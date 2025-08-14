GNW-News: Santhera schließt Vereinbarung mit GEN über den Vertrieb von AGAMREE® (Vamorolon) in der Türkei
^Pratteln, Schweiz, 13. August 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
die Unterzeichnung einer exklusiven Vereinbarung mit Gen?laç ve Sa?l?k Ürünleri
San. ve Tic. A.?. (GEN) über den Vertrieb und die Vermarktung von AGAMREE®
(Vamorolon) in der Türkei zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei
Patienten ab vier Jahren.
Die Lieferung und der Verkauf durch GEN sollen in der ersten Hälfte des Jahres
2026 zunächst auf Named-Patient-Basis beginnen, gefolgt vom kommerziellen
Vertrieb. Santhera hat eine kleine Vorauszahlung erhalten und wird gemäß den
bisherigen Vereinbarungen einen laufenden Prozentsatz des Nettoumsatzes
erhalten.
Dario Eklund, Chief Executive Officer von Santhera, sagte: "Als führendes
Unternehmen auf dem türkischen Markt für Spezialpharmazeutika war GEN für
Santhera die naheliegende Wahl, als wir nach einem hochwertigen Vertriebspartner
suchten. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit im Vorfeld der
Markteinführung im Jahr 2026, um den vielen DMD-Patienten, denen keine
geeigneten Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, Zugang zu diesem
Medikament zu ermöglichen."
Abidin Gülmü?, Chairman/CEO von GEN, fügte hinzu: "Das Potenzial von AGAMREE ist
offensichtlich, und wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass diese DMD-
Therapie die Patienten in der Türkei ohne Verzögerung erreicht. Wir kennen den
Markt für seltene Krankheiten sehr gut, nutzen unsere langjährige Erfahrung mit
neuromuskulären Erkrankungen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Santhera
in den kommenden Monaten und Jahren."
Über AGAMREE® (Vamorolon)
AGAMREE ist ein neuartiges Arzneimittel mit einem Wirkmechanismus, der auf der
Bindung an denselben Rezeptor wie Glukokortikoide beruht, jedoch dessen
nachgeschaltete Aktivität modifiziert. Zudem ist es kein Substrat für die 11-?-
Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11?-HSD) Enzyme, die für lokal erhöhte
Wirkstoffspiegel und die kortikosteroid-assoziierte Toxizität in lokalen Geweben
verantwortlich sein dürften [1-4]. Dieser Mechanismus hat das Potenzial, die
Wirksamkeit von den Sicherheitsbedenken gegenüber Steroiden zu entkoppeln,
weshalb AGAMREE als dissoziativer Entzündungshemmer und Alternative zu den
bestehenden Kortikosteroiden, der derzeitigen Standardtherapie für Kinder und
Jugendliche mit DMD, positioniert ist [1-4].
In der zulassungsrelevanten VISION-DMD-Studie erreichte AGAMREE den primären
Endpunkt Geschwindigkeit der Aufstehbewegung (TTSTAND) im Vergleich zu Placebo
(p=0,002) nach 24 Behandlungswochen und zeigte ein günstiges Sicherheits- und
Verträglichkeitsprofil [1, 4]. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren
cushingoides Aussehen, Erbrechen, Gewichtszunahme und Reizbarkeit. Im
Allgemeinen waren die Nebenwirkungen von leichtem bis mittlerem Schweregrad.
Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass AGAMREE im Gegensatz zu
Kortikosteroiden das Wachstum nicht einschränkt [5] und keine negativen
Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat, was durch normale Serummarker für
Knochenbildung und -resorption belegt wird [6].
? Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dadurch können
neue Informationen über die Sicherheit schnell ermittelt werden.
Gesundheitsfachleute werden gebeten, alle vermuteten Nebenwirkungen zu melden.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolone), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Medicines Agency (EMA), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)
und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die
Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und
bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere
Informationen finden Sie unter www.santhera.com
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe
ra.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Über GEN
Gen?laç ve Sa?l?k Ürünleri San. Ve Tic. A.?. (BIST: GENIL.IS) ist das führende
Spezialpharmaunternehmen in der Türkei, das sich seit 1998 auf die Entwicklung
innovativer Therapien in verschiedenen therapeutischen Bereichen konzentriert,
darunter neurologische und neuromuskuläre Erkrankungen (DMD, SMA usw.). GEN
stellt in seiner GMP-zertifizierten Anlage hochwertige, wettbewerbsfähige
Produkte her und betreibt die Entwicklung von Originalarzneimitteln in zwei
speziellen Forschungs- und Entwicklungszentren sowie durch Investitionen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.genilac.com.tr
(http://www.genilac.com.tr).
