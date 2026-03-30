GNW-News: Rocket Lab erhält behördliche Genehmigung für die Übernahme von Mynaric

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^LONG BEACH, Kalifornien, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocket Lab

Corporation (Nasdaq: RKLB) (?Rocket Lab" oder?das Unternehmen"), ein weltweit

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führender Anbieter von Startdienstleistungen und Weltraumsystemen, gab heute

bekannt, dass es die behördliche Genehmigung für die Übernahme der Mynaric AG

(?Mynaric") erhalten hat, einem führenden Anbieter von Terminals für die

laseroptische Kommunikation für Luft-, Weltraum- und mobile Anwendungen. Die

Transaktion wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geprüft und

genehmigt; Rocket Lab geht daher davon aus, dass die Übernahme im April

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abgeschlossen wird.

?Die Erteilung der behördlichen Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein auf

dem Weg zur Übernahme von Mynaric. Wir sind damit der Erweiterung unserer

Möglichkeiten, die deutsche und europäische Raumfahrtindustrie in viel größerem

Umfang zu unterstützen, einen spannenden Schritt näher gekommen", sagte Sir

Peter Beck, Gründer und CEO von Rocket Lab.?Laserkommunikation ist ein

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entscheidender Faktor für die Satellitenkonstellationen von heute und morgen,

und Rocket Lab wird sie in großem Maßstab bereitstellen. Wir freuen uns darauf,

gemeinsam mit dem Team von Mynaric daran zu arbeiten, optische Terminals in der

Menge und Geschwindigkeit bereitzustellen, die kommerzielle und staatliche

Satellitenkunden in ganz Europa und unseren bestehenden Märkten benötigen."

Strategische Bedeutung der Übernahme:

* Die Übernahme soll die bewährten Kompetenzen von Rocket Lab als führender

Anbieter von Startdienstleistungen, Hersteller von Raumfahrzeugen und

Lieferant von Satellitenkomponenten in großem Maßstab für den globalen

Raumfahrtmarkt weiter stärken.

* Laserkommunikation ist ein entscheidender Faktor für

Satellitenkonstellationen. Sie bietet entscheidende Vorteile gegenüber

herkömmlicher Funkkommunikation, darunter höhere Datenübertragungsraten,

bessere Sicherheit, Skalierbarkeit und eine effiziente Nutzung des

Frequenzspektrums. Trotz dieser Vorteile ist die Laserkommunikation für

Betreiber von Satellitenkonstellationen zu einem Problem in der Lieferkette

geworden, da die entsprechenden Produkte nicht ohne Weiteres in großen

Mengen zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind. Durch frühere Übernahmen

hat Rocket Lab eine starke Erfolgsbilanz darin vorzuweisen,

Satellitensubsysteme und -komponenten, die zuvor nur in geringen Stückzahlen

und mit langen Lieferzeiten erhältlich waren, erschwinglich zu machen und in

großem Maßstab anzubieten. Rocket Lab beabsichtigt, dasselbe mit den

optischen Terminals von Mynaric zu tun, um eine wachsende Zahl von Kunden

und große Satellitenkonstellationen zu bedienen.

* Mynaric wird nach Abschluss der Transaktion seinen Hauptsitz weiterhin in

München haben. Damit etabliert Rocket Lab seine erste Präsenz in Europa und

versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Kapazitäten zur Unterstützung

deutscher und europäischer Raumfahrtprogramme auszubauen.

* Mynaric ist bereits als Subunternehmer für Rocket Lab tätig und liefert

optische Kommunikationsterminals vom Typ CONDOR Mk3 für die Hauptverträge

des Unternehmens im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar mit der Space

Development Agency (SDA) zur Herstellung von 36 Satelliten im Rahmen der

Programme?Transport Layer-Beta Tranche 2" und?Tracking Layer Tranche 3".

Außerdem ist Mynaric Lieferant für weitere SDA-Aufträge, und Mynaric und

Rocket Lab haben viele gemeinsame Kunden, darunter Betreiber kommerzieller

Satellitenkonstellationen, Hauptauftragnehmer für Satellitenprojekte sowie

Verteidigungs- und zivile Regierungsbehörden. Rocket Lab beabsichtigt, die

Produktion auszuweiten und die bestehenden Fertigungskapazitäten von Mynaric

zu optimieren. Damit können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Terminals

termingerecht und im Rahmen des Budgets geliefert werden.

+ Medienanfragen

Morgan Connaughton

media@rocketlabusa.com (mailto:media@rocketlabusa.com)

+ Anlegeranfragen

investors@rocketlabusa.com (mailto:investors@rocketlabusa.com)

+ Über Rocket Lab

Über Rocket Lab Rocket Lab ist ein führendes Raumfahrtunternehmen, das

Startdienstleistungen, Raumfahrzeuge, Nutzlasten und Satellitenkomponenten für

den kommerziellen Sektor, Behörden und den Bereich der nationalen Sicherheit

anbietet. Die Electron-Rakete von Rocket Lab ist die weltweit am häufigsten

eingesetzte kleine Orbitalrakete; die HASTE-Rakete des Unternehmens bietet der

US-Regierung und verbündeten Nationen die Möglichkeit zu Hyperschall-Teststarts;

und die in der Entwicklung befindliche Trägerrakete Neutron wird den Einsatz

mittlerer Trägerraketen für den Aufbau von Satellitenkonstellationen, nationale

Sicherheits- und Erkundungsmissionen ermöglichen. Die Raumfahrzeuge und

Satellitenkomponenten von Rocket Lab haben mehr als 1.700 Missionen ermöglicht,

unter anderem im Bereich der kommerziellen Raumfahrt, der Verteidigung und der

nationalen Sicherheit, darunter GPS-Missionen, Satellitenkonstellationen sowie

Erkundungsmissionen zum Mond, zum Mars und zur Venus. Rocket Lab ist ein an der

Nasdaq-Börse notiertes Unternehmen (RKLB). Weitere Informationen finden Sie

unter www.rocketlabcorp.com (https://www.rocketlabcorp.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Wir beabsichtigen, dass solche

zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für

zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der?Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities

Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der?Exchange Act") abgedeckt

werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf

historischen Tatsachen beruhen, insbesondere Aussagen zu unseren Start- und

Weltraumsystemen, zum Startplan und -fenster, zum sicheren und wiederholbaren

Zugang zum Weltraum, zur Neutronen-Entwicklung, zur betrieblichen Expansion

sowie zur Geschäftsstrategie, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter

?glauben",?können",?werden",?schätzen",?potenziell"?fortsetzen",

?antizipieren",?beabsichtigen",?erwarten",?Strategie"?Zukunft"?könnten",

?würden",?hochrechnen",?planen",?abzielen" und ähnliche Ausdrücke dienen zur

Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter oder Ausdrücke verwenden. Diese

Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und

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können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum

Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen,

insbesondere die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in unserem

Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende

Geschäftsjahr aufgeführt sind, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren

anderen bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereichten

Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter

www.sec.gov (https://www.sec.gov/) und im Bereich?Investor Relations" unserer

Website unter https://investors rocketlabcorp.com

(https://investors.rocketlabcorp.com/) zugänglich sind, was dazu führen könnte,

dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser

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zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen der Unternehmensleitung

zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht

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ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich

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