GNW-News: Royalton Hotels & Resorts bietet am Black Friday Sparangebote nach dem Motto "Now or Never"
^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da die Winterreisezeit
näher rückt, startet Royalton Hotels & Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/) schon frühzeitig mit seiner größten Aktion
des Jahres, damit Reisende mehr Zeit haben, ihren nächsten Urlaub zu planen und
sich gleichzeitig einige der begehrtesten Urlaubsangebote der Saison sichern
können. Am 4. November gewährt das Unternehmen einen vorzeitigen Zugang zu
seinen Black-Friday-Angeboten, wodurch Reisende und Reiseberater schon
frühzeitig die Möglichkeit erhalten, bei Aufenthalten in einem Portfolio von 28
Resorts Hunderte von Dollar zu sparen.
Die Kampagne, die sich am diesjährigen Konzept Now or Never orientiert, ermutigt
Reisende, zuzuschlagen, sobald sich die richtige Urlaubsgelegenheit bietet, denn
eine frühzeitige Buchung bietet mehr Möglichkeiten, die Unterkunft, das
Reiseziel und die Reisedaten nach Belieben auszuwählen. Von Familienurlauben und
Auszeiten nur für Erwachsene bis hin zu gehobenen Zimmerkategorien und
einzigartigen Luxuserlebnissen - am Black Friday vereinen sich die langjährigen
Favoriten unserer Gäste aus dem gesamten Royalton Resorts-Portfolio in Mexiko,
der Dominikanischen Republik, Jamaika, Antigua, St. Lucia, Barbados, Grenada und
Costa Rica mit einigen der neuesten Ergänzungen.
Unter den Resorts, die in den diesjährigen Black-Friday-Angeboten vorgestellt
werden, wird das Royalton Vessence Cancún
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-cancun), das bereits vor
seiner Eröffnung im März 2027 gebucht werden kann, dem wachsenden Wunsch nach
bewussterem Reisen gerecht: mit Multi-Bed-Suiten, die für gemeinsam reisende
Gruppen konzipiert sind, einzigartigen kulinarischen Erlebnissen, kulturell
geprägten Erlebnissen und einer Dachterrasse mit Blick auf einen der schönsten
Strände in der Hotelzone von Cancún. Für Reisende, die sich nach einem besonders
exklusiven Urlaub sehnen, bietet das Royalton Reserve Paraíso de la Bonita
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita) für einen
begrenzten Zeitraum exklusive Preise an. Dieses ultra-luxuriöse Refugium nur für
Erwachsene an der Riviera Maya entstand aus der Liebesgeschichte eines
Architekten und zeichnet sich durch bemerkenswerte Kunst, außergewöhnliche
Gastronomie und ein zutiefst persönliches Gefühl für den Ort aus, während
das Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-jamaica), das ab sofort gebucht
werden kann, im Sommer 2027 die unverwechselbare Energie der Royalton CHIC
Resorts nach Runaway Bay bringen wird.
Für Reisende, die einen Urlaub voller Unterhaltung und einzigartiger festlicher
Erlebnisse planen, kommt der Black Friday zudem gerade rechtzeitig zu einer der
am meisten erwarteten Jahreszeiten bei Royalton Hotels & Resorts. Im Dezember
verwandeln sich die Ferienorte mit einem mitreißenden Weihnachtsprogramm,
aufwendigen Inszenierungen, kulinarischen Erlebnissen der Extraklasse und groß
angelegten Feierlichkeiten - von der feierlichen Ankunft des Weihnachtsmanns
über Familientraditionen bis hin zu Themenveranstaltungen und spektakulären
Silvesterfeierlichkeiten. Da die Feiertage vor der Tür stehen, bietet der Black
Friday die ideale Gelegenheit, die Reisepläne zum Jahresende in einen
unvergesslichen Urlaub zu verwandeln.
Angesichts der sich wandelnden Reisevorlieben gehen die diesjährigen Black-
Friday-Angebote über reine Preisvorteile hinaus und bieten Reisenden mehr
Flexibilität bei der Planung und Buchung ihres Urlaubs, darunter flexible
Stornierungsbedingungen und Ratenzahlungsoptionen für Einwohner der USA. Bei
berechtigten Buchungen steht zudem ein kostenloser Flughafentransfer (Hin- und
Rückfahrt) zur Verfügung, vorbehaltlich einer Mindestaufenthaltsdauer und
bestimmter Buchungsbedingungen, was ausgewählten Aufenthalten einen zusätzlichen
Mehrwert verleiht.
Da diese Angebote nur für begrenzte Zeit verfügbar sind und die Wintersaison
näher rückt, sollten Reisende frühzeitig planen, um die beste Auswahl an
Ferienanlagen, Zimmerkategorien und Reiseterminen zu erhalten. Preise und
Verfügbarkeit variieren je nach Resort, Zimmerkategorie, Reisedaten und
Buchungsbedingungen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten,
besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/).
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 28
Resorts an acht der beliebtesten Reiseziele der Karibik. Mit acht eigenständigen
Marken bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche
Reisevorlieben - von familienfreundlichen Urlaubserlebnissen über gehobene
Retreats nur für Erwachsene bis hin zu exklusiven Boutique-Hotels und
erlebnisreichen Kurzaufenthalten.
Das für seinen innovativen Ansatz in der All-inclusive-Hotellerie bekannte
Unternehmen baut seine Präsenz in der Karibik kontinuierlich aus und führt
zugleich neue Konzepte ein, die den sich wandelnden Vorlieben der Reisenden
gerecht werden. Das preisgekrönte Portfolio aus Resorts und Marken wurde von
führenden Reisepublikationen und Branchenverbänden ausgezeichnet und steht für
das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliche Gästeerlebnisse und
erstklassigen Service. Zum Portfolio von Royalton Hotels & Resorts
gehören Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), Royalton
Hideaway Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/), Royalton CHIC Resorts
(https://www.royaltonchicresorts.com/), Mystique by Royalton
(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox), Planet Hollywood Hotels &
Resorts by Royalton (https://www.planethollywoodhotels.com/) und Planet
Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/resorts/adult-scene-cancun). Weitere
Informationen finden Sie unter www.royalton.com
(https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.royalton.c
om%2F&data=05%7C02%7Cmalfonzo%40royalton.com%7Cd33ce122ded2469467fc08ded9571803%
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Im Rahmen der Royalton Sustainability Standards
(https://www.royaltoninternational.com/sustainability) setzt sich Royalton für
den Schutz der Umwelt, die Förderung seiner Mitarbeitenden und die Stärkung der
Gemeinden ein, in denen das Unternehmen tätig ist.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com
(mailto:media@royalton.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92439e61-c0ba-
4c60-811e-4b62803d31f4/de
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