GNW-News: Rubicon Point Partners gibt ersten Abschluss des Rubicon Point Fund II bekannt

Rubicon Point Partners gibt ersten Abschluss des Rubicon Point Fund II bekannt
SAN FRANCISCO, Aug. 08, 2025 -- Rubicon Point Partners
(https://www.rubiconpoint.com/) gab den ersten Abschluss des Rubicon Point Fund
II bekannt, eines Immobilieninvestmentvehikels, das auf Sondersituationen an der
gesamten Westküste abzielt und sich strategisch auf die San Francisco Bay Area
konzentriert. Der im Januar 2025 aufgelegte Fund II ist immobilientypunabhängig
und bietet die Flexibilität, im heutigen, sich schnell entwickelnden Marktumfeld
flexibel und opportunistisch zu bleiben.
Fund II markiert eine Rückkehr zu den Wurzeln von Rubicon und investiert in
unruhige Märkte mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Aufbauend auf den Erfahrungen, die im Nachgang der globalen Finanzkrise
gesammelt wurden, möchte Rubicon aus den aktuellen Preisverwerfungen, die durch
die Auswirkungen von COVID-19 und stark steigende Zinssätze verursacht werden,
Kapital schlagen.
?Wir glauben, dass die heutigen Bedingungen einige der attraktivsten Rabatte auf
hochwertige, gewinnbringende Immobilien der letzten drei Jahrzehnte bieten",
sagt Razmig Boladian, geschäftsführender Gesellschafter von Rubicon Point
Partners.?Dieser einzigartige Moment wird durch den Rückenwind, der durch das
Wachstum des KI-Sektors und seine zunehmende Bedeutung für die globale
Wirtschaft und Geopolitik entsteht, noch verstärkt. Da die USA im globalen KI-
Rennen ihre Führungsposition behaupten - mit San Francisco und Silicon Valley an
der Spitze - sehen wir an der Schnittstelle zwischen Marktstörungen und
innovationsgetriebener Nachfrage ein einzigartiges Zeitfenster der
Möglichkeiten."
Rubicon ist stolz, neben vielen wiederkehrenden Investoren eine vielfältige
Gruppe neuer Kommanditisten begrüßen zu dürfen. In einem äußerst
wettbewerbsintensiven Umfeld für die Mittelbeschaffung ist das Unternehmen
besonders dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Überzeugung seiner
Investorenbasis.
?Die Möglichkeiten, in die wir investieren, und die Stärke unserer
Partnerschaften geben uns neue Energie", sagt Ani Vartanian, geschäftsführender
Gesellschafter von Rubicon Point Partners.?Dies ist ein herausforderndes Umfeld
für die Kapitalbeschaffung, aber angesichts der Daten, die wir sammeln, der
Chancen, die wir sehen, und des langfristigen Rückenwinds, den wir erleben, sind
wir hinsichtlich dieses Jahrgangs und all dessen, was wir unseren Investoren
bieten möchten, unglaublich optimistisch."
Rubicon strebt weiterhin Investitionen an, die mit seiner überzeugenden These im
Einklang stehen: die Konzentration auf gut gelegene, qualitativ hochwertige
Vermögenswerte, die kurzfristiger Komplexität ausgesetzt sind, aber
langfristiges Aufwärtspotenzial bieten. Mit einer starken Dynamik und einer
robusten Pipeline umsetzbarer Deals freut sich das Unternehmen darauf, auf dem
Erfolg dieses ersten Abschlusses aufzubauen, während Fund II im Laufe des Jahres
2025 voranschreitet.
Über Rubicon Point Partners
Rubicon Point Partners, LLC (?Rubicon") ist eine in San Francisco ansässige
Investmentfirma für Gewerbeimmobilien, die während der großen Finanzkrise 2011
gegründet wurde. Als vertikal integrierter Investor, Betreiber und Manager mit
einer eigenen Forschungs- und Innovationsabteilung, Rubicon Labs, verfolgt das
Unternehmen einen thesenorientierten Ansatz für Immobilieninvestitionen. Seit
2010 hat Rubicon im Auftrag institutioneller Investoren sieben Investmentvehikel
aufgelegt. Auch heute noch nutzt das Unternehmen seine Strategie der praxisnahen
Tätigkeit, um überzeugende Chancen in verlagerten, sich jedoch erholenden
Märkten zu identifizieren und umzusetzen.
Medienkontakt
Name: Carlee Carpio
E-Mail: Carlee@RubiconPoint.com (mailto:Carlee@RubiconPoint.com)
Telefon: 323.793.7947
Website: www.rubiconpoint.com (http://www.rubiconpoint.com/)
