GNW-News: Santhera Pharmaceuticals Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Am 28. April 2026 findet um 14:00 Uhr MESZ / 13:00 Uhr BST / 08:00 Uhr EDT eine

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Telefonkonferenz statt.

Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung

AGAMREE® verzeichnet starkes Wachstum bei beschleunigter globaler Expansion

Pratteln, Schweiz, 28. April 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

heute seine Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

bekannt.

Dario Eklund, CEO von Santhera, sagte: "Unsere starke Leistung im Jahr 2025

spiegelt die anhaltende Dynamik von AGAMREE® wider, mit einer raschen

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Marktakzeptanz in unseren europäischen Kernmärkten und wachsenden Beiträgen

unserer globalen Partner, was zu einer fast doppelten Umsatzsteigerung geführt

hat. Wir haben zudem unsere globale Reichweite durch eine neue strategische

Partnerschaft mit Nxera im asiatisch-pazifischen Raum, zusätzlich zu den

bisherigen mit Catalyst in den USA und Sperogenix in China, erheblich ausgebaut,

was Patienten weltweit einen breiteren Zugang ermöglicht. Gleichzeitig

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untermauern langfristige klinische Daten von bis zu acht Jahren weiterhin das

differenzierte Profil von AGAMREE und belegen eine verbesserte Sicherheit bei

gleichbleibender Wirksamkeit, die mit der von Standard-Kortikosteroiden

vergleichbar ist. Mit einer gestärkten Finanzlage und einem klaren Weg zum

Cashflow-Break-even im Jahr 2026 sind wir gut positioniert, um auf dieser

Dynamik aufzubauen, während wir den Zugang weiter ausweiten und langfristigen

Wert für Patienten und Aktionäre schaffen."

Operative Höhepunkte (einschliesslich Ereignisse nach dem Berichtszeitraum)

* Starke kommerzielle Dynamik in den Kernmärkten der EU: AGAMREE verzeichnete

2025 weiterhin eine starke Akzeptanz in den Direktmärkten von Santhera,

wobei Deutschland und Österreich auf den 2024 geschaffenen Grundlagen

aufbauten und Marktanteile von über 40 % bzw. 50 % bei mit Kortikosteroiden

behandelten DMD-Patienten erreichten. Nach der Markteinführung im 2. Quartal

2025 zeigt Grossbritannien eine ermutigende frühe Akzeptanz, wobei die

Akzeptanztrends weitgehend mit der anfänglichen Entwicklung in Deutschland

übereinstimmen.

* Fortschritte bei Preisgestaltung und Erstattung in ganz Europa: Santhera

erzielte weitere Fortschritte bei der Ausweitung des Zugangs zu AGAMREE in

wichtigen europäischen Märkten. Im Februar 2026 wurde die Preisgestaltung in

Spanien vereinbart; die Markteinführung ist in Kürze geplant. Im April 2026

wurden bei den italienischen Behörden grosse Fortschritte erzielt, wobei

eine Einigung über den Preis erzielt wurde. Nach der Veröffentlichung im

Amtsblatt, die für dieses Quartal erwartet wird, wird die Vermarktung

beginnen.

* Globale Partnerschaften als Motor für Wachstum und Reichweite: Die

Kooperationen mit Catalyst Pharmaceuticals ("Catalyst") in Nordamerika und

mit Sperogenix in China trugen weiterhin sowohl zum Umsatzwachstum als auch

zum Patientenzugang bei. In den USA meldete Catalyst für 2025 einen Umsatz

von 117 Millionen US-Dollar mit AGAMREE, was eine Meilensteinzahlung in Höhe

von 12,5 Millionen US-Dollar an Santhera auslöste. In China startete

Sperogenix im September 2025 die Markteinführung, wobei bis heute mehr als

800 Patienten behandelt wurden.

* Strategische APAC-Partnerschaft mit Nxera: Im Januar 2026 schloss Santhera

eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Nxera Pharma ab, die Japan und

wichtige Märkte im asiatisch-pazifischen Raum abdeckt. Die Vereinbarung im

Wert von bis zu 215 Millionen US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren beinhaltet

eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar (bestehend aus 30

Millionen US-Dollar in bar und 10 Millionen US-Dollar als

Kapitalbeteiligung) und erweitert die globale Präsenz von Santhera

erheblich.

* Langzeitdaten untermauern differenziertes Profil: Neue klinische Daten,

einschließlich Nachbeobachtungszeiträumen von bis zu acht Jahren, zeigten

eine anhaltende Wirksamkeit, die mit der von Standard-Kortikosteroiden

vergleichbar ist, sowie ein deutlich verbessertes Sicherheitsprofil, was die

Positionierung von AGAMREE als langfristige Behandlungsoption bei DMD

untermauert.

* Weiterer Ausbau in neue Märkte: Santhera hat den weltweiten Zugang zu

AGAMREE durch neue regionale Vertriebspartnerschaften in verschiedenen

Märkten, darunter die Länder des Golf-Kooperationsrats, Indien, die Türkei

und Russland, weiter ausgebaut und damit die laufende internationale

Markteinführung vorangetrieben.

* Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat: Santhera hat im

Laufe des Jahres sein Führungsteam und seine Führungsstruktur

weiterentwickelt und Catherine Isted zur CFO sowie Dr. Melanie Rolli in den

Verwaltungsrat berufen. Nach Jahresende wurde Marc Clausse zum Chief

Commercial Officer ernannt. Im April 2026 kündigte Santhera einen geplanten

Führungswechsel an: Dario Eklund tritt als Chief Executive Officer zurück

und Orlando Oliveira wird mit Wirkung zum 15. Juli 2026 zum CEO ernannt.

Dario Eklund wird eine geordnete Übergabe unterstützen.

