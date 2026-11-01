GNW-News: SANYIPACE rückt die Kanalkamera S850DSTKM für die professionelle Kanalinspektion und -wartung in den Fokus

01.11.26 10:04 Uhr

^BERLIN, Nov. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SANYIPACE rückt die Kanalkamera

(https://bit.ly/47nshsB) S850DSTKM für die professionelle Inspektion von

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Abwasserleitungen in den Fokus. Das System kombiniert einen selbstnivellierenden

Kamerakopf mit einem integrierten 512-Hz-Sender und einem Meterzähler. Diese

Funktionen unterstützen die visuelle Beurteilung von Rohrleitungen sowie die

Eingrenzung und Dokumentation auffälliger Abschnitte.

Entfernungsmessung und integrierte 512-Hz-Ortungsfunktion

Die SANYIPACE S850DSTKM Kanalkamera (https://bit.ly/4ySyuJ3) kombiniert einen

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integrierten Meterzähler mit einem 512-Hz-Sender, um die räumliche Zuordnung von

Inspektionsergebnissen zu unterstützen. Der Meterzähler zeigt die eingeschobene

Kabellänge in Echtzeit an; die Anzeige lässt sich zwischen Metern und Fuß

umschalten.

Mit einem kompatiblen Ortungsgerät kann zusätzlich die Position des Kamerakopfes

von der Oberfläche aus eingegrenzt werden. Während der Meterzähler die

Kabellänge entlang des Inspektionswegs erfasst, unterstützt der Sender die

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oberirdische Lokalisierung des Kamerakopfes. Das passende Ortungsgerät ist je

nach gewähltem Paket enthalten oder separat erhältlich. Die Ortungsgenauigkeit

hängt vom verwendeten Empfänger und den Bedingungen vor Ort ab.

Selbstnivellierung und Bildgebung bei der Rohrinspektion

Ergänzend zur Entfernungsmessung und Ortung unterstützt die Bildgebung die

visuelle Beurteilung des untersuchten Rohrabschnitts. Die

Selbstnivellierungsfunktion richtet das Kamerabild während der Inspektion

automatisch aufrecht aus. Dies erleichtert die Orientierung beim Betrachten von

Ablagerungen, Rissen und anderen sichtbaren Auffälligkeiten.

Das System verfügt über einen 10-Zoll-IPS-Monitor mit AHD-1080P-Bildübertragung.

Zwölf LEDs mit fünf Helligkeitsstufen ermöglichen eine an die Sichtverhältnisse

angepasste Beleuchtung des Rohrinneren. Ein fünffacher Digitalzoom erlaubt die

vergrößerte Darstellung ausgewählter Bildbereiche.

Kabelkonfiguration und Dokumentation

Die S850DSTKM ist mit einem 7-mm-Schubkabel und einem 23-mm-Kamerakopf

ausgestattet. Das Modell ist mit Kabellängen von 30 und 50 Metern erhältlich.

Die geeignete Konfiguration hängt von der Länge der Inspektionsstrecke, dem

Rohrdurchmesser, dem Leitungsverlauf und den vorhandenen Bögen ab.

Für die Dokumentation unterstützt das System Fotoaufnahmen sowie Video- und

Audioaufzeichnungen. Eine mitgelieferte 32-GB-Speicherkarte ermöglicht die

Speicherung der Aufnahmen; laut Produktangaben werden Speicherkarten mit bis zu

128 GB unterstützt.

?Bei der Rohrinspektion geht es nicht nur darum, Bilder aus dem Rohrinneren zu

erhalten. Entscheidend ist auch, die Bildausrichtung beizubehalten und die

Position auffälliger Stellen besser einzugrenzen", erklärt Sam, Gründer von

SANYIPACE.?Die Selbstnivellierung erleichtert die Orientierung im Kamerabild,

während der integrierte 512-Hz-Sender in Verbindung mit einem kompatiblen

Ortungsgerät die Lokalisierung des Kamerakopfes unterstützt. Zusammen mit dem

Meterzähler und der DVR-Aufzeichnung lassen sich Inspektionsergebnisse

nachvollziehbar dokumentieren und weitere Prüfschritte gezielter planen."

