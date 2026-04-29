GNW-News: Santhera schlägt Dr. Srishti Gupta als neues Mitglied des Verwaltungsrats
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Pratteln, Schweiz, 30. April 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) schlägt
vor, Dr. Srishti Gupta, MD, MPP, MPhil, auf der bevorstehenden ordentlichen
Generalversammlung am 26. Mai 2026 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zu
wählen.
Thomas Meier, Verwaltungsratspräsident, sagte: "Dr. Gupta verfügt über
umfangreiche Erfahrung im Aufbau und in der Führung erfolgreicher Unternehmen,
und wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, für den
Verwaltungsrat nominiert zu werden. Ihre umfassende Erfahrung als leitende
Ärztin, CEO und Verwaltungsratsmitglied, kombiniert mit ihrer starken
Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und Wertschöpfung in börsennotierten Unternehmen
sowie ihren Einblicken in die Pharmastrategie, wird für Santhera von
unschätzbarem Wert sein, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten
und den weltweiten Zugang zu AGAMREE® weiter ausbauen."
Dr. Srishti Gupta ist eine medizinische Führungskraft mit mehr als 20 Jahren
Führungserfahrung in den Bereichen Biopharmazeutika, globale Gesundheit und
Strategieberatung. Sie war als CEO eines börsennotierten Unternehmens, als
leitende Expertin bei McKinsey sowie als Verwaltungsrätin für kommerzielle,
gemeinnützige und internationale Organisationen tätig.
Zuletzt war sie CEO von Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA), wo sie eine
erfolgreiche Sanierungsmassnahme leitete, die den Umsatz mehr als verdoppelte,
die Schulden restrukturierte, neues Kapital beschaffte und die
Marktkapitalisierung des Unternehmens verdreifachte. Dr. Gupta war 18 Jahre lang
bei McKinsey & Company tätig, darunter über ein Jahrzehnt als Leiterin des
Bereichs Global Health.
Derzeit ist sie Mitglied in mehreren Verwaltungsräten im Bereich globale
Gesundheit und verfügt über Abschlüsse der Harvard University und der University
of Cambridge.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National
Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of
Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt
auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix
Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma
für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie
unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO:
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel
+44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian
+41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
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bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
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implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
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