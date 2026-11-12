GNW-News: Santhera unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für AGAMREE® (Vamorolon) in 31 Ländern Lateinamerikas und der Karibik

12.11.26 07:04 Uhr

^Pratteln, Schweiz, 12. November 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Vereinbarung mit SteinCares über

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den Vertrieb von AGAMREE® (Vamorolon) zur Behandlung der Duchenne-

Muskeldystrophie (DMD) in 31 Ländern Lateinamerikas und der Karibik

unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung erweitert das internationale Vertriebsnetz von Santhera auf

eine Region, in der etwa 15.000 Menschen mit DMD leben.¹ Der Markteintritt wird

sich zunächst auf Brasilien konzentrieren, wo SteinCares parallel zur Expansion

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in die übrigen Länder die behördliche Zulassung anstreben wird. In Brasilien

wird SteinCares den Zugang zu AGAMREE über Ausnahmeregelungen für den Import

ermöglichen und gleichzeitig das Zulassungsverfahren bei der ANVISA

vorantreiben. Die Vereinbarung umfasst ausgewählte lateinamerikanische Länder,

darunter Brasilien, Kolumbien und Argentinien sowie die Karibik. Santhera erhält

einen Prozentsatz des Nettoumsatzes, entsprechend seinen bisherigen

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Vertriebsvereinbarungen.

Orlando Oliveira, Vorstandsvorsitzender von Santhera, sagte: "Diese Vereinbarung

ist ein wichtiger Schritt, um AGAMREE für Patienten mit DMD in Lateinamerika und

der Karibik verfügbar zu machen. Sie erweitert unser internationales

Vertriebsnetz und baut auf unseren Partnerschaften in Nordamerika, Mittel- und

Osteuropa, Asien sowie im Nahen Osten auf. Die fundierte Expertise von

SteinCares im Bereich Marktzugang und die bewährten Fähigkeiten bei der

Markteinführung in der gesamten Region werden entscheidend sein, während wir auf

den ersten Zugang für Patienten in Brasilien und eine schrittweise Einführung in

weiteren Märkten hinarbeiten."

Sebastián Katz, Chief Strategy Officer von SteinCares, sagte: "Wir freuen uns

sehr über die Partnerschaft mit Santhera, um AGAMREE® für Patienten mit DMD in

Lateinamerika verfügbar zu machen. Diese Vereinbarung stärkt unser Portfolio im

Bereich seltener Krankheiten und spiegelt unsere Rolle als strategische Brücke

zwischen globaler pharmazeutischer Innovation und den Gesundheitsbedürfnissen

Lateinamerikas wider. Durch die Kombination von Santheras Fachwissen im Bereich

seltener neuromuskulärer Erkrankungen mit der regionalen Plattform von

SteinCares und dem tiefgreifenden Verständnis der lokalen Gesundheitssysteme

wollen wir dazu beitragen, den nachhaltigen Zugang zu innovativen

Behandlungsmöglichkeiten für Patienten in der gesamten Region zu erweitern."

(1) Basierend auf globalen Schätzungen zur DMD-Prävalenz

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine xclusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

DuchenneMuskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Über SteinCares

SteinCares ist ein führendes Spezialpharmaunternehmen, das sich dafür einsetzt,

Patienten in ganz Lateinamerika den Zugang zu innovativen und kosteneffizienten

Therapien zu erweitern. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und - einer

integrierten "One-Stop-Shop"-Plattform in über 30 Ländern Lateinamerikas und der

Karibik - vereint SteinCares fundiertes lokales Fachwissen, regulatorische

Flexibilität und umfassende operative Kompetenzen - von der Zulassung und

Vermarktung bis hin zum Marktzugang und zur Patientenbetreuung.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.steincares.com/ oder folgen

Sie dem Unternehmen auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/steincares).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO: IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare: Santhera@icrhealthcare.com

(mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel +44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian +41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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