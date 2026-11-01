GNW-News: SANYIPACE rückt die Kanalkamera S850DSTKM für die professionelle Kanalinspektion und -wartung in den Fokus
^BERLIN, Nov. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SANYIPACE rückt die Kanalkamera
(https://bit.ly/47nshsB) S850DSTKM für die professionelle Inspektion von
Abwasserleitungen in den Fokus. Das System kombiniert einen selbstnivellierenden
Kamerakopf mit einem integrierten 512-Hz-Sender und einem Meterzähler. Diese
Funktionen unterstützen die visuelle Beurteilung von Rohrleitungen sowie die
Eingrenzung und Dokumentation auffälliger Abschnitte.
Entfernungsmessung und integrierte 512-Hz-Ortungsfunktion
Die SANYIPACE S850DSTKM Kanalkamera (https://bit.ly/4ySyuJ3) kombiniert einen
integrierten Meterzähler mit einem 512-Hz-Sender, um die räumliche Zuordnung von
Inspektionsergebnissen zu unterstützen. Der Meterzähler zeigt die eingeschobene
Kabellänge in Echtzeit an; die Anzeige lässt sich zwischen Metern und Fuß
umschalten.
Mit einem kompatiblen Ortungsgerät kann zusätzlich die Position des Kamerakopfes
von der Oberfläche aus eingegrenzt werden. Während der Meterzähler die
Kabellänge entlang des Inspektionswegs erfasst, unterstützt der Sender die
oberirdische Lokalisierung des Kamerakopfes. Das passende Ortungsgerät ist je
nach gewähltem Paket enthalten oder separat erhältlich. Die Ortungsgenauigkeit
hängt vom verwendeten Empfänger und den Bedingungen vor Ort ab.
Selbstnivellierung und Bildgebung bei der Rohrinspektion
Ergänzend zur Entfernungsmessung und Ortung unterstützt die Bildgebung die
visuelle Beurteilung des untersuchten Rohrabschnitts. Die
Selbstnivellierungsfunktion richtet das Kamerabild während der Inspektion
automatisch aufrecht aus. Dies erleichtert die Orientierung beim Betrachten von
Ablagerungen, Rissen und anderen sichtbaren Auffälligkeiten.
Das System verfügt über einen 10-Zoll-IPS-Monitor mit AHD-1080P-Bildübertragung.
Zwölf LEDs mit fünf Helligkeitsstufen ermöglichen eine an die Sichtverhältnisse
angepasste Beleuchtung des Rohrinneren. Ein fünffacher Digitalzoom erlaubt die
vergrößerte Darstellung ausgewählter Bildbereiche.
Kabelkonfiguration und Dokumentation
Die S850DSTKM ist mit einem 7-mm-Schubkabel und einem 23-mm-Kamerakopf
ausgestattet. Das Modell ist mit Kabellängen von 30 und 50 Metern erhältlich.
Die geeignete Konfiguration hängt von der Länge der Inspektionsstrecke, dem
Rohrdurchmesser, dem Leitungsverlauf und den vorhandenen Bögen ab.
Für die Dokumentation unterstützt das System Fotoaufnahmen sowie Video- und
Audioaufzeichnungen. Eine mitgelieferte 32-GB-Speicherkarte ermöglicht die
Speicherung der Aufnahmen; laut Produktangaben werden Speicherkarten mit bis zu
128 GB unterstützt.
?Bei der Rohrinspektion geht es nicht nur darum, Bilder aus dem Rohrinneren zu
erhalten. Entscheidend ist auch, die Bildausrichtung beizubehalten und die
Position auffälliger Stellen besser einzugrenzen", erklärt Sam, Gründer von
SANYIPACE.?Die Selbstnivellierung erleichtert die Orientierung im Kamerabild,
während der integrierte 512-Hz-Sender in Verbindung mit einem kompatiblen
Ortungsgerät die Lokalisierung des Kamerakopfes unterstützt. Zusammen mit dem
Meterzähler und der DVR-Aufzeichnung lassen sich Inspektionsergebnisse
nachvollziehbar dokumentieren und weitere Prüfschritte gezielter planen."
