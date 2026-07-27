GNW-News: RENK schließt Refinanzierung erfolgreich ab und baut finanzielle Flexibilität aus

28.07.26 08:04 Uhr

Werte in diesem Artikel

^RENK schließt Refinanzierung erfolgreich ab und baut finanzielle Flexibilität

aus

* Neue unbesicherte Finanzierung ersetzt bisherige Struktur aus dem IPO und

Werbung

senkt jährliche Finanzierungskosten deutlich

* Verbesserte Vertragsbedingungen schaffen mehr Spielraum für Wachstum,

Investition und zukünftige Akquisitionen

* Internationales Bankenkonsortium zeichnete Refinanzierung mit Kreditzusagen

deutlich über dem benötigten Volumen - ein klares Signal für RENKs starke

Positionierung am internationalen Kreditmarkt

Werbung

Augsburg, 28. Juli 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat die

Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erfolgreich abgeschlossen. Mit einem

neuen syndizierten, unbesicherten Kreditpaket in Höhe von 1,05 Mrd. Euro

refinanziert RENK die bisherigen Konsortialkreditverträge vollständig.

Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG, sagt:?Der erfolgreiche Abschluss

Werbung

dieser Refinanzierung ist ein klares Signal des Kapitalmarkts, der die

strategische Stärke und den dynamischen Wachstumskurs von RENK anerkennt. Mit

der neuen, unbesicherten Finanzierungsstruktur verfügen wir über die finanzielle

Grundlage, unsere Wachstumsziele bis 2030, organisch wie durch gezielte

Akquisitionen, konsequent umzusetzen."

Mit dieser Refinanzierung ersetzt RENK die bisherige Leveraged-Buyout-(LBO)

Finanzierung durch eine unbesicherte, flexible Finanzierungsstruktur. Ein

wesentlicher Vorteil der neuen Finanzierung ist der Wegfall des bislang

bestehenden Besicherungskonzepts. Damit gewinnt RENK zusätzliche

unternehmerische Handlungsfreiheit und kann strategische Entscheidungen künftig

schneller und unabhängiger von Fremdkapitalgebern treffen. Das Bankenportfolio

wurde im Zuge der Refinanzierung gezielt auf die künftigen strategischen

Anforderungen von RENK ausgerichtet.

Die neue Finanzierung besteht aus einem langfristigen, syndizierten

Konsortialkredit in Höhe von 450 Mio. Euro, einer revolvierenden Kreditfazilität

in Höhe von 225 Mio. Euro sowie einer syndizierten Garantielinie in Höhe von

375 Mio. Euro. Die Laufzeit der Fazilitäten beträgt einheitlich 5 Jahre mit 2

Verlängerungsoptionen für jeweils ein Jahr.

Die Refinanzierung stieß auf großes Interesse am Finanzmarkt und wurde von allen

beteiligten Banken vollumfänglich unterstützt. Insgesamt lagen die Kreditzusagen

des internationalen Bankenkonsortiums deutlich über dem tatsächlich benötigten

Volumen. Dies unterstreicht die starke Positionierung von RENK als Kreditnehmer

am internationalen Kapitalmarkt und spiegelt die sehr positive Entwicklung des

Unternehmens in den vergangenen Jahren wider.

Markus Hammes, Head of Treasury von RENK, ergänzt:?Die neue Finanzierung ist

ein wichtiger Meilenstein für RENK. Die langfristige Finanzierung zu deutlich

verbesserten Konditionen stärkt unsere finanzielle Position nachhaltig."

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische

und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,

Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen

und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG

insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025

erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG

ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit

dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.renk.com

(https://www.renk.com/de).

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

-------------------------------------------------------------------------------

RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:

Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations

D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com

Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com

www.renk.com fabian.klee@renk.com )

(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c

) om)

+49 160 7154 647

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf

Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

(http://www.renk.com/)

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe

zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Â°