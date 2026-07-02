GNW-News: RENK Group AG stärkt Führungsposition im Marinebereich mit Übernahme von David Brown Defence von Stellex Capital Management
^RENK Group AG stärkt Führungsposition im Marinebereich mit Übernahme von David
Brown Defence von Stellex Capital Management
* David Brown Defence, mit Sitz in Großbritannien, ist ein führender Anbieter
von leistungsstarken Antriebslösungen für langfristige britische und
internationale Verteidigungsprogramme
* Starke Position im Heimatmarkt mit Zugang zu britischen und alliierten
Beschaffungsprogrammen für Marine und Landsysteme, darunter das Global
Combat Ship (GCS)
* Erhebliche Synergiepotenziale durch die Kombination von technologischem und
operativem Know-how sowie durch optimale Kapazitätsauslastung und gemeinsame
Markteinführung
* Einzigartiges Know-how für geräusch- und vibrationsarme U-Boot-Getriebe:
technologische Basis der nächsten Generation von Unterwasserplattformen
* Erweiterung des RENK-Portfolios im Bereich Landsysteme um britische
Programme wie Challenger 2 und Boxer
* Gesicherter Auftragsbestand und starke Pipeline von über £700 Mio. bis 2030
* Stärkung von RENKs Rolle als internationalem Marktführer für
Marineantriebssysteme und der Präsenz innerhalb der Five-Eyes-Allianz (USA,
Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland)
London, 3. Juli 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen Bereich, hat eine verbindliche
Vereinbarung für die Übernahme von David Brown Defence (DBD) von Stellex Capital
Management abgeschlossen. David Brown Defence ist spezialisiert auf
Hochpräzisionsgetriebe für Marine- und landbasierte Verteidigungsanwendungen.
Mit der Übernahme von David Brown Defence setzt RENK seine
Konsolidierungsstrategie des internationalen Markts für Getriebe im
Verteidigungssektor fort.
?Mit der Übernahme von David Brown Defence setzen wir unsere Strategie zur
Festigung unserer Führungsposition im Verteidigungssektor durch gezielte M&A-
Aktivitäten fort", sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.?David Brown
Defence liefert uns den Zugang zu den Five-Eyes-Ländern, stärkt unseren
langfristigen Zugang zu wichtigen Programmen für Marineplattformen und
erschließt Chancen in unserem Aftermarket-Geschäft. Gleichzeitig erweitern wir
unser bestehendes Produktportfolio und unser technologisches Know-how durch die
Integration von Antrieben für U-Boot-Anwendungen. Als europäischer Partner sind
wir dem Standort Huddersfield und der britischen Verteidigungsindustrie
langfristig verpflichtet, und wir freuen uns, das Team von David Brown Defence
in der RENK-Familie willkommen zu heißen."
David Brown Defence: über 100 Jahre Erfahrung in der Verteidigungsindustrie
Das Unternehmen David Brown Defence aus Huddersfield, Großbritannien, hat mehr
als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Getriebesystemen
für Marine- und landbasierte Verteidigungsanwendungen. David Brown Defence zählt
rund 530 Beschäftigte und ist in den bedeutendsten Rüstungsprogrammen der
britischen, australischen und kanadischen Marine als Schlüssellieferant ideal
positioniert.
Zugang zu den wichtigsten westlichen Marineprogrammen
Die Übernahme von David Brown Defence verschafft RENK Zugang zu wichtigen
Marineprogrammen der kommenden Jahre, darunter das Global Combat Ship (GCS) mit
bis zu 34 Schiffen, darunter Fregatten des Typs 26v, Fregatten der Hunter-Klasse
und Zerstörer der River-Klasse. Der gesicherte Auftragsbestand und die Pipeline
von über £700 Millionen für den Zeitraum 2026 bis 2030. Die Übernahme festigt
die Marktführerschaft von RENK im internationalen Marinegetriebemarkt und
erschließt eine langfristige Auftragsbasis in den wichtigsten Marineprogrammen
Großbritanniens, Kanadas und Australiens. Aufgrund der langen Lebenszyklen
dieser Programme eröffnet die Übernahme nachhaltige Wachstumschancen im
Aftermarket-Geschäft. Insgesamt bedeutet die Übernahme eine strategisch wichtige
Ergänzung des bestehenden Portfolios der RENK Group im Marinesektor.
Gezieltes Portfoliowachstum in drei Verteidigungssegmenten
Das Portfolio von David Brown Defence besteht aus drei Segmenten, die das
bestehende Angebot der RENK Group jeweils gezielt erweitern. Im Bereich Marine
Surface ist David Brown Defence als zertifizierter Lieferant fest in die
genannten Überwasserprogramme integriert und bringt langjährige Referenzen als
Hersteller von Hauptantriebsgetrieben für Überwasserkampfschiffe mit. Im Bereich
Marine Sub-surface integriert RENK einzigartige Technologiekompetenzen in
geräusch- und vibrationsarmen Antrieben für U-Boote, die bislang nicht zum
Portfolio der RENK Group gehörten und eine bedeutende Rolle für die nächste
Generation von Unterwasserplattformen spielen. Im Landbereich ergänzen britische
Programmreferenzen, darunter Challenger 2 sowie Boxer, das bestehende RENK-
Portfolio gepanzerter Fahrzeuge. Die Übernahme ist ein weiterer wichtiger
Schritt in der gezielten Konsolidierungsstrategie von RENK. Durch die gemeinsame
Teilnahme an Programmen werden sich Synergien auf operativer und technologischer
Ebene ergeben.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen
Genehmigungen und wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Über die
finanziellen Konditionen der Transaktion haben beiden Parteien Stillschweigen
vereinbart. Die RENK Group wurde im Zusammenhang mit der Transaktion von
Barclays als Finanzberater und von Linklaters als Rechtsberater beraten.
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Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene
militärische und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe,
Antriebsstränge, Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme,
Gleitlager, Kupplungen und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio
bedient die RENK Group AG insbesondere Kunden aus den Bereichen
Militärfahrzeuge, Marine, zivile Schifffahrt und energieorientierte
Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Weitere Informationen finden Sie unter www.renk.com (http://www.renk.com/)
Über David Brown Defence
David Brown Defence ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das auf
Hochpräzisionsgetriebe sowohl für Land- als auch Marineanwendungen
spezialisiert ist. Die Zentrale befindet sich in Huddersfield. Das Unternehmen
beschäftigt rund 530 Mitarbeitende und spielt eine entscheidende Rolle bei der
Unterstützung wichtiger Verteidigungsprogramme.
Über Stellex Capital Management LLC
Stellex Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Niederlassungen in
New York, London, Pittsburgh und Detroit und einem verwalteten Vermögen von
über 6,9 Millarden US-Dollar. Stellex ist darauf spezialisiert, Kapital zu
identifizieren und in Opportunitäten zu investieren, die von dem operativ
ausgerichteten und praxisnahen Investitionsansatz von Stellex profitieren.
Portfoliounternehmen werden durch das Branchenwissen und die operativen
Fähigkeiten von Stellex, ein Netzwerk von hochrangigen Führungskräften,
strategische Erkenntnisse und den Zugang zu Kapital unterstützt. Zu den
besonders im Fokus stehenden Branchen gehören Luft- und Raumfahrt,
Verteidigung und staatliche Dienstleistungen, Transport und Logistik,
Fertigung, Realwirtschaft und Unternehmensdienstleistungen,
Lebensmittelverarbeitung sowie technologiegestützte Dienstleistungen. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.stellexcapital.com/.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.Â°
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