Finanzielle Highlights:

* Der Gesamtumsatz stieg um 97 % auf 77,2 Mio. CHF (2024: 39,1 Mio. CHF),

angetrieben durch das starke Wachstum bei der Einführung von AGAMREE in

Europa und den USA. Dies lag deutlich über der ursprünglichen Prognose von

65-70 Mio. CHF.

* Der Produktumsatz stieg um 72 % auf 25,8 Mio. CHF (2024: 15,0 Mio. CHF), was

auf die zunehmende Verbreitung von AGAMREE in Deutschland und Österreich

sowie auf erste Umsätze aus Grossbritannien nach der Markteinführung im 2.

Quartal 2025 zurückzuführen ist.

* Die Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen stiegen um 37 % auf CHF 23,1

Mio. (2024: CHF 16,9 Mio.), getrieben durch höhere Lizenzgebühren des

Lizenzpartners Catalyst in den USA sowie den Erhalt einer Meilensteinzahlung

in Höhe von USD 12,5 Mio. nach Erreichen von mehr als USD 100 Mio. Umsatz in

den USA im Kalenderjahr 2025, was die zunehmende globale Dynamik von AGAMREE

unterstreicht.

* Die Erlöse aus der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an Partner

beliefen sich auf CHF 28,3 Mio. (2024: CHF 7,2 Mio.).

* Die Betriebsaufwendungen beliefen sich auf CHF 53,0 Millionen (2024: CHF

56,9 Millionen). Die Betriebsaufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um

7 %, was auf geringere Entwicklungs-, allgemeine und Verwaltungsaufwendungen

zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere Marketing- und

Vertriebsaufwendungen ausgeglichen wurden.

* Der Betriebsverlust belief sich auf CHF 37,6 Millionen (2024: CHF 33,1

Millionen).

* Finanzierung: Im September 2025 sicherte sich das Unternehmen zusätzliches

Wachstumskapital in Höhe von CHF 20,5 Millionen von den bestehenden

Investoren Highbridge und R-Bridge sowie dem neuen Investor Partners Group.

* Die liquiden Mittel beliefen sich auf CHF 22,4 Millionen (2024: CHF 40,9

Millionen).

* Cashflow-Break-even: Das Unternehmen bekräftigt seine bisherige Prognose,

dass es im dritten Quartal 2026 den Cashflow-Break-even erreichen wird, ohne

dass zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind.

Jahresbericht 2025

Der Santhera-Gesamtjahresbericht 2025 (nur auf Englisch) steht auf der Website

des Unternehmens unter www.santhera.com/financial-reports

(http://www.santhera.com/financial-reports) zum Download bereit.

Analystenbriefing

Das Managementteam von Santhera wird am 28. April 2026 um 14:00 Uhr MESZ (08:00

Uhr ET) eine Informationsveranstaltung für Analysten und Investoren per Webcast

abhalten.

Registrieren Sie sich hier: https://www.investormeetcompany.com/santhera-

pharmaceuticals-holding-ag/register

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/BbzsCJ6YNvIEE81jUziyTypzlT?domain=invest

ormeetcompany.com)

Eine Aufzeichnung des Webcasts und die Präsentation der Ergebnisse werden im

Anschluss an die Veranstaltung auf der Website zur Verfügung gestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)

und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die

Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und

bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere

Informationen finden Sie unter www.santhera.com

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe

ra.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

Geschäftsrückblick

2025 - Ein Jahr des Wachstums und der Expansion, während die weltweite

Markteinführung weiter an Dynamik gewinnt

Einleitung

Santhera erzielte im Jahr 2025 starke geschäftliche Fortschritte, angetrieben

durch die fortgesetzte weltweite Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolon) zur

Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Der Gesamtumsatz stieg um 97 %

auf 77 Millionen CHF und übertraf damit die vorherige Prognose deutlich. Dies

spiegelt das starke Wachstum der Produktverkäufe in Europa sowie steigende

Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen und Erlöse aus Produktlieferungen von

Partnern wider, da sich die Verkäufe ausserhalb Europas beschleunigten.

Im Laufe des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 wurden mehrere wichtige

Grundlagen geschaffen, um das künftige Wachstum zu unterstützen. Dazu gehörten

mehrere neue Vertriebspartnerschaften, eine bedeutende Lizenzvereinbarung für

Japan und wichtige Märkte im asiatisch-pazifischen Raum sowie eine Vereinbarung

über die Kostenerstattung in Spanien. Das Unternehmen präsentierte zudem

langfristige klinische Daten zu AGAMREE, die eine verbesserte Sicherheit bei

gleichbleibender Wirksamkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kortikosteroiden

belegen, und richtete einen zweiten Produktionsstandort in Europa ein, um die

künftige Nachfrage zu decken.

Diese Entwicklungen sowie die anhaltenden Fortschritte bei den Preis- und

Erstattungsgesprächen in weiteren Ländern, in denen die Markteinführung für

2026 erwartet wird, stützen die positiven Aussichten für Santhera und erweitern

den Zugang für Patienten mit DMD weltweit.

Anhaltend starke Akzeptanz in den europäischen Kernmärkten

Nach den ersten Markteinführungen in Deutschland und Österreich im Jahr 2024

verzeichnete AGAMREE auch 2025 eine anhaltend starke Akzeptanz.

In Deutschland wurden inzwischen über 40 % der mit Kortikosteroiden behandelten

DMD-Patienten mit AGAMREE behandelt, wobei die Anwendung sowohl bei neu

diagnostizierten Patienten als auch bei Wiederaufnahmen und Umstellungen,

einschliesslich älterer Patientengruppen, zunimmt. Österreich ist weiterhin

führend in Bezug auf die Marktdurchdringung, wobei mehr als 50 % der mit

Steroiden behandelten Patienten AGAMREE erhalten.

