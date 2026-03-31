GNW-News: Rocket Lab schließt Übernahme von Mynaric ab und erweitert sein wachsendes Portfolio an Raumfahrtsystemen um optische Laserkommunikation

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^LONG BEACH, Kalifornien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Rocket Lab

Corporation (Nasdaq: RKLB) (?Rocket Lab" oder?das Unternehmen"), ein weltweit

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führender Anbieter von Startdienstleistungen und Raumfahrtsystemen, hat heute

die Übernahme der Mynaric AG (?Mynaric") bekannt gegeben, einem führenden

Anbieter von Terminals für die optische Laserkommunikation für Anwendungen in

der Luft- und Raumfahrt und im Mobilfunkbereich. Rocket Lab hat einen

Gesamtkaufpreis von 155,3 Millionen US-Dollar gezahlt, bestehend aus einer

nominalen Barzahlung und 2.277.002 Stammaktien von Rocket Lab. Die Übernahme

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stärkt Rocket Labs umfangreiche Kompetenzen als führender Startanbieter,

Raumfahrzeughersteller und Lieferant von Satellitenkomponenten in großem Maßstab

für den globalen Raumfahrtmarkt weiter.

?Laserkommunikation ist eine wichtige Voraussetzung für

Satellitenkonstellationen, ist jedoch seit langem ein Schwachpunkt in der

Lieferkette für kommerzielle und staatliche Konstellationsbetreiber.

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Leistungsstarke und kostengünstige Produkte waren bisher in großen Stückzahlen

einfach nicht verfügbar. Mit der offiziellen Übernahme von Mynaric durch Rocket

Lab hat sich das heute geändert", so Sir Peter Beck, Gründer und CEO von Rocket

Lab.?Wir haben langjährige Erfahrung darin, Engpässe bei Satellitensubsystemen

zu beseitigen und branchenführende Technologie erschwinglich und in großem

Maßstab verfügbar zu machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem

Mynaric-Team, damit wir auch im Bereich der Laserkommunikation Ähnliches

erreichen können."

Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach erfolgreicher Prüfung und

Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da Mynaric

weiterhin in München, Deutschland, ansässig sein wird, wird Rocket Lab erstmals

in Europa vertreten sein und seine Möglichkeiten zur Unterstützung deutscher und

europäischer Raumfahrtprogramme ausbauen können.

Ein wesentlicher Treiber hinter der Übernahmeentscheidung war Rocket Labs

eingehende Kenntnis des Mynaric-Teams und dessen Technologie. Mynaric hatte

Rocket Lab im Rahmen von Hauptverträgen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar mit

optischen Kommunikationsterminals vom Typ CONDOR Mk3 beliefert, die für die

Produktion von 36 Satelliten für die?Proliferated Warfighter Space

Architecture" der Space Development Agency (SDA) bestimmt waren. Diese

Zusammenarbeit gab Rocket Lab großes Vertrauen in das Team und die Technologie

von Mynaric und verschaffte dem Unternehmen gleichzeitig Erkenntnisse darüber,

wie die Produkte skaliert und Effizienzsteigerungen erzielt werden können, um

der schnell wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Außerdem ist Mynaric

Lieferant für weitere SDA-Aufträge, und Mynaric und Rocket Lab haben viele

gemeinsame Kunden, darunter Betreiber kommerzieller Satellitenkonstellationen,

Hauptauftragnehmer für Satellitenprojekte sowie Verteidigungs- und zivile

Regierungsbehörden.

+ Medienanfragen

Morgan Connaughton

media@rocketlabusa.com (mailto:media@rocketlabusa.com)

+ Anlegeranfragen

investors@rocketlabusa.com (mailto:investors@rocketlabusa.com)

+ Über Rocket Lab

Über Rocket Lab Rocket Lab ist ein führendes Raumfahrtunternehmen, das

Startdienstleistungen, Raumfahrzeuge, Nutzlasten und Satellitenkomponenten für

den kommerziellen Sektor, Behörden und den Bereich der nationalen Sicherheit

anbietet. Die Electron-Rakete von Rocket Lab ist die weltweit am häufigsten

eingesetzte kleine Orbitalrakete; die HASTE-Rakete des Unternehmens bietet der

US-Regierung und verbündeten Nationen die Möglichkeit zu Hyperschall-Teststarts;

und die in der Entwicklung befindliche Trägerrakete Neutron wird den Einsatz

mittlerer Trägerraketen für den Aufbau von Satellitenkonstellationen, nationale

Sicherheits- und Erkundungsmissionen ermöglichen. Die Raumfahrzeuge und

Satellitenkomponenten von Rocket Lab haben mehr als 1.700 Missionen ermöglicht,

unter anderem im Bereich der kommerziellen Raumfahrt, der Verteidigung und der

nationalen Sicherheit, darunter GPS-Missionen, Satellitenkonstellationen sowie

Erkundungsmissionen zum Mond, zum Mars und zur Venus. Rocket Lab ist ein an der

Nasdaq-Börse notiertes Unternehmen (RKLB). Weitere Informationen finden Sie

unter www.rocketlabcorp.com (https://www.rocketlabcorp.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Wir beabsichtigen, dass solche

zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für

zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der?Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities

Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der?Exchange Act") abgedeckt

werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf

historischen Tatsachen beruhen, insbesondere Aussagen zu unseren Start- und

Weltraumsystemen, zum Startplan und -fenster, zum sicheren und wiederholbaren

Zugang zum Weltraum, zur Neutronen-Entwicklung, zur betrieblichen Expansion

sowie zur Geschäftsstrategie, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter

?glauben",?können",?werden",?schätzen",?potenziell"?fortsetzen",

?antizipieren",?beabsichtigen",?erwarten",?Strategie"?Zukunft"?könnten",

?würden",?hochrechnen",?planen",?abzielen" und ähnliche Ausdrücke dienen zur

Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter oder Ausdrücke verwenden. Diese

Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und

unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen

können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum

Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen,

insbesondere die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in unserem

Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende

Geschäftsjahr aufgeführt sind, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren

anderen bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereichten

Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC

unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/) und im Bereich?Investor Relations"

unserer Website unter https://investors.rocketlabcorp.com

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dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser

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derartigen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzungen der

Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Wir sind berechtigt,

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bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu

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