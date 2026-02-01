GNW-News: RLC Global Forum und Hamat würdigen Branchenführerschaft bei den RLC Honors 2026 in Riad

^* Anerkennung für lebenslange Verdienste und nachhaltige Führungsqualitäten im

globalen Einzelhandels- und Konsumgüterökosystem.

* In Zusammenarbeit mit Hamat unterstreicht das RLC Global Forum sein

gemeinsames Engagement für langfristige Wertschöpfung und

verantwortungsvolle Branchenführerschaft.

RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 3. Februar

veranstaltete Hamat gemeinsam mit dem RLC Global Forum das RLC Honors Gala

Dinner, bei dem hochrangige Führungspersönlichkeiten aus dem globalen

Einzelhandel, der Luxusgüterbranche und der Konsumgüterindustrie zusammenkamen.

Der Abend stand ganz im Zeichen herausragender Leistungen, visionärer Führung

und nachhaltiger Wirkung.

Die RLC Honors finden im Rahmen des RLC Global Forum 2026 statt und würdigen

Persönlichkeiten, deren Karrieren über Jahre hinweg Unternehmen, Branchen und

Märkte maßgeblich geprägt und transformiert haben. Die Auszeichnungen gehen

dabei über eine reine Erfolgsanerkennung hinaus. Sie spiegeln die Überzeugung

des RLC wider, dass wahre Führung durch Beständigkeit, Verantwortungsbewusstsein

und die Fähigkeit definiert wird, auch in Zeiten des Wandels langfristige

Relevanz und Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

Die RLC Honors 2026 wurden in einer exklusiven und zugleich intimen Atmosphäre

in Riad in Zusammenarbeit mit Hamat, einem langjährigen Unterstützer des RLC

Global Forum und seiner Community, verliehen. Das fortgesetzte Engagement von

Hamat unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zur langfristigen Wertschöpfung

sowie zur nachhaltigen Weiterentwicklung des globalen Einzelhandels- und

Konsumgütersektors.

Im Rahmen der diesjährigen Zeremonie wurden zwei herausragende Persönlichkeiten

geehrt, deren Wirken den globalen wie auch den regionalen Einzelhandel

nachhaltig geprägt hat.

Marco Bizzarri, ehemaliger CEO von Gucci und heute Unternehmer und Investor,

wurde mit dem Lifetime Achievement Award für herausragende Leistungen im

Luxuseinzelhandel ausgezeichnet. Bizzarri zählt zu den prägendsten

Führungspersönlichkeiten des modernen Luxussegments. Unter seiner Leitung wurde

Gucci zu einer globalen kulturellen Referenz und setzte Maßstäbe für kreative

Führung und nachhaltigen Markenwert.

Ingie Chalhoub, Gründerin und Präsidentin der Etoile Group, wurde mit dem

Lifetime Achievement Award für ihre Pionierarbeit im Bereich Frauen in

Führungspositionen im Einzelhandel ausgezeichnet. Als visionäre Gestalterin des

Luxuseinzelhandels im Nahen Osten spielte Chalhoub eine zentrale Rolle beim

Aufbau eines leistungsfähigen Premium-Einzelhandelsökosystems in der Region und

engagierte sich zugleich nachhaltig für weibliche Führung und Unternehmertum.

In seiner Ansprache betonte Panos Linardos, Vorsitzender des RLC Global Forum,

die Bedeutung, Führungsqualitäten nicht nur punktuell, sondern über die gesamte

berufliche Laufbahn hinweg zu würdigen - insbesondere im Hinblick auf

Beständigkeit und nachhaltigen Einfluss. Vertreter der Unternehmensleitung von

Hamat unterstrichen ergänzend die Relevanz von Plattformen, die globale

Erkenntnisse mit regionaler Umsetzung verbinden, und bekräftigten damit die

wachsende Rolle Saudi-Arabiens bei der Mitgestaltung des nächsten Kapitels des

globalen Einzelhandels.

Gemeinsam bekräftigten RLC Global Forum und Hamat ihr übergeordnetes Ziel:

nachhaltige Führungsqualitäten sichtbar zu machen, einen sinnstiftenden globalen

Austausch zu fördern und aktiv zu einer widerstandsfähigeren, relevanteren und

zukunftsorientierten Einzelhandelsbranche beizutragen.

Kontakt:

Sudarshan Singh

ssingh@hamat.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c15ee5-2a6a-47b1-

b6ba-3adbc9ba299f

