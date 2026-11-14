GNW-News: "Sacred Flame · Enchanting Yantai" - "Eastern Wine Night" in Athen
^Information Office of Yantai Municipal People's Government (Informationsbüro der
Volksregierung der Stadt Yantai)
ATHEN, Griechenland, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 3. November
(Ortszeit) fand in Athen, Griechenland, eine Veranstaltung mit dem Titel?Sacred
Flame · Enchanting Yantai" -?Eastern Wine Night" statt. Mit erlesenen Weinen
aus dem Osten als verbindendes Element schafft die Veranstaltung eine Plattform
für den zivilisatorischen Dialog zwischen China und Griechenland und fördert
einen intensiven Austausch zwischen der Weinkultur von Yantai und dem antiken
Weinbauerbe Griechenlands.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5820/eng)
Griechenland ist die Wiege der westlichen Zivilisation und die Heimat einiger
der ältesten Weintraditionen der Welt. Yantai, das sich auf einem für den
Weinbau idealen Breitengrad befindet, gilt als eine der sieben wichtigsten
Weinbauregionen an der Küste weltweit und als einzige?Internationale Stadt des
Weinbaus und des Weins" in Asien. Die Veranstaltung brachte die
Weinbautraditionen der Ägäis und des Bohai-Meeres in einem Dialog zwischen zwei
Kulturen zusammen.
Tasia Galani, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Chios, hielt eine
Rede, in der sie darauf hinwies, dass die beiden Städte seit langem durch
Seefahrt und Handel verbunden sind. Für die Menschen sowohl auf Chios als auch
in Yantai ist das Meer weit mehr als nur eine Naturlandschaft; es ist ein
wesentlicher Bestandteil ihrer Lebensweise, ihres kulturellen Erbes und ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung. Die Freundschaft zwischen den beiden Städten geht
über Politik, Wirtschaft und Diplomatie hinaus und gründet sich auf gemeinsame
historische Erinnerungen, kulturelle Traditionen und tiefe Verbundenheit
zwischen den Völkern.
In einer Keynote-Präsentation erklärte Sun Xinghua, stellvertretender Leiter der
Publicity Department of the CPC Yantai Municipal Committee (Propagandaabteilung
des Stadtkomitees der KPC in Yantai) und Leiter des Information Office of Yantai
Municipal People's Government (Informationsbüros der Stadtverwaltung von
Yantai), dass die olympische Fackel Griechenlands und die jahrhundertealte
Weinbautradition von Yantai eine symbolische Verbindung zwischen den beiden
Kulturen darstellten. Yantai baut seine Marke?Wine Coast" für ein
internationales Publikum durch Erlebnisse vor Ort, mehrsprachige Plattformen und
kulturellen Austausch rund um das Thema Wein aus. Die Stadt hofft zudem, ihren
Slogan?Yantai, Where Wine Meets the World" (Yantai, wo Wein auf die Welt
trifft) einem größeren Publikum im Ausland näherzubringen.
Im Rahmen der Veranstaltung hielt Sun Yonggang, Bezirksbürgermeister von
Penglai, einen ausführlichen Vortrag über die Weinregion Penglai. Mehr als
1.000 Weine aus Penglai wurden bei renommierten internationalen Wettbewerben wie
dem Concours Mondial de Bruxelles, den Decanter World Wine Awards und der Berlin
Wine Trophy mit Goldmedaillen ausgezeichnet und werden in mehr als 20 Länder und
Regionen exportiert. Im Jahr 2025 wurde Penglai von der Global Wine Tourism
Organization als?Distinctive Coastal Enotourism Destination" (Besonderes
Reiseziel für Weintourismus an der Küste) ausgezeichnet.
Wu Taibei, Vertreter der Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited, sprach
über die Entwicklung des Unternehmens von den Anfängen bis hin zur Expansion in
internationale Märkte.
Der Abend gipfelte in einer Zeremonie zur Versiegelung eines Weinkruges, bei der
Sun Xinghua aus Yantai und die stellvertretende Bürgermeisterin von Chios, Tasia
Galani, Changyu-Wein und Mastixlikör aus Chios in einen Tonkrug füllten und
diesen als Symbol der Freundschaft mit Wachs versiegelten. Anlässlich des
fünfjährigen Jubiläums ihrer Städtepartnerschaft vereinbarten beide Seiten, das
Gefäß im Jahr 2031, zum 10-jährigen Jubiläum, wieder zu öffnen und die fünf
Jahre alten Weine gemeinsam zu verkosten. Die Zeremonie bot eine symbolische
Gelegenheit, ihre Freundschaft zu feiern und einen Ausblick auf künftige
Austauschprogramme zu geben.
Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°