GNW-News: Robex erreicht kommerzielle Produktion im Kiniero-Goldprojekt

Robex erreicht kommerzielle Produktion im Kiniero-Goldprojekt
QUEBEC, Feb. 13, 2026 -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder das
?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die kommerzielle Produktion
in seinem Kiniero-Goldprojekt in Guinea aufgenommen hat, nachdem die Kriterien
für die kommerzielle Produktion sowohl gemäß seiner Vereinbarung über vorrangig
besicherte Fazilitäten mit Sprott als auch gemäß dem guineischen Bergbaugesetz
erfüllt sind.
Der Status der kommerziellen Produktion wurde nach der ersten Goldlieferung am
11. Februar 2026 erreicht. Die Lieferung umfasste etwa 197 Kilogramm Gold, was
6.336 Feinunzen entspricht.
Gemäß dem guineischen Bergbaugesetz wird das Datum der ersten kommerziellen
Produktion als das frühere der beiden folgenden Daten definiert: entweder das
Datum, an dem eine bestimmte Produktionsschwelle über einen längeren Zeitraum
hinweg überschritten wurde, oder das Datum der ersten Lieferung zu kommerziellen
Zwecken. Das Unternehmen bestätigt, dass die Lieferung das Datum der ersten
kommerziellen Produktion für Kiniero gemäß dem Gesetz darstellt.
Darüber hinaus bestätigt Robex, dass alle relevanten Anforderungen an die
kommerzielle Produktion gemäß seinen Vereinbarungen über die vorrangig
besicherte Finanzierung mit Sprott erfüllt sind.
Bis Ende Januar 2026 und nach dem erfolgreichen Hochfahren des Betriebs hatte
Kiniero etwa 393.000 Tonnen Trockenmineral mit einem durchschnittlichen Gehalt
von etwa 1,0 g/t Au verarbeitet. Die metallurgische Goldausbeute lag im
Durchschnitt bei etwa 88 %, bei einer Mühlenverfügbarkeit von über 92 %. Die
Goldausbeute belief sich auf insgesamt etwa 10.900 Feinunzen, wobei etwa 5.550
Feinunzen gegossen wurden, was den normalen Aufbau des Goldbestands im CIL-
Kreislauf während der Inbetriebnahme und der ersten Betriebsphase widerspiegelt.
Kommentar des CEO
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von Robex,
kommentierte:
?Die Auslieferung unserer ersten kommerziellen Goldlieferung ist ein wichtiger
Meilenstein für Robex und spiegelt das erfolgreiche Hochfahren des Betriebs in
Kiniero wider. Sowohl die Verarbeitungsanlage als auch das Betriebsteam haben
bei der Umstellung auf die kommerzielle Produktion hervorragende Leistungen
erbracht.
Mit Kiniero, das nun kommerziell in Betrieb ist und Cashflow generiert, ist die
Anlage in der Lage, die Entwicklung von Bankan als Teil unserer transformativen
Fusion mit Predictive Discovery zu unterstützen. Dieser Meilenstein untermauert
die strategische Begründung für den Zusammenschluss und unser Ziel, einen
führenden Goldproduzenten mit mehreren Anlagen aufzubauen."
Betriebsleistung der Anlage
Seit der Inbetriebnahme und bis Anfang Februar hat die Verarbeitungsanlage in
Kiniero im Zuge der Produktionssteigerung eine stabile und sich verbessernde
Leistung gezeigt.
Die wichtigsten abgeglichenen Kennzahlen für den Monat bis zum 31. Januar 2026
sind nachstehend aufgeführt:
+-------------------------------------------------------------------------+
|Kiniero-Goldbetrieb, Guinea Einheiten Jan-26|
+-------------------------------------------------------------------------+
Betriebskennzahlen
Verarbeitetes Erz Metrische Tonnen (Trockengewicht) 392.678
Durchschnittlicher Höchstgehalt g/t Au 0,98
Metallurgische Goldgewinnung % 87,9
Mühlenverfügbarkeit % 92,3
Mühlenbetriebszeit % 85,6
Gewonnenes Gold Unzen 10.931
Gegossenes Gold Unzen 5.547
Gold im Kreislauf Unzen 7.725
---------------------------------------------------------------------------
Diagramme zur Betriebsleistung
Der Durchsatz stieg im Laufe des Januars kontinuierlich an, wobei gegen
Monatsende höhere Tagesverarbeitungsraten erzielt wurden, nachdem die Kugelmühle
Mitte Januar in Betrieb genommen worden war und am 24. Januar 2026 eine
nachhaltige Betriebskapazität erreicht hatte. CIL-Tank B wurde am 23. Januar mit
Aktivkohle beladen in Betrieb genommen. Am 25. Januar waren alle Kreisläufe voll
funktionsfähig.
Die verbesserte Anlagenstabilität und die erhöhte Betriebskapazität trugen zu
einem höheren Durchsatz bei, während kurzfristige Schwankungen auf normale
Inbetriebnahme- und Hochlaufbedingungen zurückzuführen sind.
Abbildung 1: Täglich verarbeitete Tonnen (Trockengewicht) und Durchsatzrate
Die dargestellten Tagesdaten sind nicht abgestimmt und dienen nur zur
Veranschaulichung.
Diese Mitteilung wurde vom Geschäftsführer genehmigt.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren und Medien:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
ÜBER ROBEX RESOURCES INC.
Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture
Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,
hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in
Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das
Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von
Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"
an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt
wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel
?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten
Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,
weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
