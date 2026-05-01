GNW-News: Sana Commerce ernennt Brian Plackis Cheng zum CEO
^ROTTERDAM, Niederlande, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sana Commerce
(https://www.sana-commerce.com/) gab heute die Ernennung von Brian Plackis Cheng
(https://www.linkedin.com/in/bplackischeng) zum Chief Executive Officer bekannt.
Die Berufung markiert einen wichtigen Schritt in der nächsten Wachstumsphase des
Unternehmens. Brian wird die Expansion des Unternehmens im Bereich KI-
gestützter, vernetzter Commerce vorantreiben und Hersteller sowie Händler dabei
unterstützen, komplexe Lieferketten zu steuern und den digitalen Handel weiter
zu beschleunigen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10421/eng)
Brian bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Vereinigten Staaten und Europa
mit. Er hat Technologieunternehmen durch Phasen starken Wachstums geführt,
darunter Börsengänge und Übernahmen, und deren Skalierung erfolgreich
vorangetrieben. Er verfügt über ausgewiesene Erfahrung darin, Innovationen zu
fördern, Partner-Ökosysteme zu stärken und messbare Geschäftsergebnisse zu
erzielen.
?Sana Commerce ist ein führendes Unternehmen im vernetzten digitalen Handel", so
Plackis Cheng.?Indem wir Commerce im ERP verankern und über das gesamte
Ökosystem hinweg erweitern, schaffen wir eine einheitliche Datenbasis und geben
Käufern und Verkäufern die Transparenz und das Vertrauen, Transaktionen in
großem Maßstab abzuwickeln. Unsere Mission ist es, digitalen Handel zu einem
zentralen Wachstumstreiber für unsere Kunden zu machen."
Vorstandsmitglied Michiel Schipperus fügte hinzu:?Brian hat eindrucksvoll unter
Beweis gestellt, dass er Technologieunternehmen skalieren und starke
Partnernetzwerke aufbauen kann. Damit ist er die ideale Führungspersönlichkeit,
um unsere Vision weiter voranzutreiben und noch größeren Mehrwert für Kunden und
Partner zu schaffen."
Unter Brians Führung wird Sana Commerce seine Marktpräsenz weiter ausbauen,
indem das Unternehmen KI-gestützte Funktionen weiterentwickelt, die die
Einführung beschleunigen, Komplexität reduzieren und digitale Customer Journeys
nahtlos verbinden. Sana wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Unternehmen
dabei zu unterstützen, den Handel über komplexe Lieferketten hinweg zu
automatisieren und so das Wachstum im Bereich des digitalen Handels weiter zu
beschleunigen.
Über Sana Commerce
Sana Commerce ist eine führende B2B-Commerce-Plattform, die die Zukunft des
vernetzten Handels aktiv gestaltet. Durch die direkte Integration in ERP-Systeme
und das erweiterte digitale Ökosystem stellt Sana Commerce über alle
Kontaktpunkte hinweg präzise Echtzeitdaten bereit.
Das Ergebnis: schlankere Prozesse, nahtlose Einkaufserlebnisse und skalierbares
Wachstum. Als zertifizierter SAP- und Microsoft-Goldpartner unterstützt Sana
Commerce komplexe Unternehmen dabei, schneller zu agieren, sicherer zu operieren
und nachhaltig zu wachsen.
Medienkontakt:
Teresa Cherukara
Senior Content Operations Manager
t.cherukara@sana-commerce.com (mailto:t.cherukara@sana-commerce.com)
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