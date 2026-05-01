GNW-News: Santheras Aktionäre stimmen auf der heutigen Hauptversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
^Pratteln, Schweiz, 26. Mai 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
heute bekannt, dass die Aktionäre auf der heute in Pratteln, Schweiz,
abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung (OHV) alle Anträge des
Verwaltungsrats mit großer Mehrheit genehmigt haben. Die teilnehmenden Aktionäre
vertraten insgesamt 4'838'464 Aktien bzw. 31.31 % des Aktienkapitals der
Gesellschaft.
Genehmigung des Geschäftsberichts 2025 und Entlastung der Organe
Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die
Konzernrechnung für das Jahr 2025 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses und
dessen Verrechnung mit den freien Reserven. Darüber hinaus erteilten die
Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Entlastung für das Geschäftsjahr 2025.
Genehmigung des bedingten Kapitals für die Mitarbeiterbeteiligung
Die Aktionäre genehmigten eine Änderung der Statuten zur Erhöhung des bedingten
Kapitals für die Mitarbeiterbeteiligung um CHF 46'500 auf CHF 118'272.10.
Wahl eines neuen Mitglieds und Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats
und des Nominations- und Vergütungsausschusses
Die Aktionäre wählten Thomas Meier, Philipp Gutzwiller, Bradley C. Meyer und
Melanie Rolli für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat
wieder. Zudem wählten die Aktionäre Thomas Meier als Verwaltungsratspräsidenten
wieder und genehmigten die Wahl von Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied.
Als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses bestätigten die
Aktionäre Bradley C. Meyer (Ausschussvorsitzender) und die Wahl des neuen
Mitgliedes, Melanie Rolli.
Vergütungsbericht und Vergütung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
genehmigt
In einer konsultativen Abstimmung haben die Aktionäre den Vergütungsbericht
2025 gebilligt. In separaten verbindlichen Abstimmungen stimmten die Aktionäre
von Santhera der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats (maximaler
Gesamtbetrag der festen Vergütung für den Zeitraum von der Generalversammlung
2026 bis zur Generalversammlung 2027) sowie für die Mitglieder der
Geschäftsleitung (maximaler Gesamtbetrag der festen Vergütung für 2027, variable
Barvergütung für 2025 und variable Vergütung in Form von Share Appreciation
Rights und Performance Share Units für 2026).
Unterlagen zur Hauptversammlung
Einzelheiten und begleitende Erläuterungen zu allen Anträgen, die von der
Hauptversammlung einstimmig genehmigt wurden, finden Sie in der?Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung", die auf der Website von Santhera unter
https://www.santhera.com/share-bondholder-meetings verfügbar ist. Ab Ende
nächster Woche wird auch das Protokoll der Hauptversammlung 2026 verfügbar sein.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National
Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of
Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt
auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix
Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma
für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie
unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO:
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel
+44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian
+41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
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bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
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