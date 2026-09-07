GNW-News: Reisende könnten mit der richtigen eSIM bis zu 33 % sparen
^DUBLIN, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellen Sie sich vor, Sie reisen für
11 Tage ins Ausland. Sie vergleichen einige Reise-eSIMs, wählen den günstigsten
Tarif aus und glauben, das beste Angebot gefunden zu haben. Wenn dieser Anbieter
jedoch nur Tarife mit einer Laufzeit von 15 Tagen verkauft, zahlen Sie
letztendlich für vier Tage, die Sie nicht nutzen werden. Laut dem Travel eSIM
Value Index 2026 von Holafly ist dies eine der häufigsten Ursachen dafür, dass
Reisende beim Kauf einer Reise-eSIM zu viel bezahlen.
Zwar steigen immer mehr Reisende für Auslandsreisen auf eSIMs um, jedoch ist der
Vergleich der Anbieter schwieriger geworden. Auch wenn die meisten Menschen ganz
selbstverständlich die angegebenen Preise einzelner Tarife vergleichen, zeigt
die Studie, dass dabei leicht übersehen wird, was Reisende tatsächlich bezahlen,
wenn die eigentliche Dauer ihrer Reise berücksichtigt wird.
Der Travel eSIM Value Index 2026 analysierte offizielle Preise und
Produktinformationen führender Anbieter von Reise-eSIMs und verglich die Kosten
für die tatsächliche Dauer bei ein- bis 30-tägigen Reisen. Anstatt sich
ausschließlich auf die ausgewiesenen Preise zu konzentrieren, bewertete die
Studie den tatsächlichen Gegenwert, den Reisende für ihr Geld erhalten. Dazu
wurden Kosteneffizienz, enthaltene Zusatzleistungen und die tatsächlichen Kosten
für die Abdeckung der gesamten Reisedauer berücksichtigt.
Für die untersuchten Reiseziele und Aufenthaltszeiten wies das tagesgenaue
Preismodell von Holafly Einsparungen von durchschnittlich 10 bis 33 Prozent
gegenüber vergleichbaren Tarifen mit fester Laufzeit aus. Damit bietet Holafly
unter den untersuchten Anbietern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei eSIMs.
Der Unterschied besteht darin, wie sich die Datenpakete für Reise-eSIMs
zusammensetzen. Da manche Anbieter ausschließlich Tarife mit festen Laufzeiten
von sieben, fünfzehn oder dreißig Tagen anbieten, bezahlen Reisende letztendlich
für Tage, die sie nicht nutzen.
Der Bericht veranschaulicht dies anhand eines typischen Reiseszenarios. Für eine
11-tägige Reise müsste ein Reisender bei Airalo einen 15-Tage-Tarif für 47,63
USD kaufen, während bei Saily ebenfalls ein 15-Tage-Tarif nötig wäre, der 48,59
USD kostet. In beiden Fällen zahlen Reisende letztendlich für vier Tage, die sie
nicht brauchen. Dagegen können Reisende bei Holafly ein Datenpaket für genau 11
Tage zum Preis von 39,85 USD kaufen, d. h. sie zahlen nur für die Tage, die sie
tatsächlich benötigen.
Die Analyse der durchschnittlichen Kosten für ein- bis 30-tägige Reisen zeigte
deutliche Preisunterschiede zwischen den Anbietern. Basierend auf seinem
tagesgenauen Preismodell lieferte Holafly (http://holafly.com/) das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis für eSIMs, während die mittleren realen Reisekosten bei
Saily um 3,7 % und bei Airalo um 8,4 % höher lagen.
Wie die Ergebnisse zeigen, sollte bei der Suche nach der preisgünstigsten Reise-
eSIM nicht nur auf den beworbenen Preis eines einzelnen Tarifs geschaut werden.
Stattdessen sollten Reisende berücksichtigen, wie gut ein Tarif zu ihrer
tatsächlichen Reisedauer passt und welchen Gesamtwert er bietet, um das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln, anstatt einfach den niedrigsten
beworbenen Preis zu wählen.
Der vollständige Travel eSIM Value Index 2026 ist verfügbar unter Holafly
Benchmark Press Report
(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/travel_esim_value_index_report.pdf).
Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7132009-
0ec2-4da6-8482-dba6d581280f
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