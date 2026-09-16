GNW-News: RobotPlusPlus sammelt Finanzierung der Serie C für Ausbau von Arbeiten in der Höhe durch Roboter

16.09.26 12:13 Uhr

^PEKING, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RobotPlusPlus

(https://www.robotplusplus.com/) (ROBOT++) hat eine Finanzierungrunde der Serie

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C im Wert von mehreren hundert Millionen RMB (mehrere zehn Millionen USD)

abgeschlossen, um die globale Expansion und die Entwicklung von verkörperter KI

voranzutreiben.

Qianggang Capital Fund leitete die Finanzierungsrunde, an der sich außerdem GIG

Capital Group, Sealand Innovation und Juntong Capital beteiligten. Fosun RZ

Capital erhöhte seinen Anteil.

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?Der wahre Wert der Industrierobotik liegt in der Umsetzung in die Praxis",

erklärt Dr. Hua-Yang Xu, Gründer und CEO von RobotPlusPlus.?In den letzten zehn

Jahren haben wir Spezialroboter entwickelt, die tatsächlich in großem Maßstab

einsetzbar sind, und diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, die

entsprechenden Lösungen an weiteren Industriestandorten weltweit einzuführen."

RobotPlusPlus (ROBOT++)

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Menschen aus gefährlichen Arbeitsbereichen herausnehmen

Ob auf Werften, in Öl- und Gasanlagen, in Windparks oder an Gebäudefassaden, bei

Wartungsarbeiten müssen Fachkräfte nach wie vor auf Gerüsten und anderen

risikoreichen Konstruktionen arbeiten. RobotPlusPlus entwickelt Roboter, die

diese gefährlichen Aufgaben übernehmen. Dadurch werden Sicherheit und Effizienz

gesteigert, und Fachkräfte können sich auf die Überwachung und

Entscheidungsfindung konzentrieren.

Die Roboter des Unternehmens zur Entrostung von Schiffsrümpfen sind inzwischen

auf mehr als 100 Werften im Einsatz, haben einen Marktanteil von über 70 % und

wurden bereits auf über 10.000 Frachtschiffen eingesetzt. Im Vergleich zu

manuellen Methoden steigern sie die Effizienz um das Fünf- bis Sechsfache und

senken die Gesamtkosten um 30 % bis 50 %.

?Das Endziel für verkörperte KI in der Industrie ist nicht das Labor, sondern

überaus anspruchsvolle Einsatzorte", erklärt Zhang Zhenming, Geschäftsführer des

Qianggang Capital Fund.?RobotPlusPlus hat Roboterflotten in kommerziellem

Maßstab etabliert und sein Geschäftsfeld von der Schiffsrumpfentrostung auf

andere komplexe industrielle Anwendungen ausgeweitet. Daher sehen wir das

Potenzial für eine globale Plattform im Bereich autonomer industrieller

Abläufe."

Globale Reichweite, intensive Forschung und Entwicklung sowie Datenvorteile

RobotPlusPlus ist in mehr als 18 Ländern tätig und zählt unter anderem NOSCO

Shipyard, Drydocks World, ST Engineering Marine, Saudi Aramco und Vopak zu

seinen Kunden und Partnern.

Mehr als 60 % der Belegschaft sind in der Forschung und Entwicklung tätig, wobei

die F&E-Investitionen in drei aufeinanderfolgenden Jahren 20 % über dem Umsatz

lagen. Die Roboter des Unternehmens haben insgesamt über zwei Millionen

Betriebsstunden absolviert und dabei reale Daten generiert, um vertikale KI-

Modelle für komplexe industrielle Umgebungen zu stärken.

?Wir haben 2022 zum ersten Mal investiert und unser Engagement seitdem

kontinuierlich ausgebaut", erklärt Jin Hualong, Vorsitzender von Fosun RZ

Capital.?RobotPlusPlus hat tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen

Spezialrobotik und maritime Anwendungen aufgebaut. Der Schritt von einzelnen

Robotern hin zu verkörperter Intelligenz und kompletten Systemlösungen in

industrieller Qualität schafft hohe technische Barrieren für risikoreiche

industrielle Umgebungen."

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e208340-

8cf1-4af1-9baf-031e2edcf0bb

RobotPlusPlus kontaktieren: sales@robotplusplus.comÂ°