Weitere Kanalkameras im SANYIPACE-Sortiment
Für unterschiedliche Anforderungen bei der Rohrinspektion umfasst das Sortiment
von SANYIPACE weitere Kamerasysteme mit ergänzenden Ausstattungsmerkmalen.
Die S860DSTKM
(https://sanyipace.eu/collections/kanalkamera/products/kanalkamera-mit-
leichtgangigem-zuggriff-und-radern-rohrkamera-
s860dstkm?utm_source=news&utm_medium=PR) verfügt über einen ausziehbaren
Zuggriff und Räder, die den Transport der Ausrüstung zwischen verschiedenen
Einsatzorten erleichtern. Das Modell bietet ebenfalls einen selbstnivellierenden
Kamerakopf, einen Meterzähler und einen integrierten 512-Hz-Sender. Die Kamera
ist mit einem 7-mm-Schubkabel und Kabellängen von 30 oder 50 Metern erhältlich.
Die S830ASMKT (https://sanyipace.eu/collections/kanalkamera/products/24-stuck-
led-leuchten-kanalkamera-superhelle-abflusskamera-mit-9-mm-spulen-
s830asmkt?utm_source=news&utm_medium=PR) ist mit einem 9-mm-Schubkabel, einem
31-mm-Kamerakopf und 24 einstellbaren LED-Leuchten ausgestattet. Auch dieses
System verfügt über Selbstnivellierung, Entfernungsmessung und einen
integrierten 512-Hz-Sender. Die verfügbaren Kabellängen von 50, 70 und 100
Metern ermöglichen die Auswahl einer Konfiguration entsprechend der jeweiligen
Inspektionsstrecke.
Die Modelle unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich Transportdesign,
Kamerakopf, Beleuchtung und Kabelkonfiguration. Die Auswahl richtet sich nach
den Anforderungen der jeweiligen Rohrleitung und dem vorgesehenen
Einsatzbereich.
Über SANYIPACE
SANYIPACE ist eine 2018 gegründete Marke für Kanal- und Rohrinspektionskameras.
Die Idee entstand aus der langjährigen Erfahrung des Gründers Sam im
Sanitärhandwerk und seinem Bedarf an praktischer Technik für die Untersuchung
und Reparatur von Rohrleitungen.
Seitdem konzentriert sich SANYIPACE auf die Entwicklung und Bereitstellung von
Inspektionsgeräten, die Fachkräfte und weitere Anwender bei der Untersuchung
schwer zugänglicher Rohrleitungen unterstützen. Das Produktsortiment umfasst
Kanalkameras mit unterschiedlichen Kameraköpfen, Kabellängen und technischen
Ausstattungen, darunter selbstnivellierende Bildgebung, Entfernungsmessung und
integrierte Sender zur Ortung mit kompatiblen Ortungsgeräten.
Mit seinem Fokus auf praktische Anwendbarkeit, funktionale Technik und
unterschiedliche Inspektionsanforderungen verfolgt SANYIPACE das Ziel, die
visuelle Rohrinspektion nachvollziehbarer zu gestalten und die Dokumentation von
Befunden zu erleichtern.
Weitere Informationen zur S850DSTKM:
https://sanyipace.eu/collections/kanalkamera/products/hd-kanalkamera-50m-
sanyipace-rohrkamera-kamera-kanal-mit-selbstnivellierung-512-hz-sender-s850dstkm
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SANYIPACE Kanalkamera
Sam
support@sanyipace.eu
https://sanyipace.eu (https://sanyipace.eu/)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/284a93a5-19f6-468c-a2cd-
38c652db1f05/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b246fd1-4d8a-4f1c-b074-
c1a4ad9783a8/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b997d4d-8206-413b-a268-
7b530df56b83/de
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