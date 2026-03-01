GNW-News: Sachsen-Anhalt zur ITB 2026: Welterbe, Wandel und neue Perspektiven

^Magdeburg, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den Auftakt bildet Quedlinburg -

eine Welterbestadt mit Seele.?Drei Tage, drei Freundinnen, eine neue Liebe"

Wer­bung Wer­bung

erzählt von Kopfsteinpflaster, Fachwerkidylle und dem Zauber des Harzes. Hier

wird spürbar, warum Quedlinburg mehr ist als ein Reiseziel: ein Ort zum

Verlieben. Ergänzt wird diese Perspektive durch kuratierte Empfehlungen wie die

?5 Glücksorte" und?11 Entdeckungen", die zeigen, wie vielfältig sich

Geschichte, Natur und Lebensart hier verdichten.

Mit der etappenweisen Wiedereröffnung des Stiftsbergs schlägt Quedlinburg

Wer­bung Wer­bung

zugleich ein neues Kapitel auf. Schloss, Stiftskirche und Domschatz werden als

zusammenhängender Kulturraum neu erlebbar - Herz und Krone des UNESCO-Welterbes.

Der Beitrag?Happy End auf dem Stiftsberg" verbindet Historie, starke

Frauenfiguren und europäische Geschichte zu einem kraftvollen Zukunftssignal für

die gesamte Region.

Auch Dessau setzt 2026 einen Akzent mit internationaler Strahlkraft. Die

Wer­bung Wer­bung

Ausstellung?Bakelit | Glasur | Farbe" im Bauhaus Museum würdigt Schenkungen aus

aller Welt und eröffnet einen neuen Blick auf 100 Jahre Bauhaus in Dessau. Das

Jubiläum?An die Substanz" erinnert daran, dass Sachsen-Anhalt zu den zentralen

Orten der Moderne gehört - ein kulturelles Erbe, das bis heute Inspiration ist.

Tangermünde, die?schönste Kleinstadt Deutschlands", führt in die Altmark und an

die Elbe. Backsteingotik, Kaiserpfalz und neue Erlebnisformate wie die

Flüstergassen verbinden Geschichte mit zeitgemäßer Inszenierung. Die Reportage

zeigt, wie Authentizität und touristische Qualität zusammenfinden.

Weißenfels wiederum überrascht mit barocker Pracht, Musikgeschichte und

kreativen Perspektiven. Schloss Neu-Augustusburg, das Schuhmuseum und das

Heinrich-Schütz-Haus erzählen von kultureller Tiefe - während neue Impulse und

regionale Genussorte die Stadt als Geheimtipp zwischen Saale und Großstadt

positionieren.

Zeitz steht exemplarisch für Transformation. Zwischen Schloss Moritzburg,

unterirdischen Gängen, Kloster Posa und innovativen Zukunftsorten wie dem

Digitalisierungszentrum entsteht das Bild einer Stadt im Wandel. Hier wird

Strukturwandel nicht nur thematisiert, sondern erlebbar.

Magdeburg richtet mit dem Festival der Moderne 2027 den Blick nach vorn. Hundert

Jahre nach den großen Aufbrüchen der 1920er Jahre wird die Landeshauptstadt

erneut zum Labor für Architektur, Kunst und gesellschaftliche Debatten. Das

Festival schlägt die Brücke zwischen Bauhaus-Tradition, urbaner Entwicklung und

internationaler Kulturpräsenz - ein Zukunftsprojekt mit Strahlkraft weit über

Sachsen-Anhalt hinaus.

Nicht zuletzt rückt Sachsen-Anhalt auch kulinarisch ins Rampenlicht. Ob

Genussfinder, Heimatgenuss-Initiative, ausgezeichnete?Kulinarische Sterne" oder

kreative Gastronomie zwischen Altmark, Harz und Saale-Unstrut - die Beiträge

zeigen ein Land, das regionale Identität mit Qualität und Innovationsfreude

verbindet. Hier schmeckt Herkunft, Handwerk und Haltung.

Zur ITB 2026 verdichtet sich all das zu einem klaren Bild: Sachsen-Anhalt ist

Land des Welterbes, der Moderne und der neuen Perspektiven. Ein Reiseland, das

kulturelle Substanz, regionale Vielfalt und Zukunftsenergie in einer besonderen

Dichte vereint - und genau darin seine Stärke findet.

Unseren Pressekit und die dazugehörigen Bilder finden Sie hier

(https://imgsa.px.media/share/1772344967sNg2FGpkM2t6pH).

Pressekontakt

Stefanie Middendorf

Pressesprecherin

+49 152 52135599

stefanie.middendorf@img-sachsen-anhalt.de

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fb79c11-fdcf-4e43-bf39-

21498405ad82/de

Â°