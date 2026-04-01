GNW-News: RINA Wireless bringt mit den Cloud-nativen VoLTE- und VoWiFi-Lösungen von Mavenir kristallklare Sprachqualität in ländliche Regionen der USA

^RICHARDSON, Texas, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Cloud-native

Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute

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bekannt gegeben, dass RINA Wireless, die Rural Independent Network Alliance,

Mavenir mit der Modernisierung seiner Voice-Core-Infrastruktur beauftragt hat.

Dabei werden im Rahmen eines herstellerübergreifenden Geräteaustauschs IMS-,

VoLTE-, VoWiFi- und Voicemail-Lösungen eingeführt.

Die Bereitstellung neuer Cloud-nativer Voice-Core-Lösungen baut auf einer

erfolgreichen und vertrauensvollen Partnerschaft auf, die im Jahr 2022 begründet

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wurde. Damit trägt RINA Wireless dazu bei, kristallklare und zuverlässige

Sprachdienste für abgelegene und ländliche Gemeinden auf dem containerisierten

4G/5G Non-Standalone-Paket-Core von Mavenir sicherzustellen.

Dank des vollständig containerisierten Voice Core kann RINA Wireless seine

Betriebskosten in Bezug auf Softwarelizenzen, Verwaltung und Services sowie den

Platzbedarf für Hardware senken. Veraltete Lösungen, die noch auf

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hardwareabhängigen Virtual Network Functions (VNF) laufen, werden dabei durch

eine zukunftssichere, Cloud-native containerisierte Lösung ersetzt.

Allen Bennion, Director of RINA Operations, sagt:?Kleine ländliche

Netzbetreiber leisten einen wesentlichen Beitrag zur Konnektivität abgelegener

Gemeinden in ganz Amerika. Doch ohne die finanziellen Mittel von Tier-1-

Netzbetreibern stehen sie vor der ständigen Herausforderung, neue, zuverlässige

und unverzichtbare Mobilfunkdienste bereitzustellen, auf die Unternehmen und

Familien angewiesen sind. Der Einsatz des Cloud-nativen Packet Core von Mavenir

hat es uns ermöglicht, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Netzbetreiber

in abgelegenen Regionen grundlegend zu verändern. Wir freuen uns, unsere bereits

erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen, damit unsere Partner ihren Kunden

einen der wichtigsten Dienste überhaupt anbieten können: hochwertige und

zuverlässige Sprachkommunikation."

Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager für Cloud-, KI- und

IMS-Geschäftsstrategie bei Mavenir, kommentierte----:?Im Kern strebt jeder

Netzbetreiber - unabhängig von seiner Größe - danach, Innovationen

voranzutreiben und herausragende Nutzererfahrungen zu bieten. RINA Wireless

stellt mit seinem gehosteten Core-Netzwerk und seinen Switching-Funktionen

umfassende Lösungen für Netzbetreiber bereit, die sowohl die Konnektivität als

auch die betriebliche Effizienz verbessern. Mit der Integration des

zukunftssicheren, Cloudnativen Voice Core von Mavenir in sein Portfolio bietet

RINA Wireless seinen PartnerNetzbetreibern nicht nur fortschrittliche

MultiTenant-VoLTE- und VoWiFi-Dienste, sondern demonstriert einmal mehr, wie

entscheidend Cloudnative Lösungen für die Stärkung ländlicher Netzbetreiber

sind, und legt damit den Grundstein für fortschrittliche Kommunikation selbst

für die kleinsten Netzbetreiber in den entlegensten Regionen."

RINA Wireless hat den zukunftssicheren, Cloud-nativen und kompakten

containerisierten Evolved Packet Core (EPC) von Mavenir erstmals 2022

(https://www.mavenir.com/press-releases/rina-wireless-deploys-a-cloud-native-

and-containerized-converged-packet-core-to-expand-mobile-and-fixed-wireless-

access-services-with-mavenir/) eingesetzt. Dies ermöglicht die Trennung von

Steuerungs- und Nutzerebene, wodurch RINA Wireless Remote-Gateways für lokales

Traffic-Breakout-Management einsetzen kann. Das senkt Transportkosten und

reduziert die Latenz. In Zusammenarbeit mit Mavenir kann RINA Wireless seine

Mobilfunk- und Fixed Wireless Access (FWA)-Dienste auf neue Regionen und

abgelegene Standorte ausweiten.

Mavenir wird vom 22. bis 24. Juni 2026 am Rural Wireless Infrastructure Summit

2026 in Steamboat Springs, Colorado teilnehmen.

Über Rural Independent Network Alliance (RINA)

RINA ist ein führender Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten und

bietet eine breite Palette von Lösungen zur Optimierung der Netzwerkleistung und

zur Erweiterung der Konnektivität für ländliche Mobilfunkanbieter. RINA hat

seinen Hauptsitz in Roosevelt, Utah, und betreut Kunden in ganz Nordamerika.

Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Innovation und

einen außergewöhnlichen Kundenservice. Weitere Informationen finden Sie unter

https://rinawireless.com (https://rinawireless.com/)

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/)

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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