In Deutschland und Österreich wuchs der Umsatz bis ins erste Quartal 2026 hinein

weiterhin stark an, wobei die Bestellungen im ersten Quartal 2026 um über 50 %

höher lagen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Während der Preis pro

Flasche in Deutschland im Januar 2026 von 3'612 EUR auf 3'001 EUR sank - was

eine einmalige, im Voraus vereinbarte Preisanpassung zum Zeitpunkt der ersten

Preis- und Erstattungsfestlegung Anfang 2025 widerspiegelt -, hat das starke

Volumenwachstum diesen Effekt mehr als ausgeglichen.

In Grossbritannien ist AGAMREE seit April 2025 nach einer positiven NICE-

Empfehlung landesweit erhältlich. Die Akzeptanz wurde durch aktualisierte

Behandlungsleitlinien und Initiativen zur Verbesserung des Zugangs,

einschliesslich Hauslieferprogrammen, unterstützt. Die Markteinführung in

Grosbritannien folgt dem in Deutschland beobachteten frühen Verlauf und hat im

ersten Quartal 2026 ebenfalls eine starke Performance erzielt.

Vorantreiben der Markteinführung in ganz Europa

Santhera hat die Preis- und Erstattungsgespräche in den wichtigsten europäischen

Märkten im Laufe des Jahres 2025 weiter vorangetrieben.

In Spanien ist AGAMREE seit Mitte 2024 im Rahmen eines Programms für namentlich

benannte Patienten erhältlich, wobei die Gespräche über die Kostenerstattung im

Laufe des Jahres 2025 voranschreiten. Nach dem Berichtszeitraum, im Februar

2026, wurde vorgeschlagen, AGAMREE in das spanische nationale Gesundheitssystem

aufzunehmen. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur

vollständigen Erstattung und einem breiten Zugang für Patienten dar, wobei die

Markteinführung in Kürze geplant ist. Als Teil der Vereinbarung mit dem

spanischen nationalen Gesundheitssystem und um den Zugang der Patienten zur

Therapie zu beschleunigen, wird Santhera das Produkt im zweiten Quartal 2026

kostenlos zur Verfügung stellen, wobei der kommerzielle Vertrieb ab Juli 2026

beginnen soll.

In Italien steht das Unternehmen weiterhin im Dialog mit der italienischen

Arzneimittelbehörde. Nach Einreichung der Langzeitdaten wurden die Gespräche

über Preisgestaltung und Erstattung positiv fortgesetzt. In einem weiteren

positiven Schritt genehmigte der Verwaltungsrat der Behörde im April 2026 die

Erstattung von AGAMREE durch den Nationalen Gesundheitsdienst. Santhera wartet

nun auf die Veröffentlichung im Amtsblatt, die im zweiten Quartal erfolgen wird;

danach wird die Vermarktung beginnen.

In anderen europäischen Märkten, darunter die nordischen Länder, die Benelux-

Staaten und die Schweiz, schreiten die Preis- und Erstattungsverfahren voran,

wobei die Markteinführung im Laufe des Jahres 2026 erwartet wird.

Catalyst Pharmaceuticals - Übertrifft weiterhin die Erwartungen

Santheras US-Partner Catalyst Pharmaceuticals erzielte 2025 weiterhin eine

starke kommerzielle Performance und festigte damit die Positionierung von

AGAMREE als neuer Behandlungsstandard bei DMD.

Catalyst meldete für das Gesamtjahr 2025 einen AGAMREE-Umsatz von 117 Mio. USD

und übertraf damit seine ursprüngliche Gesamtjahresprognose von 100-110 Mio.

USD. Da der Umsatz 100 Mio. USD überstieg, löste dies eine Meilensteinzahlung in

Höhe von 12,5 Mio. USD an Santhera aus, die im Umsatz 2025 erfasst wurde.

Anhaltende Nachfrage und eine breite Marktdurchdringung stützen weiterhin das

Wachstum in den USA, wobei Catalyst feststellte, dass etwa 90 % der DMD-

Kompetenzzentren begonnen haben, AGAMREE für ihre Patienten einzusetzen.

Catalyst hat prognostiziert, dass es für 2026 einen Umsatz von 140-150 Millionen

US-Dollar mit AGAMREE erwartet, was die anhaltende Akzeptanz und Dynamik

widerspiegelt.

Seit Mitte 2025 hält Catalyst zudem die Lizenz zur Herstellung von AGAMREE für

den Einsatz in Nordamerika und hat eigene Produktionskapazitäten für

Arzneimittel aufgebaut, um sein Gebiet zu versorgen. Infolgedessen rechnet

Santhera ab dem ersten Quartal 2026 nicht mehr mit weiteren Produktverkäufen an

Catalyst.

Sperogenix - Starkes Wachstum im Markt für privat zahlende Patienten

In China hat Santheras Partner Sperogenix im September 2025 nach vorangegangenen

Early-Access-Programmen eine nicht erstattungsfähige Markteinführung von AGAMREE

eingeleitet. Die Akzeptanz ist stark. Bisher wurden mehr als 800 Patienten

behandelt, was die steigende Nachfrage untermauert und das Produkt für künftige

Erstattungsgespräche positioniert.

China stellt eine bedeutende langfristige Wachstumschance dar, wobei sich die

laufenden Bemühungen auf die Ausweitung des Zugangs, die Vorbereitung auf eine

mögliche Aufnahme in nationale Erstattungsrahmen ab Anfang 2027 und die

Diskussion eines Technologietransfers konzentrieren, um möglicherweise ab 2028

eine lokale Herstellung zu ermöglichen.

