GNW-News: RENK Group AG stärkt Führungsposition im Marinebereich mit Übernahme von David Brown Defence von Stellex Capital Management

11:59

Werte in diesem Artikel

^RENK Group AG stärkt Führungsposition im Marinebereich mit Übernahme von David

Brown Defence von Stellex Capital Management

Werbung

* David Brown Defence, mit Sitz in Großbritannien, ist ein führender Anbieter

von leistungsstarken Antriebslösungen für langfristige britische und

internationale Verteidigungsprogramme

* Starke Position im Heimatmarkt mit Zugang zu britischen und alliierten

Beschaffungsprogrammen für Marine und Landsysteme, darunter das Global

Combat Ship (GCS)

* Erhebliche Synergiepotenziale durch die Kombination von technologischem und

Werbung

operativem Know-how sowie durch optimale Kapazitätsauslastung und gemeinsame

Markteinführung

* Einzigartiges Know-how für geräusch- und vibrationsarme U-Boot-Getriebe:

technologische Basis der nächsten Generation von Unterwasserplattformen

* Erweiterung des RENK-Portfolios im Bereich Landsysteme um britische

Programme wie Challenger 2 und Boxer

Werbung

* Gesicherter Auftragsbestand und starke Pipeline von über £700 Mio. bis 2030

* Stärkung von RENKs Rolle als internationalem Marktführer für

Marineantriebssysteme und der Präsenz innerhalb der Five-Eyes-Allianz (USA,

Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland)

London, 3. Juli 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen Bereich, hat eine verbindliche

Vereinbarung für die Übernahme von David Brown Defence (DBD) von Stellex Capital

Management abgeschlossen. David Brown Defence ist spezialisiert auf

Hochpräzisionsgetriebe für Marine- und landbasierte Verteidigungsanwendungen.

Mit der Übernahme von David Brown Defence setzt RENK seine

Konsolidierungsstrategie des internationalen Markts für Getriebe im

Verteidigungssektor fort.

?Mit der Übernahme von David Brown Defence setzen wir unsere Strategie zur

Festigung unserer Führungsposition im Verteidigungssektor durch gezielte M&A-

Aktivitäten fort", sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.?David Brown

Defence liefert uns den Zugang zu den Five-Eyes-Ländern, stärkt unseren

langfristigen Zugang zu wichtigen Programmen für Marineplattformen und

erschließt Chancen in unserem Aftermarket-Geschäft. Gleichzeitig erweitern wir

unser bestehendes Produktportfolio und unser technologisches Know-how durch die

Integration von Antrieben für U-Boot-Anwendungen. Als europäischer Partner sind

wir dem Standort Huddersfield und der britischen Verteidigungsindustrie

langfristig verpflichtet, und wir freuen uns, das Team von David Brown Defence

in der RENK-Familie willkommen zu heißen."

David Brown Defence: über 100 Jahre Erfahrung in der Verteidigungsindustrie

Das Unternehmen David Brown Defence aus Huddersfield, Großbritannien, hat mehr

als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Getriebesystemen

für Marine- und landbasierte Verteidigungsanwendungen. David Brown Defence zählt

rund 530 Beschäftigte und ist in den bedeutendsten Rüstungsprogrammen der

britischen, australischen und kanadischen Marine als Schlüssellieferant ideal

positioniert.

Zugang zu den wichtigsten westlichen Marineprogrammen

Die Übernahme von David Brown Defence verschafft RENK Zugang zu wichtigen

Marineprogrammen der kommenden Jahre, darunter das Global Combat Ship (GCS) mit

bis zu 34 Schiffen, darunter Fregatten des Typs 26v, Fregatten der Hunter-Klasse

und Zerstörer der River-Klasse. Der gesicherte Auftragsbestand und die Pipeline

von über £700 Millionen für den Zeitraum 2026 bis 2030. Die Übernahme festigt

die Marktführerschaft von RENK im internationalen Marinegetriebemarkt und

erschließt eine langfristige Auftragsbasis in den wichtigsten Marineprogrammen

Großbritanniens, Kanadas und Australiens. Aufgrund der langen Lebenszyklen

dieser Programme eröffnet die Übernahme nachhaltige Wachstumschancen im

Aftermarket-Geschäft. Insgesamt bedeutet die Übernahme eine strategisch wichtige

Ergänzung des bestehenden Portfolios der RENK Group im Marinesektor.