Weitere Kanalkameras im SANYIPACE-Sortiment

Für unterschiedliche Anforderungen bei der Rohrinspektion umfasst das Sortiment

von SANYIPACE weitere Kamerasysteme mit ergänzenden Ausstattungsmerkmalen.

Die S860DSTKM

(https://sanyipace.eu/collections/kanalkamera/products/kanalkamera-mit-

leichtgangigem-zuggriff-und-radern-rohrkamera-

s860dstkm?utm_source=news&utm_medium=PR) verfügt über einen ausziehbaren

Zuggriff und Räder, die den Transport der Ausrüstung zwischen verschiedenen

Einsatzorten erleichtern. Das Modell bietet ebenfalls einen selbstnivellierenden

Kamerakopf, einen Meterzähler und einen integrierten 512-Hz-Sender. Die Kamera

ist mit einem 7-mm-Schubkabel und Kabellängen von 30 oder 50 Metern erhältlich.

Die S830ASMKT (https://sanyipace.eu/collections/kanalkamera/products/24-stuck-

led-leuchten-kanalkamera-superhelle-abflusskamera-mit-9-mm-spulen-

s830asmkt?utm_source=news&utm_medium=PR) ist mit einem 9-mm-Schubkabel, einem

31-mm-Kamerakopf und 24 einstellbaren LED-Leuchten ausgestattet. Auch dieses

System verfügt über Selbstnivellierung, Entfernungsmessung und einen

integrierten 512-Hz-Sender. Die verfügbaren Kabellängen von 50, 70 und 100

Metern ermöglichen die Auswahl einer Konfiguration entsprechend der jeweiligen

Inspektionsstrecke.

Die Modelle unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich Transportdesign,

Kamerakopf, Beleuchtung und Kabelkonfiguration. Die Auswahl richtet sich nach

den Anforderungen der jeweiligen Rohrleitung und dem vorgesehenen

Einsatzbereich.

Über SANYIPACE

SANYIPACE ist eine 2018 gegründete Marke für Kanal- und Rohrinspektionskameras.

Die Idee entstand aus der langjährigen Erfahrung des Gründers Sam im

Sanitärhandwerk und seinem Bedarf an praktischer Technik für die Untersuchung

und Reparatur von Rohrleitungen.

Seitdem konzentriert sich SANYIPACE auf die Entwicklung und Bereitstellung von

Inspektionsgeräten, die Fachkräfte und weitere Anwender bei der Untersuchung

schwer zugänglicher Rohrleitungen unterstützen. Das Produktsortiment umfasst

Kanalkameras mit unterschiedlichen Kameraköpfen, Kabellängen und technischen

Ausstattungen, darunter selbstnivellierende Bildgebung, Entfernungsmessung und

integrierte Sender zur Ortung mit kompatiblen Ortungsgeräten.

Mit seinem Fokus auf praktische Anwendbarkeit, funktionale Technik und

unterschiedliche Inspektionsanforderungen verfolgt SANYIPACE das Ziel, die

visuelle Rohrinspektion nachvollziehbarer zu gestalten und die Dokumentation von

Befunden zu erleichtern.

Weitere Informationen zur S850DSTKM:

https://sanyipace.eu/collections/kanalkamera/products/hd-kanalkamera-50m-

sanyipace-rohrkamera-kamera-kanal-mit-selbstnivellierung-512-hz-sender-s850dstkm

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SANYIPACE Kanalkamera

Sam

support@sanyipace.eu

https://sanyipace.eu (https://sanyipace.eu/)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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38c652db1f05/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b246fd1-4d8a-4f1c-b074-

c1a4ad9783a8/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b997d4d-8206-413b-a268-

7b530df56b83/de

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