GNW-News: Renommierte Schweizer Marke BILATTE läutet Ära der medizinischen Schönheitspflege 3.0 für zu Hause ein
^MONTREUX, Schweiz, Aug. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BILATTE, eine renommierte
Marke für medizinische Forschung und Regeneration mit Sitz in Montreux, Schweiz,
bekannt als?globale Anti-Aging-Hochburg", hat heute die bahnbrechende Eröffnung
der?Ära der medizinischen Forschung und Schönheitspflege 3.0 für zu Hause"
angekündigt. Angesichts der immer anspruchsvolleren und effizienteren
Bedürfnisse der Verbraucher im Bereich der Hautaufhellung wird BILATTE die
jahrhundertealte Pflegeweisheit und modernste Biotechnologie aus dem führenden
Sanatorium in Montreux weiterführen und sich dafür einsetzen, professionelle,
luxuriöse Hautaufhellungseffekte auf Krankenhausniveau, wissenschaftliche
Sicherheitskonzepte und modernste Technologie nahtlos in den Alltag zu
integrieren, um eine effizientere, zuverlässigere und bequemere Lösung auf dem
Niveau der Schweizer Medizinforschung zu schaffen.
Dieses Upgrade konzentriert sich auf das Kernprodukt der Marke, die weltweit
anerkannte Aurora Whitening-Körperserie von BILATTE. Das Starprodukt, die
Whitening Body Milk, wurde einer umfassenden Verbesserung unterzogen.
Wichtigste Highlights: Als Schlüsselprodukt, das den Beginn der 3.0-Ära
markiert, verkörpert die verbesserte Version des Produkts die jahrhundertelange
Erfahrung der Marke und die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der weltweit
führenden Dermatologielabors, so dass Sie zu Hause die gleiche Pflegewirkung wie
in einem Schweizer Schönheitssalon genießen können.
?5A Brightening Technology": Durch die Integration des Kernbestandteils der
Marke, der international patentierten Bio-Saphir-Essenz, und hochwirksamer
aktiver Inhaltsstoffe wird durch eine multikanalige synergistische Aufhellung
der Haut?mit nur einer Anwendung ein strahlendes und verwandeltes Aussehen"
erzielt.
?Safe-A&Whiten" Wissenschaftliche Hautaufhellung: BILATTE hält sich an die
integrierten Hautpflegeprinzipien?Sicherheit" (Grundlage),?Beschleunigung"
(Hindernisse schnell überwinden) und?Ewhite" (umfassendes Hautaufhellungsziel).
Die verbesserte Formel legt den Schwerpunkt auf außergewöhnliche Wirksamkeit bei
gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit.
BILATTE blickt auf eine hundertjährige Tradition als Sanatorium zurück und hat
in den 1900er Jahren in Zusammenarbeit mit führenden Labors in der Schweiz,
Deutschland und China die?Full-Dermal Whitening Therapy" (vollständige
Hautaufhellungstherapie) entwickelt, um neue Standards in der Hautaufhellung zu
setzen. Die verbesserte Aurora Body Milk verkörpert diese Vision.
?Das Streben der Nutzer nach ultimativer Aufhellung ist der Antrieb für unsere
3.0-Ära", erklärte der CEO.?Wir verbinden die Pflegephilosophie von Montreux
mit modernster medizinischer Forschung. Dieses Upgrade ermöglicht es Frauen
weltweit, zu Hause sicherere und schnellere Hautaufhellungsbehandlungen auf
Salon-Niveau zu genießen, die ihnen Selbstvertrauen und Ausstrahlung von innen
heraus verleihen."
Über BILATTE:
BILATTE hält sich an die Hautpflegephilosophie der Schweizer
Schönheitssanatorien und bewahrt den Geist der präzisen medizinischen Forschung
der Schweiz. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern
weltweit sicherere, wirksamere und innovativere Schönheitspflegeprodukte
anzubieten. Die Kernbestandteile der Marke wurden wiederholt mit internationalen
Patenten und dem BSB Raw Material Innovation Award ausgezeichnet. Mit einem
professionellen Ansatz in Forschung und Entwicklung reproduziert BILATTE präzise
das luxuriöse Pflegeerlebnis wie in einem Spa. Als Pionier in der?3.0 Ära der
medizinischen Schönheitspflege" setzt sich BILATTE weiterhin für die strahlende
Zukunft jeder Hautpartie ein.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fddaae27-729a-46c1-a480-
d915dff199e3
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8a6a7e0-2feb-45e3-a89e-
f47c60fa7d49
BILATTE
https://www.swissbilatte.com/
July Li
bilatte@yeah.netÂ°