Gezieltes Portfoliowachstum in drei Verteidigungssegmenten

Das Portfolio von David Brown Defence besteht aus drei Segmenten, die das

bestehende Angebot der RENK Group jeweils gezielt erweitern. Im Bereich Marine

Surface ist David Brown Defence als zertifizierter Lieferant fest in die

genannten Überwasserprogramme integriert und bringt langjährige Referenzen als

Hersteller von Hauptantriebsgetrieben für Überwasserkampfschiffe mit. Im Bereich

Marine Sub-surface integriert RENK einzigartige Technologiekompetenzen in

geräusch- und vibrationsarmen Antrieben für U-Boote, die bislang nicht zum

Portfolio der RENK Group gehörten und eine bedeutende Rolle für die nächste

Generation von Unterwasserplattformen spielen. Im Landbereich ergänzen britische

Programmreferenzen, darunter Challenger 2 sowie Boxer, das bestehende RENK-

Portfolio gepanzerter Fahrzeuge. Die Übernahme ist ein weiterer wichtiger

Schritt in der gezielten Konsolidierungsstrategie von RENK. Durch die gemeinsame

Teilnahme an Programmen werden sich Synergien auf operativer und technologischer

Ebene ergeben.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen

Genehmigungen und wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Über die

finanziellen Konditionen der Transaktion haben beiden Parteien Stillschweigen

vereinbart. Die RENK Group wurde im Zusammenhang mit der Transaktion von

Barclays als Finanzberater und von Linklaters als Rechtsberater beraten.

-------------------------------------------------------------------------------

RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:

Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations

D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com

Deutschland Marketing Officer & (mailto:fabian.klee@renk.com

www.renk.com Group Spokesperson )

(https://www.renk.com/ fabian.klee@renk.com

) (mailto:fabian.klee@renk.c

om)

+49 160 7154 647

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene

militärische und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe,

Antriebsstränge, Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme,

Gleitlager, Kupplungen und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio

bedient die RENK Group AG insbesondere Kunden aus den Bereichen

Militärfahrzeuge, Marine, zivile Schifffahrt und energieorientierte

Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter www.renk.com (http://www.renk.com/)

Über David Brown Defence

David Brown Defence ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das auf

Hochpräzisionsgetriebe sowohl für Land- als auch Marineanwendungen

spezialisiert ist. Die Zentrale befindet sich in Huddersfield. Das Unternehmen

beschäftigt rund 530 Mitarbeitende und spielt eine entscheidende Rolle bei der

Unterstützung wichtiger Verteidigungsprogramme.

Über Stellex Capital Management LLC

Stellex Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Niederlassungen in

New York, London, Pittsburgh und Detroit und einem verwalteten Vermögen von

über 6,9 Millarden US-Dollar. Stellex ist darauf spezialisiert, Kapital zu

identifizieren und in Opportunitäten zu investieren, die von dem operativ

ausgerichteten und praxisnahen Investitionsansatz von Stellex profitieren.

Portfoliounternehmen werden durch das Branchenwissen und die operativen

Fähigkeiten von Stellex, ein Netzwerk von hochrangigen Führungskräften,

strategische Erkenntnisse und den Zugang zu Kapital unterstützt. Zu den

besonders im Fokus stehenden Branchen gehören Luft- und Raumfahrt,

Verteidigung und staatliche Dienstleistungen, Transport und Logistik,

Fertigung, Realwirtschaft und Unternehmensdienstleistungen,

Lebensmittelverarbeitung sowie technologiegestützte Dienstleistungen. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.stellexcapital.com/.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe

zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.Â°