GNW-News: SASE OpsLab geht Partnerschaft mit Netskope ein, um die großflächige Bereitstellung von SASE zu revolutionieren und ein reibungsloses Kundenerlebni...
^DUBLIN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, der führende Anbieter von
Lösungen für die Orchestrierung und Automatisierung von Multi-Domain-IT-
Infrastrukturen, gab heute die Erweiterung seines SASE OpsLab-Enablement-Portals
um Netskope bekannt, einen führenden Anbieter von modernen Sicherheits- und
Netzwerklösungen für die Cloud- und KI-Ära. Die neue Integration umfasst
Automatisierungskits für Bereitstellungs- und Migrationsanwendungen, die
Fortune-500-Unternehmen einen schnelleren und äußerst flexiblen Weg zur
Einführung und Migration von SASE bieten und damit den manuellen Betriebsaufwand
weiter reduzieren
Durch diese Integration wird der Aufbau und die Verwaltung sicherer Tunnel von
Customer Premises Equipment (CPE) verschiedener Anbieter zu einem Netskope Point
of Presence (POP) sowie die Migration privater Anwendungsdefinitionen innerhalb
von Netskope One Private Access zu einem nahtlosen Prozess. Durch die
Eliminierung fehleranfälliger manueller Konfigurationen und die Verkürzung der
Vorlaufzeit für die Einrichtung und Änderung von Tunneln profitieren Unternehmen
von einer erheblich beschleunigten Einführung der führenden Dienste von Netskope
ohne zusätzliche Kosten.
?Bei Netskope konzentrieren wir uns darauf, unsere führende Technologie mit
erstklassigen Kundenerfahrungen zu kombinieren", so David Willis, Vice President
of Technology Alliances bei Netskope.?Die Partnerschaft zwischen SASE OpsLab
nutzt Infrastruktur-Automatisierungstechnologie, um potenzielle operative
Belastungen aus den SASE-Prozessen der Kunden zu entfernen, was zu einer
erfolgreichen Integration beiträgt."
?Die Umstellung auf ein cloudbasiertes Cybersicherheitsmodell, das durch SASE
ermöglicht wird, erfordert besondere Aufmerksamkeit für den Tunnelbetrieb und
das Konnektivitätsänderungsmanagement im Allgemeinen", erklärte Hywel Edwards,
VP of Strategic Alliances bei UBiqube.?Unsere Integration mit Netskope wird zu
einem kontinuierlichen Strom von SecOps-Automatisierungslösungen führen, die für
das Ökosystem von Netskope bereitgestellt werden, um eine reibungslose
Bereitstellung und Migration von SASE zu gewährleisten."
Über SASE OpsLab
SASE OpsLab ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte
Bereitstellungs- und Migrationsanwendungsfälle, der speziell zur Vereinfachung
und Skalierung von SASE-Vorgängen entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung
gebrauchsfertiger?Ops Kits" ermöglicht SASE OpsLab Kunden, Wiederverkäufern und
Anbietern, Rollouts zu beschleunigen, Migrationen zu optimieren und
Betriebsrisiken zu reduzieren. Unterstützt von UBiqube, einem weltweit führenden
Anbieter von IT- und Cloud-Infrastrukturautomatisierung, kombiniert SASE OpsLab
bewährte Automatisierungstechnologie mit fundiertem operativem Fachwissen, um
die schwierigsten Herausforderungen von SASE zu lösen.
Medienkontakt
Gabrielle Small
ghs@ubiqube.com
Â°