GNW-News: SALI Tools treibt das Wachstum im vierten Quartal mit einem millionenschweren Förderprogramm für Frachtkosten voran
^Weltweit führende Elektrowerkzeugmarke startet?MORE GOODS. ZERO FREIGHT", um
die Kosten der Vertriebspartner bis 2027 zu senken.
YIWU, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools hat seine Q4-Kampagne
?MORE GOODS. ZERO FREIGHT" gestartet. Sie soll Gesamtkosten für Importeure aus
Übersee, Großhändler und regionale Vertriebshändler senken. Das Programm läuft
bis zum 31. Dezember 2026 und unterstützt Vertriebspartner dabei, ihre
Lagerbestände zum Jahresende zu optimieren und gleichzeitig den anhaltenden
Druck auf die internationalen Frachtkosten zu bewältigen.
SALI-Frachtrabattaktion zum Jahresende.
Frachtunterstützung für Containerbestellungen
Im Rahmen dieser Aktion können berechtigte Partner mit hohem Auftragsvolumen für
jede Containerbestellung im Wert von 80.000 US-Dollar eine
Seefrachtunterstützung von bis zu 5.000 US-Dollar erhalten. Durch die Übernahme
eines Teils der Versandkosten möchte SALI den Händlern während der
Jahresendverkaufszeit mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung, der
Lagerplanung und der Erschließung lokaler Märkte ermöglichen.
Darüber hinaus bietet SALI Sonderpreise für seinen professionellen 230-mm-
Hochleistungs-Winkelschleifer an. Das Produkt wird als stark nachgefragte
Ergänzung des Sortiments der Händler und als praktischer Anker für saisonale
Bestellungen positioniert.
Flexible Unterstützung für Händler
Das Programm richtet sich nicht nur an Großabnehmer von Containern. Regionale
Vertriebspartner, lokale Händler und mittelständische Kunden haben je nach
Auftragsvolumen Zugang zu gestaffelten Produktanreizen und flexiblen
Werbekostenzuschüssen. Die Struktur soll kleineren Partnern dabei helfen, ihr
Betriebskapital zu sichern und gleichzeitig ihre Lagerbestände für das neue Jahr
aufzustocken.
?Unser Ziel im vierten Quartal ist es, unseren Partnern dabei zu helfen, mit
ausreichenden Lagerbeständen und gesicherten Margen ins neue Jahr zu starten",
erklärt Peter Hu, Vorstandsvorsitzender von SALI Tools.?Durch die
Subventionierung von Seefracht und die Bereitstellung flexibler Unterstützung
auf allen Vertriebsebenen machen wir es für Vertriebspartner praktischer,
gemeinsam mit SALI zu wachsen."
Verfügbarkeit der Kampagne
Die Kampagne gilt ab sofort über die weltweiten Vertriebskanäle und regionalen
Niederlassungen von SALI. Internationale Käufer sollten sich an ihre
Kundenbetreuer wenden, um die Teilnahmeberechtigung, die verfügbaren
Förderkontingente und die Versandmodalitäten zu klären. Bestellungen müssen bis
zum 31. Dezember 2026 aufgegeben werden. In der Liste der Wahlkampfmaterialien
ist der 28. Februar 2027 als letzter Versandtermin angegeben.
Offizielle Website: www.salitools.com (https://www.salitools.com/)
Über SALI Tools
SALI Tools produziert und exportiert Industriebeschläge, Elektrowerkzeuge,
Schleifmittel und persönliche Schutzausrüstung. Das Unternehmen bedient Kunden
in mehr als 160 Ländern und Regionen und unterhält Auslandsniederlassungen in
Afrika, Zentralasien und Südasien. Das professionelle Produktportfolio umfasst
Werkzeuge, die gemäß den geltenden internationalen Sicherheitsanforderungen
hergestellt werden, darunter die Norm EN 12413 und die Zertifizierungsstandards
der MPA.
Pressekontakt
Lightman Yu
E-Mail: salimarketing@pcsali.com (mailto:salimarketing@pcsali.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4459b760-0a37-485b-a770-
85a21ead892a
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