Nxera Pharma - Neue Lizenzvereinbarung

Nach dem Berichtszeitraum, im Januar 2026, schloss Santhera eine exklusive

Lizenzvereinbarung mit Nxera Pharma ab, die Japan, Südkorea, Australien und

Neuseeland abdeckt. Die Vereinbarung im Wert von bis zu 215 Millionen US-Dollar

zuzüglich Lizenzgebühren umfasst eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-

Dollar (bestehend aus 30 Millionen US-Dollar in bar und einer Kapitalbeteiligung

von 10 Millionen US-Dollar), potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 175

Millionen US-Dollar sowie zweistellige gestaffelte Lizenzgebühren auf den

Nettoumsatz.

Gemäss den Vertragsbedingungen ist Nxera für die behördliche Zulassung

verantwortlich, einschliesslich der Durchführung einer registrationsrelevanten

Brückenstudie, falls erforderlich, sowie für die Herstellung und Vermarktung in

den lizenzierten Gebieten. Diese Lizenzpartnerschaft erweitert Santheras

geografische Reichweite in wichtige Märkte im asiatisch-pazifischen Raum

erheblich und gewährleistet gleichzeitig ein kapitaleffizientes Betriebsmodell.

Vertriebsvereinbarungen und geografische Expansion

Im Jahr 2024 unterzeichnete Santhera Vertriebsvereinbarungen mit GENESIS Pharma

SA, die 20 mittel- und osteuropäische Märkte abdecken, sowie regionale

Vereinbarungen für Israel und Katar. Diese Partnerschaften trugen ab 2025 zum

Umsatz bei und werden sich voraussichtlich beschleunigen, wenn die

Markteinführung in weiteren Ländern voranschreitet.

Santhera baute seine globale Präsenz im Jahr 2025 durch weitere

Vertriebspartnerschaften aus und unterzeichnete neue Vereinbarungen in

verschiedenen Regionen, darunter die Länder des Golf-Kooperationsrats, die

Türkei, Russland und Indien.

Diese Partnerschaften unterstützen die rasche Expansion in weitere Gebiete und

nutzen gleichzeitig lokales Fachwissen in den Bereichen Marktzugang und

Vermarktung.

Weiterhin Generierung langfristiger klinischer Daten

Im Laufe des Jahres generierte Santhera weiterhin langfristige klinische Daten,

die das differenzierte Profil von AGAMREE bei DMD untermauern. Im November 2025

berichtete das Unternehmen über positive Topline-Ergebnisse der laufenden

GUARDIAN-Studie, die eine anhaltende Wirksamkeit über längere

Behandlungszeiträume sowie ein deutlich verbessertes Sicherheitsprofil belegten.

Nach Abschluss des Berichtszeitraums, im März 2026, wurden die vollständigen

Ergebnisse auf der Konferenz der Muscular Dystrophy Association (MDA)

vorgestellt, einschliesslich Daten von Patienten, die bis zu acht Jahre lang

behandelt wurden.

Wichtig ist, dass die Daten klinisch bedeutsame Sicherheitsvorteile gegenüber

herkömmlichen Kortikosteroiden zeigten. Bei mit AGAMREE behandelten Patienten

zeigte sich eine Verringerung des Risikos für Wirbelkörperfrakturen um etwa 80 %

(8,1 % gegenüber 41,9 % unter Deflazacort) sowie die Aufrechterhaltung eines

normalen Wachstums mit einem durchschnittlichen Grössenvorteil von über 12 cm im

Vergleich zu mit Kortikosteroiden behandelten Patienten.

Zu den weiteren Ergebnissen zählten eine deutlich geringere Häufigkeit von

Katarakten, keine beobachteten Fälle von Glaukom sowie ein insgesamt günstiges

Stoffwechselprofil, wobei keine neuen Sicherheitssignale festgestellt wurden.

Neben einem deutlich verbesserten Sicherheitsprofil bestätigten die Analysen

eine vergleichbare Langzeitwirksamkeit ohne statistisch signifikanten

Unterschied hinsichtlich der Zeit bis zum Verlust der Gehfähigkeit im Vergleich

zu Prednison und Deflazacort.

Diese Ergebnisse untermauern das differenzierte Nutzen-Risiko-Profil von AGAMREE

und stützen seine Positionierung als grundlegende Therapie für das langfristige

Krankheitsmanagement bei DMD.

Ausbau der Produktionskapazitäten

Im Jahr 2025 hat Santhera gemeinsam mit seinen Partnern sein Produktionsnetzwerk

weiter ausgebaut, um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, die

Skalierbarkeit zu verbessern und die Kostenbasis wesentlich zu optimieren.

Die Zulassung eines neuen Arzneimittelherstellers für AGAMREE in der EU

ermöglichte eine Verfünffachung des Produktionsumfangs, was zu erheblichen

Kosteneinsparungen führte. Parallel dazu haben Lizenzpartner lokale

Produktionskapazitäten in ihren jeweiligen Gebieten aufgebaut oder sind dabei,

diese zu etablieren. Dieser dezentrale Ansatz unterstützt die

Kapazitätserweiterung, verringert das Versorgungsrisiko und untermauert durch

enge Zusammenarbeit zwischen den Gebieten eine robuste, global skalierbare

Versorgungsinfrastruktur.

Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Vorstand

Santhera hat im Laufe des Jahres sein Führungsteam und seine Führungsstruktur

weiterentwickelt.

Im Februar 2025 wurde Catherine Isted zur Chief Financial Officer ernannt, und

im Anschluss an die Generalversammlung im Mai 2025 wurde Dr. Melanie Rolli in

den Verwaltungsrat gewählt.

Nach Jahresende wurde Marc Clausse mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Chief

Commercial Officer ernannt. Er bringt über 25 Jahre internationale Erfahrung im

Bereich Life Sciences in den Bereichen Spezialmedizin, Onkologie und seltene

Krankheiten mit und wird die nächste Phase des kommerziellen Wachstums leiten.

