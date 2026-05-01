GNW-News: Santhera veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Pratteln, Schweiz, 5. Mai 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) hat heute

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die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV) veröffentlicht, die am

26. Mai 2026 um 10:00 Uhr MESZ (Türöffnung: 9.30 Uhr) im Courtyard Marriott,

Hardstrasse 55, 4133 Pratteln, Schweiz.

Die Einladung zur Generalversammlung mit den Traktanden und Erläuterungen wird

den eingetragenen Aktionären per Post zugestellt und kann auf der Website von

Santhera unter www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-

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glaeubigerversammlungen (http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-

toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen) eingesehen werden.

Traktanden (Überblick)

1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der

Konzernrechnung 2025

2. Zuweisung des Jahresresultats und Verlustverrechnung

3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

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4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für

das Geschäftsjahr 2025

5. Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen und

Statutenänderung

6. Wahl eines neuen Mitgliedes und Wiederwahl von drei Mitgliedern des

Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates

7. Wahl eines neuen Mitgliedes und Wiederwahl eines Mitgliedes des

Nominations- und Vergütungsausschusses

8. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

10. Wiederwahl der Revisionsstelle

11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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