refresco bietet eine umfangreiche Palette an
Produkt- und Verpackungskombinationen, von kohlensäurehaltigen
Erfrischungsgetränken, Säften, RTD-Tees und Mineralwässern bis hin zu Energy-
Drinks, Sportgetränken und pflanzlichen Getränken in Karton, (aseptischem) PET,
Dosen und Glas. Refresco sucht kontinuierlich nach neuen und alternativen Wegen,
um die Qualität seiner Produkte und Verpackungskombinationen im Einklang mit den
Anforderungen von Verbrauchern und Kunden sowie den ökologischen Verpflichtungen
zu verbessern. Refresco hat seinen Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, und
beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter
refresco.com (http://www.refresco.com).
Medienkontakt
Alyssa Bruce
Walker Sands für ISN
isnpr@walkersands.com (mailto:isnpr@walkersands.com)
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