Nach Jahresende, im April 2026, gab Santhera einen geplanten Führungswechsel

bekannt. Dario Eklund wird nach mehr als sechseinhalb Jahren in dieser Funktion

als Chief Executive Officer zurücktreten, nachdem er die Transformation des

Unternehmens zu einem kommerziellen Unternehmen im Bereich seltener Krankheiten

geleitet hat. Orlando Oliveira wurde mit Wirkung zum 15. Juli 2026 zum CEO

ernannt. Er bringt mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in den Bereichen

Spezialpharmazeutika, Onkologie und seltene Krankheiten mit und wird die nächste

Wachstumsphase von Santhera leiten. Dario Eklund wird während einer

Übergangsphase weiterhin zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang

zu gewährleisten.

Finanzüberblick

Finanz, Aktivitäten und Ausblick

Im Jahr 2025 erzielte Santhera einen Umsatz von 77,2 Millionen CHF und einen

Nettoverlust von -49,2 Millionen CHF. Die Barreserven von 22,4 Millionen CHF zum

Jahresende 2025 sowie die Produktumsätze, Lizenzgebühren und

Meilensteinzahlungen für 2026, einschließlich der 40 Millionen USD aus dem

Nxera-Lizenzvertrag vom Januar 2026, lassen das Unternehmen davon ausgehen, im

dritten Quartal 2026 die Cashflow-Breakeven-Marke zu erreichen, ohne dass

zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind.

Gesamtjahresumsatz 2025 durch starkes zugrunde liegendes Umsatzwachstum

getrieben

Im Jahr 2025 verzeichnete Santhera einen Gesamtumsatz aus Kundenverträgen in

Höhe von 77,2 Mio. CHF (2024: 39,1 Mio. CHF). Der Produktumsatz von 25,8 Mio.

CHF (2024: 15,0 Mio. CHF) wurde durch die zunehmende Akzeptanz von AGAMREE in

Deutschland und Österreich sowie durch erste Umsätze aus Grossbritannien nach

der Markteinführung im 2. Quartal 2025 getrieben. Lizenzgebühren und

Meilensteinzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 23,1 Mio. CHF (2024: CHF

16,9 Mio.), was einem Anstieg von 37 % entspricht. Dies ist auf das starke

Wachstum der Lizenzgebühren des Lizenzpartners Catalyst Pharmaceuticals in den

USA sowie auf den Erhalt einer Meilensteinzahlung in Höhe von 12,5 Mio. USD von

Catalyst zurückzuführen, nachdem im Kalenderjahr 2025 ein Umsatz von mehr als

100 Mio. USD in den USA erzielt wurde, was die zunehmende globale Dynamik von

AGAMREE unterstreicht. Die Umsatzerlöse aus der Lieferung von Produkten und

Dienstleistungen an Partner beliefen sich auf CHF 28,3 Millionen (2024: CHF 7,2

Millionen).

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten beliefen sich auf CHF 62,0 Millionen (2024: CHF 15,5

Millionen). Neben den gestiegenen direkten und indirekten Kosten aufgrund des

wachsenden Umsatzes spiegelt dieser Wert auch die Meilensteinzahlung in Höhe von

USD 25 Millionen (CHF 20,2 Millionen) an ReveraGen und R-Bridge für das

Erreichen eines AGAMREE-Umsatzmeilensteins wider, der vereinbarungsgemäss

entsprechend der Cashflow-Generierung gezahlt wird. Die Umsatzkosten umfassen

neben den Kosten für Produktlieferungen und Logistik immaterielle Abschreibungen

in Höhe von CHF 5,0 Mio. (2024: CHF 5,0 Mio.) sowie zu zahlende Lizenzgebühren

in Höhe von CHF 8,5 Mio. (2024: CHF 3,5 Mio.).

Betriebsaufwand und Ergebnis

Die Betriebsaufwendungen beliefen sich auf CHF 53,0 Mio. (2024: CHF 56,9 Mio.).

Die Betriebsaufwendungen für 2025 lagen um 7 % unter dem Vorjahreswert, was auf

geringere Entwicklungs-, allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen ist,

die teilweise durch höhere Marketing- und Vertriebskosten ausgeglichen wurden.

Die Entwicklungskosten beliefen sich auf CHF 22,2 Millionen (2024: CHF 26,5

Millionen). Der Rückgang um -16 % ist auf den Abschluss längerfristiger Studien

und die im Vorjahr auslaufenden CMC-Entwicklungsaktivitäten (Chemie, Herstellung

und Kontrollen) zurückzuführen.

Die Marketing- und Vertriebskosten beliefen sich auf CHF 13,2 Millionen (2024:

CHF 11,0 Millionen). Dies entspricht einem Anstieg von 20 %, der auf die

Expansion des Unternehmens zur Unterstützung der Vermarktung von AGAMREE in

Europa zurückzuführen ist.

Die allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen beliefen sich auf CHF 17,6 Millionen

(2024: CHF 19,5 Millionen), was einem Rückgang von -10 % gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Dies spiegelt einen allgemeinen Rückgang der beratungsbezogenen

Aufwendungen wider.

Das Betriebsergebnis belief sich auf einen Verlust von CHF -37,6 Millionen

(2024: Verlust von CHF -33,1 Millionen).

Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge beliefen sich im Jahr 2025 auf CHF 10,8 Millionen (2024: CHF

11,6 Millionen). Der Rückgang stand vorwiegend im Zusammenhang mit realisierten

Wechselkursgewinnen.

