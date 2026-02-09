GNW-News: Santhera ernennt Marc Clausse zum Chief Commercial Officer, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

^Pratteln, Schweiz, 10. März 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die

Ernennung von Marc Clausse zum Chief Commercial Officer (CCO) mit Wirkung zum

1. Juni 2026 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Geert Jan van Daal an, der nach

elf Jahren bei Santhera in den Ruhestand geht und in den kommenden Monaten

weiterhin zur Verfügung stehen wird, um einen reibungslosen Übergang zu

gewährleisten.

Bewährte kaufmännische Führungsqualitäten für die nächste Wachstumsphase von

Santhera

Marc Clausse verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der

Life-Science-Branche und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen

Spezialmedizin, Onkologie und seltene Krankheiten. Er kann auf eine erfolgreiche

Bilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams, der Leitung komplexer internationaler

Organisationen und der Erzielung eines nachhaltigen kommerziellen Wachstums

sowohl in aufstrebenden Biotech- als auch in etablierten

Spezialpharmaunternehmen zurückblicken. Seine Erfahrung erstreckt sich über die

gesamte kommerzielle Wertschöpfungskette, mit besonderen Stärken in den

Bereichen Marktzugang, Preisgestaltung und Erstattung sowie strategisches

Partnermanagement in Europa.

Zuletzt war Marc Clausse als Vice President of International Strategy &

Operations und General Manager UK bei Mirum Pharmaceuticals tätig, wo er die

internationale Strategie des Unternehmens definierte und umsetzte. In dieser

Funktion war er maßgeblich am Aufbau der regionalen kommerziellen Infrastruktur

beteiligt, fungierte als wichtiger Entscheidungsträger bei Verhandlungen über

den Marktzugang und baute Vertriebspartnerschaften in Europa und anderen

internationalen Märkten auf. Unter seiner Führung übertraf das Unternehmen bei

allen Produkteinführungen kontinuierlich die Umsatzziele.

Zuvor war Marc Vice President, Oncology Head UK & Ireland bei GSK, wo er das

Portfolio für Eierstockkrebs zu einer marktführenden Position führte und die

Integration von Tesaro UK nach dessen Übernahme im Jahr 2018 beaufsichtigte.

Davor leitete er als General Manager UK & Ireland bei Tesaro alle kommerziellen,

medizinischen und Marktzugangsfunktionen, legte Preis- und Erstattungswege fest

und positionierte das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum.

Ordnungsgemäßer Übergang zur Aufrechterhaltung der kommerziellen Umsetzung und

des Wachstums

Geert Jan kam 2015 als General Manager für Frankreich und Benelux zu Santhera

und übernahm anschließend umfassendere Führungsaufgaben in ganz Europa,

einschließlich Iberien, Großbritannien/Irland und Westeuropa. Im Januar 2024

wurde er zum Chief Commercial Officer ernannt und leitete die europäische

Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolon), wodurch er den Zugang für Patienten in

den Kernmärkten des Unternehmens und darüber hinaus erheblich erweiterte.

"Im Namen des Vorstands und des Exekutivkomitees möchte ich Geert Jan für seine

bedeutenden Beiträge zu Santhera danken, darunter die erfolgreiche

Markteinführung von AGAMREE in Europa," sagte Dario Eklund, Chief Executive

Officer von Santhera. "Ich freue mich auch sehr, Marc zu begrüßen, während wir

in unsere nächste Wachstumsphase eintreten. Seine Führungsqualitäten werden

entscheidend dazu beitragen, unsere kommerzielle Plattform zu skalieren, unsere

internationale Reichweite zu vergrößern und unser Portfolio weiterzuentwickeln,

um langfristigen Wert für Patienten und Aktionäre zu schaffen."

Marc Clausse, der neu ernannte CCO, fügte hinzu: "AGAMREE stellt einen

bedeutenden Fortschritt für Patienten mit DMD dar, und Santhera ist für die

nächste Wachstumsphase gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, mit Dario und dem

Team zusammenzuarbeiten, um den weltweiten Zugang zu AGAMREE zu beschleunigen

und die kommerzielle Plattform des Unternehmens zu stärken."

Geert Jan van Daal, scheidender CCO, kommentierte: "Es war mir eine Ehre, Teil

der Entwicklung von Santhera zu sein und dazu beizutragen, Patienten mit hohem

ungedecktem medizinischem Bedarf wichtige neue Therapien zur Verfügung zu

stellen. Ich freue mich darauf, das Team während der Übergangsphase zu

unterstützen."

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/MwEmCVO57LF3AQWktzhvHEVfWs?domain=santhe

ra.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

# # #

