GNW-News: RENK schließt die Übernahme von David Brown Defence ab - Kompetenzzentrum für U-Boot-Antriebssysteme in Huddersfield
Werte in diesem Artikel
^RENK schließt die Übernahme von David Brown Defence ab - Kompetenzzentrum für U-
Boot-Antriebssysteme in Huddersfield
* Transaktion nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen abgeschlossen
* Übernahme von DBD wird die Umsetzung des Global Combat Ship (Type 26)
unterstützen
* Ökosystem rund um Global Combat Ship (Type 26) als strategisch wichtige
Plattform mit erheblichem langfristigem Potenzial im Programm- und
Aftermarket-Geschäft
* RENK Group erweitert Marineportfolio und stärkt Präsenz in Großbritannien
sowie in den Five-Eyes-Staaten
* David Brown Defence wird künftig unter dem Namen RENK UK Huddersfield
operieren
* Übernahme erweitert RENK-Plattformbasis um Challenger 2, 3 und Boxer
Augsburg / Huddersfield (West Yorkshire, UK), 2. November 2026 - Die RENK Group
AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen Bereich,
hat die Übernahme von David Brown Defence (DBD) von Stellex Capital Management
abgeschlossen. Der Vertrag wurde am 3. Juli 2026 in London unterzeichnet.
Inzwischen liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor. DBD gehört
damit ab heute zur RENK Group und firmiert unter dem Namen RENK UK Huddersfield.
Der Standort Huddersfield wird ab sofort als Kompetenzzentrum für U-Boot-
Antriebssysteme dienen.
DBD ergänzt das bestehende Portfolio von RENK in drei Bereichen. Dazu zählen
Hauptantriebssysteme für Marineschiffe sowie geräusch- und vibrationsarme
Antriebstechnologien für U-Boote, die erstmals Teil des RENK-Portfolios werden.
Hinzu kommen Antriebseinheiten und Getriebe für Rad- und Kettenfahrzeuge.
Zusammen machen diese Kompetenzen die wesentlichen Merkmale eines
leistungsstarken Verteidigungsunternehmens aus.
?Wir freuen uns, David Brown Defence heute in der RENK Group willkommen zu
heißen. Mit dem Abschluss dieser Übernahme bündeln wir herausragende
technologische und operative Kompetenzen und übernehmen zugleich Verantwortung
für kritische Verteidigungsprogramme und die dahinterstehenden Kunden. Diese
Verantwortung nehmen wir ernst: Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass
RENK zuverlässig liefert. Als europäischer Partner bekennen wir uns zum Standort
Huddersfield und zur britischen Verteidigungsindustrie. Gemeinsam werden wir
unsere Fähigkeit stärken, die Streitkräfte mit den benötigten zuverlässigen
Antriebslösungen zu versorgen", so Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.
Mit der Übernahme erhält die RENK Group Zugang zu langfristigen Marineprogrammen
in Großbritannien, Kanada, Norwegen und Australien und baut zugleich ihre
Präsenz in den Five-Eyes-Staaten aus. Mit dieser Übernahme wird die RENK Group
die Umsetzung des Global Combat Ship (Typ 26) unterstützen. Das Global Combat
Ship spielt eine strategisch wichtige Rolle und bietet somit langfristiges
Potenzial im Programm- und Aftermarket-Geschäft. Im Bereich Landsysteme
erweitert RENK sein Portfolio an gepanzerten Fahrzeugen um britische Programme
wie Challenger 2, 3 und Boxer.
Der umfangreiche Auftragsbestand und die gut gefüllte Pipeline von David Brown
Defence mit einem Gesamtvolumen von über 700 Mio. GBP für den Zeitraum von 2026
bis 2030 unterstreichen die bedeutende Rolle des Unternehmens in diesen
Programmen. Darüber hinaus ergeben sich operative und technologische Synergien
durch die gemeinsame Nutzung von Fertigungskapazitäten sowie durch die
Zusammenarbeit in den Bereichen Beschaffung, Entwicklung und Marktzugang.
?Unser Team aus 530 Mitarbeitenden vereint über 100 Jahre Engineering-Kompetenz.
Als Teil der RENK Group können wir auf dieser Tradition aufbauen und profitieren
dabei von einem internationalen Netzwerk und dem gemeinsamen Anspruch, unseren
Kunden Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten. Wir freuen uns darauf, dieses
neue Kapitel gemeinsam zu gestalten", so Mike Helme, CEO von David Brown
Defence.
Die Parteien haben Stillschweigen über die Vertragskonditionen vereinbart.
Barclays war im Rahmen der Transaktion als Finanzberater und Linklaters als
Rechtsberater der RENK Group tätig.
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische
und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,
Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen
und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG
insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025
erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG
ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit
dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.
Weitere Informationen finden Sie unter www.renk.com (http://www.renk.com/).
Über David Brown Defence
David Brown Defence ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das auf
Hochpräzisionsgetriebe sowohl für Land- als auch Marineanwendungen spezialisiert
ist. Die Zentrale befindet sich in Huddersfield. Das Unternehmen beschäftigt
rund 530 Mitarbeitende und spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung
wichtiger Verteidigungsprogramme.
Über Stellex Capital Management LLC
Stellex Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Niederlassungen in New
York, London, Pittsburgh und Detroit und einem verwalteten Vermögen von über
6,9 Mrd. US-Dollar. Stellex ist darauf spezialisiert, Kapital zu identifizieren
und in Opportunitäten zu investieren, die von dem operativ ausgerichteten und
praxisnahen Investitionsansatz von Stellex profitieren. Portfoliounternehmen
werden durch das Branchenwissen und die operativen Fähigkeiten von Stellex, ein
Netzwerk von hochrangigen Führungskräften, strategische Erkenntnisse und den
Zugang zu Kapital unterstützt. Zu den besonders im Fokus stehenden Branchen
gehören Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und staatliche Dienstleistungen,
Transport und Logistik, Fertigung, Realwirtschaft und
Unternehmensdienstleistungen, Lebensmittelverarbeitung sowie
technologiegestützte Dienstleistungen.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:
Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations
D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com
Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com
www.renk.com fabian.klee@renk.com )
(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c
) om)
+49 160 7154 647
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf
Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
(http://www.renk.com/)
Haftungsausschluss
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Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
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implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
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vorgeschrieben.
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