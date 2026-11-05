GNW-News: Royalton Hotels & Resorts bietet am Black Friday Sparangebote nach dem Motto "Now or Never"

05.11.26 23:15 Uhr

^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da die Winterreisezeit

näher rückt, startet Royalton Hotels & Resorts

Werbung

(https://www.royaltonresorts.com/) schon frühzeitig mit seiner größten Aktion

des Jahres, damit Reisende mehr Zeit haben, ihren nächsten Urlaub zu planen und

sich gleichzeitig einige der begehrtesten Urlaubsangebote der Saison sichern

können. Am 4. November gewährt das Unternehmen einen vorzeitigen Zugang zu

seinen Black-Friday-Angeboten, wodurch Reisende und Reiseberater schon

frühzeitig die Möglichkeit erhalten, bei Aufenthalten in einem Portfolio von 28

Werbung

Resorts Hunderte von Dollar zu sparen.

Die Kampagne, die sich am diesjährigen Konzept Now or Never orientiert, ermutigt

Reisende, zuzuschlagen, sobald sich die richtige Urlaubsgelegenheit bietet, denn

eine frühzeitige Buchung bietet mehr Möglichkeiten, die Unterkunft, das

Reiseziel und die Reisedaten nach Belieben auszuwählen. Von Familienurlauben und

Auszeiten nur für Erwachsene bis hin zu gehobenen Zimmerkategorien und

Werbung

einzigartigen Luxuserlebnissen - am Black Friday vereinen sich die langjährigen

Favoriten unserer Gäste aus dem gesamten Royalton Resorts-Portfolio in Mexiko,

der Dominikanischen Republik, Jamaika, Antigua, St. Lucia, Barbados, Grenada und

Costa Rica mit einigen der neuesten Ergänzungen.

Unter den Resorts, die in den diesjährigen Black-Friday-Angeboten vorgestellt

werden, wird das Royalton Vessence Cancún

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-cancun), das bereits vor

seiner Eröffnung im März 2027 gebucht werden kann, dem wachsenden Wunsch nach

bewussterem Reisen gerecht: mit Multi-Bed-Suiten, die für gemeinsam reisende

Gruppen konzipiert sind, einzigartigen kulinarischen Erlebnissen, kulturell

geprägten Erlebnissen und einer Dachterrasse mit Blick auf einen der schönsten

Strände in der Hotelzone von Cancún. Für Reisende, die sich nach einem besonders

exklusiven Urlaub sehnen, bietet das Royalton Reserve Paraíso de la Bonita

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita) für einen

begrenzten Zeitraum exklusive Preise an. Dieses ultra-luxuriöse Refugium nur für

Erwachsene an der Riviera Maya entstand aus der Liebesgeschichte eines

Architekten und zeichnet sich durch bemerkenswerte Kunst, außergewöhnliche

Gastronomie und ein zutiefst persönliches Gefühl für den Ort aus, während

das Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-jamaica), das ab sofort gebucht

werden kann, im Sommer 2027 die unverwechselbare Energie der Royalton CHIC

Resorts nach Runaway Bay bringen wird.

Für Reisende, die einen Urlaub voller Unterhaltung und einzigartiger festlicher

Erlebnisse planen, kommt der Black Friday zudem gerade rechtzeitig zu einer der

am meisten erwarteten Jahreszeiten bei Royalton Hotels & Resorts. Im Dezember

verwandeln sich die Ferienorte mit einem mitreißenden Weihnachtsprogramm,

aufwendigen Inszenierungen, kulinarischen Erlebnissen der Extraklasse und groß

angelegten Feierlichkeiten - von der feierlichen Ankunft des Weihnachtsmanns

über Familientraditionen bis hin zu Themenveranstaltungen und spektakulären

Silvesterfeierlichkeiten. Da die Feiertage vor der Tür stehen, bietet der Black

Friday die ideale Gelegenheit, die Reisepläne zum Jahresende in einen

unvergesslichen Urlaub zu verwandeln.

Angesichts der sich wandelnden Reisevorlieben gehen die diesjährigen Black-

Friday-Angebote über reine Preisvorteile hinaus und bieten Reisenden mehr

Flexibilität bei der Planung und Buchung ihres Urlaubs, darunter flexible

Stornierungsbedingungen und Ratenzahlungsoptionen für Einwohner der USA. Bei

berechtigten Buchungen steht zudem ein kostenloser Flughafentransfer (Hin- und

Rückfahrt) zur Verfügung, vorbehaltlich einer Mindestaufenthaltsdauer und

bestimmter Buchungsbedingungen, was ausgewählten Aufenthalten einen zusätzlichen

Mehrwert verleiht.

Da diese Angebote nur für begrenzte Zeit verfügbar sind und die Wintersaison

näher rückt, sollten Reisende frühzeitig planen, um die beste Auswahl an

Ferienanlagen, Zimmerkategorien und Reiseterminen zu erhalten. Preise und

Verfügbarkeit variieren je nach Resort, Zimmerkategorie, Reisedaten und

Buchungsbedingungen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten,

besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/).

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 28

Resorts an acht der beliebtesten Reiseziele der Karibik. Mit acht eigenständigen

Marken bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche

Reisevorlieben - von familienfreundlichen Urlaubserlebnissen über gehobene

Retreats nur für Erwachsene bis hin zu exklusiven Boutique-Hotels und

erlebnisreichen Kurzaufenthalten.

Das für seinen innovativen Ansatz in der All-inclusive-Hotellerie bekannte

Unternehmen baut seine Präsenz in der Karibik kontinuierlich aus und führt

zugleich neue Konzepte ein, die den sich wandelnden Vorlieben der Reisenden

gerecht werden. Das preisgekrönte Portfolio aus Resorts und Marken wurde von

führenden Reisepublikationen und Branchenverbänden ausgezeichnet und steht für

das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliche Gästeerlebnisse und

erstklassigen Service. Zum Portfolio von Royalton Hotels & Resorts

gehören Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), Royalton

Hideaway Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/), Royalton CHIC Resorts

(https://www.royaltonchicresorts.com/), Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox), Planet Hollywood Hotels &

Resorts by Royalton (https://www.planethollywoodhotels.com/) und Planet

Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/resorts/adult-scene-cancun). Weitere

Informationen finden Sie unter www.royalton.com

(https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.royalton.c

om%2F&data=05%7C02%7Cmalfonzo%40royalton.com%7Cd33ce122ded2469467fc08ded9571803%

7C335588a8a8b446b998cd14d40f5e4e01%7C0%7C0%7C639187165441568247%7CUnknown%7CTWFp

bGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFp

bCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CKH3Q1Gc%2FHeUsyLXqoy9lCMSI17jbHP4elP88O

HtFis%3D&reserved=0).

Im Rahmen der Royalton Sustainability Standards

(https://www.royaltoninternational.com/sustainability) setzt sich Royalton für

den Schutz der Umwelt, die Förderung seiner Mitarbeitenden und die Stärkung der

Gemeinden ein, in denen das Unternehmen tätig ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com

(mailto:media@royalton.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92439e61-c0ba-

4c60-811e-4b62803d31f4/de

Â°