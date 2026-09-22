GNW-News: Royalton Hotels & Resorts mit fünf wiedereröffneten Resorts zurück in Jamaika
^ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &
Resorts hat sein gesamtes Portfolio in Jamaika offiziell wiedereröffnet. Nach
umfangreichen Investitionen in die Unterkünfte, die öffentlichen Bereiche und
das gesamte Gästeerlebnis begrüßen ab sofort wieder fünf Resorts in Negril und
Montego Bay Reisende aus aller Welt.
Die Häuser Royalton Negril, Royalton Hideaway Negril und Grand Lido Negril
empfangen ab sofort wieder Gäste an Jamaikas berühmter Westküste. Auch das
Royalton Blue Waters und das Royalton Hideaway Blue Waters in Montego Bay sind
wieder geöffnet. Damit sind nun alle Royalton Hotels & Resorts in Jamaika wieder
in Betrieb.
In allen fünf Resorts wurden umfangreiche Modernisierungen vorgenommen. Die
komplett neu gestalteten Zimmer und Suiten verbinden eine frische, zeitgemäße
Ästhetik und den unverwechselbaren Charakter Jamaikas mit der modernen Eleganz
der Royalton Resorts. Die neu gestalteten öffentlichen Bereiche und die
aufgewerteten Außenanlagen runden die umfassende Renovierung der fünf Resorts
ab.
Die Zimmer bieten Gästen ein Erlebnis, das modernes Design, innovative
Technologie und den Komfort verbindet, den Reisende von heute erwarten. Mit
interaktiven Fernsehern auf den Zimmern, flächendeckendem Highspeed-WLAN von den
Resorts bis zum Strand und der jeweiligen interaktiven Hotel-App haben Gäste
ihren Aufenthalt selbst in der Hand. Über ihr Smartphone können sie direkt mit
dem Resort-Team Kontakt aufnehmen, mit einem Concierge sprechen, Zimmerservice
bestellen, das Tagesprogramm einsehen, Informationen zum Resort abrufen und
vieles mehr. In den Monaten nach der Wiedereröffnung wird dieses digitale
Angebot noch weiter ausgebaut. So steht Gästen künftig zusätzlich ein
interaktiver KI-Concierge zur Verfügung, der rund um die Uhr Unterstützung und
Informationen zu ihrem Aufenthalt bietet.
Technologie spielt dabei bereits vor der Anreise eine wichtige Rolle. So können
Gäste mit der Online-Zimmerauswahl schon vor ihrer Ankunft ihr Wunschzimmer
auswählen und ihren Aufenthalt noch individueller gestalten. Gleichzeitig können
sie über den Pre-Check-in den Anreiseprozess vorab starten und so die
Wartezeiten bei der Ankunft deutlich verkürzen.
In Negril bietet Royalton Resorts eines der vielfältigsten Resort-Angebote der
Destination - von Urlaubserlebnissen für Familien und mehrere Generationen über
exklusive Auszeiten nur für Erwachsene bis hin zu einem privaten Au-naturel-
Retreat.
Royalton Negril (https://www.royaltonresorts.com/resorts/negril) ist eines der
wenigen Resorts der Region, das Reisenden jeder Altersklasse umfassende
Erlebnisse bietet. Das direkt am Strand gelegene Resort verfügt über neun
Restaurants, sieben Bars, mehrere Swimmingpools, einen Kinder-Wasserpark und
umfangreiche Sport- und Fitnessanlagen. Hinzu kommen moderne Unterkünfte,
Pickleball-Plätze, Freizeitaktivitäten, Kinderbetreuung und ein
abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot, das weit über den Strand hinausreicht.
Das große Freilichttheater sorgt mit energiegeladenen Shows und Live-Auftritten
für lebendige Abende und eine pulsierende Atmosphäre, sobald die Sonne
untergeht.
Ebenfalls in Negril bietet das Royalton Hideaway Negril
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-negril) ein exklusives
Urlaubserlebnis nur für Erwachsene, bei dem Gemeinschaft und Miteinander im
Mittelpunkt stehen. Zum Angebot gehören außerdem speziell reservierte Bereiche
sowie das exklusive?Book 1, Enjoy 2"-Konzept der Marke. Gäste haben
uneingeschränkten Zugang zu den Restaurants, dem Unterhaltungsangebot und den
Einrichtungen des benachbarten Royalton Negril. Dazu gehören insgesamt 12 Bars
und 12 Restaurants. Gleichzeitig stehen ihnen exklusive Strandbereiche, direkt
am Meer gelegene Pools und Swim-out-Suiten zur Verfügung.
Das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) ergänzt das Angebot
der Negril-Gruppe um ein ganz besonderes Konzept: ein intimes?Au-naturel"-
Resort nur für Erwachsene in privater Strandlage. Es bietet ein Maß an
Abgeschiedenheit, das man an einem größeren All-inclusive-Reiseziel nur selten
findet.
