GNW-News: SAFF®-Technologie startet weltweit führenden Feldversuch zur PFAS-Entfernung aus Abwasser

^SYDNEY, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die SAFF®-Technologie (Surface-Active

Foam Fractionation) des australischen Unternehmens EPOC Enviro hat nach

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überzeugenden Ergebnissen aus Pilotstudien in Abwässern nun in einer

australischen Kläranlage mit einem umfassenden Feldversuch zur Sanierung von

PFAS begonnen.

Die Pilotstudien zeigten eine außergewöhnlich hohe Eliminationsleistung sowohl

in der Flüssig- als auch in der Feststoffphase des Abwassers. Die Ergebnisse -

eine Entfernung von über 97 % der?-PFAS (30) sowie >=99 % der C6-Verbindungen in

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der Flüssigphase und über 80 % der?-PFAS (30) in der Feststoffphase - gelten

als weltweit bedeutend und untermauern die Entscheidung, SAFF® in die

vollständige Evaluierungsphase zu überführen.

Der nun bereits seit drei Monaten an einem vertraulichen Standort laufende

Feldversuch untersucht, inwieweit die SAFF®-Technologie unter realen Bedingungen

eine zuverlässige und skalierbare PFAS-Entfernung gewährleistet. Dabei werden

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PFAS an mehreren Entnahmestellen in der Kläranlage (STP) aus dem System

entfernt, um die Datenbasis weiter zu verbessern.

Die bahnbrechende SAFF®-Technologie schließt eine wichtige globale Lücke im

Bereich der PFAS-Entfernung in Kläranlagen.

Sie adressiert damit ein aktuelles Problemfeld, in dem Schadstoffe bislang

häufig unbehandelt durch Kläranlagen gelangen und anschließend in angrenzende

Gewässer eingeleitet oder über mit Klärschlamm angereicherte Düngemittel auf

landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden.

Laut ersten Ergebnissen des Feldversuchs übertrifft SAFF® die australischen NEPM

3.0-Vorgaben zur PFAS-Entfernung deutlich. Die Ergebnisse sollen in den

kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Im Anschluss an diesen Feldversuch beginnen EPOC Enviro und seine

Vertriebspartner nun mit weiteren umfassenden Kläranlagenprojekten in den USA

sowie in Europa.

Peter Murphy, Managing Director von EPOC Enviro, erklärte:?Die Entfernung von

PFAS aus dem Abwasser gilt seit langem als kaum lösbares Problem in der

Abwasseraufbereitung. Der allgemeine Konsens war, dass PFAS nicht mehr effizient

entfernt werden können, sobald sie in die Kläranlage gelangen, oder dass dies zu

teuer ist. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass dieser Prozess deutlich

effizienter und kostengünstiger möglich ist."

?Schätzungen zufolge werden weltweit täglich rund 400 Milliarden Liter

aufbereitetes Abwasser mit PFAS sowie 100.000 Tonnen entwässerter Klärschlamm in

die Umwelt zurückgeführt. Es handelt sich um ein Problem von enormem Ausmaß, dem

wir uns konsequent widmen."

?Dieser Erfolg bei der PFAS-Sanierung stellt einen bedeutenden Fortschritt für

Versorgungsunternehmen dar, die nach praktischen, kosteneffizienten und

skalierbaren Lösungen zur Entfernung von PFAS suchen - insbesondere vor dem

Hintergrund verschärfter regulatorischer Anforderungen und einer zunehmenden

branchenweiten Überwachung", betonte er.

?Der hohe Feststoffgehalt im Abwasser stellt eine erhebliche technische

Herausforderung dar, die die PFAS-Sanierung in der Vergangenheit immer wieder

erschwert hat. Nach fast einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung sind wir

stolz darauf, mit der robusten SAFF®-Technologie diese Hürde nun nachhaltig

überwunden zu haben - ohne dabei die Umwelt zu belasten."

?Unsere bisherigen Ergebnisse bei der Entfernung sind erst der Anfang. Wir sind

zuversichtlich, dass weitere technische Verbesserungen die Sanierungsleistung

weiter steigern und gleichzeitig die sichere Wiederverwendung von Klärschlamm

fördern werden."

?Kläranlagen wurden ursprünglich nicht für die Entfernung von PFAS entwickelt

und gelten heute als zentrale Eintragspfade dieser Stoffe in die Umwelt, wobei

die Moleküle nach ihrer Freisetzung stark verdünnt und mobil werden. Aufgrund

ihrer Rolle als Knotenpunkte der Abwasserbehandlung sind sie jedoch ideal als

Endpunkt positioniert, an dem PFAS entfernt werden können, bevor sie in Flüsse,

Böden oder landwirtschaftliche Flächen gelangen."

Die einsatzbereite SAFF®-PFAS-Sanierungstechnologie bei der Ankunft in einer

nicht namentlich genannten Kläranlage.

Die Entfernung von PFAS aus Abwasser ist die jüngste erfolgreiche Anwendung der

SAFF®-Technologie. Seit ihrer Einführung im Jahr 2018 hat die patentierte

Technologie an mehr als 60 Standorten auf vier Kontinenten über 1,8 Milliarden

Liter PFAS-belastetes Wasser behandelt - darunter Deponiesickerwasser,

Industrieabwasser, Rücklaufwasser aus der Umkehrosmose (Konzentrat) sowie

Grundwasser.

Die nachhaltige SAFF®-Technologie nutzt die hydrophilen und hydrophoben

Eigenschaften von PFAS-Molekülen, wodurch sich diese an aufsteigende Luftblasen

anlagern. Nachdem sie an die Oberfläche gelangt sind, sammeln sich die PFAS-

Schadstoffe in einer Schaumschicht, die anschließend entfernt und weiter

konzentriert wird.

Medienanfragen: Michelle Mahon, Communications Manager - EPOC Enviro.

E-Mail: mmahon@opecsystems.com (mailto:mmahon@opecsystems.com) Tel.:

+61 418 690 717

Weitere Informationen über SAFF®: https://epocenviro.com/applications/sewage/

WER IST EPOC ENVIRO???Schutz und Verbesserung der Umwelt

EPOC Enviro ist ein preisgekröntes Umwelttechnik-Unternehmen.?Die Abkürzung EPOC

steht für?Emerging Pollutants of Concern".?

Die Mission des Unternehmens ist die Entwicklung und Umsetzung intelligenter,

praxisorientierter technischer Lösungen auf globaler Ebene zur dauerhaften

Entfernung von PFAS sowie weiteren neu auftretenden Schadstoffen aus der

Umwelt.??

Bei EPOC Enviro werden die Prinzipien von intelligentem Design, nachhaltiger

Technik und grüner Chemie konsequent in der täglichen Arbeit umgesetzt.??

WAS IST PFAS?

PFAS sind eine Gruppe synthetischer Chemikalien, die weltweit häufig eingesetzt

werden, um Produkte hitze-, öl-, flecken-, fett- und wasserbeständig zu machen.

Diese Verbindungen bauen sich in der Umwelt nur sehr langsam ab und werden daher

auch als?emerging contaminants" bezeichnet. Aufgrund ihrer langen

Halbwertszeit, ihrer Fähigkeit zur Bioakkumulation sowie möglicher toxischer

Wirkungen stehen PFAS zunehmend im Fokus von Umwelt- und Gesundheitsbedenken.

Fotos zu dieser Ankündigung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec723ef8-4d6a-4d16-95b1-

ebad607201fa

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8625e2e-9528-462a-be1d-

e35961e92a05

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