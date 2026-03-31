GNW-News: Rocket Lab schließt Übernahme von Mynaric ab und erweitert sein wachsendes Portfolio an Raumfahrtsystemen um optische Laserkommunikation
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^LONG BEACH, Kalifornien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Rocket Lab
Corporation (Nasdaq: RKLB) (?Rocket Lab" oder?das Unternehmen"), ein weltweit
führender Anbieter von Startdienstleistungen und Raumfahrtsystemen, hat heute
die Übernahme der Mynaric AG (?Mynaric") bekannt gegeben, einem führenden
Anbieter von Terminals für die optische Laserkommunikation für Anwendungen in
der Luft- und Raumfahrt und im Mobilfunkbereich. Rocket Lab hat einen
Gesamtkaufpreis von 155,3 Millionen US-Dollar gezahlt, bestehend aus einer
nominalen Barzahlung und 2.277.002 Stammaktien von Rocket Lab. Die Übernahme
stärkt Rocket Labs umfangreiche Kompetenzen als führender Startanbieter,
Raumfahrzeughersteller und Lieferant von Satellitenkomponenten in großem Maßstab
für den globalen Raumfahrtmarkt weiter.
?Laserkommunikation ist eine wichtige Voraussetzung für
Satellitenkonstellationen, ist jedoch seit langem ein Schwachpunkt in der
Lieferkette für kommerzielle und staatliche Konstellationsbetreiber.
Leistungsstarke und kostengünstige Produkte waren bisher in großen Stückzahlen
einfach nicht verfügbar. Mit der offiziellen Übernahme von Mynaric durch Rocket
Lab hat sich das heute geändert", so Sir Peter Beck, Gründer und CEO von Rocket
Lab.?Wir haben langjährige Erfahrung darin, Engpässe bei Satellitensubsystemen
zu beseitigen und branchenführende Technologie erschwinglich und in großem
Maßstab verfügbar zu machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem
Mynaric-Team, damit wir auch im Bereich der Laserkommunikation Ähnliches
erreichen können."
Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach erfolgreicher Prüfung und
Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da Mynaric
weiterhin in München, Deutschland, ansässig sein wird, wird Rocket Lab erstmals
in Europa vertreten sein und seine Möglichkeiten zur Unterstützung deutscher und
europäischer Raumfahrtprogramme ausbauen können.
Ein wesentlicher Treiber hinter der Übernahmeentscheidung war Rocket Labs
eingehende Kenntnis des Mynaric-Teams und dessen Technologie. Mynaric hatte
Rocket Lab im Rahmen von Hauptverträgen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar mit
optischen Kommunikationsterminals vom Typ CONDOR Mk3 beliefert, die für die
Produktion von 36 Satelliten für die?Proliferated Warfighter Space
Architecture" der Space Development Agency (SDA) bestimmt waren. Diese
Zusammenarbeit gab Rocket Lab großes Vertrauen in das Team und die Technologie
von Mynaric und verschaffte dem Unternehmen gleichzeitig Erkenntnisse darüber,
wie die Produkte skaliert und Effizienzsteigerungen erzielt werden können, um
der schnell wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Außerdem ist Mynaric
Lieferant für weitere SDA-Aufträge, und Mynaric und Rocket Lab haben viele
gemeinsame Kunden, darunter Betreiber kommerzieller Satellitenkonstellationen,
Hauptauftragnehmer für Satellitenprojekte sowie Verteidigungs- und zivile
Regierungsbehörden.
+ Medienanfragen
Morgan Connaughton
media@rocketlabusa.com (mailto:media@rocketlabusa.com)
+ Anlegeranfragen
investors@rocketlabusa.com (mailto:investors@rocketlabusa.com)
+ Über Rocket Lab
Über Rocket Lab Rocket Lab ist ein führendes Raumfahrtunternehmen, das
Startdienstleistungen, Raumfahrzeuge, Nutzlasten und Satellitenkomponenten für
den kommerziellen Sektor, Behörden und den Bereich der nationalen Sicherheit
anbietet. Die Electron-Rakete von Rocket Lab ist die weltweit am häufigsten
eingesetzte kleine Orbitalrakete; die HASTE-Rakete des Unternehmens bietet der
US-Regierung und verbündeten Nationen die Möglichkeit zu Hyperschall-Teststarts;
und die in der Entwicklung befindliche Trägerrakete Neutron wird den Einsatz
mittlerer Trägerraketen für den Aufbau von Satellitenkonstellationen, nationale
Sicherheits- und Erkundungsmissionen ermöglichen. Die Raumfahrzeuge und
Satellitenkomponenten von Rocket Lab haben mehr als 1.700 Missionen ermöglicht,
unter anderem im Bereich der kommerziellen Raumfahrt, der Verteidigung und der
nationalen Sicherheit, darunter GPS-Missionen, Satellitenkonstellationen sowie
Erkundungsmissionen zum Mond, zum Mars und zur Venus. Rocket Lab ist ein an der
Nasdaq-Börse notiertes Unternehmen (RKLB). Weitere Informationen finden Sie
unter www.rocketlabcorp.com (https://www.rocketlabcorp.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Wir beabsichtigen, dass solche
zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für
zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der?Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities
Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der?Exchange Act") abgedeckt
werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf
historischen Tatsachen beruhen, insbesondere Aussagen zu unseren Start- und
Weltraumsystemen, zum Startplan und -fenster, zum sicheren und wiederholbaren
Zugang zum Weltraum, zur Neutronen-Entwicklung, zur betrieblichen Expansion
sowie zur Geschäftsstrategie, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter
?glauben",?können",?werden",?schätzen",?potenziell"?fortsetzen",
?antizipieren",?beabsichtigen",?erwarten",?Strategie"?Zukunft"?könnten",
?würden",?hochrechnen",?planen",?abzielen" und ähnliche Ausdrücke dienen zur
Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter oder Ausdrücke verwenden. Diese
Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen
können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum
Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen,
insbesondere die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in unserem
Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende
Geschäftsjahr aufgeführt sind, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren
anderen bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereichten
Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC
unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/) und im Bereich?Investor Relations"
unserer Website unter https://investors.rocketlabcorp.com
(https://investors.rocketlabcorp.com/) zugänglich sind, was dazu führen könnte,
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derartigen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzungen der
Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Wir sind berechtigt,
jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem
bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu
ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern.
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