In Montego Bay sorgen das Royalton Blue Waters und das Royalton Hideaway Blue
Waters für zwei ganz unterschiedliche Erlebnisse entlang eines weitläufigen
Abschnitts der jamaikanischen Küste.
Das Royalton Blue Waters (https://www.royaltonresorts.com/resorts/blue-waters)
meldet sich als lebhaftes Strandresort zurück, in dem sich alles um das
Karibische Meer und abwechslungsreiche Unterhaltung dreht. Familien und Gruppen
erwarten neun Restaurants, sieben Bars, mehrere Pools, ein Lazy River, ein
Piraten-Wasserpark, ein Kids' Club sowie Teen-Disco-Abende, das The Royal Spa
und das Royalton FIT. Wassersportaktivitäten und große Abendshows im
Freilichttheater sorgen für einen abwechslungsreichen Jamaika-Urlaub für jedes
Alter - mit Unterhaltung und Aktivitäten von morgens bis abends.
Nur wenige Schritte entfernt liegt das Royalton Hideaway Blue Waters
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-blue-waters) als perfektes
Gegenstück: eine Oase nur für Erwachsene, die ganz auf Entspannung, Privatsphäre
und ein exklusives Urlaubserlebnis ausgerichtet ist. Das Resort verfügt über
352 Suiten, exklusive Bereiche nur für Erwachsene und eine kleine private Insel
direkt vor der Küste. Im Rahmen des einzigartigen?Book 1, Enjoy 2"-Konzepts von
Royalton Hideaway erhalten Gäste zudem Zugang zum benachbarten Royalton Blue
Waters. Damit stehen ihnen insgesamt 12 Restaurants und 11 Bars zur Verfügung.
Die Resorts setzen bei ihrer Infrastruktur im Rahmen der Royalton Sustainability
Standards konsequent auf Nachhaltigkeit. Die Solaranlagen im Royalton Negril und
Royalton Blue Waters wurden wieder installiert und sollen künftig mehr als
634.000 kWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen. Während der Schließung
unterstützte die Infrastruktur der Resorts zudem die umliegenden Gemeinden,
indem sie diese während des Wiederaufbaus mit Wasser und Strom versorgte.
Auch das nächste Kapitel von Royalton in Jamaika nimmt in Kürze Gestalt an. Im
Sommer 2027 soll mit dem Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove ein neues
Lifestyle-Resort nur für Erwachsene seine Türen öffnen. Mit dem neuen Resort
wird die Marke Royalton CHIC Resorts erstmals in Jamaika vertreten sein. Das
Haus setzt auf ein geselliges, designorientiertes Urlaubserlebnis und baut damit
die Präsenz des Unternehmens auf der Insel weiter aus.
Reservierungen sind für alle fünf Resorts möglich; Buchungen für das Royalton
CHIC Jamaica Paradise Cove werden in Kürze verfügbar sein. Wenn Sie weitere
Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten, besuchen Sie bitte
www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/).
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an acht der beliebtesten Reiseziele der Karibik. Mit acht eigenständigen
Marken bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche
Reisevorlieben - von familienfreundlichen Urlaubserlebnissen über gehobene
Retreats nur für Erwachsene bis hin zu exklusiven Boutique-Hotels und
erlebnisreichen Kurzaufenthalten.
Das für seinen innovativen Ansatz in der All-inclusive-Hotellerie bekannte
Unternehmen baut seine Präsenz in der Karibik kontinuierlich aus und führt
zugleich neue Konzepte ein, die den sich wandelnden Vorlieben der Reisenden
gerecht werden. Das preisgekrönte Portfolio aus Resorts und Marken wurde von
führenden Reisepublikationen und Branchenverbänden ausgezeichnet und steht für
das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliche Gästeerlebnisse und
erstklassigen Service. Zum Portfolio von Royalton Hotels & Resorts gehören
Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), Royalton Hideaway
Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), Royalton Vessence
Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence), Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/), Mystique by Royalton
(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox), Planet Hollywood Hotels &
Resorts by Royalton (https://www.planethollywoodhotels.com/) und Planet
Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/resorts/adult-scene-cancun). Weitere
Informationen finden Sie unter www.royalton.com
(https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.royalton.c
om%2F&data=05%7C02%7Cmalfonzo%40royalton.com%7Cd33ce122ded2469467fc08ded9571803%
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Im Rahmen der Royalton Sustainability Standards
(https://www.royaltoninternational.com/sustainability) setzt sich Royalton für
den Schutz der Umwelt, die Förderung seiner Mitarbeitenden und die Stärkung der
Gemeinden ein, in denen das Unternehmen tätig ist.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c82d3870-bed5-4671-8c85-
e6e22ba33292
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