GNW-News: Reisende könnten mit der richtigen eSIM bis zu 33 % sparen

07.09.26 11:34 Uhr

^DUBLIN, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellen Sie sich vor, Sie reisen für

11 Tage ins Ausland. Sie vergleichen einige Reise-eSIMs, wählen den günstigsten

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Tarif aus und glauben, das beste Angebot gefunden zu haben. Wenn dieser Anbieter

jedoch nur Tarife mit einer Laufzeit von 15 Tagen verkauft, zahlen Sie

letztendlich für vier Tage, die Sie nicht nutzen werden. Laut dem Travel eSIM

Value Index 2026 von Holafly ist dies eine der häufigsten Ursachen dafür, dass

Reisende beim Kauf einer Reise-eSIM zu viel bezahlen.

Zwar steigen immer mehr Reisende für Auslandsreisen auf eSIMs um, jedoch ist der

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Vergleich der Anbieter schwieriger geworden. Auch wenn die meisten Menschen ganz

selbstverständlich die angegebenen Preise einzelner Tarife vergleichen, zeigt

die Studie, dass dabei leicht übersehen wird, was Reisende tatsächlich bezahlen,

wenn die eigentliche Dauer ihrer Reise berücksichtigt wird.

Der Travel eSIM Value Index 2026 analysierte offizielle Preise und

Produktinformationen führender Anbieter von Reise-eSIMs und verglich die Kosten

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für die tatsächliche Dauer bei ein- bis 30-tägigen Reisen. Anstatt sich

ausschließlich auf die ausgewiesenen Preise zu konzentrieren, bewertete die

Studie den tatsächlichen Gegenwert, den Reisende für ihr Geld erhalten. Dazu

wurden Kosteneffizienz, enthaltene Zusatzleistungen und die tatsächlichen Kosten

für die Abdeckung der gesamten Reisedauer berücksichtigt.

Für die untersuchten Reiseziele und Aufenthaltszeiten wies das tagesgenaue

Preismodell von Holafly Einsparungen von durchschnittlich 10 bis 33 Prozent

gegenüber vergleichbaren Tarifen mit fester Laufzeit aus. Damit bietet Holafly

unter den untersuchten Anbietern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei eSIMs.

Der Unterschied besteht darin, wie sich die Datenpakete für Reise-eSIMs

zusammensetzen. Da manche Anbieter ausschließlich Tarife mit festen Laufzeiten

von sieben, fünfzehn oder dreißig Tagen anbieten, bezahlen Reisende letztendlich

für Tage, die sie nicht nutzen.

Der Bericht veranschaulicht dies anhand eines typischen Reiseszenarios. Für eine

11-tägige Reise müsste ein Reisender bei Airalo einen 15-Tage-Tarif für 47,63

USD kaufen, während bei Saily ebenfalls ein 15-Tage-Tarif nötig wäre, der 48,59

USD kostet. In beiden Fällen zahlen Reisende letztendlich für vier Tage, die sie

nicht brauchen. Dagegen können Reisende bei Holafly ein Datenpaket für genau 11

Tage zum Preis von 39,85 USD kaufen, d. h. sie zahlen nur für die Tage, die sie

tatsächlich benötigen.

Die Analyse der durchschnittlichen Kosten für ein- bis 30-tägige Reisen zeigte

deutliche Preisunterschiede zwischen den Anbietern. Basierend auf seinem

tagesgenauen Preismodell lieferte Holafly (http://holafly.com/) das beste Preis-

Leistungs-Verhältnis für eSIMs, während die mittleren realen Reisekosten bei

Saily um 3,7 % und bei Airalo um 8,4 % höher lagen.

Wie die Ergebnisse zeigen, sollte bei der Suche nach der preisgünstigsten Reise-

eSIM nicht nur auf den beworbenen Preis eines einzelnen Tarifs geschaut werden.

Stattdessen sollten Reisende berücksichtigen, wie gut ein Tarif zu ihrer

tatsächlichen Reisedauer passt und welchen Gesamtwert er bietet, um das beste

Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln, anstatt einfach den niedrigsten

beworbenen Preis zu wählen.

Der vollständige Travel eSIM Value Index 2026 ist verfügbar unter Holafly

Benchmark Press Report

(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/travel_esim_value_index_report.pdf).

Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7132009-

0ec2-4da6-8482-dba6d581280f

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