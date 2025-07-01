GNW-News: Santhera ernennt Orlando Oliveira zum Chief Executive Officer

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Dario Eklund übergibt die leitung nach geplanter übergangsphase

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Pratteln, Schweiz, 23. April 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

die Ernennung von Orlando Oliveira zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung

zum 15. Juli 2026 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Dario Eklund an, der nach

mehr als sechseinhalb Jahren als CEO zurücktreten wird und während einer

Übergangsphase weiterhin zur Verfügung steht, um einen geordneten Übergang zu

gewährleisten. Herr Oliveira bringt mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in der

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Pharma- und Biotech-Branche mit, um das weitere Wachstum des Unternehmens

voranzutreiben.

Erfahrener Führungskraft mit globaler Erfolgsbilanz

Orlando Oliveira ist eine erfahrene Führungskraft in der Biopharma-Branche mit

mehr als 25 Jahren globaler Erfahrung in den Bereichen Spezialpharmazeutika,

Onkologie, seltene Krankheiten und Orphan-Medikamente. Er verfügt über eine

starke Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Organisationen, der Förderung

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der internationalen Expansion und der Durchführung strategischer Transaktionen.

Seine Erfahrung erstreckt sich über die gesamte kommerzielle

Wertschöpfungskette, einschliesslich Marktzugang, Medical Affairs, Marketing,

Geschäftsentwicklung und funktionsübergreifende Führung in den USA, Europa,

Lateinamerika, der MENA-Region und Asien.

Derzeit ist er als Chief Commercial Officer bei Zenas BioPharma tätig, wo er

Mitglied des Executive Committee ist und den NASDAQ-Börsengang des Unternehmens,

Finanzierungsaktivitäten sowie strategische Lizenztransaktionen unterstützt hat.

Zuvor hatte er Führungspositionen bei Mirati Therapeutics, Agios

Pharmaceuticals, TESARO, Cubist und Amgen inne.

Führungswechsel nach einer Phase des Wandels bei Santhera

Dario Eklund trat am 1. Dezember 2019 als CEO bei Santhera ein. Während seiner

Amtszeit leitete er die strategische und finanzielle Neupositionierung des

Unternehmens, führte Santhera durch eine Phase bedeutender Herausforderungen und

verwandelte es in ein fokussiertes, auf die kommerzielle Vermarktung

ausgerichtetes Unternehmen für seltene Krankheiten, dessen Schwerpunkt auf

AGAMREE® (Vamorolon) liegt.

Unter Darios Führung sicherte sich Santhera AGAMREE als sein wichtigstes

Produkt, trieb die Zulassung in den USA (FDA, Oktober 2023), Europa (EC,

Dezember 2023) und Grossbritannien (MHRA, Januar 2024) voran und ermöglichte die

Markteinführung sowohl in Europa als auch in den USA im Jahr 2024. Darüber

hinaus leitete er die Stärkung der finanziellen und operativen Grundlagen des

Unternehmens, den Wiederaufbau der externen Glaubwürdigkeit gegenüber wichtigen

Stakeholdern sowie die Ausweitung der globalen Reichweite durch Partnerschaften

mit Catalyst Pharmaceuticals, Sperogenix und Nxera Pharma.

Zusammengenommen haben diese Erfolge Santhera mit einem zugelassenen globalen

Produkt, einer breiteren kommerziellen Präsenz und einer soliden Plattform für

weiteres Wachstum und Wertschöpfung etabliert.

Santhera für weiteres Wachstum positionieren

"Nach fast sieben Jahren in dieser Funktion glaube ich, dass der richtige

Zeitpunkt für einen geplanten Führungswechsel gekommen ist", sagte Dario Eklund,

Chief Executive Officer. "Ich bin seit langem davon überzeugt, dass ein

Führungswechsel zum richtigen Zeitpunkt gut für Unternehmen ist - er bringt neue

Perspektiven, neue Energie und Unterstützung für die nächste Wachstumsphase.

Santhera steht heute auf einem soliden Fundament: AGAMREE hat sich als wachsende

globale Marke etabliert, und das Unternehmen befindet sich in einer starken und

stabilen Position für die Zukunft. Da ich Orlando seit vielen Jahren beruflich

kenne, bin ich zuversichtlich, dass er der richtige CEO ist, um Santhera in sein

nächstes Kapitel zu führen. Ich werde eng mit Orlando und dem Executive

Committee zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe und die Beibehaltung

der Dynamik zu unterstützen."

Thomas Meier, Verwaltungsratspräsident, sagte: "Im Namen des Verwaltungsrates

möchte ich Dario für seine herausragende Führung und seinen nachhaltigen Beitrag

zur Transformation von Santhera in ein kommerzielles Unternehmen danken. Wir

freuen uns sehr, Orlando als unseren nächsten CEO willkommen zu heissen. Seine

Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung internationaler Biopharma-Unternehmen

sowie bei der Weiterentwicklung kommerzieller Strategien wird für das weitere

Wachstum von Santhera von großer Bedeutung sein."

Orlando Oliveira, designierter CEO, fügte hinzu: "Santhera hat mit AGAMREE als

transformativer Therapie für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie und einem

klaren Fokus auf die Deckung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse bei seltenen

Krankheiten ein starkes Fundament geschaffen. Ich freue mich darauf, am 15. Juli

in das Unternehmen einzutreten, und darauf, gemeinsam mit dem Executive

Committee auf diesen Fortschritten aufzubauen und die nächste Phase der

Entwicklung und des Wachstums des Unternehmens voranzutreiben."

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)

und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die

Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und

bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere

Informationen finden Sie unter www.santhera.com

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe

ra.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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