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GNW-News: SALI Tools treibt das Wachstum im vierten Quartal mit einem millionenschweren Förderprogramm für Frachtkosten voran

^Weltweit führende Elektrowerkzeugmarke startet?MORE GOODS. ZERO FREIGHT", um

die Kosten der Vertriebspartner bis 2027 zu senken.

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YIWU, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools hat seine Q4-Kampagne

?MORE GOODS. ZERO FREIGHT" gestartet. Sie soll Gesamtkosten für Importeure aus

Übersee, Großhändler und regionale Vertriebshändler senken. Das Programm läuft

bis zum 31. Dezember 2026 und unterstützt Vertriebspartner dabei, ihre

Lagerbestände zum Jahresende zu optimieren und gleichzeitig den anhaltenden

Druck auf die internationalen Frachtkosten zu bewältigen.

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SALI-Frachtrabattaktion zum Jahresende.

Frachtunterstützung für Containerbestellungen

Im Rahmen dieser Aktion können berechtigte Partner mit hohem Auftragsvolumen für

jede Containerbestellung im Wert von 80.000 US-Dollar eine

Seefrachtunterstützung von bis zu 5.000 US-Dollar erhalten. Durch die Übernahme

eines Teils der Versandkosten möchte SALI den Händlern während der

Jahresendverkaufszeit mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung, der

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Lagerplanung und der Erschließung lokaler Märkte ermöglichen.

Darüber hinaus bietet SALI Sonderpreise für seinen professionellen 230-mm-

Hochleistungs-Winkelschleifer an. Das Produkt wird als stark nachgefragte

Ergänzung des Sortiments der Händler und als praktischer Anker für saisonale

Bestellungen positioniert.

Flexible Unterstützung für Händler

Das Programm richtet sich nicht nur an Großabnehmer von Containern. Regionale

Vertriebspartner, lokale Händler und mittelständische Kunden haben je nach

Auftragsvolumen Zugang zu gestaffelten Produktanreizen und flexiblen

Werbekostenzuschüssen. Die Struktur soll kleineren Partnern dabei helfen, ihr

Betriebskapital zu sichern und gleichzeitig ihre Lagerbestände für das neue Jahr

aufzustocken.

?Unser Ziel im vierten Quartal ist es, unseren Partnern dabei zu helfen, mit

ausreichenden Lagerbeständen und gesicherten Margen ins neue Jahr zu starten",

erklärt Peter Hu, Vorstandsvorsitzender von SALI Tools.?Durch die

Subventionierung von Seefracht und die Bereitstellung flexibler Unterstützung

auf allen Vertriebsebenen machen wir es für Vertriebspartner praktischer,

gemeinsam mit SALI zu wachsen."

Verfügbarkeit der Kampagne

Die Kampagne gilt ab sofort über die weltweiten Vertriebskanäle und regionalen

Niederlassungen von SALI. Internationale Käufer sollten sich an ihre

Kundenbetreuer wenden, um die Teilnahmeberechtigung, die verfügbaren

Förderkontingente und die Versandmodalitäten zu klären. Bestellungen müssen bis

zum 31. Dezember 2026 aufgegeben werden. In der Liste der Wahlkampfmaterialien

ist der 28. Februar 2027 als letzter Versandtermin angegeben.

Offizielle Website: www.salitools.com (https://www.salitools.com/)

Über SALI Tools

SALI Tools produziert und exportiert Industriebeschläge, Elektrowerkzeuge,

Schleifmittel und persönliche Schutzausrüstung. Das Unternehmen bedient Kunden

in mehr als 160 Ländern und Regionen und unterhält Auslandsniederlassungen in

Afrika, Zentralasien und Südasien. Das professionelle Produktportfolio umfasst

Werkzeuge, die gemäß den geltenden internationalen Sicherheitsanforderungen

hergestellt werden, darunter die Norm EN 12413 und die Zertifizierungsstandards

der MPA.

Pressekontakt

Lightman Yu

E-Mail: salimarketing@pcsali.com (mailto:salimarketing@pcsali.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4459b760-0a37-485b-a770-

85a21ead892a

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