Die Finanzaufwendungen beliefen sich 2025 auf CHF 22,3 Mio. (2024: CHF 20,2

Mio.), was in erster Linie auf höhere Zins- und Make-Whole-Aufwendungen sowie

(un)realisierte Wechselkursverluste zurückzuführen war, die teilweise durch

Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten ausgeglichen

wurden.

Dies führte zu einem Nettofinanzaufwand von CHF -11,5 Millionen, was einem

Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF -8,6 Millionen) und

die allgemeine Veränderung der Finanzierungsstruktur widerspiegelt.

Nettoergebnis

Das Nettoergebnis im Jahr 2025 belief sich auf einen Verlust von CHF -49,2 Mio.,

verglichen mit einem Nettoverlust von CHF -42,0 Mio. im Jahr 2024. Der Anstieg

des Jahresverlusts spiegelt höhere Herstellungskosten aufgrund von

Meilensteinaufwendungen und des Produktmixes wider, die das Umsatzwachstum und

die gesunkenen Betriebskosten für den Berichtszeitraum überwiegen.

Liquidität und Cashflow

Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von

CHF 22,4 Millionen, verglichen mit CHF 40,9 Millionen zum 31. Dezember 2024.

Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf -34,8 Mio.

CHF (2024: Netto-Cashflow von -35,5 Mio. CHF) und blieb im Jahresvergleich

weitgehend unverändert, was die anhaltenden Investitionen in

Kommerzialisierungsaktivitäten widerspiegelt.

Der Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit blieb im Vergleich zum Vorjahr

unverändert und belief sich auf CHF -0,1 Mio. (2024: CHF -0,1 Mio.). Er stand in

erster Linie im Zusammenhang mit begrenzten Investitionsausgaben, wobei im

laufenden Jahr keine wesentlichen Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

oder Veräusserungen erfolgten.

Der Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich im Jahr 2025 auf CHF

16,4 Millionen (2024: CHF 46,1 Millionen), was auf Erlöse aus der

Monetarisierung von Lizenzgebühren und anderen Finanztransaktionen

zurückzuführen ist, die teilweise durch die Teilrückzahlung des Lizenzgebühren-

Kaufvertrags ausgeglichen wurden.

Zusammenfassend belief sich der Nettoabfluss bei den Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten im Jahr 2025 auf CHF -18,5 Mio. (2024: Nettozufluss

von CHF 10,6 Mio.).

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die immateriellen Vermögenswerte verringerten sich um CHF -5,0 Mio. auf CHF

63,9 Mio., was auf die Abschreibung der im Gebrauch befindlichen immateriellen

Vermögenswerte von AGAMREE zurückzuführen ist.

Die Bilanzsumme sank auf CHF 148,1 Mio. (von CHF 152,5 Mio. im Jahr 2024) und

beinhaltete einen Anstieg der Vorräte um CHF 7,3 Mio. auf CHF 24,9 Mio. Die

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen stiegen um

CHF 12,4 Mio. auf CHF 26,3 Mio., was auf einen Anstieg der ausstehenden

Meilensteinzahlungen und des Betriebskapitals während der Vermarktungsphase

zurückzuführen ist. Dies wurde durch einen Rückgang der liquiden Mittel um CHF

18,5 Mio. auf CHF 22,4 Mio. ausgeglichen.

Die Gesamtverbindlichkeiten stiegen um 35,1 Mio. CHF auf 159,9 Mio. CHF, was

hauptsächlich auf die modifizierte Wandelanleihe und die neue Vereinbarung zur

Monetarisierung von Lizenzgebühren sowie auf die an ReveraGen und R-Bridge zu

zahlende Meilensteinzahlung für das Erreichen eines AGAMREE-Umsatzmeilensteins

zurückzuführen ist.

Eigenkapital

Das konsolidierte Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2025 auf CHF -11,8

Millionen, verglichen mit einem Eigenkapital von CHF 27,7 Millionen zum 31.

Dezember 2024. Dies war auf den Nettoverlust der Berichtsperiode zurückzuführen.

Lizenzgebühren und Fremdfinanzierung

Im September gab Santhera bekannt, dass es sich zusätzliches Wachstumskapital in

Höhe von netto 20,4 Mio. CHF gesichert hat, um die gestiegene Produktnachfrage

von Partnern zu decken und die Beschleunigung der weltweiten Markteinführungen

zu unterstützen.

Vereinbarung zur Monetarisierung von Lizenzgebühren mit R-Bridge (13 Mio. USD)

Santhera sicherte sich eine Lizenzgebühren-Monetarisierung mit dem bestehenden

Investor R-Bridge und dem neuen Investor Partners Group. Gemäß den Bedingungen

der Vereinbarung erhalten R-Bridge und Partners Group 25 % der Netto-

Lizenzgebühren für AGAMREE von Catalyst (Nordamerika) und Sperogenix (China).

Bei Abschluss der Transaktion zahlten R-Bridge und Partners Group Santhera 13

Mio. USD (10,4 Mio. CHF) abzüglich bestimmter Gebühren.

Dies geschieht zusätzlich zu einer bestehenden Vereinbarung, wonach R-Bridge

Anspruch auf 75 % der künftigen Lizenzgebühren aus diesen Lizenzen hat. Wie bei

der vorherigen Vereinbarung sind die Zahlungen an R-Bridge begrenzt; sobald die

vereinbarte Obergrenze oder Laufzeit erreicht ist, fallen die Lizenzgebühren aus

Nordamerika und China an Santhera zurück. Santhera behält sich Rückkaufrechte an

den Lizenzgebühren ein.

