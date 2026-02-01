GNW-News: Robex erreicht kommerzielle Produktion im Kiniero-Goldprojekt

^QUEBEC, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex" oder das

?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die kommerzielle Produktion

in seinem Kiniero-Goldprojekt in Guinea aufgenommen hat, nachdem die Kriterien

für die kommerzielle Produktion sowohl gemäß seiner Vereinbarung über vorrangig

besicherte Fazilitäten mit Sprott als auch gemäß dem guineischen Bergbaugesetz

erfüllt sind.

Der Status der kommerziellen Produktion wurde nach der ersten Goldlieferung am

11. Februar 2026 erreicht. Die Lieferung umfasste etwa 197 Kilogramm Gold, was

6.336 Feinunzen entspricht.

Gemäß dem guineischen Bergbaugesetz wird das Datum der ersten kommerziellen

Produktion als das frühere der beiden folgenden Daten definiert: entweder das

Datum, an dem eine bestimmte Produktionsschwelle über einen längeren Zeitraum

hinweg überschritten wurde, oder das Datum der ersten Lieferung zu kommerziellen

Zwecken. Das Unternehmen bestätigt, dass die Lieferung das Datum der ersten

kommerziellen Produktion für Kiniero gemäß dem Gesetz darstellt.

Darüber hinaus bestätigt Robex, dass alle relevanten Anforderungen an die

kommerzielle Produktion gemäß seinen Vereinbarungen über die vorrangig

besicherte Finanzierung mit Sprott erfüllt sind.

Bis Ende Januar 2026 und nach dem erfolgreichen Hochfahren des Betriebs hatte

Kiniero etwa 393.000 Tonnen Trockenmineral mit einem durchschnittlichen Gehalt

von etwa 1,0 g/t Au verarbeitet. Die metallurgische Goldausbeute lag im

Durchschnitt bei etwa 88 %, bei einer Mühlenverfügbarkeit von über 92 %. Die

Goldausbeute belief sich auf insgesamt etwa 10.900 Feinunzen, wobei etwa 5.550

Feinunzen gegossen wurden, was den normalen Aufbau des Goldbestands im CIL-

Kreislauf während der Inbetriebnahme und der ersten Betriebsphase widerspiegelt.

Kommentar des CEO

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von Robex,

kommentierte:

?Die Auslieferung unserer ersten kommerziellen Goldlieferung ist ein wichtiger

Meilenstein für Robex und spiegelt das erfolgreiche Hochfahren des Betriebs in

Kiniero wider. Sowohl die Verarbeitungsanlage als auch das Betriebsteam haben

bei der Umstellung auf die kommerzielle Produktion hervorragende Leistungen

erbracht.

Mit Kiniero, das nun kommerziell in Betrieb ist und Cashflow generiert, ist die

Anlage in der Lage, die Entwicklung von Bankan als Teil unserer transformativen

Fusion mit Predictive Discovery zu unterstützen. Dieser Meilenstein untermauert

die strategische Begründung für den Zusammenschluss und unser Ziel, einen

führenden Goldproduzenten mit mehreren Anlagen aufzubauen."

Betriebsleistung der Anlage

Seit der Inbetriebnahme und bis Anfang Februar hat die Verarbeitungsanlage in

Kiniero im Zuge der Produktionssteigerung eine stabile und sich verbessernde

Leistung gezeigt.

Die wichtigsten abgeglichenen Kennzahlen für den Monat bis zum 31. Januar 2026

sind nachstehend aufgeführt:

+-------------------------------------------------------------------------+

|Kiniero-Goldbetrieb, Guinea Einheiten Jan-26|

+-------------------------------------------------------------------------+

Betriebskennzahlen

Verarbeitetes Erz Metrische Tonnen (Trockengewicht) 392.678

Durchschnittlicher Höchstgehalt g/t Au 0,98

Metallurgische Goldgewinnung % 87,9

Mühlenverfügbarkeit % 92,3

Mühlenbetriebszeit % 85,6

Gewonnenes Gold Unzen 10.931

Gegossenes Gold Unzen 5.547

Gold im Kreislauf Unzen 7.725

---------------------------------------------------------------------------

Diagramme zur Betriebsleistung

Der Durchsatz stieg im Laufe des Januars kontinuierlich an, wobei gegen

Monatsende höhere Tagesverarbeitungsraten erzielt wurden, nachdem die Kugelmühle

Mitte Januar in Betrieb genommen worden war und am 24. Januar 2026 eine

nachhaltige Betriebskapazität erreicht hatte. CIL-Tank B wurde am 23. Januar mit

Aktivkohle beladen in Betrieb genommen. Am 25. Januar waren alle Kreisläufe voll

funktionsfähig.

Die verbesserte Anlagenstabilität und die erhöhte Betriebskapazität trugen zu

einem höheren Durchsatz bei, während kurzfristige Schwankungen auf normale

Inbetriebnahme- und Hochlaufbedingungen zurückzuführen sind.

Abbildung 1: Täglich verarbeitete Tonnen (Trockengewicht) und Durchsatzrate

Die dargestellten Tagesdaten sind nicht abgestimmt und dienen nur zur

Veranschaulichung.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der

Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser

Pressemitteilung.

Diese Mitteilung wurde vom Geschäftsführer genehmigt.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren und Medien:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture

Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,

hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in

Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung

genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung

erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher

Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht

gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung

registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von

den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-

Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder

für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dazu gehören Aussagen zu

Zukunftsaussichten und erwarteten Events, wie beispielsweise der Vollzug und der

Zeitpunkt der Transaktion, der Zeitpunkt und der Erhalt der endgültigen

Anordnung des Obersten Gerichtshofs von Québec, die Genehmigung durch die TSXV,

die Erfüllung der Abschlussbedingungen gemäß dem Vertrag sowie zukünftige Pläne,

Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich

auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die

möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten

werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete

Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",

?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",

?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und

Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,

Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch

die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf

zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in

den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen

angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich

diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen

basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen

getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex

hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten

oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen

beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen

unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung,

Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine

wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach

Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und

Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung

der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang

der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter

anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen),

Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen

Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen,

einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von

Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die

Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten

Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter

www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den

Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex

hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich

auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht

vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von

Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch

Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um

tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von

Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten

Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete

Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex

weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete

Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich

diesem Vorbehalt.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das

Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von

Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"

an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt

wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel

?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen

Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten

Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,

weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26392161-1833-4bd9-9873-

a24e3111bdb1

Â°