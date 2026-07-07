GNW-News: "Salon der Großen Mauer" verbindet vielfältige Ressourcen und bürgernahes Engagement für den gemeinsamen Dialog zum Schutz der Großen Mauer

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^PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurden die vier

Parallelforen des Ming-Kulturforums 2026 zeitgleich an bedeutenden Kulturstätten

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im Bezirk Changping eröffnet. Im Mittelpunkt standen die Themen digitale

Technologien, Kulturtourismus am Großen Kanal, traditionelle chinesische Medizin

der Ming-Dynastie sowie der Schutz der Großen Mauer. Die einzelnen Foren

widmeten sich unterschiedlichen Schwerpunkten und setzten zugleich gemeinsame

Impulse für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kultur der Ming-Dynastie

sowie für die Förderung der Kulturwirtschaft.

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Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5426/eng)

Eines der Parallelforen, der?Salon der Großen Mauer", fand im eindrucksvollen

Diecui-Palast am Juyong-Pass statt. Die historische Kulisse verlieh dem

Austausch über die Kultur der Großen Mauer einen besonderen Rahmen und

ermöglichte einen lebendigen, unmittelbaren Dialog. Anders als klassische

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wissenschaftliche Fachtagungen setzte das Forum bewusst auf einen breit

angelegten Austausch. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Experten für den

Schutz der Großen Mauer aus ganz China, Verwalter der Denkmäler entlang der

Mauer, Vertreter ehrenamtlicher Bürgerinitiativen sowie Wissenschaftler. Auf

diese Weise entstand ein Dialogformat, das akademisches Fachwissen mit den

praktischen Erfahrungen vor Ort und dem Engagement lokaler Initiativen

verknüpft. Die Gespräche umfassten sowohl strategische Fragestellungen als auch

konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt der fachlichen Diskussionen standen

unter anderem der klimaresiliente Schutz der Großen Mauer sowie der Aufbau eines

landesweiten Monitoringsystems für das Bauwerk. Darüber hinaus kamen Vertreter

der Verwaltungsbehörden für die Große Mauer aus der Region Peking-Tianjin-Hebei

sowie aus den Provinzen Shanxi, Shaanxi und weiteren Regionen zu Gesprächsrunden

zusammen. Dabei erhielten auch jene Menschen eine Stimme, die sich seit Jahren

mit großem persönlichem Einsatz für den Schutz der Großen Mauer engagieren. Das

Forum brachte vielfältige Ressourcen und bürgernahes Engagement erfolgreich

zusammen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung

des Nationalen Kulturparks?Große Mauer".

Quelle: The Ming Dynasty Culture Forum 2026

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°