Verlängerung der Highbridge-Wandelanleihe (10 Millionen CHF)

Im Rahmen der Vereinbarung stellte Highbridge über eine neue Wandelanleihe

zusätzliche 10 Mio. CHF bereit. Das Instrument tauschte zudem die frühere

Wandelanleihe in Höhe von 7 Mio. CHF, die am 30. September fällig werden sollte,

zum Nennwert um. Die neue Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren, wobei

der Wandlungspreis auf 13,5446 CHF festgelegt wurde, was einem Aufschlag von 10

% auf den Schlusskurs der Aktie am Tag der Bekanntgabe entspricht. Der Coupon

beträgt 7 %, was eine Senkung gegenüber der vorherigen Anleihe darstellt, und

der Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe, einschließlich des Umtauschs der

vorherigen Anleihe zum Nennwert, belief sich auf 20,132 Mio. CHF. Darüber hinaus

gab das Unternehmen rund 110.000 Aktien an Highbridge aus als Gegenleistung

dafür, dass Highbridge einer erhöhten Flexibilität in Bezug auf das im August

2024 unterzeichnete 4-jährige Darlehen in Höhe von 35 Mio. CHF zugestimmt hat.

Aktienkapital, eigene Aktien und Optionsscheine

Zum 31. Dezember 2025 bestand das gezeichnete Aktienkapital aus 14'015'505

Aktien mit einem Gesamtnennwert von 1'401'550.50 CHF (Nennwert 0.10 CHF pro

Aktie), und die Gesellschaft hielt 621'791 eigene Aktien mit einem

Gesamtnennwert von CHF 62'179.10 für künftige eigenkapitalbasierte

Finanzierungen. Die Gesellschaft hatte zudem 695'044 ausgegebene Optionsscheine,

davon 236'540 mit einem Ausübungspreis von CHF 11.0975 und 458'504 mit einem

Ausübungspreis von CHF 20.

Finanzprognose und Ausblick

Santhera erwartet für 2026 eine anhaltend starke Umsatzdynamik mit einem

prognostizierten Gesamtumsatz im Bereich von 80 bis 90 Millionen CHF. Es wird

ein Wachstum der Produktumsätze um mehr als 50 % erwartet, trotz einer

einmaligen Preissenkung um 17 % in Deutschland, dem grössten EU-Markt des

Unternehmens, die im Rahmen des Preis- und Erstattungsverfahrens vereinbart

wurde und am Anfang 2026 in Kraft trat.

Die Lizenzerträge aus Catalyst und Sperogenix werden voraussichtlich im

Vergleich zum Vorjahr steigen. Die Lizenzerträge aus Catalyst werden jedoch

hinter den zugrunde liegenden US-Umsätzen zurückbleiben, da der Lizenzgebühr für

die ersten 100 Mio. USD des US-Umsatzes nach Ablauf der ersten 24 Monate nach

Markteinführung gesenkt wird.

Die Meilensteinzahlungen werden voraussichtlich das Niveau von 2025 übersteigen,

was in erster Linie auf die Meilensteinzahlung in Höhe von 30 Mio. USD von Nxera

zurückzuführen ist. Im Laufe des Jahres 2026 könnten weitere Umsatzmeilensteine

erreicht werden; diese sind jedoch derzeit nicht in der Umsatzprognose

enthalten, da noch keine ausreichende Klarheit über die kommerzielle Leistung

der Lizenzpartner besteht.

Die Umsätze aus Produktlieferungen und Dienstleistungen werden im Vergleich zu

2025 voraussichtlich deutlich zurückgehen. Die gestiegenen Liefermengen nach

China werden den Rückgang der Produktverkäufe in den USA nach dem Übergang von

Catalyst zur Direktbeschaffung ab dem 1. Quartal 2026 nicht vollständig

ausgleichen.

Die Betriebsausgaben werden voraussichtlich innerhalb der zuvor prognostizierten

Spanne von 50-55 Millionen CHF bleiben.

Nach der geplanten Markteinführung in Spanien im Juli 2026 wird eine einmalige,

nicht umsatzbezogene Meilensteinzahlung im Zusammenhang mit der dritten

Markteinführung in einem wichtigen europäischen Markt fällig, die an ReveraGen

und R-Bridge geht (die zuvor die ehemaligen Idorsia-Meilensteine übernommen

hat). Ein Betrag von 20 Mio. USD wird fällig und wird in den Umsatzkosten (COS)

erfasst. Etwa 75 % dieser Zahlung werden voraussichtlich in der ersten Hälfte

des dritten Quartals 2026 erfolgen, im Gegensatz zu den verbleibenden

umsatzbezogenen Meilensteinen, bei denen der damit verbundene Mittelabfluss mit

den entsprechenden Mittelzuflüssen aus Umsatzmeilensteinen verknüpft ist.

Wie bereits mitgeteilt, erwartet Santhera, im dritten Quartal 2026 nach

Berücksichtigung der oben genannten Meilensteinzahlung die Cashflow-Breakeven-

Marke zu erreichen, ohne dass zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind.

Santhera bekräftigt seinen mittelfristigen Ausblick und strebt für 2028 einen

Umsatz von 150 Millionen Euro (ohne Meilensteinzahlungen) an. Bis 2030 erwartet

das Unternehmen, in den direkt von ihm betriebenen EU-Märkten einen Umsatz von

mehr als 150 Millionen Euro zu erzielen, wobei Umsätze von Vertriebspartnern,

Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen von Lizenzpartnern nicht berücksichtigt

sind.

