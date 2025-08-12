GNW-News: Rubicon Point Partners gibt ersten Abschluss des Rubicon Point Fund II bekannt

^SAN FRANCISCO, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners

(https://www.rubiconpoint.com/) gab den ersten Abschluss des Rubicon Point Fund

II bekannt, eines Immobilieninvestmentvehikels, das auf Sondersituationen an der

gesamten Westküste abzielt und sich strategisch auf die San Francisco Bay Area

konzentriert. Der im Januar 2025 aufgelegte Fund II ist immobilientypunabhängig

und bietet die Flexibilität, im heutigen, sich schnell entwickelnden Marktumfeld

flexibel und opportunistisch zu bleiben.

Fund II markiert eine Rückkehr zu den Wurzeln von Rubicon und investiert in

unruhige Märkte mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Aufbauend auf den Erfahrungen, die im Nachgang der globalen Finanzkrise

gesammelt wurden, möchte Rubicon aus den aktuellen Preisverwerfungen, die durch

die Auswirkungen von COVID-19 und stark steigende Zinssätze verursacht werden,

Kapital schlagen.

?Wir glauben, dass die heutigen Bedingungen einige der attraktivsten Rabatte auf

hochwertige, gewinnbringende Immobilien der letzten drei Jahrzehnte bieten",

sagt Razmig Boladian, geschäftsführender Gesellschafter von Rubicon Point

Partners.?Dieser einzigartige Moment wird durch den Rückenwind, der durch das

Wachstum des KI-Sektors und seine zunehmende Bedeutung für die globale

Wirtschaft und Geopolitik entsteht, noch verstärkt. Da die USA im globalen KI-

Rennen ihre Führungsposition behaupten - mit San Francisco und Silicon Valley an

der Spitze - sehen wir an der Schnittstelle zwischen Marktstörungen und

innovationsgetriebener Nachfrage ein einzigartiges Zeitfenster der

Möglichkeiten."

Rubicon ist stolz, neben vielen wiederkehrenden Investoren eine vielfältige

Gruppe neuer Kommanditisten begrüßen zu dürfen. In einem äußerst

wettbewerbsintensiven Umfeld für die Mittelbeschaffung ist das Unternehmen

besonders dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Überzeugung seiner

Investorenbasis.

?Die Möglichkeiten, in die wir investieren, und die Stärke unserer

Partnerschaften geben uns neue Energie", sagt Ani Vartanian, geschäftsführender

Gesellschafter von Rubicon Point Partners.?Dies ist ein herausforderndes Umfeld

für die Kapitalbeschaffung, aber angesichts der Daten, die wir sammeln, der

Chancen, die wir sehen, und des langfristigen Rückenwinds, den wir erleben, sind

wir hinsichtlich dieses Jahrgangs und all dessen, was wir unseren Investoren

bieten möchten, unglaublich optimistisch."

Rubicon strebt weiterhin Investitionen an, die mit seiner überzeugenden These im

Einklang stehen: die Konzentration auf gut gelegene, qualitativ hochwertige

Vermögenswerte, die kurzfristiger Komplexität ausgesetzt sind, aber

langfristiges Aufwärtspotenzial bieten. Mit einer starken Dynamik und einer

robusten Pipeline umsetzbarer Deals freut sich das Unternehmen darauf, auf dem

Erfolg dieses ersten Abschlusses aufzubauen, während Fund II im Laufe des Jahres

2025 voranschreitet.

Über Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC (?Rubicon") ist eine in San Francisco ansässige

Investmentfirma für Gewerbeimmobilien, die während der großen Finanzkrise 2011

gegründet wurde. Als vertikal integrierter Investor, Betreiber und Manager mit

einer eigenen Forschungs- und Innovationsabteilung, Rubicon Labs, verfolgt das

Unternehmen einen thesenorientierten Ansatz für Immobilieninvestitionen. Seit

2010 hat Rubicon im Auftrag institutioneller Investoren sieben Investmentvehikel

aufgelegt. Auch heute noch nutzt das Unternehmen seine Strategie der praxisnahen

Tätigkeit, um überzeugende Chancen in verlagerten, sich jedoch erholenden

Märkten zu identifizieren und umzusetzen.

Medienkontakt

Name: Carlee Carpio

E-Mail: Carlee@RubiconPoint.com (mailto:Carlee@RubiconPoint.com)

Telefon: 323.793.7947

Website: www.rubiconpoint.com (http://www.rubiconpoint.com/)

