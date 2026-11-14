GNW-News: "Sacred Flame · Enchanting Yantai" - "Eastern Wine Night" in Athen

^Information Office of Yantai Municipal People's Government (Informationsbüro der

Volksregierung der Stadt Yantai)

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ATHEN, Griechenland, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 3. November

(Ortszeit) fand in Athen, Griechenland, eine Veranstaltung mit dem Titel?Sacred

Flame · Enchanting Yantai" -?Eastern Wine Night" statt. Mit erlesenen Weinen

aus dem Osten als verbindendes Element schafft die Veranstaltung eine Plattform

für den zivilisatorischen Dialog zwischen China und Griechenland und fördert

einen intensiven Austausch zwischen der Weinkultur von Yantai und dem antiken

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Weinbauerbe Griechenlands.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5820/eng)

Griechenland ist die Wiege der westlichen Zivilisation und die Heimat einiger

der ältesten Weintraditionen der Welt. Yantai, das sich auf einem für den

Weinbau idealen Breitengrad befindet, gilt als eine der sieben wichtigsten

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Weinbauregionen an der Küste weltweit und als einzige?Internationale Stadt des

Weinbaus und des Weins" in Asien. Die Veranstaltung brachte die

Weinbautraditionen der Ägäis und des Bohai-Meeres in einem Dialog zwischen zwei

Kulturen zusammen.

Tasia Galani, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Chios, hielt eine

Rede, in der sie darauf hinwies, dass die beiden Städte seit langem durch

Seefahrt und Handel verbunden sind. Für die Menschen sowohl auf Chios als auch

in Yantai ist das Meer weit mehr als nur eine Naturlandschaft; es ist ein

wesentlicher Bestandteil ihrer Lebensweise, ihres kulturellen Erbes und ihrer

wirtschaftlichen Entwicklung. Die Freundschaft zwischen den beiden Städten geht

über Politik, Wirtschaft und Diplomatie hinaus und gründet sich auf gemeinsame

historische Erinnerungen, kulturelle Traditionen und tiefe Verbundenheit

zwischen den Völkern.

In einer Keynote-Präsentation erklärte Sun Xinghua, stellvertretender Leiter der

Publicity Department of the CPC Yantai Municipal Committee (Propagandaabteilung

des Stadtkomitees der KPC in Yantai) und Leiter des Information Office of Yantai

Municipal People's Government (Informationsbüros der Stadtverwaltung von

Yantai), dass die olympische Fackel Griechenlands und die jahrhundertealte

Weinbautradition von Yantai eine symbolische Verbindung zwischen den beiden

Kulturen darstellten. Yantai baut seine Marke?Wine Coast" für ein

internationales Publikum durch Erlebnisse vor Ort, mehrsprachige Plattformen und

kulturellen Austausch rund um das Thema Wein aus. Die Stadt hofft zudem, ihren

Slogan?Yantai, Where Wine Meets the World" (Yantai, wo Wein auf die Welt

trifft) einem größeren Publikum im Ausland näherzubringen.

Im Rahmen der Veranstaltung hielt Sun Yonggang, Bezirksbürgermeister von

Penglai, einen ausführlichen Vortrag über die Weinregion Penglai. Mehr als

1.000 Weine aus Penglai wurden bei renommierten internationalen Wettbewerben wie

dem Concours Mondial de Bruxelles, den Decanter World Wine Awards und der Berlin

Wine Trophy mit Goldmedaillen ausgezeichnet und werden in mehr als 20 Länder und

Regionen exportiert. Im Jahr 2025 wurde Penglai von der Global Wine Tourism

Organization als?Distinctive Coastal Enotourism Destination" (Besonderes

Reiseziel für Weintourismus an der Küste) ausgezeichnet.

Wu Taibei, Vertreter der Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited, sprach

über die Entwicklung des Unternehmens von den Anfängen bis hin zur Expansion in

internationale Märkte.

Der Abend gipfelte in einer Zeremonie zur Versiegelung eines Weinkruges, bei der

Sun Xinghua aus Yantai und die stellvertretende Bürgermeisterin von Chios, Tasia

Galani, Changyu-Wein und Mastixlikör aus Chios in einen Tonkrug füllten und

diesen als Symbol der Freundschaft mit Wachs versiegelten. Anlässlich des

fünfjährigen Jubiläums ihrer Städtepartnerschaft vereinbarten beide Seiten, das

Gefäß im Jahr 2031, zum 10-jährigen Jubiläum, wieder zu öffnen und die fünf

Jahre alten Weine gemeinsam zu verkosten. Die Zeremonie bot eine symbolische

Gelegenheit, ihre Freundschaft zu feiern und einen Ausblick auf künftige

Austauschprogramme zu geben.

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°