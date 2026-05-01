GNW-News: Sana Commerce ernennt Brian Plackis Cheng zum CEO

^ROTTERDAM, Niederlande, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sana Commerce

(https://www.sana-commerce.com/) gab heute die Ernennung von Brian Plackis Cheng

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(https://www.linkedin.com/in/bplackischeng) zum Chief Executive Officer bekannt.

Die Berufung markiert einen wichtigen Schritt in der nächsten Wachstumsphase des

Unternehmens. Brian wird die Expansion des Unternehmens im Bereich KI-

gestützter, vernetzter Commerce vorantreiben und Hersteller sowie Händler dabei

unterstützen, komplexe Lieferketten zu steuern und den digitalen Handel weiter

zu beschleunigen.

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Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10421/eng)

Brian bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Vereinigten Staaten und Europa

mit. Er hat Technologieunternehmen durch Phasen starken Wachstums geführt,

darunter Börsengänge und Übernahmen, und deren Skalierung erfolgreich

vorangetrieben. Er verfügt über ausgewiesene Erfahrung darin, Innovationen zu

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fördern, Partner-Ökosysteme zu stärken und messbare Geschäftsergebnisse zu

erzielen.

?Sana Commerce ist ein führendes Unternehmen im vernetzten digitalen Handel", so

Plackis Cheng.?Indem wir Commerce im ERP verankern und über das gesamte

Ökosystem hinweg erweitern, schaffen wir eine einheitliche Datenbasis und geben

Käufern und Verkäufern die Transparenz und das Vertrauen, Transaktionen in

großem Maßstab abzuwickeln. Unsere Mission ist es, digitalen Handel zu einem

zentralen Wachstumstreiber für unsere Kunden zu machen."

Vorstandsmitglied Michiel Schipperus fügte hinzu:?Brian hat eindrucksvoll unter

Beweis gestellt, dass er Technologieunternehmen skalieren und starke

Partnernetzwerke aufbauen kann. Damit ist er die ideale Führungspersönlichkeit,

um unsere Vision weiter voranzutreiben und noch größeren Mehrwert für Kunden und

Partner zu schaffen."

Unter Brians Führung wird Sana Commerce seine Marktpräsenz weiter ausbauen,

indem das Unternehmen KI-gestützte Funktionen weiterentwickelt, die die

Einführung beschleunigen, Komplexität reduzieren und digitale Customer Journeys

nahtlos verbinden. Sana wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Unternehmen

dabei zu unterstützen, den Handel über komplexe Lieferketten hinweg zu

automatisieren und so das Wachstum im Bereich des digitalen Handels weiter zu

beschleunigen.

Über Sana Commerce

Sana Commerce ist eine führende B2B-Commerce-Plattform, die die Zukunft des

vernetzten Handels aktiv gestaltet. Durch die direkte Integration in ERP-Systeme

und das erweiterte digitale Ökosystem stellt Sana Commerce über alle

Kontaktpunkte hinweg präzise Echtzeitdaten bereit.

Das Ergebnis: schlankere Prozesse, nahtlose Einkaufserlebnisse und skalierbares

Wachstum. Als zertifizierter SAP- und Microsoft-Goldpartner unterstützt Sana

Commerce komplexe Unternehmen dabei, schneller zu agieren, sicherer zu operieren

und nachhaltig zu wachsen.

Medienkontakt:

Teresa Cherukara

Senior Content Operations Manager

t.cherukara@sana-commerce.com (mailto:t.cherukara@sana-commerce.com)

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