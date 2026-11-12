GNW-News: Santhera unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für AGAMREE® (Vamorolon) in 31 Ländern Lateinamerikas und der Karibik
^Pratteln, Schweiz, 12. November 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Vereinbarung mit SteinCares über
den Vertrieb von AGAMREE® (Vamorolon) zur Behandlung der Duchenne-
Muskeldystrophie (DMD) in 31 Ländern Lateinamerikas und der Karibik
unterzeichnet hat.
Die Vereinbarung erweitert das internationale Vertriebsnetz von Santhera auf
eine Region, in der etwa 15.000 Menschen mit DMD leben.¹ Der Markteintritt wird
sich zunächst auf Brasilien konzentrieren, wo SteinCares parallel zur Expansion
in die übrigen Länder die behördliche Zulassung anstreben wird. In Brasilien
wird SteinCares den Zugang zu AGAMREE über Ausnahmeregelungen für den Import
ermöglichen und gleichzeitig das Zulassungsverfahren bei der ANVISA
vorantreiben. Die Vereinbarung umfasst ausgewählte lateinamerikanische Länder,
darunter Brasilien, Kolumbien und Argentinien sowie die Karibik. Santhera erhält
einen Prozentsatz des Nettoumsatzes, entsprechend seinen bisherigen
Vertriebsvereinbarungen.
Orlando Oliveira, Vorstandsvorsitzender von Santhera, sagte: "Diese Vereinbarung
ist ein wichtiger Schritt, um AGAMREE für Patienten mit DMD in Lateinamerika und
der Karibik verfügbar zu machen. Sie erweitert unser internationales
Vertriebsnetz und baut auf unseren Partnerschaften in Nordamerika, Mittel- und
Osteuropa, Asien sowie im Nahen Osten auf. Die fundierte Expertise von
SteinCares im Bereich Marktzugang und die bewährten Fähigkeiten bei der
Markteinführung in der gesamten Region werden entscheidend sein, während wir auf
den ersten Zugang für Patienten in Brasilien und eine schrittweise Einführung in
weiteren Märkten hinarbeiten."
Sebastián Katz, Chief Strategy Officer von SteinCares, sagte: "Wir freuen uns
sehr über die Partnerschaft mit Santhera, um AGAMREE® für Patienten mit DMD in
Lateinamerika verfügbar zu machen. Diese Vereinbarung stärkt unser Portfolio im
Bereich seltener Krankheiten und spiegelt unsere Rolle als strategische Brücke
zwischen globaler pharmazeutischer Innovation und den Gesundheitsbedürfnissen
Lateinamerikas wider. Durch die Kombination von Santheras Fachwissen im Bereich
seltener neuromuskulärer Erkrankungen mit der regionalen Plattform von
SteinCares und dem tiefgreifenden Verständnis der lokalen Gesundheitssysteme
wollen wir dazu beitragen, den nachhaltigen Zugang zu innovativen
Behandlungsmöglichkeiten für Patienten in der gesamten Region zu erweitern."
(1) Basierend auf globalen Schätzungen zur DMD-Prävalenz
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine xclusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
DuchenneMuskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National
Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of
Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt
auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix
Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma
für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie
unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Über SteinCares
SteinCares ist ein führendes Spezialpharmaunternehmen, das sich dafür einsetzt,
Patienten in ganz Lateinamerika den Zugang zu innovativen und kosteneffizienten
Therapien zu erweitern. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und - einer
integrierten "One-Stop-Shop"-Plattform in über 30 Ländern Lateinamerikas und der
Karibik - vereint SteinCares fundiertes lokales Fachwissen, regulatorische
Flexibilität und umfassende operative Kompetenzen - von der Zulassung und
Vermarktung bis hin zum Marktzugang und zur Patientenbetreuung.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.steincares.com/ oder folgen
Sie dem Unternehmen auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/steincares).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO: IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare: Santhera@icrhealthcare.com
(mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel +44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian +41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
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