Co- -Konsolidierte Bilanz 31. Dezember

In Tausend CHF 31. Dezember 2025 2024

Aktiva

Sachanlagen 2'010 2.571

Immaterielle Vermögenswerte 63.935 68.946

Langfristige finanzielle

Vermögenswerte 315 245

Langfristige abgegrenzte Verluste

aus Finanzinstrumenten 1.584 4.913

Langfristige Vermögenswerte 67.844 76.675

-------------------------------------------------------------------------------

Kurzfristige latente Verluste aus

Finanzinstrumenten 6.315 3.103

Vorausgezahlte Aufwendungen 580 373

Vorräte 24.868 17.527

Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen sowie sonstige

Forderungen 26.038 13.885

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 22.440 40.925

Umlaufvermögen 80.241 75.813

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtvermögen 148.085 152.488

-------------------------------------------------------------------------------

Eigenkapital und

Verbindlichkeiten

Grundkapital 1.402 1.343

Kapitalrücklagen und Agio 651.963 644.410

Kumulierte Verluste (663.929) (614.693)

Rückstellung für Leistungen an

Arbeitnehmer (1.017) (3.025)

Eigene Aktien (62) (65)

Umrechnungsdifferenzen (173) (272)

Eigenkapital insgesamt (11.816) 27.698

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Verbindlichkeiten 7.616 -

Langfristige Darlehen 32.733 31.729

Langfristige Verbindlichkeiten

aus Lizenzkaufverträgen 39.934 33.165

Langfristige derivative

Finanzinstrumente 6.406 2.216

Langfristige

Leasingverbindlichkeiten 1.369 1.940

Langfristige vertragliche

Verbindlichkeiten 3.156 1.925

Pensionsverpflichtungen 6.516 7.672

Langfristige Verbindlichkeiten 97.730 78.647

-------------------------------------------------------------------------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen sowie sonstige

Verbindlichkeiten 18.005 9.224

Aufgelaufene Aufwendungen 19.404 19.345

Zu zahlende Ertragsteuern 893 144

Kurzfristige Verbindlichkeiten

aus Lizenzvereinbarungen 7.153 3.810

Kurzfristige

Leasingverbindlichkeiten 588 553

Kurzfristige Wandelanleihen 14.259 6.398

Kurzfristige vertragliche

Verbindlichkeiten 139 56

Kurzfristige derivative

Finanzinstrumente - 2.323

Kurzfristige Optionsscheine 1.730 4.290

Kurzfristige Verbindlichkeiten 62.171 46.143

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtverbindlichkeiten 159.901 124.790

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtvermögen 148.085 152.488

-------------------------------------------------------------------------------

Konsol -Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahr zum 31.

In Tausend CHF (außer Angaben pro Aktie) Dezember

2025 2024

Nettoumsatz 25.838 14.970

Erlöse aus Auslizenzierungsgeschäften 23.072 16.924

Nettoumsatz mit Lizenzpartnern 28.275 7.223

Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden 77.185 39.117

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatzkosten (62.011) (15.534)

Davon Abschreibungen auf immaterielle

Vermögenswerte (4.981) (4.977)

Davon zu zahlende Lizenzgebühren (8.512) (3.522)

Davon zu zahlende Meilensteinzahlungen (20.170) -

Sonstige betriebliche Erträge 204 232

Entwicklung (22.218) (26.468)

Marketing und Vertrieb (13.203) (11.016)

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (17.569) (19.482)

Nettogewinn aus der Liquidation von

Unternehmen - 41

Betriebsaufwendungen (52.990) (56.925)

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis (37.612) (33.110)

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzerträge 10.849 11.617

Finanzaufwendungen (22.288) (20.169)

Ergebnis vor Steuern (49.051) (41.662)

-------------------------------------------------------------------------------

Ertragsteuern (185) (312)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoergebnis (49.236) (41'974)

-------------------------------------------------------------------------------

Unverwässertes Nettoergebnis je Aktie (in

CHF) (3,78) (3,69)

Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in

CHF) (3,78) (3,69)

-------------------------------------------------------------------------------

Kon -konsolidierte Kapitalflussrechnung

Geschäftsjahr zum 31.

In Tausend CHF Dezember

2025 2024

Ergebnis vor Steuern (49'051) (41.662)

Abschreibungen und Wertminderungen auf

Sachanlagen 670 626

Abschreibungen und Wertminderungen auf

immaterielle Vermögenswerte 5.010 5.020

Aktienbasierte Vergütung 4.250 3.973

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von

Finanzinstrumenten, netto (3.136) 3.581

Anpassung von Wandelanleihen (102) 17

Veränderung der Pensionsverpflichtungen 852 (229)

Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen - (151)

Gezahlte Ertragsteuern - (11)

Veränderung der vertraglichen

Verbindlichkeiten 1.314 1.981

Veränderung des Nettoumlaufvermögens (2.624) (14.342)

Finanzergebnis abzüglich der Veränderung

des beizulegenden Zeitwerts von

Finanzinstrumenten 11.308 7.344

Erhaltene Zinsen 409 929

Gezahlte Zinsen (3.663) (2.603)

Netto-Cashflow aus/(für) betrieblicher

Tätigkeit (34.763) (35.527)

-------------------------------------------------------------------------------

Investitionen in Sachanlagen (52) (151)

Erwerb von langfristigen finanziellen

Vermögenswerten (70) -

Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen - 90

Netto-Cashflow aus/(für)

Investitionstätigkeit (122) (61)

-------------------------------------------------------------------------------

Erlöse aus der Ausübung von

Eigenkapitalrechten 660 101

Erlöse aus der Ausübung von Optionsscheinen - 958

Erlöse aus befristeten Darlehen - 34.300

Erlöse aus Lizenzvereinbarungen 10.386 25.632

Erlöse aus Wandelanleihen 9.686

Rückzahlung von Wandelanleihen - (13.547)

Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus dem

Erwerb von Lizenzgebühren (3.523) (462)

Finanzierungskosten (238) (325)

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (595) (579)

Netto-Cashflow aus/(für)

Finanzierungstätigkeit 16.376 46.078

-------------------------------------------------------------------------------

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 24 65

Nettozunahme/(Nettoabnahme) der

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente (18.485) 10.555

-------------------------------------------------------------------------------

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 40.925 30.370

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 22.440 40.925

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