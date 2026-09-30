GNW-News: SALI Tools präsentiert auf der 140. Canton Fair professionelle Elektrowerkzeuge und exklusive B2B-Angebote

30.09.26 20:45 Uhr

^GUANGZHOU, China, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools wird vom 15. bis

19. Oktober 2026 auf der 140. Kanton-Messe in Guangzhou seine professionellen

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Elektrowerkzeuge und ihr Zubehör präsentieren. Internationale Vertriebshändler,

Importeure, Groß- und Einzelhändler können in Halle 9.2, Stand F31-F32, Produkte

begutachten, Beschaffungsanforderungen besprechen und von exklusiven

Messeangeboten profitieren.

15.-19. Oktober 2026 | Halle 9.2 | Stand F31-F32

Das 2010 gegründete Unternehmen SALI Tools liefert Produkte für Schneid-,

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Schleif-, Polier- und Bohrarbeiten. Zum Zubehör gehören Trenn- und

Schleifscheiben, Lamellenscheiben, Diamantsägeblätter, Bohrer und Lochsägen für

die Metallbearbeitung, das Bauwesen, die Steinbearbeitung und die

Instandhaltung. Das Sortiment an Elektrowerkzeugen umfasst Winkelschleifer und

Akku-Bohrmaschinen.

Das Sortiment ermöglicht es Käufern, komplette Kombinationen zu erwerben, wie

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beispielsweise Winkelschleifer mit Trenn-, Schleif- und Lamellenscheiben oder

Akku-Bohrmaschinen mit Bohrern und Lochsägen. Dieser Ansatz kann Händlern dabei

helfen, ihren Einkauf zu bündeln und abgestimmte Produktpaletten für lokale

Vertriebskanäle zu entwickeln.

Attraktive Angebote für B2B-Einkäufer

Während der Messe bietet SALI Tools einen bürstenlosen Akku-Bohrer mit 80 Nm

Drehmoment zum Preis von 15 US-Dollar an. Ausgewählte Winkelschleifer werden

zudem mit exklusiven Rabatten angeboten, sodass Käufer am Stand die Möglichkeit

haben, Kombinationen aus Werkzeugen und Zubehör zu testen.

Bei teilnahmeberechtigten B2B-Bestellungen besteht die Chance auf die Teilnahme

an einer Verlosung, bei der Preise wie ein Smartphone, eine Smartwatch oder

kabellose Ohrhörer zu gewinnen sind. Die Angebotsbedingungen und die

festgelegten Bestellschwellen werden während der Veranstaltung vom SALI-

Vertriebsteam bekannt gegeben.

Lernen Sie das SALI-Team kennen

Das internationale Vertriebsteam von SALI wird sich mit Einkäufern treffen, um

die Produktauswahl, Marktanforderungen, Einkaufspläne und Vertriebsmöglichkeiten

zu besprechen. Vertriebsleiterin Lily wird das Messeteam leiten. Das Unternehmen

wird zudem seine Kompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung, internationale

Beschaffung und Unterstützung der Vertriebskanäle im Ausland vorstellen.

SALI Tools unterstützt internationale Kunden bei der Produktentwicklung, der

Lieferkoordination und der Erstellung von Marketingmaterialien für

Vertriebskanäle im Ausland. Käufer können sich auf der Messe direkt vor Ort über

Spezifikationen, Verpackungen, Auftragsplanung und regionale

Vertriebsanforderungen austauschen.

Käufer, die auf der Suche nach professionellem Zubehör, Elektrowerkzeugen oder

kombinierten Produktprogrammen sind, können das Treffen nutzen, um

Spezifikationen zu vergleichen, Angebote zu bewerten und eine Zusammenarbeit

über einen einzelnen Auftrag hinaus zu besprechen.

Besuchen Sie SALI Tools

Die 140. Canton Fair findet vom 15. bis 19. Oktober 2026 statt. Besuchen Sie

SALI Tools in Halle 9.2, Stand F31-F32, um sich das Portfolio anzusehen, das

Team kennenzulernen und Beschaffungsmöglichkeiten zu besprechen.

Kontakt

Lightman Yu

www.salitools.com (http://www.salitools.com/)

salimarketing@pcsali.com (mailto:salimarketing@pcsali.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a9992e9-55b0-401e-99b3-

b5f99944c8bc

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