GNW-News: RobotPlusPlus treibt die industrielle Instandhaltung mit der HighMate-Serie voran - vorgestellt auf der SMM 2026

25.09.26 10:30 Uhr

^HAMBURG, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RobotPlusPlus

(https://www.robotplusplus.com/Products/1275759682181869568.html?gad_source=1&ga

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7PHmbmD__0YNf9NlmPFDDtV0l00dHJkBoCukQQAvD_BwE) (ROBOT++), ein

ingenieurorientierter Entwickler von Robotern für Arbeiten in der Höhe, weitet

die Automatisierung im Bereich der industriellen Instandhaltung mit seiner

HighMate-Serie für die industrielle Reinigung und Korrosionsbekämpfung aus,

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angeführt vom HighMate AP-F-CO Coating Robot+VOC Recovery System. Die auf der

SMM 2026 in Hamburg vorgestellten Systeme verringern die Gefährdung der

Mitarbeiter bei Arbeiten in der Höhe und verbessern gleichzeitig die Effizienz

und Gleichmäßigkeit der Reinigungs- und Oberflächenbehandlungsverfahren.

RobotPlusPlus

Auf Schiffen, Lagertanks, Brücken und anderen großen Stahlkonstruktionen ist das

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manuelle Beschichten häufig mit schädlichen Partikeln, hohem Farbverlust und der

Abhängigkeit von den Fertigkeiten des Lackierers verbunden. Der HighMate AP-F-CO

Coating Robot+VOC Recovery System ist genau dafür ausgelegt. Er wird mittels

Permanentmagneten befestigt, passt sich Krümmungen mit einem Radius von bis zu

3 m an und verfügt über zwei Sprühdüsen, deren Abstand und

Verfahrgeschwindigkeit einstellbar sind. Diese Flexibilität ermöglicht eine

gleichmäßige Beschichtung, wodurch Fehler wie Orangenhaut und Absackungen

vermieden werden, wobei der Farbsprühnebel bei einer Produktionsleistung von

300 bis 500 Quadratmeter pro Stunde nahezu vernachlässigbar gering gehalten

wird. Der Roboter verfügt zudem über ein Rückgewinnungssystem, das während des

Betriebs den Farbsprühnebel auffängt, wodurch der Arbeitsbereich sauber gehalten

und die Umweltbelastung verringert wird.

Das Unternehmen stellte zudem den HighMate der AP Ex-Serie

(https://www.robotplusplus.com/Products_details/26.html) vor, einen nach ATEX

Zone 1 zertifizierten Roboter mit einem universellen Magnetträger und

austauschbaren Modulen für Hochdruckreinigung, Reinigung, Beschichtung und

Strahlreinigung, der eine Leistung von über 40 m²/h bei einer

Abwasserrückgewinnungsrate von über 99 % erzielt. Abgerundet wurde die

Ausstellung durch den C20 Cargo Hold Cleaning Robot

(https://www.robotplusplus.com/Products_details/5.html?gad_source=1&gad_campaign

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RCpW7lQPDaslwQH6vlbKurZnXoltRpMqNnrFgwF4aOkRoCtBEQAvD_BwE), der für beengte

Laderäume konzipiert wurde, sowie den HighMate Ultra Series Surface Preparation

Robot (https://www.robotplusplus.com/Products_details/17.html), dessen flexibles

magnetisches Vierrad-Laufwerk sich an komplexe, gekrümmte Oberflächen wie

Schiffsrümpfe anpasst.

?Wir freuen uns darauf, Ihnen zu zeigen, wie die HighMate-Serie immer

anspruchsvollere Aufgaben in industriellen Umgebungen bewältigt", so Dr. Hua-

Yang Xu, Gründer und CEO von RobotPlusPlus.?Mit der erstmaligen Einführung des

HighMate AP-F-CO Coating Robot+VOC Recovery System auf den internationalen

Märkten freut sich RobotPlusPlus darauf, mehr Automatisierung und Effizienz in

die Arbeit in risikoreichen Umgebungen zu bringen."

Über RobotPlusPlus

RobotPlusPlus wurde 2015 von promovierten Absolventen der Tsinghua-Universität

gegründet und ist ein chinesisches Unternehmen auf nationaler Ebene, das als

?kleiner Riese" und als nationales Unternehmen mit IP-Vorteilen ausgezeichnet

wurde. Seit 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf intelligente

Spezialroboter und gehört zu den ersten chinesischen Unternehmen, die

intelligente Roboter für den Einsatz in großen Höhen auf den Markt gebracht

haben. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst die Entrostung von

Schiffsrümpfen, die Vorbereitung von Öl- und Gastanks, die Inspektion von

Windkraftanlagen sowie die Fassadenreinigung. RobotPlusPlus hält über 480

Patente und vertreibt seine Produkte in Südostasien, im Nahen Osten, in Europa,

in Nord- und Südamerika, in Ozeanien und in Afrika.

Weitere Informationen zu RobotPlusPlus finden Sie

unter: https://www.robotplusplus.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

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Kontakt: Sales@robotplusplus.comÂ°